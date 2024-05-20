США засудили заклик прокурора МКС Хана щодо видачі ордера на арешт топпосадовців Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів ХАМАС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Блінкена, яку цитує "Європейська правда".

Зазначається, що Держсекретар відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним".

"ХАМАС – це жорстока терористична організація, яка здійснила найжахливіше масове вбивство євреїв з часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, зокрема американців", – підкреслив Блінкен.

Він також нагадав, що США від початку не визнавали юрисдикції суду в Гаазі у контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, і наголосив, що МКС не надав Ізраїлю, який проводить розслідування звинувачень проти своїх військових, допомогти з розслідуванням.

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Як вважає держсекретар, той факт, що Ізраїль був готовий співпрацювати з прокурором Міжнародного кримінального суду, а працівники його офісу якраз направлялись у Тель-Авів з метою переговорів цього питання, "ставить під сумнів легітимність і достовірність цього розслідування".

"По суті, це рішення нічим не допомагає і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, яка б дозволила звільнити заручників і збільшити обсяги гуманітарної допомоги – цілей, яких Сполучені Штати продовжують невпинно переслідувати", – підсумував Блінкен.

Також висловив обурення президент США Джо Байден заявою прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів.

"І дозвольте мені бути відвертим: що б цей прокурор не мав на увазі, немає ніякої еквівалентності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці", – наголосив Байден.

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Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС