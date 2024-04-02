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Дискусія щодо створення спецтрибуналу для РФ надзвичайно важка, - Кулеба

кулеба

Дискусія щодо створення спеціального трибуналу для РФ щодо злочинів агресії проти України наразі надзвичайно важка.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, відповідаючи на запитання журналістів до початку Міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України", яка проходить у Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дискусія надзвичайно важка. Це єдине питання, в якому немає якогось практичного прогресу, а продовжується дискусія щодо параметрів трибуналу. В усіх інших питаннях ми перейшли вже до практичної фази", - зазначив Кулеба.

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Автор: 

Гаага (315) Кулеба Дмитро (3604)


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Російська імперія завжди вела політику закулісья. Треба постійно шукати підкуплених рашею чиновників і политиків
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02.04.2024 12:43 Відповісти
Спочатку потрібно війну лопатами перемогти
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02.04.2024 13:08 Відповісти
Це тільки українцям втирають про якийсь там трибунал,а насправді це просто балаканина з кулебою.
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02.04.2024 13:34 Відповісти
з такими дебілами, як кулєба, дискусія, дійсно, "надзвичайно важка"
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02.04.2024 16:39 Відповісти
 
 