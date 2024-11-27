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Новини
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На Львівщині лейтенантку оштрафували за виплати військовим, які втекли з лікувальних закладів

Виплати військовослужбовцям через помилку в обліку

Яворівський районний суд Львівщини визнав старшу лейтенантку медичної служби винною у недбалості, яка призвела до безпідставних виплат військовослужбовцям на загальну суму понад 360 тис. грн.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на постанову в судовому реєстрі у листопаді 2024 року, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначено, старша лейтенантка медичної служби Катерина Ч., яка очолює медичний пункт механізованого батальйону однієї з військових частин, отримала штраф за недбале ставлення до обліку підлеглих. Через її помилки троє військовослужбовців, які втекли з лікувальних закладів, протягом червня-серпня 2022 року отримували незаконні виплати на загальну суму понад 360 тис. грн.

На суді лейтенантка визнала свою провину та повідомила, що вже відшкодувала завдану матеріальну шкоду. Суддя Ігор Матвіїв, дослідивши всі обставини справи, призначив їй мінімальний штраф у розмірі 2465 грн. Постанова ще може бути оскаржена.

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Автор: 

суд (11647) військовослужбовці (4697) СЗЧ (67) Львівська область (2414)


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Топ коментарі
+5
А депутати , які втекли за кордон, виплати отримують?
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27.11.2024 13:11
+4
Тут взагалі якась хєрня. Начмед не займається нарахуванням виплат і де вона у Львові взяла 300 тищ? Мені тут в зоні бойових дій стільки б довелось рік відробляти!!!
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27.11.2024 13:47
+2
так може вони у свої частини втекли....
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27.11.2024 13:22
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А депутати , які втекли за кордон, виплати отримують?
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27.11.2024 13:11 Відповісти
так може вони у свої частини втекли....
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27.11.2024 13:22 Відповісти
Це 300-ті з її бата, які звалили з лікарні в СЗЧ.
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27.11.2024 13:33 Відповісти
А скільки наближених до керівництва осіб сиділо і сидить у тилу, не бувши в окопі, та отримує доплати?
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27.11.2024 13:30 Відповісти
Треба опротестовувати це рішення, щоб дурних прецедентів не виникало!
Ні начмед, ні медслужба не займаються нарахуванням виплат (я цього не роблю і робити не збираюсь, хай цим штаб займається).
Для виплати пораненому треба подати форму 5 і виписку з лікарні. Якщо якийсь довбень нарахував виплату без цих документів, він має відшкодовувати, а не медик, якому бажано але необов'язково вести картотеку на о/с.
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27.11.2024 13:32 Відповісти
На лейтенантка визнала свою провину та повідомила, що вже відшкодувала завдану матеріальну шкоду.
========

- Офіціанте, а що це в рахунку в мене таке, «прокатить - 50$»
- Значить не прокатило, викреслюю
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27.11.2024 13:36 Відповісти
Тут взагалі якась хєрня. Начмед не займається нарахуванням виплат і де вона у Львові взяла 300 тищ? Мені тут в зоні бойових дій стільки б довелось рік відробляти!!!
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27.11.2024 13:47 Відповісти
Старша лейтенантка ?? пц
Фемінізм в Україні інколи межує з божевіллям .
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27.11.2024 13:53 Відповісти
Судья Игорь Матвеев, исследовав все обстоятельства дела, назначил ей минимальный штраф в размере 2465 грн. Источник:

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27.11.2024 13:56 Відповісти
козаки, - повісили всих собак на дівчину
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27.11.2024 15:37 Відповісти
 
 