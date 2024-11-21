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Уряд Ізраїлю про ордери МКС на арешт Нетаньяху та Галланта: "Сучасний антисемітизм під виглядом справедливості"

В Ізраїлі відреагували на ордери МКС на арешт Нетаньяху та Галланта

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та уряд країни різко розкритикували Міжнародний кримінальний суд за ордери на арешт прем'єра Беньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта, яких звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel та заяву Офісу Нетаньяху.

"Антисемітське рішення"

Так, міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір заявив, що МКС "довів, що він наскрізь антисемітський".

Міністерка транспорту Мірі Регев назвала ордери "правовим абсурдом".

"Це сучасний антисемітизм під виглядом справедливості. Ізраїль не буде просити вибачення за захист своїх громадян. Це не злочин, а наш національний і моральний обов’язок", - заявила вона.

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В Офісі прем'єра Ізраїлю головного прокурора МКС назвали корумпованим, а суддів – упередженими.

Рішення МКС, на думку ізраїльської сторони, було нібито продиктовано "антисемітською ненавистю" до Ізраїлю.

Міністр Негева, Галілеї та національної стійкості Іцхак Вассерлауф прокоментував дії МКС як "антисемітські звинувачення проти всіх громадян Ізраїлю". Він наголосив, що "Єрусалим продовжуватиме боротися зі смертоносним тероризмом".

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Реакція президента Ізраїлю

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог також відреагував на "несумлінне та обурливе" рішення МКС. Він назвав сьогоднішній день "темним для справедливості" та "чорним для людства".

Також, за його словами, МКС перетворив правосуддя на "загальне посміховисько" і обрав "бік терору та зла" замість свободи та демократії.

"Ця цинічна експлуатація міжнародних правових інституцій ще раз нагадує про необхідність справжньої моральної ясності перед іранською імперією зла, яка прагне дестабілізувати наш регіон і світ і знищити самі інституції вільного світу", - резюмував  Іцхак Герцог.

Іцхак Герцог

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Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Нетаньяху назвав "моральною образою історичного масштабу" заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт.

Пізніше президент США Джо Байден висловився з приводу видачі ордерів на арешт лідерам Ізраїлю: "Запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. Дозвольте мені чітко сказати: хоч би що мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного знаку рівняння".

21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

Автор: 

арешт (2520) Ізраїль (1639) Нетаньягу Беньямін (169) Міжнародний кримінальний суд (327) Герцог Іцхак (15)


