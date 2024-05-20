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Прокурор МКС требует выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС

Прокурор МКС вимагає видати ордери на арешт Нетаньяху

Ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху требует выдать прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Кроме Нетаньяху, ордер на арест потребовали для министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. У него есть основания считать их виновными в военных преступлениях, совершенных на территории Израиля и в Секторе Газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Хана, обнародованное на сайте суда 20 мая.

Как заявил Хан, на основании доказательств, собранных его офисом, у него есть основания считать виновными в военных преступлениях на территории Израиля и в секторе Газа в период как минимум с 7 октября 2023 года главнокомандующего военного крыла ХАМАС, Исмаила Хание - главу политического бюро ХАМАС, Мохаммеда Диаба Ибрагима Ад-Масри и Яхья Синвара - главу Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в Секторе Газа.

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Среди этих преступлений истребление, убийство, захват заложников, пытки, изнасилование и сексуальное насилие во время заключения.

Также Хан заявил, что собраны доказательства, свидетельствующие об ответственности главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в Секторе Газа как минимум с 8 октября 2023 года.

Эти обвинения включают причинение массового уничтожения, причинение голода как метода ведения войны, включая отказ в предоставлении гуманитарной помощи, преднамеренное нацеливание на гражданское население в конфликте.

Теперь коллегия судей МУС должна рассмотреть ходатайство Карима Хана о выдаче ордеров на арест.

Как отмечается, ордера против израильских политиков станут первым случаем, когда МУС направил свои решения на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

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Напомним, 44 государства поддержали создание трибунала для РФ за преступления против Украины и замораживание российских активов

Автор: 

арест (10454) Нетаньяху Биньямин (181) Хамас (183) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+21
Цікаво:
Скільки МКС видав ордерів на арешт рашистськім окупантам?
Ну, окрім блазнівського ордеру Уйлу за кіднепінг.
Там же цілі делегації до Бучи приїжджали і де всі ті результати розслідувань?
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20.05.2024 15:11
+14
Дурдом - ромашка
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20.05.2024 15:07
+9
Слышу от евреев что Нетаньяху сильно помогал и кормил Газу и те отплатили дескать черной неблагодарностью. В таком случае возражений об аресте Нетаньяху ни у кого не должно быть ни в Газе, ни у израильтян.
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20.05.2024 15:10
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Дурдом - ромашка
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20.05.2024 15:07 Ответить
*дурдом Ромашка
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20.05.2024 15:08 Ответить
Підерсія.
З таким підходом і Зеленському з Х**лом можна видати ордер. Ну, Зеленському можна але за іншою статтею.
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20.05.2024 15:23 Ответить
Добвивечір. А ви десь спали останній 1,5 роки? На арешт х**ла ордер вже давно виданий.
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20.05.2024 15:48 Ответить
Я знаю. Але я про те, чому цей Хан заодно не видав ордер і Зеленському.
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21.05.2024 00:44 Ответить
людство перейшло на стадію Немо, "зато поржем"

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20.05.2024 15:23 Ответить
З однієї сторони я на боці Ізраїлю, бо ненавиджу ганчіркоголових.
А з іншої - ця турбота для мене йде за №21.
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20.05.2024 15:09 Ответить
Слышу от евреев что Нетаньяху сильно помогал и кормил Газу и те отплатили дескать черной неблагодарностью. В таком случае возражений об аресте Нетаньяху ни у кого не должно быть ни в Газе, ни у израильтян.
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20.05.2024 15:10 Ответить

згоден за "прєба...лі" треба відповідати, і то то по кримінальному закону
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20.05.2024 15:25 Ответить
Серйозно? Значить ти так і не зрозумів, що таке національний інтерес.

Судити Нетаньяху в Ізраїлі за бездіяльність - так.
Видавати його якимось блазням для створення антиізраїльської пропаганди - ні.

Прирівнювати терористів, що почали війну і хай не кращого, але лідера сувереннлї держави, на яку саме ці терористи напали - це сюр.
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20.05.2024 16:19 Ответить
В таком случае срочно его сажайте, будет причина не выдавать его в Гаагу. Как с Коломойским.
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20.05.2024 16:22 Ответить
Завжди заздрив людям, у який Світ такий простий. 😁
Саджайте прем'єр-міністра у розпал війни!!!
Женіть президента у розпал війни!!!

І кажуть це, як правило, люди відповідальність яких ніколи не розповсюджувалася далі особистої кухні.

Офіс простих рішень скучив за тобою. 😏
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20.05.2024 18:34 Ответить
Где война, в Газе? Побойтесь бога в самом деле. Там максимум полицейская операция. Вполне справитесь и без мудрого руками водителя.
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20.05.2024 19:22 Ответить
Дядя, тьі дурак...

І це не питання.

П.С. Подивися хоч щось про нинішню війну в Ізраїлі, а потім вже бери до рук клавіатуру.
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20.05.2024 19:52 Ответить
На що там дивиться, синок? Де?
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20.05.2024 20:09 Ответить
Та ніде. Нема де дивитися. Хибащо у сільскій стінгазеті щось вгледіш.

