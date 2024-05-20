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США осудили призыв прокурора МУС Хана о выдаче ордера на арест топ-чиновников Израиля

США засудили заклик прокурора МКС щодо арешту топчиновників Ізраїлю

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отверг заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обратившегося в суд за ордерами на арест высокопоставленных чиновников Израиля и одновременно - лидеров террористов ХАМАС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Блинкена, которое цитирует "Европейская правда".

Отмечается, что Госсекретарь отверг приравнивание прокурором Международного уголовного суда Израиля к террористам ХАМАС, назвав это "позорным".

"ХАМАС - это жестокая террористическая организация, совершившая самое ужасное массовое убийство евреев со времен Холокоста, и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, в том числе - американцев", - подчеркнул Блинкен.

Он также напомнил, что США изначально не признавали юрисдикции суда в Гааге в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС, и подчеркнул, что МУС не предоставил Израилю, который проводит расследование обвинений против своих военных, помочь с расследованием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор МУС требует выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС

Как считает госсекретарь, тот факт, что Израиль был готов сотрудничать с прокурором Международного уголовного суда, а работники его офиса как раз направлялись в Тель-Авив с целью переговоров по этому вопросу, "ставит под сомнение легитимность и достоверность этого расследования".

"По сути, это решение ничем не помогает и может поставить под угрозу текущие усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое бы позволило освободить заложников и увеличить объемы гуманитарной помощи - целей, которым Соединенные Штаты продолжают неустанно следовать", - подытожил Блинкен.

Также возмущение заявлением прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров выразил президент США Джо Байден

"И позвольте мне быть откровенным: что бы этот прокурор ни имел в виду, нет никакой эквивалентности - никакой - между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", - подчеркнул Байден.

Также читайте: Израиль продолжит сражаться с ХАМАС вплоть до выполнения целей, - Нетаньяху

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.

Автор: 

Нетаньяху Биньямин (181) США (26506) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+11
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20.05.2024 21:20
+8
А чого ви вирішили що вороги ставши частиною вашого розвинутого світу і суспільства не скористаються вашими ж законами щоб нав'язати своє право і культуру. Кажуть що у Франції мігранти будуть створювати свої партії. Як вони потраплять на вибори - питання. Але чомусь думаю їм вдасться. Подивіться що робиться в містах ПАР після звільнення від білого населення . Все розбите, пограбоване, гори сміття. Так і до людожерства скатяться.
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20.05.2024 21:13
+6
адекватно !
містєр Хан наслухався студентів Кембріджа
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20.05.2024 21:07
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Правила форума Совет форумчан
адекватно !
містєр Хан наслухався студентів Кембріджа
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20.05.2024 21:07 Ответить
Этого Хама пора запереть в дурку.
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20.05.2024 21:09 Ответить
А чого ви вирішили що вороги ставши частиною вашого розвинутого світу і суспільства не скористаються вашими ж законами щоб нав'язати своє право і культуру. Кажуть що у Франції мігранти будуть створювати свої партії. Як вони потраплять на вибори - питання. Але чомусь думаю їм вдасться. Подивіться що робиться в містах ПАР після звільнення від білого населення . Все розбите, пограбоване, гори сміття. Так і до людожерства скатяться.
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20.05.2024 21:13 Ответить
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20.05.2024 21:20 Ответить
тей самий випадок, коли змішались в кучу коні, люди
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20.05.2024 21:21 Ответить
У Білому домі на порядку денному ставлять питання про те, що санкції можуть бути накладені на спеціальний ультраортодоксальний батальйон ізраїльської армії «Нетцах Ієгуда», який отримав назву «Харедім» («тремтить перед Богом»).
Вiн вже давно стала об'єктом звинувачень палестинців у порушенні прав людини.
Його командири, спеціальні рабини, бійці з ортодоксальної єврейської громади.
Харедім живуть за тисячолітніми традиціями, не служать в армії, постійно читають Тору і вдосконалюють свої релігійні знання.
Виняток становить батальйон «Нетцах Ієгуда». Вiн не має нічого спільного з регулярною державною армією. Його дуже ******* єврейськi поселенці на Західному березі річки Йордан, тому що члени батальйону «надзвичайно суворі та агресивні щодо палестинців, часто залякуючи їх».
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20.05.2024 21:23 Ответить
Якщо хтось має іншу позицію чим Ізраїль - то він заперечує холокост і є антисемітом.
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20.05.2024 21:25 Ответить
Как премьер-министр Израиля я с отвращением отвергаю сравнение прокурором Гааги демократического Израиля и массовых убийц из ХАМАС. Это полное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм: он переместился из кампусов на Западе в суд в Гааге. Какой позор!" - заявил премьер-министр Израиля.
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20.05.2024 21:28 Ответить
У Білому домі дуже обережні, а то ще антисемітами назвуть.
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20.05.2024 21:32 Ответить
Вони було взбрикнули, але єврейське лоббі швидко вправило мізки керівництву США.
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20.05.2024 21:36 Ответить
А хтось переймається, що ***** ПАР та бразилія не хочуть арештовувати.
А ті ж штати не хочуть повноцінний трибунал для *****, тільки цей... який самі ж дискредитують.
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20.05.2024 21:28 Ответить
Війна в Газі триває більше ніж півроку, і терпіння союзників Ізраїлю закінчується. У міру того, як кількість загиблих в анклаві продовжує зростати, стає все більш очевидним, що Ізраїль не має життєздатного плану щодо того, як закінчити війну або що буде далі.

Рішучість продовжувати переслідувати ХАМАС у Газі, незважаючи на жахливі гуманітарні наслідки, залишає Ізраїль все більш ізольованим на світовій арені, а його уряд стикається з тиском з усіх боків.