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Топ коментарі
+21
По большому счету мне на товарисчей евреев так же как и им до меня!!!
Но курва !!! Когда стая дикарей врывается и начинает убивать всех и вся без разбору насиловать живьём сжигать детей ...
Это как ??? Мне до евреев нет дела!!!
Но скоты из газы!!! Должны ответить по полной и десятикратно!!!
А что мы видим !!!!?
Комуняки со своими идеями ...добьют этот мир!! Дебилы!!! Леваки защитники прав геев и уже маньяков и террористов!!!
Банда в газе существует на гроши от дебильных правительств в том числе ЕС ..
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21.11.2024 18:09
+13
От хитрющі..... що не по їхньому зразу "тиантисеміт" .
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21.11.2024 18:03
+11
От цікаво, а коли в Ізраїлі ізраїльський поліцейський штрафує єврея, то це антисемітизм?
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21.11.2024 18:24
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От хитрющі..... що не по їхньому зразу "тиантисеміт" .
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21.11.2024 18:03 Відповісти
От цікаво, а коли в Ізраїлі ізраїльський поліцейський штрафує єврея, то це антисемітизм?
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21.11.2024 18:24 Відповісти
Подвійний
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21.11.2024 18:38 Відповісти
НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ЗАЧИСТКУ В МКС !)
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21.11.2024 18:06 Відповісти
Відсутня сіра речовина ?
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21.11.2024 18:39 Відповісти
По большому счету мне на товарисчей евреев так же как и им до меня!!!
Но курва !!! Когда стая дикарей врывается и начинает убивать всех и вся без разбору насиловать живьём сжигать детей ...
Это как ??? Мне до евреев нет дела!!!
Но скоты из газы!!! Должны ответить по полной и десятикратно!!!
А что мы видим !!!!?
Комуняки со своими идеями ...добьют этот мир!! Дебилы!!! Леваки защитники прав геев и уже маньяков и террористов!!!
Банда в газе существует на гроши от дебильных правительств в том числе ЕС ..
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21.11.2024 18:09 Відповісти
Пшепрошам,уродзоний пане Ас -, не кричіть так зі свого польського дивану,а то нижню кришку зірве! На ресурсі КавказЦентр є багато про те,що на протязі 1 року там витворяють дикарі. Хмас 5 днів звірствував,а дикарі 13 місяців убивають арабів.
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21.11.2024 22:48 Відповісти
рішення МКС І заборона Україні наносити удари в глиб території 3,14дерації,котра чинить геноцид українського народу,а також заборона США І Німеччини для вступу Україн в НАТОщоб зберегти життя українського народу.вказує на те, що на даний час ,світовою спільнотою заправляє рід Юди.
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21.11.2024 18:22 Відповісти
з чого видно, що заправляє світ Юди, он ордер видали на арешт юдеїв. скрізь ждмасонська змова і рептилоїди.
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21.11.2024 22:10 Відповісти
ордер на арешт єврея , був виданий саме родом юдеїв
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21.11.2024 22:42 Відповісти
правду, значить, кажуть, що найбільшими антисемітами, є самі євреї
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22.11.2024 09:12 Відповісти
тепер скажи, хто цю правду каже???
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22.11.2024 10:24 Відповісти
Так оті ж їхні представники і до геноциду українців дотичні
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21.11.2024 18:25 Відповісти
Еге ж! І наш Голодомор не хочуть визнавати, бо там і їхні пальці є.
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21.11.2024 20:10 Відповісти
Російський троль і без вкиду?.
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21.11.2024 20:43 Відповісти
Так палестинцы тоже семиты. И даже Хизболла.
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21.11.2024 18:28 Відповісти
Такі да
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21.11.2024 18:50 Відповісти
Які мирні міста вони там ********?
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21.11.2024 19:24 Відповісти
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21.11.2024 18:34 Відповісти
2018 год. в Украине уже 4 года как идет война
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21.11.2024 18:35 Відповісти
Батальгьон "Хуцпа"
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21.11.2024 18:42 Відповісти
а хто в курсах - свідками у МКС про воєнні злочини хто виступав, Ханія чи Сінвар?
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21.11.2024 18:37 Відповісти
Комунізм як він є...
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21.11.2024 18:39 Відповісти
******* Хуцпа від носія кало_радськой лєнточкі
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21.11.2024 18:40 Відповісти
а з якою наполегливістю дурна зе-лупа приєднала нас до цього мкс, який іще довго гикатиметься нам, коли ті ж кацапи подаватимуть позови проти наших військових!! ні фіга справа нацгвардійця марченка дурнуватого фофіка не навчила. як казав "класик": "дибіли, ...ля".
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21.11.2024 18:45 Відповісти
Це правда. Вже всі люди, цим зеленим недоумкам кіл на головах тесали- " Марківих буде під міліон", росіяничерез агентів впливу закидають МКС позовами на військових ЗСУ.
" Мальчіка" в трусіках" покалічили на " фронтє" плахіє українци" - позови на всю роту і так далі.
Але можна зробити із імбецилом Стєфанчуком, чи агентом Козирем?
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21.11.2024 20:49 Відповісти
******** антисемітизм.... Це блд,жиди самі таке придумали? Типу то якась особлива форма нетерпимості до них? А до усіх інших будь-які форми нетерпимості чи ненависті то не антисемітизм ,а щось краще? Як на мене то жиди по рівню шовінізму навіть кацапів переплюнули.
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21.11.2024 18:59 Відповісти
Це якась дурнувата практика приміняти однакові критерії оцінки воєнних дій агресора і жертви. Це нівелює право держави на захист і знищення агресора, терориста. Якийсь правовий нігілізм, чи як це правильно назвати. Як можна однаково оцінювати дії вбивці і жертви. Світові міжнародні інституції, покликані вершити правосуддя, перетворюються на шлюх по виклику за бабло.
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21.11.2024 19:05 Відповісти
А голод 22-33 років і не визнання його Ізраілем це антиукраїнізм !
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21.11.2024 19:08 Відповісти
Тоді Зеленського і більшість олігархів не можна критикувати інакше антисимітизм.
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21.11.2024 19:15 Відповісти
Отак...от...
Порой достаточно без должного пиетета отозваться, скажем, о безрезультатных попытках Эйнштейна разработать единую теорию поля, чтобы напороться на беспочвенные (и явно не научные) обвинения, которыми не брезговал "отец" релятивистских концепций, публично расценивавший критику своих теорий "как особую форму антисемитизма" (Ф.Гернек. Альберт Эйнштейн. М., 1966 с.168).

https://*******.info/threads/ehjnshtejn-genij-vsex-vremen.382774/
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21.11.2024 19:38 Відповісти
Порівняння, скажу вам, не в піз....
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21.11.2024 19:41 Відповісти
таке ж саме. вони будь-яку критику себе називають антисемітизмом. тобто якщо одних можна і треба критикувати, а їх ні, антисемітизм. я не про те, що в газі вони правильно робили, ті чурбани іншого не заслужили.
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21.11.2024 22:14 Відповісти
А за Алеппо хтось буде відповідати ? Ордери кому ? лаврову чи пуйлу ?
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21.11.2024 19:40 Відповісти
Белый Дом и Конгресс США осудили бредовое решение Суда.
Конкретное решение о МУСе , Конресс и Белый Дом США, будут принимать после 20 января.
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21.11.2024 19:56 Відповісти
Цікаво, скільки хуьло заплатив МКС, щоб Україна була зобов'язана заарештувати Нетаньяху і щоб будь-яка співпраця України з Ізраїлем навіть не обговорювалася?
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21.11.2024 21:23 Відповісти
Треба просто не боятися нового Гітлера, а допомагати з ним боротися. А не показувати свою міць проти бедуїнів.
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21.11.2024 22:06 Відповісти
Які ж фи людішки маєте коротку пам,ять і не маєте логіки! Чи то я дуже розумний? З яких джерел отримуєте інформацію ? З смартфона? з ЧАТІКІВ?
Мене нудить від постійних нагадувань фактів обмеженим людям. І факти мало кого переконують! Як точка зору з,явилась у них за третім стаканом горілки, так вона і залишається на все життя!
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21.11.2024 22:35 Відповісти
 
 