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Нетаньяху про заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт: Моральна образа історичного масштабу

Нетаньяху назвав «обурливим» заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху засудив заклик прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана щодо видачі ордера на арешт його самого, а також міністра оборони країни Йоава Галанта. Ізраїльський прем’єр назвав це рішення обурливим.

Про це Нетаньяху заявив на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Ізраїльський прем'єр назвав "моральною образою історичного масштабу" клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі про видачу ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю.

"Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу", - йдеться у заяві Нетаньяху.

Політик додав, що це рішення "кине вічну ганьбу на міжнародний суд".

До слова, раніше президент Ізраїлю Ісаак Герцог теж назвав "обурливим" рішення прокурора МКС. Він заявив, що демократично обраних лідерів не можна ставити на один рівень з терористами.

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Також заяву прокурора МКС засудили США. Зокрема, Держсекретар Ентоні Блінкен відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним". Своє оборуння стосовно цього висловив і президент США Джо Байден. Очільник Білого дому також додав, що "США завжди будуть разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці".

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

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Автор: 

Ізраїль (1639) Нетаньягу Беньямін (169) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+9
Ізраїль багато років привчав світ, що тільки євреї можуть бути жертвою, а тут на тобі...
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21.05.2024 01:29
+8
Українці і до цього потерпали нажаль, надто довго, і надто багато. Просто, цього ніхто ніколи не хотів бачити.
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21.05.2024 05:32
+6
Ми його в Гаагу не видамо - ми його самі будемо судити. І не за вигаданий "геноцид", а за реальну злочинну недбалість, корупцію та спробу державного перевороту.
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21.05.2024 00:22
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Отак світовому правосуддю з мінітрону України, подаровнного ****** , колись відповість Єрмак
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20.05.2024 23:56 Відповісти
Ємоції тут його зрозуміло але він не є недоторканим, якщо є ЗА ЩО то мають видати такий ордер, якщо немає то не видаватимуть. Закон має бути вище за посади політиків!
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21.05.2024 00:04 Відповісти
К хйлу - вы тоже такой же принципиальный? Или это другое?
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21.05.2024 00:09 Відповісти
Тактцейтже прокурор і видав на путю ордер,чи ти щоб ляпнути?
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21.05.2024 00:13 Відповісти
Х**лу треба видати ордер за ГЕНОЦИД українського народу в т.ч. за кіднепінг.
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21.05.2024 00:29 Відповісти
І не тільки йому. Тут черга.
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21.05.2024 07:04 Відповісти
Сам-то понял чо пистанул?
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21.05.2024 00:16 Відповісти
Vladislav Novikov Питання перш написати може мізками трохи подумати варто?
***** є війсковий злочинець, доказів достатньо. Ордер на арешт вже виданий.
До чого ваше питання?
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21.05.2024 02:04 Відповісти
По той причине, что дело дальше слов не идет. Палестинцы устраивают бесчинства по всей Европе и..., все нормально. А когда Израиль отвечает на массовый террор хамаса относительно мирных граждан, и то не по военному, то воплей и криков на весь мир.
Проблему, уважаемый - не обсуждают, ее решают.
И если для этого мне пришлось бы стереть палестину с лица Земли, я бы это сделал. Вместе со всеми гражданскими. Вне зависимости от ордеров, международных организаций и прочей пусторожней болтовни.
А вам простой вопрос - какие эмоции жителей Европы от бесчинств мигрантов? Или это опять другое?
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21.05.2024 07:57 Відповісти
Ви схільний до геноциду - це проти Закону!
Нікому не дозволено Законом вчиняти геноцид.
Так Ви й ***** виправдати можете......
Можливо лікар вам зможе допомогти.
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21.05.2024 08:00 Відповісти
"Ви схільний до геноциду - це проти Закону!" - дійсно так.
"Нікому не дозволено Законом вчиняти геноцид." - але Си, Ким та хйло це роблять і в світі навіть не думают їх зупиняти, обмежуючись тількі стурбованостями.
"Так Ви й ***** виправдати можете......" - деякі методи рядянського союзу я вважаю доречними
"Можливо лікар вам зможе допомогти." - я не хворію ніколи і нічим та маю абсолютне психічно здоров'я.
Ще питання чи побажання?
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21.05.2024 12:30 Відповісти
Ми його в Гаагу не видамо - ми його самі будемо судити. І не за вигаданий "геноцид", а за реальну злочинну недбалість, корупцію та спробу державного перевороту.
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21.05.2024 00:22 Відповісти
Тільки в Україні населеніє🦠80% не «бачать»(це їх улюбленє словечко» , що робив 🤡🤢предводитель , ще гірше , з першого дня пришествія посІБНІЧЕСТВО РАШИСТАМ ***** , а саме : розмінування акваторій Маріуполя, закриття ракетних програм , призначення агентів паРаші - Ермака, ТАТАРОВА, деркача, Кулініча, ……… , знущання над патріотами співучасть в захваті Чонгара , весь Південь , злочинна нехтування життями громадян , а саме кинув під танки і бомби на призволяще, ( рите шашлики) разом з « однім народом» на 9 маяк,а свої сім'ї з ГРОШАМИ ВИВЕЗЛИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ
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21.05.2024 06:48 Відповісти
Так ось звідки ноги ростуть! То Бібі підкупив Хана, шоб той його в Гаазі сховав! В Україні так Бєню в СІЗО тримають, шоб американцям не видавати.
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21.05.2024 02:27 Відповісти
Да правильно, нехай арештують спочатку диктатора *****!
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21.05.2024 00:23 Відповісти
Зараз куйло заскавчить що виданий ордер на його арешт помилка планетарного масштабу ...
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21.05.2024 00:26 Відповісти
А шо ви скажете, шановні, якщо прокурор МКС подасть ордер на арешт Зе? а на Єрмака? чи тут граємо, а там рибу завертаємо?
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21.05.2024 01:29 Відповісти
Випередили. Така сама думка промайнула, але з запізненням .
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21.05.2024 02:25 Відповісти
Віддам
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21.05.2024 07:05 Відповісти
Ізраїль багато років привчав світ, що тільки євреї можуть бути жертвою, а тут на тобі...
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21.05.2024 01:29 Відповісти
А тепер світові жертви - українці. І як вам, подобається на місці євреїв?
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21.05.2024 02:29 Відповісти
Українці і до цього потерпали нажаль, надто довго, і надто багато. Просто, цього ніхто ніколи не хотів бачити.
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21.05.2024 05:32 Відповісти
350 років геноциду ....
євреям не снилося таке навіть
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21.05.2024 06:50 Відповісти
Ага, куди їм з їх 2000 роками геноциду!..
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21.05.2024 08:41 Відповісти
Тут доречне порівняння з Донецької будівлею , з даху якої ********* пуляли "градом" по позиціям ЗСУ .
Або зі знищеними складами набоїв у Луганську . Якщо вони були у приміщенні школи , хто буде відповідати за те , що там на інших поверхах вчаться діти , у підвалі - ракети ?!

