Правительство Израиля об ордерах МКС на арест Нетаньяху и Галланта: "Современный антисемитизм под предлогом справедливости"

Президент Израиля Ицхак Герцог и правительство страны резко раскритиковали Международный уголовный суд за ордера на арест премьера Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, которых обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel и заявление Офиса Нетаньяху.

"Антисемитское решение"

Так, министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил, что МУС "доказал, что он насквозь антисемитский".

Министр транспорта Мири Регев назвала ордера "правовым абсурдом".

"Это современный антисемитизм под видом справедливости. Израиль не будет просить прощения за защиту своих граждан. Это не преступление, а наш национальный и моральный долг", - заявила она.

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В Офисе премьера Израиля главного прокурора МУС назвали коррумпированным, а судей - предвзятыми.

Решение МУС, по мнению израильской стороны, было якобы продиктовано "антисемитской ненавистью" к Израилю.

Министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф прокомментировал действия МУС как "антисемитские обвинения против всех граждан Израиля". Он подчеркнул, что "Иерусалим будет продолжать бороться со смертоносным терроризмом".

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Реакция президента Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог также отреагировал на "недобросовестное и возмутительное" решение МУС. Он назвал сегодняшний день "темным для справедливости" и "черным для человечества".

Также, по его словам, МУС превратил правосудие в "всеобщее посмешище" и выбрал "сторону террора и зла" вместо свободы и демократии.

"Эта циничная эксплуатация международных правовых институтов еще раз напоминает о необходимости настоящей моральной ясности перед иранской империей зла, которая стремится дестабилизировать наш регион и мир и уничтожить сами институты свободного мира", - резюмировал Ицхак Герцог.

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Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" призыв прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест.

Позже президент США Джо Байден высказался по поводу выдачи ордеров на арест лидерам Израиля: "Запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным. Позвольте мне четко сказать: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакого знака равенства".

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.