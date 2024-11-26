Суд РФ заочно арештував репортерку France 24 Норріс Трент за зйомку в Курській області
Російський суд постановив заарештувати репортерку телеканалу France 24 Кетрін Норріс Трент, яка звинувачується у нібито незаконному в’їзді в Курську область.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише France 24.
У матеріалі йдеться, що франко-британська журналістка потрапила на територію Курської області разом з українськими військовими, її репортаж транслювався наприкінці вересня на телеканалі та сайті France 24.
Вона відвідала два села у Курській області, де зустрілася з місцевим цивільним населенням.
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