Женевська конвенція це чітко визначає . Відповідає за загибель мешканців будинку несе той , хто змінив призначення цього будинку під склади чи снайперську позицію .... Це воений злочин тих , хто зробив об"єкт військового призначення при живих мешканцях .
Усі на 100% будинки зруйнованні у Газі -- це детонація у підвалах й це видно не тільки для будь якого фахівця баллістики , а просто інженера зі знанням кинематики й динамики -- тобто інженера-механіка .
Крім того , Цахаль не використовує дешеві бомби , тим більш фугасні -- виключно дорогі ракети максимум 100 кг -- це точкова ліквідація й виключно терористів .
Більш того -- йде перестраховка , коли відсилаються СМС , папірові листівки , а перед влучанням по даху випускаєтся пуста болванка -- за кілька хвилин й саме через це ЦАХАЛь й досі не ліквідував усю верхівку "хумуса" . Бо разом з мешканцями тікают й терористи , бо вони ж не носять форму .
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21.05.2024 02:12 Відповісти
Дивно шо з такою логікою Хан досі не виписав ордер на Зєлю за "дєсять лєт дамбіл бамбас"...
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21.05.2024 02:24 Відповісти
А чого чекати карім асан ахмад чи щось типу того, у нього і фіо як у терориста! Ніколи не подобалась іудейська культура, але визнаю до тут реально їх чіпають тупо на шару! Це що їм виходить не одна відповідати на агресію, wtf???????
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21.05.2024 06:00 Відповісти
Я вважаю що на кримінальну справу в цьому випадку заслуговує якраз таки прокурор Карім Асад Ахмад Хан, що судить по етнічному признаку як робив Гітлер, ну з його фіо зрозуміло чому він це робить, там віра і походження перемогло над здоровим глуздом!
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21.05.2024 07:22 Відповісти
О, зараз евреї, почнуть кричати, що їх ущємляют, а вони просто хочуть скрізь панувати
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21.05.2024 08:11 Відповісти
 
 