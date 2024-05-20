Нетаньяху про заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт: Моральна образа історичного масштабу
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху засудив заклик прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана щодо видачі ордера на арешт його самого, а також міністра оборони країни Йоава Галанта. Ізраїльський прем’єр назвав це рішення обурливим.
Про це Нетаньяху заявив на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Ізраїльський прем'єр назвав "моральною образою історичного масштабу" клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі про видачу ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю.
"Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу", - йдеться у заяві Нетаньяху.
Політик додав, що це рішення "кине вічну ганьбу на міжнародний суд".
До слова, раніше президент Ізраїлю Ісаак Герцог теж назвав "обурливим" рішення прокурора МКС. Він заявив, що демократично обраних лідерів не можна ставити на один рівень з терористами.
Також заяву прокурора МКС засудили США. Зокрема, Держсекретар Ентоні Блінкен відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним". Своє оборуння стосовно цього висловив і президент США Джо Байден. Очільник Білого дому також додав, що "США завжди будуть разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці".
Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС.
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***** є війсковий злочинець, доказів достатньо. Ордер на арешт вже виданий.
До чого ваше питання?
Проблему, уважаемый - не обсуждают, ее решают.
И если для этого мне пришлось бы стереть палестину с лица Земли, я бы это сделал. Вместе со всеми гражданскими. Вне зависимости от ордеров, международных организаций и прочей пусторожней болтовни.
А вам простой вопрос - какие эмоции жителей Европы от бесчинств мигрантов? Или это опять другое?
Нікому не дозволено Законом вчиняти геноцид.
Так Ви й ***** виправдати можете......
Можливо лікар вам зможе допомогти.
"Нікому не дозволено Законом вчиняти геноцид." - але Си, Ким та хйло це роблять і в світі навіть не думают їх зупиняти, обмежуючись тількі стурбованостями.
"Так Ви й ***** виправдати можете......" - деякі методи рядянського союзу я вважаю доречними
"Можливо лікар вам зможе допомогти." - я не хворію ніколи і нічим та маю абсолютне психічно здоров'я.
Ще питання чи побажання?
євреям не снилося таке навіть
Або зі знищеними складами набоїв у Луганську . Якщо вони були у приміщенні школи , хто буде відповідати за те , що там на інших поверхах вчаться діти , у підвалі - ракети ?!
Женевська конвенція це чітко визначає . Відповідає за загибель мешканців будинку несе той , хто змінив призначення цього будинку під склади чи снайперську позицію .... Це воений злочин тих , хто зробив об"єкт військового призначення при живих мешканцях .
Усі на 100% будинки зруйнованні у Газі -- це детонація у підвалах й це видно не тільки для будь якого фахівця баллістики , а просто інженера зі знанням кинематики й динамики -- тобто інженера-механіка .
Крім того , Цахаль не використовує дешеві бомби , тим більш фугасні -- виключно дорогі ракети максимум 100 кг -- це точкова ліквідація й виключно терористів .
Більш того -- йде перестраховка , коли відсилаються СМС , папірові листівки , а перед влучанням по даху випускаєтся пуста болванка -- за кілька хвилин й саме через це ЦАХАЛь й досі не ліквідував усю верхівку "хумуса" . Бо разом з мешканцями тікают й терористи , бо вони ж не носять форму .