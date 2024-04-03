44 держави підтримали створення трибуналу для РФ за злочини проти України та заморожування російських активів

44 держави підписали політичну декларацію на конференції "Відновлення справедливості для України", що проходила в Гаазі. В документі висловлюють підтримку створенню спецтрибуналу щодо злочину агресії та ініціативам щодо використання заморожених активів РФ на користь України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, також про це повідомляє уряд Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

Хто підписав документ

Підсумковий документ підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США.

Загалом у конференції брали участь 57 країн.

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Про що в ньому йдеться

У декларації країни засуджують агресію Росії проти України як кричуще порушення міжнародного правопорядку і нагадують про рішення суду ООН ще від 16 березня 2022 року, яким Росію зобов’язали припинити бойові дії.

Вони висловлюються за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування та відповідальності за усі порушення міжнародного права, скоєні під час війни Росії проти України, включно зі злочином агресії.

В документі йдеться, що країни "залишаються відданими створенню спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України". Також підписанти привітали пропозицію Нідерландів прийняти такий спецтрибунал.

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Крім того, країни запевняють, що суверенні активи РФ у їхній юрисдикції залишаться замороженими, доки Росія не припинить агресію проти України і не сплатить за завдані збитки.

Що це означає

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що ще два роки тому ідею створення спецтрибуналу "всі категорично відкидали", а рік тому, за його словами, здавалося, що робота над ним "загрузла у суперечках між державами".

Однак тепер Кулеба впевнений, що країни зможуть знайти "всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя".

"Нам потрібно зробити ще один поштовх, щоб це зробити", - наголосив він.

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