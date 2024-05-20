Прокурор МКС вимагає видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху вимагає видати прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Крім Нетаньяху, ордер на арешт зажадали для міністра оборони Ізраїлю та трьох лідерів ХАМАС. У нього є підстави вважати їх винними у воєнних злочинах, скоєних на території Ізраїлю та в Секторі Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Хана, оприлюднену на сайті суду 20 травня.

Як заявив Хан, на підставі доказів, зібраних його офісом, у нього є підстави вважати винними у воєнних злочинах на території Ізраїлю та в секторі Гази у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року головнокомандувача військового крила ХАМАС, Ісмаїла Ханіє - голову політичного бюро ХАМАС, Мохаммеда Діаба Ібрагіма Ад-Масрі та Ях'я Сінвара - голову Ісламського руху опору (ХАМАС) в Секторі Гази.

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Серед цих злочинів винищення, вбивство, захоплення заручників, катування, зґвалтування та сексуальне насильство під час ув'язнення.

Також Хан заявив, що зібрані докази, які свідчать про відповідальність глави уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта за воєнні злочини у Секторі Гази щонайменше з 8 жовтня 2023 року.

Ці звинувачення включають спричинення масового знищення, спричинення голоду як методу ведення війни, включаючи відмову в наданні гуманітарної допомоги, навмисне націлювання на цивільне населення в конфлікті.

Тепер колегія суддів МКС має розглянути клопотання Каріма Хана про видачу ордерів на арешт.

Як зазначається, ордери проти ізраїльських політиків стануть першим випадком, коли МКС спрямував свої рішення на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

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