Прокурор МКС требует выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС

Ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху требует выдать прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Кроме Нетаньяху, ордер на арест потребовали для министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. У него есть основания считать их виновными в военных преступлениях, совершенных на территории Израиля и в Секторе Газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Хана, обнародованное на сайте суда 20 мая.

Как заявил Хан, на основании доказательств, собранных его офисом, у него есть основания считать виновными в военных преступлениях на территории Израиля и в секторе Газа в период как минимум с 7 октября 2023 года главнокомандующего военного крыла ХАМАС, Исмаила Хание - главу политического бюро ХАМАС, Мохаммеда Диаба Ибрагима Ад-Масри и Яхья Синвара - главу Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в Секторе Газа.

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Среди этих преступлений истребление, убийство, захват заложников, пытки, изнасилование и сексуальное насилие во время заключения.

Также Хан заявил, что собраны доказательства, свидетельствующие об ответственности главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в Секторе Газа как минимум с 8 октября 2023 года.

Эти обвинения включают причинение массового уничтожения, причинение голода как метода ведения войны, включая отказ в предоставлении гуманитарной помощи, преднамеренное нацеливание на гражданское население в конфликте.

Теперь коллегия судей МУС должна рассмотреть ходатайство Карима Хана о выдаче ордеров на арест.

Как отмечается, ордера против израильских политиков станут первым случаем, когда МУС направил свои решения на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

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