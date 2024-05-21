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Запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим, - Байден

Байдена обурив запит МКС про арешт топчиновників Ізраїлю

Джо Байден вважає обурливим запит прокурора Міжнародного кримінального суду на арешт керівників Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. Дозвольте мені чітко сказати: хоч би що мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного знаку рівняння", - підкреслив Байден.

Він наголосив, що США "завжди підтримуватимуть Ізраїль на тлі загроз його безпеці".

У цьому контексті радник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу заявив: США вважають, що Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції стосовно ситуації в секторі Гази.

У відповідь на запитання, чому США підтримують зусилля України у документуванні воєнних злочинів РФ, та не вважають, що Ізраїль чинить так само як і Росія, Кірбі вказав на саму суть та цілі конфліктів.

Читайте: Нетаньяху про заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт: Моральна образа історичного масштабу

"Я нагадав би всім, що справжня військова ціль Путіна - вбивати невинних українських людей. Тобто він навмисно цілить по цивільній інфраструктурі з метою убивств невинних мирних жителів, і це закладено в його операційну стратегію", - пояснив Кірбі.

Він додав, що ЦАХАЛ намагається убезпечити країну від терористичної діяльності ХАМАСу, хоча в Газі справді загинуло багато цивільних. Кірбі зазначив, що США в спілкуванні з Ізраїлем продовжує наполягати, аби удари були більш цілеспрямованими й точними. При цьому він підкреслив, що ізраїльські солдати не мають прямих наказів іти та вбивати невинних цивільних у секторі Гази.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Автор: 

арешт (2520) Байден Джо (2883) Ізраїль (1639) Нетаньягу Беньямін (169) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+14
На Цензорі квітнуть та пахнуть москальськи наративи про бідних палестинців та злих євреїв. Та йдіть ви за москвою і хамасом у дупу.
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21.05.2024 03:37
+12
Та звичайно, білі та пухнасті жителі Газа голосно ридали над тілами вбитих ізраільких малюків, жінок, старих. А людоненависник Натаньяху замість домовлятись та відступати дав команду на обстріл миролюбивих газців
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21.05.2024 02:02
+10
Тут доречне порівняння з Донецької будівлею , з даху якої ********* пуляли "градом" по позиціям ЗСУ .
Або зі знищеними складами набоїв у Луганську . Якщо вони були у приміщенні школи , хто буде відповідати за те , що там на інших поверхах вчаться діти , у підвалі - ракети ?!

Женевська конвенція це чітко визначає . Відповідає за загибель мешканців будинку несе той , хто змінив призначення цього будинку під склади чи снайперську позицію .... Це воений злочин тих , хто зробив об"єкт військового призначення при живих мешканцях .
Усі на 100% будинки зруйнованні у Газі -- це детонація у підвалах й це видно не тільки для будь якого фахівця баллістики , а просто інженера зі знанням кинематики й динамики -- тобто інженера-механіка .
Крім того , Цахаль не використовує дешеві бомби , тим більш фугасні -- виключно дорогі ракети максимум 100 кг -- це точкова ліквідація й виключно терористів .
Більш того -- йде перестраховка , коли відсилаються СМС , папірові листівки , а перед влучанням по даху випускаєтся пуста болванка -- за кілька хвилин й саме через це ЦАХАЛь й досі не ліквідував усю верхівку "хумуса" . Бо разом з мешканцями тікают й терористи , бо вони ж не носять форму .
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21.05.2024 02:05
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Зате, напевно, мільйончик "випадково" знайшов (заробив)...
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21.05.2024 00:56 Відповісти
США припинили постачання зброї бо ізраільтяни массово її застосовують для знищення будинків в секторі Гази , і при цьому відбувається массова загибель палестинців .Зважаючи на те що це є військовий злочин , МКС і видав ордера .Звичайно що Байден обурений , бо виходить що доведеться і йому відповідати в суді , фактично військові злочини Ізраїль вчиняє американською зброєю.
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21.05.2024 01:02 Відповісти
А Україні навіть захищатись від окупантів і бити по військовим цілям рф забороняють. То що тут дивовижного. Одні подвійні стандарти та договорняки. І Зельцман в придачу.
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21.05.2024 03:16 Відповісти
На Цензорі квітнуть та пахнуть москальськи наративи про бідних палестинців та злих євреїв. Та йдіть ви за москвою і хамасом у дупу.
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21.05.2024 03:37 Відповісти
"єврей" це совково-руснявьій наратив
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21.05.2024 07:06 Відповісти
Просто доконані факти:

Окуповані Ізраїлем території - термін, яким позначають території під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C ізраїльським контролем, захоплені під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 шестиденної війни 1967 року. До окупованих територій відносили такі регіони:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Синайський півострів захоплений у 1967 році. У результаті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Кемп-Девідської мирної угоди між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлем і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгиптом ці території були повернуті Єгипту (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Ізраїльська окупація Синайського півострова ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD Західний берег річки Йордан . Був захоплений у 1948 році. Анексія Західного берегу не була визнана світовим співтовариством. Усупереч міжнародному законодавству Ізраїль будує там https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F поселення . З 1991 року за результатами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE мирного процесу в Осло , більшість територій Західного берега знаходяться під контролем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Палестинської автономії .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8 Голанські висоти . Перебували під контролем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії . Після шестиденної війни перейшли під контроль Ізраїлю. Питання приналежності висот є ключовим питанням в процесі урегулювання відносин між Ізраїлем та Сирією.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 Сектор Гази . Перебував під контролем Єгипту з 1948 року З 1968 до 1991 року - під контролем Ізраїлю. За результатами мирної угоди в Осло передані Палестинській автономії. У 2005 році Ізраїль в однобічному порядку ліквідував ізраїльські поселення та вивів війська з регіону. З 2006 року перебуває під блокадою та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE ембарго Ізраїлю.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Східний Єрусалим . Був захоплений Ізраїлем у 1949 році та анексований у 1980 році. Резолюція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 ООН засудила анексію і визнала її неправомірною.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Південний Ліван (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83 Ізраїльська окупація Південного Лівану ).
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21.05.2024 08:19 Відповісти
Більшість генетичних досліджень вказує на високу схожість між генами євреїв і палестинцівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-9 [9] . На думку деяких дослідників, до 85 % палестинців мають єврейське коріння, і серед них ще недавно були поширені юдейські звичаї.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-10 [10] Однак інші дослідники вказують на те, що в арабів взагалі (а не тільки палестинців) генетична схожість з євреями ще сильніша, ніж у палестинських арабів зокрема. При цьому, вони пропонують розглядати генетичну близькість євреїв і палестинських арабів в контексті генетичної близькості євреїв і арабів в цілому. Ця інфа з вікіпедії.
А терористи хамасу мають бути покарані.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-11
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21.05.2024 11:20 Відповісти
Юдеї нищать терористів у відповідь на агресію, все законно, на них напади, їм що сидіти і чекати поки їх закидують ракетами, що поставила терористам під.орашка?!?!
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21.05.2024 07:16 Відповісти
DW

Клопотання головного прокурора МКС щодо арешту урядовців Ізраїлю й ватажків ХАМАСу

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив про клопотання щодо видачі ордерів на арешт низки лідерів палестинського ісламістського угруповання ХАМАС і Ізраїлю. На підставі доказів, зібраних та вивчених МКС, він вважає Нетаньяху, Галанта і трьох лідерів ХАМАСу - керівника угруповання у Секторі Гази Ях'ю Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (Дейфа) та голову політичного бюро угруповання Ісмаїла Ганію - відповідальними за воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені в Ізраїлі та на Палестинських територіях.

Зокрема, лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.

Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.
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21.05.2024 01:03 Відповісти
тероризм лікується виключно перемовинами, створенням фінансових вливань, мєчєтєй і щомісячними виплатами розп@здяям-жертвам
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21.05.2024 07:17 Відповісти
Що є головним у правосудді? Це послідовне однакове трактування законів для всіх. Чим Натаньяху, армія якого без розбору стирає цілі цивільні квартали, кращий за Путіна за накозом якого кожен день обстрілюють Харків, Херсон, Нікополь і тд?
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21.05.2024 01:17 Відповісти
Та звичайно, білі та пухнасті жителі Газа голосно ридали над тілами вбитих ізраільких малюків, жінок, старих. А людоненависник Натаньяху замість домовлятись та відступати дав команду на обстріл миролюбивих газців
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21.05.2024 02:02 Відповісти
Тут доречне порівняння з Донецької будівлею , з даху якої ********* пуляли "градом" по позиціям ЗСУ .
Або зі знищеними складами набоїв у Луганську . Якщо вони були у приміщенні школи , хто буде відповідати за те , що там на інших поверхах вчаться діти , у підвалі - ракети ?!

Женевська конвенція це чітко визначає . Відповідає за загибель мешканців будинку несе той , хто змінив призначення цього будинку під склади чи снайперську позицію .... Це воений злочин тих , хто зробив об"єкт військового призначення при живих мешканцях .
Усі на 100% будинки зруйнованні у Газі -- це детонація у підвалах й це видно не тільки для будь якого фахівця баллістики , а просто інженера зі знанням кинематики й динамики -- тобто інженера-механіка .
Крім того , Цахаль не використовує дешеві бомби , тим більш фугасні -- виключно дорогі ракети максимум 100 кг -- це точкова ліквідація й виключно терористів .
Більш того -- йде перестраховка , коли відсилаються СМС , папірові листівки , а перед влучанням по даху випускаєтся пуста болванка -- за кілька хвилин й саме через це ЦАХАЛь й досі не ліквідував усю верхівку "хумуса" . Бо разом з мешканцями тікают й терористи , бо вони ж не носять форму .
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21.05.2024 02:05 Відповісти
BBC

Пока неизвестно, какое именно время понадобится суду для рассмотрения дела. Как передают корреспонденты Би-би-си, иногда с момента появления прокурорского запроса до решения об ордере на арест проходят несколько недель или даже месяцев.

В канцелярии британского премьера запрос ордеров МУС на арест пяти человек поддержки не нашел.

«Подобные действия не помогают прекращению огня, освобождению заложников или доставке гуманитарной помощи», - заявил представитель Даунинг-стрит.
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21.05.2024 01:07 Відповісти
спочатку ти не визнаєш ***** і його країну терористом , а потім твоїх союзників записують в терористи і завтра тебе запишуть в спонсори терористів ! але дід старий він цього не зрозуміє .
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21.05.2024 01:33 Відповісти
Тут доречне порівняння з Донецької будівлею , з даху якої ********* пуляли "градом" по позиціям ЗСУ .
Або зі знищеними складами набоїв у Луганську . Якщо вони були у приміщенні школи , хто буде відповідати за те , що там на інших поверхах вчаться діти , у підвалі - ракети ?!

Женевська конвенція це чітко визначає . Відповідає за загибель мешканців будинку несе той , хто змінив призначення цього будинку під склади чи снайперську позицію .... Це воений злочин тих , хто зробив об"єкт військового призначення при живих мешканцях .
Усі на 100% будинки зруйнованні у Газі -- це детонація у підвалах й це видно не тільки для будь якого фахівця баллістики , а просто інженера зі знанням кинематики й динамики -- тобто інженера-механіка .
Крім того , Цахаль не використовує дешеві бомби , тим більш фугасні -- виключно дорогі ракети максимум 100 кг -- це точкова ліквідація й виключно терористів .
Більш того -- йде перестраховка , коли відсилаються СМС , папірові листівки , а перед влучанням по даху випускаєтся пуста болванка -- за кілька хвилин й саме через це ЦАХАЛь й досі не ліквідував усю верхівку "хумуса" . Бо разом з мешканцями тікают й терористи , бо вони ж не носять форму .
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21.05.2024 02:06 Відповісти
Ізраїдьтяни завжди так діяли. За одного свого вбивали тисячу. На якийсь час страх паралізує "палестинських" терористів. Але тут терористи вбили приблизно 1700 "мирняка". Звідси виходить що ізраїльтяни мають вбити 1,7 млн. тих хто вважається терористами і їх прибічниками... Зрозуміло що така "адекватність" відповіді на терор під великим сумнівом в світі.
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21.05.2024 03:09 Відповісти
Адекватність» тут не до чого,коли в Луганську 2014 апалченци ставаили свої орудія між домівок «мірняка»або біля пологового будинку і гатили звідти то хамас робить теж саме. «Ми будемо йти за жінками з дітьми… нехай вони спробують нас постріляти.» Чиї слова? ***** то слова ще з 2014 року.
Хамас робить теж саме.
прикро що навіть ви того не розумієте.
Тож»адекватність « пишіть по відношенню до терористів а не до Ізраїлю
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21.05.2024 06:06 Відповісти
Довбаки, до сіманян, бабаян, соловйова та інш. Питань немає...
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21.05.2024 06:34 Відповісти
Повністю солідарен з діями Ізраїля. З терористами тільки так і треба.
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21.05.2024 08:13 Відповісти
О, зараз евреї, почнуть кричати, що їх ущємляют, а вони просто хочуть скрізь панувати
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21.05.2024 08:16 Відповісти
перед законом - всі рівні..
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21.05.2024 10:12 Відповісти
 
 