Запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим, - Байден

Джо Байден вважає обурливим запит прокурора Міжнародного кримінального суду на арешт керівників Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. Дозвольте мені чітко сказати: хоч би що мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного знаку рівняння", - підкреслив Байден.

Він наголосив, що США "завжди підтримуватимуть Ізраїль на тлі загроз його безпеці".

У цьому контексті радник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу заявив: США вважають, що Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції стосовно ситуації в секторі Гази.

У відповідь на запитання, чому США підтримують зусилля України у документуванні воєнних злочинів РФ, та не вважають, що Ізраїль чинить так само як і Росія, Кірбі вказав на саму суть та цілі конфліктів.

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"Я нагадав би всім, що справжня військова ціль Путіна - вбивати невинних українських людей. Тобто він навмисно цілить по цивільній інфраструктурі з метою убивств невинних мирних жителів, і це закладено в його операційну стратегію", - пояснив Кірбі.

Він додав, що ЦАХАЛ намагається убезпечити країну від терористичної діяльності ХАМАСу, хоча в Газі справді загинуло багато цивільних. Кірбі зазначив, що США в спілкуванні з Ізраїлем продовжує наполягати, аби удари були більш цілеспрямованими й точними. При цьому він підкреслив, що ізраїльські солдати не мають прямих наказів іти та вбивати невинних цивільних у секторі Гази.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС