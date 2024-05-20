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США засудили заклик прокурора МКС Хана щодо видачі ордера на арешт топпосадовців Ізраїлю

США засудили заклик прокурора МКС щодо арешту топчиновників Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів ХАМАС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Блінкена, яку цитує "Європейська правда".

Зазначається, що Держсекретар відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним".

"ХАМАС – це жорстока терористична організація, яка здійснила найжахливіше масове вбивство євреїв з часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, зокрема американців", – підкреслив Блінкен.

Він також нагадав, що США від початку не визнавали юрисдикції суду в Гаазі у контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, і наголосив, що МКС не надав Ізраїлю, який проводить розслідування звинувачень проти своїх військових, допомогти з розслідуванням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор МКС вимагає видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Як вважає держсекретар, той факт, що Ізраїль був готовий співпрацювати з прокурором Міжнародного кримінального суду, а працівники його офісу якраз направлялись у Тель-Авів з метою переговорів цього питання, "ставить під сумнів легітимність і достовірність цього розслідування".

"По суті, це рішення нічим не допомагає і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, яка б дозволила звільнити заручників і збільшити обсяги гуманітарної допомоги – цілей, яких Сполучені Штати продовжують невпинно переслідувати", – підсумував Блінкен.

Також висловив обурення президент США Джо Байден заявою прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів.

"І дозвольте мені бути відвертим: що б цей прокурор не мав на увазі, немає ніякої еквівалентності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці", – наголосив Байден.

Також читайте: Ізраїль продовжить битися з ХАМАС аж до виконання цілей, - Нетаньяху

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Автор: 

Нетаньягу Беньямін (169) США (22614) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+11
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20.05.2024 21:20
+8
А чого ви вирішили що вороги ставши частиною вашого розвинутого світу і суспільства не скористаються вашими ж законами щоб нав'язати своє право і культуру. Кажуть що у Франції мігранти будуть створювати свої партії. Як вони потраплять на вибори - питання. Але чомусь думаю їм вдасться. Подивіться що робиться в містах ПАР після звільнення від білого населення . Все розбите, пограбоване, гори сміття. Так і до людожерства скатяться.
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20.05.2024 21:13
+6
адекватно !
містєр Хан наслухався студентів Кембріджа
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20.05.2024 21:07
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містєр Хан наслухався студентів Кембріджа
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20.05.2024 21:07 Відповісти
Этого Хама пора запереть в дурку.
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20.05.2024 21:09 Відповісти
А чого ви вирішили що вороги ставши частиною вашого розвинутого світу і суспільства не скористаються вашими ж законами щоб нав'язати своє право і культуру. Кажуть що у Франції мігранти будуть створювати свої партії. Як вони потраплять на вибори - питання. Але чомусь думаю їм вдасться. Подивіться що робиться в містах ПАР після звільнення від білого населення . Все розбите, пограбоване, гори сміття. Так і до людожерства скатяться.
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20.05.2024 21:13 Відповісти
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20.05.2024 21:20 Відповісти
тей самий випадок, коли змішались в кучу коні, люди
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20.05.2024 21:21 Відповісти
У Білому домі на порядку денному ставлять питання про те, що санкції можуть бути накладені на спеціальний ультраортодоксальний батальйон ізраїльської армії «Нетцах Ієгуда», який отримав назву «Харедім» («тремтить перед Богом»).
Вiн вже давно стала об'єктом звинувачень палестинців у порушенні прав людини.
Його командири, спеціальні рабини, бійці з ортодоксальної єврейської громади.
Харедім живуть за тисячолітніми традиціями, не служать в армії, постійно читають Тору і вдосконалюють свої релігійні знання.
Виняток становить батальйон «Нетцах Ієгуда». Вiн не має нічого спільного з регулярною державною армією. Його дуже ******* єврейськi поселенці на Західному березі річки Йордан, тому що члени батальйону «надзвичайно суворі та агресивні щодо палестинців, часто залякуючи їх».
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20.05.2024 21:23 Відповісти
Якщо хтось має іншу позицію чим Ізраїль - то він заперечує холокост і є антисемітом.
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20.05.2024 21:25 Відповісти
Как премьер-министр Израиля я с отвращением отвергаю сравнение прокурором Гааги демократического Израиля и массовых убийц из ХАМАС. Это полное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм: он переместился из кампусов на Западе в суд в Гааге. Какой позор!" - заявил премьер-министр Израиля.
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20.05.2024 21:28 Відповісти
У Білому домі дуже обережні, а то ще антисемітами назвуть.
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20.05.2024 21:32 Відповісти
Вони було взбрикнули, але єврейське лоббі швидко вправило мізки керівництву США.
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20.05.2024 21:36 Відповісти
А хтось переймається, що ***** ПАР та бразилія не хочуть арештовувати.
А ті ж штати не хочуть повноцінний трибунал для *****, тільки цей... який самі ж дискредитують.
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20.05.2024 21:28 Відповісти
Війна в Газі триває більше ніж півроку, і терпіння союзників Ізраїлю закінчується. У міру того, як кількість загиблих в анклаві продовжує зростати, стає все більш очевидним, що Ізраїль не має життєздатного плану щодо того, як закінчити війну або що буде далі.

Рішучість продовжувати переслідувати ХАМАС у Газі, незважаючи на жахливі гуманітарні наслідки, залишає Ізраїль все більш ізольованим на світовій арені, а його уряд стикається з тиском з усіх боків.

У США та Великій Британії зростають заклики припинити постачання зброї до Ізраїлю.

