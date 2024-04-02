Дискусія щодо створення спецтрибуналу для РФ надзвичайно важка, - Кулеба

Дискусія щодо створення спеціального трибуналу для РФ щодо злочинів агресії проти України наразі надзвичайно важка.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, відповідаючи на запитання журналістів до початку Міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України", яка проходить у Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дискусія надзвичайно важка. Це єдине питання, в якому немає якогось практичного прогресу, а продовжується дискусія щодо параметрів трибуналу. В усіх інших питаннях ми перейшли вже до практичної фази", - зазначив Кулеба.

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