Суд РФ заочно арештував репортерку France 24 Норріс Трент за зйомку в Курській області

Російський суд постановив заарештувати репортерку телеканалу France 24 Кетрін Норріс Трент, яка звинувачується у нібито незаконному в’їзді в Курську область.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише France 24.

У матеріалі йдеться, що франко-британська журналістка потрапила на територію Курської області разом з українськими військовими, її репортаж транслювався наприкінці вересня на телеканалі та сайті France 24.

Вона відвідала два села у Курській області, де зустрілася з місцевим цивільним населенням.

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