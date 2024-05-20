Нетаньяху про заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт: Моральна образа історичного масштабу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху засудив заклик прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана щодо видачі ордера на арешт його самого, а також міністра оборони країни Йоава Галанта. Ізраїльський прем’єр назвав це рішення обурливим.

Про це Нетаньяху заявив на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Ізраїльський прем'єр назвав "моральною образою історичного масштабу" клопотання прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі про видачу ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю.

"Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу", - йдеться у заяві Нетаньяху.

Політик додав, що це рішення "кине вічну ганьбу на міжнародний суд".

До слова, раніше президент Ізраїлю Ісаак Герцог теж назвав "обурливим" рішення прокурора МКС. Він заявив, що демократично обраних лідерів не можна ставити на один рівень з терористами.

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Також заяву прокурора МКС засудили США. Зокрема, Держсекретар Ентоні Блінкен відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним". Своє оборуння стосовно цього висловив і президент США Джо Байден. Очільник Білого дому також додав, що "США завжди будуть разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці".

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС.

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