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Правительство Израиля об ордерах МКС на арест Нетаньяху и Галланта: "Современный антисемитизм под предлогом справедливости"

В Ізраїлі відреагували на ордери МКС на арешт Нетаньяху та Галланта

Президент Израиля Ицхак Герцог и правительство страны резко раскритиковали Международный уголовный суд за ордера на арест премьера Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, которых обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel и заявление Офиса Нетаньяху.

"Антисемитское решение"

Так, министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил, что МУС "доказал, что он насквозь антисемитский".

Министр транспорта Мири Регев назвала ордера "правовым абсурдом".

"Это современный антисемитизм под видом справедливости. Израиль не будет просить прощения за защиту своих граждан. Это не преступление, а наш национальный и моральный долг", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта

В Офисе премьера Израиля главного прокурора МУС назвали коррумпированным, а судей - предвзятыми.

Решение МУС, по мнению израильской стороны, было якобы продиктовано "антисемитской ненавистью" к Израилю.

Министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф прокомментировал действия МУС как "антисемитские обвинения против всех граждан Израиля". Он подчеркнул, что "Иерусалим будет продолжать бороться со смертоносным терроризмом".

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Реакция президента Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог также отреагировал на "недобросовестное и возмутительное" решение МУС. Он назвал сегодняшний день "темным для справедливости" и "черным для человечества".

Также, по его словам, МУС превратил правосудие в "всеобщее посмешище" и выбрал "сторону террора и зла" вместо свободы и демократии.

"Эта циничная эксплуатация международных правовых институтов еще раз напоминает о необходимости настоящей моральной ясности перед иранской империей зла, которая стремится дестабилизировать наш регион и мир и уничтожить сами институты свободного мира", - резюмировал Ицхак Герцог.

Іцхак Герцог

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Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" призыв прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест.

Позже президент США Джо Байден высказался по поводу выдачи ордеров на арест лидерам Израиля: "Запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным. Позвольте мне четко сказать: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакого знака равенства".

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

Автор: 

арест (10455) Израиль (1922) Нетаньяху Биньямин (181) Международный уголовный суд (233) Герцог Ицхак (13)


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Топ комментарии
+21
По большому счету мне на товарисчей евреев так же как и им до меня!!!
Но курва !!! Когда стая дикарей врывается и начинает убивать всех и вся без разбору насиловать живьём сжигать детей ...
Это как ??? Мне до евреев нет дела!!!
Но скоты из газы!!! Должны ответить по полной и десятикратно!!!
А что мы видим !!!!?
Комуняки со своими идеями ...добьют этот мир!! Дебилы!!! Леваки защитники прав геев и уже маньяков и террористов!!!
Банда в газе существует на гроши от дебильных правительств в том числе ЕС ..
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21.11.2024 18:09
+13
От хитрющі..... що не по їхньому зразу "тиантисеміт" .
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21.11.2024 18:03
+11
От цікаво, а коли в Ізраїлі ізраїльський поліцейський штрафує єврея, то це антисемітизм?
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21.11.2024 18:24
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От хитрющі..... що не по їхньому зразу "тиантисеміт" .
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21.11.2024 18:03 Ответить
От цікаво, а коли в Ізраїлі ізраїльський поліцейський штрафує єврея, то це антисемітизм?
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21.11.2024 18:24 Ответить
Подвійний
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21.11.2024 18:38 Ответить
НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ЗАЧИСТКУ В МКС !)
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21.11.2024 18:06 Ответить
Відсутня сіра речовина ?
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21.11.2024 18:39 Ответить
По большому счету мне на товарисчей евреев так же как и им до меня!!!
Но курва !!! Когда стая дикарей врывается и начинает убивать всех и вся без разбору насиловать живьём сжигать детей ...
Это как ??? Мне до евреев нет дела!!!
Но скоты из газы!!! Должны ответить по полной и десятикратно!!!
А что мы видим !!!!?
Комуняки со своими идеями ...добьют этот мир!! Дебилы!!! Леваки защитники прав геев и уже маньяков и террористов!!!
Банда в газе существует на гроши от дебильных правительств в том числе ЕС ..
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21.11.2024 18:09 Ответить
Пшепрошам,уродзоний пане Ас -, не кричіть так зі свого польського дивану,а то нижню кришку зірве! На ресурсі КавказЦентр є багато про те,що на протязі 1 року там витворяють дикарі. Хмас 5 днів звірствував,а дикарі 13 місяців убивають арабів.
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21.11.2024 22:48 Ответить
рішення МКС І заборона Україні наносити удари в глиб території 3,14дерації,котра чинить геноцид українського народу,а також заборона США І Німеччини для вступу Україн в НАТОщоб зберегти життя українського народу.вказує на те, що на даний час ,світовою спільнотою заправляє рід Юди.
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21.11.2024 18:22 Ответить
з чого видно, що заправляє світ Юди, он ордер видали на арешт юдеїв. скрізь ждмасонська змова і рептилоїди.
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21.11.2024 22:10 Ответить
ордер на арешт єврея , був виданий саме родом юдеїв
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21.11.2024 22:42 Ответить
правду, значить, кажуть, що найбільшими антисемітами, є самі євреї
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22.11.2024 09:12 Ответить
тепер скажи, хто цю правду каже???
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22.11.2024 10:24 Ответить
Так оті ж їхні представники і до геноциду українців дотичні
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21.11.2024 18:25 Ответить
Еге ж! І наш Голодомор не хочуть визнавати, бо там і їхні пальці є.
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21.11.2024 20:10 Ответить
Російський троль і без вкиду?.
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21.11.2024 20:43 Ответить
Так палестинцы тоже семиты. И даже Хизболла.
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21.11.2024 18:28 Ответить
Такі да
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21.11.2024 18:50 Ответить
Які мирні міста вони там ********?
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21.11.2024 19:24 Ответить
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21.11.2024 18:34 Ответить
2018 год. в Украине уже 4 года как идет война
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21.11.2024 18:35 Ответить
Батальгьон "Хуцпа"
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21.11.2024 18:42 Ответить
а хто в курсах - свідками у МКС про воєнні злочини хто виступав, Ханія чи Сінвар?
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21.11.2024 18:37 Ответить
Комунізм як він є...
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21.11.2024 18:39 Ответить
******* Хуцпа від носія кало_радськой лєнточкі
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21.11.2024 18:40 Ответить
а з якою наполегливістю дурна зе-лупа приєднала нас до цього мкс, який іще довго гикатиметься нам, коли ті ж кацапи подаватимуть позови проти наших військових!! ні фіга справа нацгвардійця марченка дурнуватого фофіка не навчила. як казав "класик": "дибіли, ...ля".
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21.11.2024 18:45 Ответить
Це правда. Вже всі люди, цим зеленим недоумкам кіл на головах тесали- " Марківих буде під міліон", росіяничерез агентів впливу закидають МКС позовами на військових ЗСУ.
" Мальчіка" в трусіках" покалічили на " фронтє" плахіє українци" - позови на всю роту і так далі.
Але можна зробити із імбецилом Стєфанчуком, чи агентом Козирем?
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21.11.2024 20:49 Ответить
******** антисемітизм.... Це блд,жиди самі таке придумали? Типу то якась особлива форма нетерпимості до них? А до усіх інших будь-які форми нетерпимості чи ненависті то не антисемітизм ,а щось краще? Як на мене то жиди по рівню шовінізму навіть кацапів переплюнули.
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21.11.2024 18:59 Ответить
Це якась дурнувата практика приміняти однакові критерії оцінки воєнних дій агресора і жертви. Це нівелює право держави на захист і знищення агресора, терориста. Якийсь правовий нігілізм, чи як це правильно назвати. Як можна однаково оцінювати дії вбивці і жертви. Світові міжнародні інституції, покликані вершити правосуддя, перетворюються на шлюх по виклику за бабло.
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21.11.2024 19:05 Ответить
А голод 22-33 років і не визнання його Ізраілем це антиукраїнізм !
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21.11.2024 19:08 Ответить
Тоді Зеленського і більшість олігархів не можна критикувати інакше антисимітизм.
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21.11.2024 19:15 Ответить
Отак...от...
Порой достаточно без должного пиетета отозваться, скажем, о безрезультатных попытках Эйнштейна разработать единую теорию поля, чтобы напороться на беспочвенные (и явно не научные) обвинения, которыми не брезговал "отец" релятивистских концепций, публично расценивавший критику своих теорий "как особую форму антисемитизма" (Ф.Гернек. Альберт Эйнштейн. М., 1966 с.168).

https://*******.info/threads/ehjnshtejn-genij-vsex-vremen.382774/
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21.11.2024 19:38 Ответить
Порівняння, скажу вам, не в піз....
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21.11.2024 19:41 Ответить
таке ж саме. вони будь-яку критику себе називають антисемітизмом. тобто якщо одних можна і треба критикувати, а їх ні, антисемітизм. я не про те, що в газі вони правильно робили, ті чурбани іншого не заслужили.
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21.11.2024 22:14 Ответить
А за Алеппо хтось буде відповідати ? Ордери кому ? лаврову чи пуйлу ?
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21.11.2024 19:40 Ответить
Белый Дом и Конгресс США осудили бредовое решение Суда.
Конкретное решение о МУСе , Конресс и Белый Дом США, будут принимать после 20 января.
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21.11.2024 19:56 Ответить
Цікаво, скільки хуьло заплатив МКС, щоб Україна була зобов'язана заарештувати Нетаньяху і щоб будь-яка співпраця України з Ізраїлем навіть не обговорювалася?
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21.11.2024 21:23 Ответить
Треба просто не боятися нового Гітлера, а допомагати з ним боротися. А не показувати свою міць проти бедуїнів.
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21.11.2024 22:06 Ответить
Які ж фи людішки маєте коротку пам,ять і не маєте логіки! Чи то я дуже розумний? З яких джерел отримуєте інформацію ? З смартфона? з ЧАТІКІВ?
Мене нудить від постійних нагадувань фактів обмеженим людям. І факти мало кого переконують! Як точка зору з,явилась у них за третім стаканом горілки, так вона і залишається на все життя!
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21.11.2024 22:35 Ответить
 
 