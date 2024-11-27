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На Львовщине лейтенанта оштрафовали за выплаты военным, сбежавшим из лечебных учреждений

Виплати військовослужбовцям через помилку в обліку

Яворивский районный суд Львовщины признал старшего лейтенанта медицинской службы виновной в халатности, повлекшей безосновательные выплаты военнослужащим на общую сумму более 360 тыс. грн.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на постановление в судебном реестре в ноябре 2024 года, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано, старший лейтенант медицинской службы Екатерина Ч., возглавляющая медицинский пункт механизированного батальона одной из воинских частей, получила штраф за халатное отношение к учету подчиненных. Из-за ее ошибок трое военнослужащих, сбежавших из лечебных учреждений, в течение июня-августа 2022 года получали незаконные выплаты на общую сумму более 360 тыс. грн.

На суде лейтенант признала свою вину и сообщила, что уже возместила причиненный материальный ущерб. Судья Игорь Матвеев, исследовав все обстоятельства дела, назначил ей минимальный штраф в размере 2465 грн. Постановление еще может быть обжаловано.

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Автор: 

суд (25087) военнослужащие (6119) СОЧ (69) Львовская область (2901)


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Топ комментарии
+5
А депутати , які втекли за кордон, виплати отримують?
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27.11.2024 13:11
+4
Тут взагалі якась хєрня. Начмед не займається нарахуванням виплат і де вона у Львові взяла 300 тищ? Мені тут в зоні бойових дій стільки б довелось рік відробляти!!!
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27.11.2024 13:47
+2
так може вони у свої частини втекли....
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27.11.2024 13:22
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А депутати , які втекли за кордон, виплати отримують?
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27.11.2024 13:11 Ответить
так може вони у свої частини втекли....
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27.11.2024 13:22 Ответить
Це 300-ті з її бата, які звалили з лікарні в СЗЧ.
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27.11.2024 13:33 Ответить
А скільки наближених до керівництва осіб сиділо і сидить у тилу, не бувши в окопі, та отримує доплати?
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27.11.2024 13:30 Ответить
Треба опротестовувати це рішення, щоб дурних прецедентів не виникало!
Ні начмед, ні медслужба не займаються нарахуванням виплат (я цього не роблю і робити не збираюсь, хай цим штаб займається).
Для виплати пораненому треба подати форму 5 і виписку з лікарні. Якщо якийсь довбень нарахував виплату без цих документів, він має відшкодовувати, а не медик, якому бажано але необов'язково вести картотеку на о/с.
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27.11.2024 13:32 Ответить
На лейтенантка визнала свою провину та повідомила, що вже відшкодувала завдану матеріальну шкоду.
========

- Офіціанте, а що це в рахунку в мене таке, «прокатить - 50$»
- Значить не прокатило, викреслюю
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27.11.2024 13:36 Ответить
Тут взагалі якась хєрня. Начмед не займається нарахуванням виплат і де вона у Львові взяла 300 тищ? Мені тут в зоні бойових дій стільки б довелось рік відробляти!!!
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27.11.2024 13:47 Ответить
Старша лейтенантка ?? пц
Фемінізм в Україні інколи межує з божевіллям .
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27.11.2024 13:53 Ответить
Судья Игорь Матвеев, исследовав все обстоятельства дела, назначил ей минимальный штраф в размере 2465 грн. Источник:

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27.11.2024 13:56 Ответить
козаки, - повісили всих собак на дівчину
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27.11.2024 15:37 Ответить
 
 