Коли кількість загиблих у Газі почала зростати, міжнародна підтримка Ізраїлю перетворилася на нищівну критику. За іронією долі, Ізраїль - країна, яка стала домом для тих, хто пережив Голокост - сам був звинувачений у геноциді.
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20.05.2024 21:40 Відповісти
Спіраль історії робить ще один оберт. Змінюються назви але суть залишається та сама.
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20.05.2024 21:45 Відповісти
США засудили?
і зараз їх всі наввипередки обплйовують.
уявляю собі, що би було як би не засудили -
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20.05.2024 21:46 Відповісти
Міністр військового кабінету міністрів Ізраїлю Бенні Ганц пригрозив піти у відставку, якщо прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу не запропонує план дій у Газі після закінчення війни.

«Якщо ви оберете шлях фанатиків і поведете весь народ у прірву, ми будемо змушені піти з уряду. Ми звернемося до народу і сформуємо уряд, який завоює довіру народу", - сказав Ганц на прес-конференції.
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20.05.2024 21:51 Відповісти
В Ізраїлі зростає політична напруга внаслідок війни в секторі Газа. Заява Ганца прозвучала через кілька днів після того, як міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант закликав Нетаньяху публічно пообіцяти, що Ізраїль не встановлюватиме свою цивільну чи військову владу в Газі.

За даними ізраїльських ЗМІ, начальник штабу армії Герці Галеві також намагався приватно донести до Нетаньягу необхідність розробки плану дій "після війни".
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20.05.2024 21:55 Відповісти
Закони треба виконувати, але де був прокурор коли усілякі хамази, іділи та інші порушували їх...
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20.05.2024 21:52 Відповісти
Які закони? Хто повинен виконувати? Ось для прикладу в племені людей які жили в кам'яному віці було законом з'їсти зимою когось зі своїх родичів щоб дожити до весни. А весною вбити сусідне племя щоб воно не становило загрозу і захопити їх територію для полювання.
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20.05.2024 22:06 Відповісти
Чому арабські чоловіки ходять у білому одязі, а жінки - у чорному?

Арабські племена дуже ********* робити злодійські набіги одне на одне. Ці високоморальні вчинки здійснювалися найчастіше вночі, а їх метою було викрадення найціннішого, - жінок і верблюдів. Арабських жінок з метою маскування привчили вдягатися в чорні мішки (буркка). Жіночий одяг, таким чином, слугував у якості маскхалата, - під час ворожого нападу жінка могла миттю забігти за найближчий піщаний бархан, і накритися своїм чорним одягом-мішком.

А чоловікам для боїв між собою вночі на шаблях треба бути помітними. Тому чоловічий одяг має бути білим.

До речі, в тему, арабське народне прислів'я. "Є три найбільші насолоди у світі, - їсти м'ясо, їздити на м'ясі, і совати м'ясо у м'ясо".
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20.05.2024 22:28 Відповісти
Объясните.
Почему сперва идет женщина а за ней пуштун (в Афганистане) ведь по корану женщина должна идти сзади
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21.05.2024 06:10 Відповісти
Корисним бевзям і просто одофілам,рекомендую поцікавитися ситуацією в Газі на сайті Кавказ-Центр (там дуже багато фото викладено з Гази). Іще,вас не двує,що Хамас (або люди які себе назвали Хамасом)звірствували в кібуцах Ізраєлю 7 днів,а Ізраєль звірствує в Газі...7 місяців? Чи не занадто довго Ізраєль мстить?
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20.05.2024 21:59 Відповісти
В телемарафоні про це нічого не казали. А це означає, що цього нема ваащє.
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20.05.2024 22:11 Відповісти
Нормально. Нехай мочать тих дебілів поки там не повиздихають всі терористи.
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20.05.2024 23:15 Відповісти
це дискредитація ордеру на арешт путіна перш за все.
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20.05.2024 22:43 Відповісти
Видно, що в МКС, якісь передоплати (консультації), уже пройшли від адвокатів … Диму без вогню, не буває! Щетельней … треба…Це ж,не на московії!
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20.05.2024 22:43 Відповісти
В арабів дуже сильний трайбалізм. Араб може бути сто разів неправий стосовно будьякого неараба, але інший араб його завжди підтримає. А бути неправим стосовно єврея - це взагалі для араба доблесть. Які б звірства там не коїлися.
Схоже Каріму Ахмад Хасан Хану не допомогло навіть те, шо він народився в ВБ...
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20.05.2024 23:33 Відповісти
Это преувеличение. Цивилизованному миру еще повезло, что исламские страны грызутся между собой по любому поводу, делятся на шиитов, сунитов, ваххабитов. Каждая вторая мусульманская страна враждует с соседями. Как все дикие народы ищут вокруг врагов.
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21.05.2024 04:46 Відповісти
Між собою - то святе сратися хто з них більше любить Аллаха. Але коли треба вийти за Палестину десь в європах, то біжать галопом і ***** і суїти.
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21.05.2024 13:39 Відповісти
Нужно просто всеми силами помочь Израилю выкурить и добить всех террористов, это единственный надежный выход. Вот только в развитых странах вовсю наблюдается постыдный левацкий антисемитизм. "Список Шиндлера" нужно вернуть на экраны и крутить снова сутками.
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20.05.2024 23:41 Відповісти
почему нет версии, что те же леваки проллобировали? сколько уже байденята давят на Израиль. этот фарс выглядит логическим продолжением политики коммуняг в отношении Израиля.
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21.05.2024 00:07 Відповісти
 
 