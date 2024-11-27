На Львовщине лейтенанта оштрафовали за выплаты военным, сбежавшим из лечебных учреждений

Яворивский районный суд Львовщины признал старшего лейтенанта медицинской службы виновной в халатности, повлекшей безосновательные выплаты военнослужащим на общую сумму более 360 тыс. грн.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на постановление в судебном реестре в ноябре 2024 года, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано, старший лейтенант медицинской службы Екатерина Ч., возглавляющая медицинский пункт механизированного батальона одной из воинских частей, получила штраф за халатное отношение к учету подчиненных. Из-за ее ошибок трое военнослужащих, сбежавших из лечебных учреждений, в течение июня-августа 2022 года получали незаконные выплаты на общую сумму более 360 тыс. грн.

На суде лейтенант признала свою вину и сообщила, что уже возместила причиненный материальный ущерб. Судья Игорь Матвеев, исследовав все обстоятельства дела, назначил ей минимальный штраф в размере 2465 грн. Постановление еще может быть обжаловано.

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