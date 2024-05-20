США засудили заклик прокурора МКС Хана щодо видачі ордера на арешт топпосадовців Ізраїлю
Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів ХАМАС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Блінкена, яку цитує "Європейська правда".
Зазначається, що Держсекретар відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним".
"ХАМАС – це жорстока терористична організація, яка здійснила найжахливіше масове вбивство євреїв з часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, зокрема американців", – підкреслив Блінкен.
Він також нагадав, що США від початку не визнавали юрисдикції суду в Гаазі у контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, і наголосив, що МКС не надав Ізраїлю, який проводить розслідування звинувачень проти своїх військових, допомогти з розслідуванням.
Як вважає держсекретар, той факт, що Ізраїль був готовий співпрацювати з прокурором Міжнародного кримінального суду, а працівники його офісу якраз направлялись у Тель-Авів з метою переговорів цього питання, "ставить під сумнів легітимність і достовірність цього розслідування".
"По суті, це рішення нічим не допомагає і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, яка б дозволила звільнити заручників і збільшити обсяги гуманітарної допомоги – цілей, яких Сполучені Штати продовжують невпинно переслідувати", – підсумував Блінкен.
Також висловив обурення президент США Джо Байден заявою прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів.
"І дозвольте мені бути відвертим: що б цей прокурор не мав на увазі, немає ніякої еквівалентності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці", – наголосив Байден.
Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС
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містєр Хан наслухався студентів Кембріджа
Вiн вже давно стала об'єктом звинувачень палестинців у порушенні прав людини.
Його командири, спеціальні рабини, бійці з ортодоксальної єврейської громади.
Харедім живуть за тисячолітніми традиціями, не служать в армії, постійно читають Тору і вдосконалюють свої релігійні знання.
Виняток становить батальйон «Нетцах Ієгуда». Вiн не має нічого спільного з регулярною державною армією. Його дуже ******* єврейськi поселенці на Західному березі річки Йордан, тому що члени батальйону «надзвичайно суворі та агресивні щодо палестинців, часто залякуючи їх».
А ті ж штати не хочуть повноцінний трибунал для *****, тільки цей... який самі ж дискредитують.
Рішучість продовжувати переслідувати ХАМАС у Газі, незважаючи на жахливі гуманітарні наслідки, залишає Ізраїль все більш ізольованим на світовій арені, а його уряд стикається з тиском з усіх боків.
У США та Великій Британії зростають заклики припинити постачання зброї до Ізраїлю.
Коли кількість загиблих у Газі почала зростати, міжнародна підтримка Ізраїлю перетворилася на нищівну критику. За іронією долі, Ізраїль - країна, яка стала домом для тих, хто пережив Голокост - сам був звинувачений у геноциді.
і зараз їх всі наввипередки обплйовують.
уявляю собі, що би було як би не засудили -
«Якщо ви оберете шлях фанатиків і поведете весь народ у прірву, ми будемо змушені піти з уряду. Ми звернемося до народу і сформуємо уряд, який завоює довіру народу", - сказав Ганц на прес-конференції.
За даними ізраїльських ЗМІ, начальник штабу армії Герці Галеві також намагався приватно донести до Нетаньягу необхідність розробки плану дій "після війни".
Арабські племена дуже ********* робити злодійські набіги одне на одне. Ці високоморальні вчинки здійснювалися найчастіше вночі, а їх метою було викрадення найціннішого, - жінок і верблюдів. Арабських жінок з метою маскування привчили вдягатися в чорні мішки (буркка). Жіночий одяг, таким чином, слугував у якості маскхалата, - під час ворожого нападу жінка могла миттю забігти за найближчий піщаний бархан, і накритися своїм чорним одягом-мішком.
А чоловікам для боїв між собою вночі на шаблях треба бути помітними. Тому чоловічий одяг має бути білим.
До речі, в тему, арабське народне прислів'я. "Є три найбільші насолоди у світі, - їсти м'ясо, їздити на м'ясі, і совати м'ясо у м'ясо".
Почему сперва идет женщина а за ней пуштун (в Афганистане) ведь по корану женщина должна идти сзади
Схоже Каріму Ахмад Хасан Хану не допомогло навіть те, шо він народився в ВБ...