На Львовщине лейтенанта оштрафовали за выплаты военным, сбежавшим из лечебных учреждений
Яворивский районный суд Львовщины признал старшего лейтенанта медицинской службы виновной в халатности, повлекшей безосновательные выплаты военнослужащим на общую сумму более 360 тыс. грн.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на постановление в судебном реестре в ноябре 2024 года, информирует Цензор.НЕТ.
Как указано, старший лейтенант медицинской службы Екатерина Ч., возглавляющая медицинский пункт механизированного батальона одной из воинских частей, получила штраф за халатное отношение к учету подчиненных. Из-за ее ошибок трое военнослужащих, сбежавших из лечебных учреждений, в течение июня-августа 2022 года получали незаконные выплаты на общую сумму более 360 тыс. грн.
На суде лейтенант признала свою вину и сообщила, что уже возместила причиненный материальный ущерб. Судья Игорь Матвеев, исследовав все обстоятельства дела, назначил ей минимальный штраф в размере 2465 грн. Постановление еще может быть обжаловано.
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Ні начмед, ні медслужба не займаються нарахуванням виплат (я цього не роблю і робити не збираюсь, хай цим штаб займається).
Для виплати пораненому треба подати форму 5 і виписку з лікарні. Якщо якийсь довбень нарахував виплату без цих документів, він має відшкодовувати, а не медик, якому бажано але необов'язково вести картотеку на о/с.
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- Офіціанте, а що це в рахунку в мене таке, «прокатить - 50$»
- Значить не прокатило, викреслюю
Фемінізм в Україні інколи межує з божевіллям .