Уряд Ізраїлю про ордери МКС на арешт Нетаньяху та Галланта: "Сучасний антисемітизм під виглядом справедливості"
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та уряд країни різко розкритикували Міжнародний кримінальний суд за ордери на арешт прем'єра Беньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта, яких звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel та заяву Офісу Нетаньяху.
"Антисемітське рішення"
Так, міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір заявив, що МКС "довів, що він наскрізь антисемітський".
Міністерка транспорту Мірі Регев назвала ордери "правовим абсурдом".
"Це сучасний антисемітизм під виглядом справедливості. Ізраїль не буде просити вибачення за захист своїх громадян. Це не злочин, а наш національний і моральний обов’язок", - заявила вона.
В Офісі прем'єра Ізраїлю головного прокурора МКС назвали корумпованим, а суддів – упередженими.
Рішення МКС, на думку ізраїльської сторони, було нібито продиктовано "антисемітською ненавистю" до Ізраїлю.
Міністр Негева, Галілеї та національної стійкості Іцхак Вассерлауф прокоментував дії МКС як "антисемітські звинувачення проти всіх громадян Ізраїлю". Він наголосив, що "Єрусалим продовжуватиме боротися зі смертоносним тероризмом".
Реакція президента Ізраїлю
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог також відреагував на "несумлінне та обурливе" рішення МКС. Він назвав сьогоднішній день "темним для справедливості" та "чорним для людства".
Також, за його словами, МКС перетворив правосуддя на "загальне посміховисько" і обрав "бік терору та зла" замість свободи та демократії.
"Ця цинічна експлуатація міжнародних правових інституцій ще раз нагадує про необхідність справжньої моральної ясності перед іранською імперією зла, яка прагне дестабілізувати наш регіон і світ і знищити самі інституції вільного світу", - резюмував Іцхак Герцог.
Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС
Нетаньяху назвав "моральною образою історичного масштабу" заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт.
Пізніше президент США Джо Байден висловився з приводу видачі ордерів на арешт лідерам Ізраїлю: "Запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. Дозвольте мені чітко сказати: хоч би що мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного знаку рівняння".
21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.
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Но курва !!! Когда стая дикарей врывается и начинает убивать всех и вся без разбору насиловать живьём сжигать детей ...
Это как ??? Мне до евреев нет дела!!!
Но скоты из газы!!! Должны ответить по полной и десятикратно!!!
А что мы видим !!!!?
Комуняки со своими идеями ...добьют этот мир!! Дебилы!!! Леваки защитники прав геев и уже маньяков и террористов!!!
Банда в газе существует на гроши от дебильных правительств в том числе ЕС ..
" Мальчіка" в трусіках" покалічили на " фронтє" плахіє українци" - позови на всю роту і так далі.
Але можна зробити із імбецилом Стєфанчуком, чи агентом Козирем?
Порой достаточно без должного пиетета отозваться, скажем, о безрезультатных попытках Эйнштейна разработать единую теорию поля, чтобы напороться на беспочвенные (и явно не научные) обвинения, которыми не брезговал "отец" релятивистских концепций, публично расценивавший критику своих теорий "как особую форму антисемитизма" (Ф.Гернек. Альберт Эйнштейн. М., 1966 с.168).
https://*******.info/threads/ehjnshtejn-genij-vsex-vremen.382774/
Конкретное решение о МУСе , Конресс и Белый Дом США, будут принимать после 20 января.
Мене нудить від постійних нагадувань фактів обмеженим людям. І факти мало кого переконують! Як точка зору з,явилась у них за третім стаканом горілки, так вона і залишається на все життя!