От тільки тоді сиди в не *****. Слухай, що розумні дяді і тьоті кажуть.
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20.05.2024 20:25 Ответить
Ну так и дэ йих послухать? Цэ нэ ты та розумна тьотя часом?
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21.05.2024 10:07 Ответить
Вкотре впевнююся, що дійсно не має меж, в першу чергу, людська лінь та тупість, приправлені самовпевненістю.
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20.05.2024 20:27 Ответить
Цікаво:
Скільки МКС видав ордерів на арешт рашистськім окупантам?
Ну, окрім блазнівського ордеру Уйлу за кіднепінг.
Там же цілі делегації до Бучи приїжджали і де всі ті результати розслідувань?
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20.05.2024 15:11 Ответить
Ідіот цей Карім Хан.
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20.05.2024 15:12 Ответить
Хан, звичайно, класний прокурор, пуцину ордер виписав, але стосовно Нетаньяху і Галана його занесло. Справа в тому, що їхні дії - вимушені, скоєні у стані оборони в тому числі і власного населення, у межах принесеної клятви при вступі на державні посади. А судити треба зачинщиків.
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20.05.2024 15:15 Ответить
ордер не означає арешту. обвинувачені матимуть право захищатися в суді. вже не один з обвинувачених МКС позбувся обвинувачення й живе спокійно
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20.05.2024 15:37 Ответить
Пу порадив послати цього прокурора.
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20.05.2024 15:17 Ответить
А про Кемп-Девідські домовленості тут ще хтось пам'ятає?
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20.05.2024 15:27 Ответить
ото не треба було арапам їх порушувати
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20.05.2024 16:26 Ответить
А мне кажется шо би-би таки надо ордерок выписать, он ему лишний не будит.
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20.05.2024 16:00 Ответить
За хитрожо*ость
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20.05.2024 17:36 Ответить
Ми занепокоєнні.
Глибоко.
Дуже.
Надзвичайно...
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20.05.2024 15:28 Ответить
Дівчатам з короткими спідницями ордер на ерешт.
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20.05.2024 15:29 Ответить
нахуа прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан (за великим рахунокм, не вдаючися у деталі) урівняв злочини окупанта і захисника від окупанта..? (не є фанат Нетаньяху, але ж....)
- у оборонця України Залужного у майбутньому такОж можуть бути проблеми від стрЬомного у такому випадку правосуддя...?
шОсь у цьому світі не те коїться..
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20.05.2024 15:34 Ответить
А хто з них окупант? Я розумію, що там декого можна терористом назвати, але з приводу окупантів...вони всі живуть на своїй землі.
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20.05.2024 15:50 Ответить
Після того як рухнув світовий правопорядок та окупанти
і злочинці сидять у радбезі ООН якось покуй на все інше ...
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20.05.2024 15:41 Ответить
Це як би видати ордер на арешт Гітлера та Черчіля.
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20.05.2024 15:45 Ответить
Не знаю , чисто математично якщо є підозра на склад злочину - отримай ордер ...
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20.05.2024 15:48 Ответить
А де ордера на військових злочинців Засрашки? Вони кожного дня скоюють по сотні таких злочинів. А чому немає? Бо ніхто не підготував необхідних матеріалів до МКС. А якщо підготовуаали, то неякісно і по них не можна приймати рішення. Така сьогодні влада, яка нічогісінько не вміє робити, крім як "жартувати" про Україну і облимватиїї брудом. А відносно посадовців Ізраїлю готували позови представники ПАР та інших країн, підготовлених тією ж Засрахою.
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20.05.2024 16:18 Ответить
А може зразу весь Ізраїль посадити на довічне, а ХАМАСУ видати почесну грамоту і бубликів кожному по два кіло... Театр Абсурду... та саого цього прокурора треба засудити на довічне.
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20.05.2024 16:28 Ответить
Охрініть! Як що на тебе напав злочинець, то за це ти повинень відповідати по кримінальному кодексу, а злочинець, ні при чому, його спровокували на напад, тому тільки жертва повина відповідати у злочині.
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20.05.2024 16:33 Ответить
Жаль чикотило не дожил (набирал чикотило и орфографичный помощник предложил фамилию набрать с заглавной буквой), так вот я к чему , жертва не имеет права защищаться. Так-же будет с Украиной как только начнет возвращать свои теретории вся мировая озабоченность будет орать , как так можно страдает мирное население и будут принуждать к переговорам Украину. Сейчас они не видят ни страдания мирного населения ни разрушения что творят )(yiловская сторона. К чему мир катится ?
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20.05.2024 17:04 Ответить
Хамас та бєня нетаньяху є друзями х*йла, тому не дивно. Цікаво, чи буде начебто, дружня Україні держава Ізраїль приймати участь у саміті миру в Швейцарії? Ну, і ще маленький штришок про зєльца: в Україні й досі послом Ізраїля працює засудивший смолоскипну ходу на честь дня народження Бандери кілька років тому і ше якісь патріотичні заходи, нажаль вже не пам'ятаю, михаїл дали навіть не хочу знати, як там його пса...
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20.05.2024 17:46 Ответить
це делігітимізація ордеру на арешт путіна. Хибний ход. Взагалі неспівставні категорії
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20.05.2024 23:00 Ответить
 
 