У США та Великій Британії зростають заклики припинити постачання зброї до Ізраїлю.

Коли кількість загиблих у Газі почала зростати, міжнародна підтримка Ізраїлю перетворилася на нищівну критику. За іронією долі, Ізраїль - країна, яка стала домом для тих, хто пережив Голокост - сам був звинувачений у геноциді.
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20.05.2024 21:40 Ответить
Спіраль історії робить ще один оберт. Змінюються назви але суть залишається та сама.
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20.05.2024 21:45 Ответить
США засудили?
і зараз їх всі наввипередки обплйовують.
уявляю собі, що би було як би не засудили -
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20.05.2024 21:46 Ответить
Міністр військового кабінету міністрів Ізраїлю Бенні Ганц пригрозив піти у відставку, якщо прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу не запропонує план дій у Газі після закінчення війни.

«Якщо ви оберете шлях фанатиків і поведете весь народ у прірву, ми будемо змушені піти з уряду. Ми звернемося до народу і сформуємо уряд, який завоює довіру народу", - сказав Ганц на прес-конференції.
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20.05.2024 21:51 Ответить
В Ізраїлі зростає політична напруга внаслідок війни в секторі Газа. Заява Ганца прозвучала через кілька днів після того, як міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант закликав Нетаньяху публічно пообіцяти, що Ізраїль не встановлюватиме свою цивільну чи військову владу в Газі.

За даними ізраїльських ЗМІ, начальник штабу армії Герці Галеві також намагався приватно донести до Нетаньягу необхідність розробки плану дій "після війни".
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20.05.2024 21:55 Ответить
Закони треба виконувати, але де був прокурор коли усілякі хамази, іділи та інші порушували їх...
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20.05.2024 21:52 Ответить
Які закони? Хто повинен виконувати? Ось для прикладу в племені людей які жили в кам'яному віці було законом з'їсти зимою когось зі своїх родичів щоб дожити до весни. А весною вбити сусідне племя щоб воно не становило загрозу і захопити їх територію для полювання.
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20.05.2024 22:06 Ответить
Чому арабські чоловіки ходять у білому одязі, а жінки - у чорному?

Арабські племена дуже ********* робити злодійські набіги одне на одне. Ці високоморальні вчинки здійснювалися найчастіше вночі, а їх метою було викрадення найціннішого, - жінок і верблюдів. Арабських жінок з метою маскування привчили вдягатися в чорні мішки (буркка). Жіночий одяг, таким чином, слугував у якості маскхалата, - під час ворожого нападу жінка могла миттю забігти за найближчий піщаний бархан, і накритися своїм чорним одягом-мішком.

А чоловікам для боїв між собою вночі на шаблях треба бути помітними. Тому чоловічий одяг має бути білим.

До речі, в тему, арабське народне прислів'я. "Є три найбільші насолоди у світі, - їсти м'ясо, їздити на м'ясі, і совати м'ясо у м'ясо".
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20.05.2024 22:28 Ответить
Объясните.
Почему сперва идет женщина а за ней пуштун (в Афганистане) ведь по корану женщина должна идти сзади
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21.05.2024 06:10 Ответить
Корисним бевзям і просто одофілам,рекомендую поцікавитися ситуацією в Газі на сайті Кавказ-Центр (там дуже багато фото викладено з Гази). Іще,вас не двує,що Хамас (або люди які себе назвали Хамасом)звірствували в кібуцах Ізраєлю 7 днів,а Ізраєль звірствує в Газі...7 місяців? Чи не занадто довго Ізраєль мстить?
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20.05.2024 21:59 Ответить
В телемарафоні про це нічого не казали. А це означає, що цього нема ваащє.
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20.05.2024 22:11 Ответить
Нормально. Нехай мочать тих дебілів поки там не повиздихають всі терористи.
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20.05.2024 23:15 Ответить
це дискредитація ордеру на арешт путіна перш за все.
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20.05.2024 22:43 Ответить
Видно, що в МКС, якісь передоплати (консультації), уже пройшли від адвокатів … Диму без вогню, не буває! Щетельней … треба…Це ж,не на московії!
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20.05.2024 22:43 Ответить
В арабів дуже сильний трайбалізм. Араб може бути сто разів неправий стосовно будьякого неараба, але інший араб його завжди підтримає. А бути неправим стосовно єврея - це взагалі для араба доблесть. Які б звірства там не коїлися.
Схоже Каріму Ахмад Хасан Хану не допомогло навіть те, шо він народився в ВБ...
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20.05.2024 23:33 Ответить
Это преувеличение. Цивилизованному миру еще повезло, что исламские страны грызутся между собой по любому поводу, делятся на шиитов, сунитов, ваххабитов. Каждая вторая мусульманская страна враждует с соседями. Как все дикие народы ищут вокруг врагов.
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21.05.2024 04:46 Ответить
Між собою - то святе сратися хто з них більше любить Аллаха. Але коли треба вийти за Палестину десь в європах, то біжать галопом і ***** і суїти.
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21.05.2024 13:39 Ответить
Нужно просто всеми силами помочь Израилю выкурить и добить всех террористов, это единственный надежный выход. Вот только в развитых странах вовсю наблюдается постыдный левацкий антисемитизм. "Список Шиндлера" нужно вернуть на экраны и крутить снова сутками.
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20.05.2024 23:41 Ответить
почему нет версии, что те же леваки проллобировали? сколько уже байденята давят на Израиль. этот фарс выглядит логическим продолжением политики коммуняг в отношении Израиля.
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21.05.2024 00:07 Ответить
 
 