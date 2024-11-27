На Львівщині лейтенантку оштрафували за виплати військовим, які втекли з лікувальних закладів

Яворівський районний суд Львівщини визнав старшу лейтенантку медичної служби винною у недбалості, яка призвела до безпідставних виплат військовослужбовцям на загальну суму понад 360 тис. грн.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на постанову в судовому реєстрі у листопаді 2024 року, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначено, старша лейтенантка медичної служби Катерина Ч., яка очолює медичний пункт механізованого батальйону однієї з військових частин, отримала штраф за недбале ставлення до обліку підлеглих. Через її помилки троє військовослужбовців, які втекли з лікувальних закладів, протягом червня-серпня 2022 року отримували незаконні виплати на загальну суму понад 360 тис. грн.

На суді лейтенантка визнала свою провину та повідомила, що вже відшкодувала завдану матеріальну шкоду. Суддя Ігор Матвіїв, дослідивши всі обставини справи, призначив їй мінімальний штраф у розмірі 2465 грн. Постанова ще може бути оскаржена.

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