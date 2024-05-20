Прокурор МКС требует выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС
Ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху требует выдать прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Кроме Нетаньяху, ордер на арест потребовали для министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. У него есть основания считать их виновными в военных преступлениях, совершенных на территории Израиля и в Секторе Газа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Хана, обнародованное на сайте суда 20 мая.
Как заявил Хан, на основании доказательств, собранных его офисом, у него есть основания считать виновными в военных преступлениях на территории Израиля и в секторе Газа в период как минимум с 7 октября 2023 года главнокомандующего военного крыла ХАМАС, Исмаила Хание - главу политического бюро ХАМАС, Мохаммеда Диаба Ибрагима Ад-Масри и Яхья Синвара - главу Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в Секторе Газа.
Среди этих преступлений истребление, убийство, захват заложников, пытки, изнасилование и сексуальное насилие во время заключения.
Также Хан заявил, что собраны доказательства, свидетельствующие об ответственности главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в Секторе Газа как минимум с 8 октября 2023 года.
Эти обвинения включают причинение массового уничтожения, причинение голода как метода ведения войны, включая отказ в предоставлении гуманитарной помощи, преднамеренное нацеливание на гражданское население в конфликте.
Теперь коллегия судей МУС должна рассмотреть ходатайство Карима Хана о выдаче ордеров на арест.
Как отмечается, ордера против израильских политиков станут первым случаем, когда МУС направил свои решения на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.
Напомним, 44 государства поддержали создание трибунала для РФ за преступления против Украины и замораживание российских активов
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З таким підходом і Зеленському з Х**лом можна видати ордер. Ну, Зеленському можна але за іншою статтею.
А з іншої - ця турбота для мене йде за №21.
згоден за "прєба...лі" треба відповідати, і то то по кримінальному закону
Судити Нетаньяху в Ізраїлі за бездіяльність - так.
Видавати його якимось блазням для створення антиізраїльської пропаганди - ні.
Прирівнювати терористів, що почали війну і хай не кращого, але лідера сувереннлї держави, на яку саме ці терористи напали - це сюр.
Саджайте прем'єр-міністра у розпал війни!!!
Женіть президента у розпал війни!!!
І кажуть це, як правило, люди відповідальність яких ніколи не розповсюджувалася далі особистої кухні.
Офіс простих рішень скучив за тобою. 😏
І це не питання.
П.С. Подивися хоч щось про нинішню війну в Ізраїлі, а потім вже бери до рук клавіатуру.
От тільки тоді сиди в не *****. Слухай, що розумні дяді і тьоті кажуть.
Скільки МКС видав ордерів на арешт рашистськім окупантам?
Ну, окрім блазнівського ордеру Уйлу за кіднепінг.
Там же цілі делегації до Бучи приїжджали і де всі ті результати розслідувань?
Глибоко.
Дуже.
Надзвичайно...
- у оборонця України Залужного у майбутньому такОж можуть бути проблеми від стрЬомного у такому випадку правосуддя...?
шОсь у цьому світі не те коїться..
і злочинці сидять у радбезі ООН якось покуй на все інше ...