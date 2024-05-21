Запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров - возмутителен, - Байден
Джо Байден считает возмутительным запрос прокурора Международного уголовного суда на арест руководителей Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным. Позвольте мне четко сказать: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакого знака равенства", - подчеркнул Байден.
Он подчеркнул, что США "всегда будут поддерживать Израиль на фоне угроз его безопасности".
В этом контексте советник Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга заявил: США считают, что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции в отношении ситуации в секторе Газа.
В ответ на вопрос, почему США поддерживают усилия Украины в документировании военных преступлений РФ, и не считают, что Израиль поступает так же, как и Россия, Кирби указал на саму суть и цели конфликтов.
"Я напомнил бы всем, что настоящая военная цель Путина - убивать невинных украинских людей. То есть он намеренно целится по гражданской инфраструктуре с целью убийств невинных мирных жителей, и это заложено в его операционную стратегию", - пояснил Кирби.
Он добавил, что ЦАХАЛ пытается обезопасить страну от террористической деятельности ХАМАСа, хотя в Газе действительно погибло много гражданских. Кирби отметил, что США в общении с Израилем продолжает настаивать, чтобы удары были более целенаправленными и точными. При этом он подчеркнул, что израильские солдаты не имеют прямых приказов идти и убивать невинных гражданских в секторе Газа.
Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Окуповані Ізраїлем території - термін, яким позначають території під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C ізраїльським контролем, захоплені під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 шестиденної війни 1967 року. До окупованих територій відносили такі регіони:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Синайський півострів захоплений у 1967 році. У результаті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Кемп-Девідської мирної угоди між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлем і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгиптом ці території були повернуті Єгипту (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Ізраїльська окупація Синайського півострова ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD Західний берег річки Йордан . Був захоплений у 1948 році. Анексія Західного берегу не була визнана світовим співтовариством. Усупереч міжнародному законодавству Ізраїль будує там https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F поселення . З 1991 року за результатами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE мирного процесу в Осло , більшість територій Західного берега знаходяться під контролем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Палестинської автономії .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8 Голанські висоти . Перебували під контролем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії . Після шестиденної війни перейшли під контроль Ізраїлю. Питання приналежності висот є ключовим питанням в процесі урегулювання відносин між Ізраїлем та Сирією.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 Сектор Гази . Перебував під контролем Єгипту з 1948 року З 1968 до 1991 року - під контролем Ізраїлю. За результатами мирної угоди в Осло передані Палестинській автономії. У 2005 році Ізраїль в однобічному порядку ліквідував ізраїльські поселення та вивів війська з регіону. З 2006 року перебуває під блокадою та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE ембарго Ізраїлю.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Східний Єрусалим . Був захоплений Ізраїлем у 1949 році та анексований у 1980 році. Резолюція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 ООН засудила анексію і визнала її неправомірною.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Південний Ліван (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83 Ізраїльська окупація Південного Лівану ).
А терористи хамасу мають бути покарані.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-11
Клопотання головного прокурора МКС щодо арешту урядовців Ізраїлю й ватажків ХАМАСу
Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив про клопотання щодо видачі ордерів на арешт низки лідерів палестинського ісламістського угруповання ХАМАС і Ізраїлю. На підставі доказів, зібраних та вивчених МКС, він вважає Нетаньяху, Галанта і трьох лідерів ХАМАСу - керівника угруповання у Секторі Гази Ях'ю Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (Дейфа) та голову політичного бюро угруповання Ісмаїла Ганію - відповідальними за воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені в Ізраїлі та на Палестинських територіях.
Зокрема, лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.
Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.
Або зі знищеними складами набоїв у Луганську . Якщо вони були у приміщенні школи , хто буде відповідати за те , що там на інших поверхах вчаться діти , у підвалі - ракети ?!
Женевська конвенція це чітко визначає . Відповідає за загибель мешканців будинку несе той , хто змінив призначення цього будинку під склади чи снайперську позицію .... Це воений злочин тих , хто зробив об"єкт військового призначення при живих мешканцях .
Усі на 100% будинки зруйнованні у Газі -- це детонація у підвалах й це видно не тільки для будь якого фахівця баллістики , а просто інженера зі знанням кинематики й динамики -- тобто інженера-механіка .
Крім того , Цахаль не використовує дешеві бомби , тим більш фугасні -- виключно дорогі ракети максимум 100 кг -- це точкова ліквідація й виключно терористів .
Більш того -- йде перестраховка , коли відсилаються СМС , папірові листівки , а перед влучанням по даху випускаєтся пуста болванка -- за кілька хвилин й саме через це ЦАХАЛь й досі не ліквідував усю верхівку "хумуса" . Бо разом з мешканцями тікают й терористи , бо вони ж не носять форму .
Пока неизвестно, какое именно время понадобится суду для рассмотрения дела. Как передают корреспонденты Би-би-си, иногда с момента появления прокурорского запроса до решения об ордере на арест проходят несколько недель или даже месяцев.
В канцелярии британского премьера запрос ордеров МУС на арест пяти человек поддержки не нашел.
«Подобные действия не помогают прекращению огня, освобождению заложников или доставке гуманитарной помощи», - заявил представитель Даунинг-стрит.
Або зі знищеними складами набоїв у Луганську . Якщо вони були у приміщенні школи , хто буде відповідати за те , що там на інших поверхах вчаться діти , у підвалі - ракети ?!
Женевська конвенція це чітко визначає . Відповідає за загибель мешканців будинку несе той , хто змінив призначення цього будинку під склади чи снайперську позицію .... Це воений злочин тих , хто зробив об"єкт військового призначення при живих мешканцях .
Усі на 100% будинки зруйнованні у Газі -- це детонація у підвалах й це видно не тільки для будь якого фахівця баллістики , а просто інженера зі знанням кинематики й динамики -- тобто інженера-механіка .
Крім того , Цахаль не використовує дешеві бомби , тим більш фугасні -- виключно дорогі ракети максимум 100 кг -- це точкова ліквідація й виключно терористів .
Більш того -- йде перестраховка , коли відсилаються СМС , папірові листівки , а перед влучанням по даху випускаєтся пуста болванка -- за кілька хвилин й саме через це ЦАХАЛь й досі не ліквідував усю верхівку "хумуса" . Бо разом з мешканцями тікают й терористи , бо вони ж не носять форму .
Хамас робить теж саме.
прикро що навіть ви того не розумієте.
Тож»адекватність « пишіть по відношенню до терористів а не до Ізраїлю