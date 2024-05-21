Запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров - возмутителен, - Байден

Джо Байден считает возмутительным запрос прокурора Международного уголовного суда на арест руководителей Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным. Позвольте мне четко сказать: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакого знака равенства", - подчеркнул Байден.

Он подчеркнул, что США "всегда будут поддерживать Израиль на фоне угроз его безопасности".

В этом контексте советник Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга заявил: США считают, что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции в отношении ситуации в секторе Газа.

В ответ на вопрос, почему США поддерживают усилия Украины в документировании военных преступлений РФ, и не считают, что Израиль поступает так же, как и Россия, Кирби указал на саму суть и цели конфликтов.

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"Я напомнил бы всем, что настоящая военная цель Путина - убивать невинных украинских людей. То есть он намеренно целится по гражданской инфраструктуре с целью убийств невинных мирных жителей, и это заложено в его операционную стратегию", - пояснил Кирби.

Он добавил, что ЦАХАЛ пытается обезопасить страну от террористической деятельности ХАМАСа, хотя в Газе действительно погибло много гражданских. Кирби отметил, что США в общении с Израилем продолжает настаивать, чтобы удары были более целенаправленными и точными. При этом он подчеркнул, что израильские солдаты не имеют прямых приказов идти и убивать невинных гражданских в секторе Газа.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС