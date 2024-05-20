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Прокурор МКС вимагає видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Прокурор МКС вимагає видати ордери на арешт Нетаньяху

Ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху вимагає видати прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Крім Нетаньяху, ордер на арешт зажадали для міністра оборони Ізраїлю та трьох лідерів ХАМАС. У нього є підстави вважати їх винними у воєнних злочинах, скоєних на території Ізраїлю та в Секторі Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  "Європейська правда" з посиланням на заяву Хана, оприлюднену на сайті суду 20 травня.

Як заявив Хан, на підставі доказів, зібраних його офісом, у нього є підстави вважати винними у воєнних злочинах на території Ізраїлю та в секторі Гази у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року головнокомандувача військового крила ХАМАС, Ісмаїла Ханіє - голову політичного бюро ХАМАС, Мохаммеда Діаба Ібрагіма Ад-Масрі та Ях'я Сінвара - голову Ісламського руху опору (ХАМАС) в Секторі Гази.

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Серед цих злочинів винищення, вбивство, захоплення заручників, катування, зґвалтування та сексуальне насильство під час ув'язнення.

Також Хан заявив, що зібрані докази, які свідчать про відповідальність глави уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта за воєнні злочини у Секторі Гази щонайменше з 8 жовтня 2023 року.

Ці звинувачення включають спричинення масового знищення, спричинення голоду як методу ведення війни, включаючи відмову в наданні гуманітарної допомоги, навмисне націлювання на цивільне населення в конфлікті.

Тепер колегія суддів МКС  має розглянути клопотання Каріма Хана про видачу ордерів на арешт.

Як зазначається, ордери проти ізраїльських політиків стануть першим випадком, коли МКС спрямував свої рішення на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні нелюдських діянь, що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження, - Костін про рішення МКС

Нагадаємо, 44 держави підтримали створення трибуналу для РФ за злочини проти України та заморожування російських активів

Автор: 

арешт (2520) Нетаньягу Беньямін (169) Хамас (187) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+21
Цікаво:
Скільки МКС видав ордерів на арешт рашистськім окупантам?
Ну, окрім блазнівського ордеру Уйлу за кіднепінг.
Там же цілі делегації до Бучи приїжджали і де всі ті результати розслідувань?
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20.05.2024 15:11
+14
Дурдом - ромашка
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20.05.2024 15:07
+9
Слышу от евреев что Нетаньяху сильно помогал и кормил Газу и те отплатили дескать черной неблагодарностью. В таком случае возражений об аресте Нетаньяху ни у кого не должно быть ни в Газе, ни у израильтян.
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20.05.2024 15:10
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Дурдом - ромашка
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20.05.2024 15:07 Відповісти
*дурдом Ромашка
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20.05.2024 15:08 Відповісти
Підерсія.
З таким підходом і Зеленському з Х**лом можна видати ордер. Ну, Зеленському можна але за іншою статтею.
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20.05.2024 15:23 Відповісти
Добвивечір. А ви десь спали останній 1,5 роки? На арешт х**ла ордер вже давно виданий.
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20.05.2024 15:48 Відповісти
Я знаю. Але я про те, чому цей Хан заодно не видав ордер і Зеленському.
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21.05.2024 00:44 Відповісти
людство перейшло на стадію Немо, "зато поржем"

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20.05.2024 15:23 Відповісти
З однієї сторони я на боці Ізраїлю, бо ненавиджу ганчіркоголових.
А з іншої - ця турбота для мене йде за №21.
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20.05.2024 15:09 Відповісти
Слышу от евреев что Нетаньяху сильно помогал и кормил Газу и те отплатили дескать черной неблагодарностью. В таком случае возражений об аресте Нетаньяху ни у кого не должно быть ни в Газе, ни у израильтян.
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20.05.2024 15:10 Відповісти

згоден за "прєба...лі" треба відповідати, і то то по кримінальному закону
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20.05.2024 15:25 Відповісти
Серйозно? Значить ти так і не зрозумів, що таке національний інтерес.

Судити Нетаньяху в Ізраїлі за бездіяльність - так.
Видавати його якимось блазням для створення антиізраїльської пропаганди - ні.

Прирівнювати терористів, що почали війну і хай не кращого, але лідера сувереннлї держави, на яку саме ці терористи напали - це сюр.
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20.05.2024 16:19 Відповісти
В таком случае срочно его сажайте, будет причина не выдавать его в Гаагу. Как с Коломойским.
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20.05.2024 16:22 Відповісти
Завжди заздрив людям, у який Світ такий простий. 😁
Саджайте прем'єр-міністра у розпал війни!!!
Женіть президента у розпал війни!!!

І кажуть це, як правило, люди відповідальність яких ніколи не розповсюджувалася далі особистої кухні.

Офіс простих рішень скучив за тобою. 😏
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20.05.2024 18:34 Відповісти
Где война, в Газе? Побойтесь бога в самом деле. Там максимум полицейская операция. Вполне справитесь и без мудрого руками водителя.
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20.05.2024 19:22 Відповісти
Дядя, тьі дурак...

І це не питання.

П.С. Подивися хоч щось про нинішню війну в Ізраїлі, а потім вже бери до рук клавіатуру.
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20.05.2024 19:52 Відповісти
На що там дивиться, синок? Де?
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20.05.2024 20:09 Відповісти
Та ніде. Нема де дивитися. Хибащо у сільскій стінгазеті щось вгледіш.

От тільки тоді сиди в не *****. Слухай, що розумні дяді і тьоті кажуть.
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20.05.2024 20:25 Відповісти
Ну так и дэ йих послухать? Цэ нэ ты та розумна тьотя часом?
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21.05.2024 10:07 Відповісти
Вкотре впевнююся, що дійсно не має меж, в першу чергу, людська лінь та тупість, приправлені самовпевненістю.
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20.05.2024 20:27 Відповісти
Цікаво:
Скільки МКС видав ордерів на арешт рашистськім окупантам?
Ну, окрім блазнівського ордеру Уйлу за кіднепінг.
Там же цілі делегації до Бучи приїжджали і де всі ті результати розслідувань?
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20.05.2024 15:11 Відповісти
Ідіот цей Карім Хан.
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20.05.2024 15:12 Відповісти
Хан, звичайно, класний прокурор, пуцину ордер виписав, але стосовно Нетаньяху і Галана його занесло. Справа в тому, що їхні дії - вимушені, скоєні у стані оборони в тому числі і власного населення, у межах принесеної клятви при вступі на державні посади. А судити треба зачинщиків.
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20.05.2024 15:15 Відповісти
ордер не означає арешту. обвинувачені матимуть право захищатися в суді. вже не один з обвинувачених МКС позбувся обвинувачення й живе спокійно
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20.05.2024 15:37 Відповісти
Пу порадив послати цього прокурора.
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20.05.2024 15:17 Відповісти
А про Кемп-Девідські домовленості тут ще хтось пам'ятає?
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20.05.2024 15:27 Відповісти
ото не треба було арапам їх порушувати
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20.05.2024 16:26 Відповісти
А мне кажется шо би-би таки надо ордерок выписать, он ему лишний не будит.
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20.05.2024 16:00 Відповісти
За хитрожо*ость
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20.05.2024 17:36 Відповісти
Ми занепокоєнні.
Глибоко.
Дуже.
Надзвичайно...
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20.05.2024 15:28 Відповісти
Дівчатам з короткими спідницями ордер на ерешт.
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20.05.2024 15:29 Відповісти
нахуа прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан (за великим рахунокм, не вдаючися у деталі) урівняв злочини окупанта і захисника від окупанта..? (не є фанат Нетаньяху, але ж....)
- у оборонця України Залужного у майбутньому такОж можуть бути проблеми від стрЬомного у такому випадку правосуддя...?
шОсь у цьому світі не те коїться..
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20.05.2024 15:34 Відповісти
А хто з них окупант? Я розумію, що там декого можна терористом назвати, але з приводу окупантів...вони всі живуть на своїй землі.
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20.05.2024 15:50 Відповісти
Після того як рухнув світовий правопорядок та окупанти
і злочинці сидять у радбезі ООН якось покуй на все інше ...
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20.05.2024 15:41 Відповісти
Це як би видати ордер на арешт Гітлера та Черчіля.
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20.05.2024 15:45 Відповісти
Не знаю , чисто математично якщо є підозра на склад злочину - отримай ордер ...
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20.05.2024 15:48 Відповісти
А де ордера на військових злочинців Засрашки? Вони кожного дня скоюють по сотні таких злочинів. А чому немає? Бо ніхто не підготував необхідних матеріалів до МКС. А якщо підготовуаали, то неякісно і по них не можна приймати рішення. Така сьогодні влада, яка нічогісінько не вміє робити, крім як "жартувати" про Україну і облимватиїї брудом. А відносно посадовців Ізраїлю готували позови представники ПАР та інших країн, підготовлених тією ж Засрахою.
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20.05.2024 16:18 Відповісти
А може зразу весь Ізраїль посадити на довічне, а ХАМАСУ видати почесну грамоту і бубликів кожному по два кіло... Театр Абсурду... та саого цього прокурора треба засудити на довічне.
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20.05.2024 16:28 Відповісти
Охрініть! Як що на тебе напав злочинець, то за це ти повинень відповідати по кримінальному кодексу, а злочинець, ні при чому, його спровокували на напад, тому тільки жертва повина відповідати у злочині.
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20.05.2024 16:33 Відповісти
Жаль чикотило не дожил (набирал чикотило и орфографичный помощник предложил фамилию набрать с заглавной буквой), так вот я к чему , жертва не имеет права защищаться. Так-же будет с Украиной как только начнет возвращать свои теретории вся мировая озабоченность будет орать , как так можно страдает мирное население и будут принуждать к переговорам Украину. Сейчас они не видят ни страдания мирного населения ни разрушения что творят )(yiловская сторона. К чему мир катится ?
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20.05.2024 17:04 Відповісти
Хамас та бєня нетаньяху є друзями х*йла, тому не дивно. Цікаво, чи буде начебто, дружня Україні держава Ізраїль приймати участь у саміті миру в Швейцарії? Ну, і ще маленький штришок про зєльца: в Україні й досі послом Ізраїля працює засудивший смолоскипну ходу на честь дня народження Бандери кілька років тому і ше якісь патріотичні заходи, нажаль вже не пам'ятаю, михаїл дали навіть не хочу знати, як там його пса...
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20.05.2024 17:46 Відповісти
це делігітимізація ордеру на арешт путіна. Хибний ход. Взагалі неспівставні категорії
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20.05.2024 23:00 Відповісти
 
 