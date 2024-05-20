США осудили призыв прокурора МУС Хана о выдаче ордера на арест топ-чиновников Израиля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отверг заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обратившегося в суд за ордерами на арест высокопоставленных чиновников Израиля и одновременно - лидеров террористов ХАМАС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Блинкена, которое цитирует "Европейская правда".

Отмечается, что Госсекретарь отверг приравнивание прокурором Международного уголовного суда Израиля к террористам ХАМАС, назвав это "позорным".

"ХАМАС - это жестокая террористическая организация, совершившая самое ужасное массовое убийство евреев со времен Холокоста, и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, в том числе - американцев", - подчеркнул Блинкен.

Он также напомнил, что США изначально не признавали юрисдикции суда в Гааге в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС, и подчеркнул, что МУС не предоставил Израилю, который проводит расследование обвинений против своих военных, помочь с расследованием.

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Как считает госсекретарь, тот факт, что Израиль был готов сотрудничать с прокурором Международного уголовного суда, а работники его офиса как раз направлялись в Тель-Авив с целью переговоров по этому вопросу, "ставит под сомнение легитимность и достоверность этого расследования".

"По сути, это решение ничем не помогает и может поставить под угрозу текущие усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое бы позволило освободить заложников и увеличить объемы гуманитарной помощи - целей, которым Соединенные Штаты продолжают неустанно следовать", - подытожил Блинкен.

Также возмущение заявлением прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров выразил президент США Джо Байден.

"И позвольте мне быть откровенным: что бы этот прокурор ни имел в виду, нет никакой эквивалентности - никакой - между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", - подчеркнул Байден.

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Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.