Прокурор МКС вимагає видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС
Ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху вимагає видати прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Крім Нетаньяху, ордер на арешт зажадали для міністра оборони Ізраїлю та трьох лідерів ХАМАС. У нього є підстави вважати їх винними у воєнних злочинах, скоєних на території Ізраїлю та в Секторі Гази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Хана, оприлюднену на сайті суду 20 травня.
Як заявив Хан, на підставі доказів, зібраних його офісом, у нього є підстави вважати винними у воєнних злочинах на території Ізраїлю та в секторі Гази у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року головнокомандувача військового крила ХАМАС, Ісмаїла Ханіє - голову політичного бюро ХАМАС, Мохаммеда Діаба Ібрагіма Ад-Масрі та Ях'я Сінвара - голову Ісламського руху опору (ХАМАС) в Секторі Гази.
Серед цих злочинів винищення, вбивство, захоплення заручників, катування, зґвалтування та сексуальне насильство під час ув'язнення.
Також Хан заявив, що зібрані докази, які свідчать про відповідальність глави уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта за воєнні злочини у Секторі Гази щонайменше з 8 жовтня 2023 року.
Ці звинувачення включають спричинення масового знищення, спричинення голоду як методу ведення війни, включаючи відмову в наданні гуманітарної допомоги, навмисне націлювання на цивільне населення в конфлікті.
Тепер колегія суддів МКС має розглянути клопотання Каріма Хана про видачу ордерів на арешт.
Як зазначається, ордери проти ізраїльських політиків стануть першим випадком, коли МКС спрямував свої рішення на лідера близького союзника Сполучених Штатів.
Нагадаємо, 44 держави підтримали створення трибуналу для РФ за злочини проти України та заморожування російських активів
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З таким підходом і Зеленському з Х**лом можна видати ордер. Ну, Зеленському можна але за іншою статтею.
А з іншої - ця турбота для мене йде за №21.
згоден за "прєба...лі" треба відповідати, і то то по кримінальному закону
Судити Нетаньяху в Ізраїлі за бездіяльність - так.
Видавати його якимось блазням для створення антиізраїльської пропаганди - ні.
Прирівнювати терористів, що почали війну і хай не кращого, але лідера сувереннлї держави, на яку саме ці терористи напали - це сюр.
Саджайте прем'єр-міністра у розпал війни!!!
Женіть президента у розпал війни!!!
І кажуть це, як правило, люди відповідальність яких ніколи не розповсюджувалася далі особистої кухні.
Офіс простих рішень скучив за тобою. 😏
І це не питання.
П.С. Подивися хоч щось про нинішню війну в Ізраїлі, а потім вже бери до рук клавіатуру.
От тільки тоді сиди в не *****. Слухай, що розумні дяді і тьоті кажуть.
Скільки МКС видав ордерів на арешт рашистськім окупантам?
Ну, окрім блазнівського ордеру Уйлу за кіднепінг.
Там же цілі делегації до Бучи приїжджали і де всі ті результати розслідувань?
Глибоко.
Дуже.
Надзвичайно...
- у оборонця України Залужного у майбутньому такОж можуть бути проблеми від стрЬомного у такому випадку правосуддя...?
шОсь у цьому світі не те коїться..
і злочинці сидять у радбезі ООН якось покуй на все інше ...