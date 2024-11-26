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Суд РФ заочно арештував репортерку France 24 Норріс Трент за зйомку в Курській області

Кетрін Норріс Трент
Фото: france24

Російський суд постановив заарештувати репортерку телеканалу France 24 Кетрін Норріс Трент, яка звинувачується у нібито незаконному в’їзді в Курську область.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише France 24.

У матеріалі йдеться, що франко-британська журналістка потрапила на територію Курської області разом з українськими військовими, її репортаж транслювався наприкінці вересня на телеканалі та сайті France 24.

Вона відвідала два села у Курській області, де зустрілася з місцевим цивільним населенням.

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арешт (2520) журналістика (1750) росія (64871) суд (11647)


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За несанкційовану зйомку військових бурятів/тувинців (не плутати з північнокорейцями!!!) на курщині?
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26.11.2024 19:55 Відповісти
за перетин кордону не через пункт перетину кордону. це те, що Україна за Крим теж строжиться.
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26.11.2024 20:34 Відповісти
Україна не арештовує за Крим, а забороняє вʼїзд.
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26.11.2024 22:08 Відповісти
в основі - незаконний перетин. а беззубість Україи зрозуміла. усіт ак і слухаються.
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26.11.2024 22:36 Відповісти
тю ти плять рашистські дебіли....На окупованих українських територіях куєва туча всяких рашистських "пишчих тварей" .котрі без українського дозволу за миколою яновичем азіровим"некуй шастать"
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26.11.2024 19:56 Відповісти
"Нібито" . Хай вступає в іноземний легіон і в'їзджає на законних підставах…
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26.11.2024 20:12 Відповісти
це юридичний термін "нібито"
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26.11.2024 20:33 Відповісти
дамочка отримала оскар!
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26.11.2024 20:32 Відповісти
можу припустити, що нещодавно якийсь кацапський агент був заарештований французькими спецслужбами.
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27.11.2024 00:18 Відповісти
 
 