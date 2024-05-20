США осудили призыв прокурора МУС Хана о выдаче ордера на арест топ-чиновников Израиля
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отверг заявление прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обратившегося в суд за ордерами на арест высокопоставленных чиновников Израиля и одновременно - лидеров террористов ХАМАС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Блинкена, которое цитирует "Европейская правда".
Отмечается, что Госсекретарь отверг приравнивание прокурором Международного уголовного суда Израиля к террористам ХАМАС, назвав это "позорным".
"ХАМАС - это жестокая террористическая организация, совершившая самое ужасное массовое убийство евреев со времен Холокоста, и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, в том числе - американцев", - подчеркнул Блинкен.
Он также напомнил, что США изначально не признавали юрисдикции суда в Гааге в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС, и подчеркнул, что МУС не предоставил Израилю, который проводит расследование обвинений против своих военных, помочь с расследованием.
Как считает госсекретарь, тот факт, что Израиль был готов сотрудничать с прокурором Международного уголовного суда, а работники его офиса как раз направлялись в Тель-Авив с целью переговоров по этому вопросу, "ставит под сомнение легитимность и достоверность этого расследования".
"По сути, это решение ничем не помогает и может поставить под угрозу текущие усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое бы позволило освободить заложников и увеличить объемы гуманитарной помощи - целей, которым Соединенные Штаты продолжают неустанно следовать", - подытожил Блинкен.
Также возмущение заявлением прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров выразил президент США Джо Байден.
"И позвольте мне быть откровенным: что бы этот прокурор ни имел в виду, нет никакой эквивалентности - никакой - между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", - подчеркнул Байден.
Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.
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містєр Хан наслухався студентів Кембріджа
Вiн вже давно стала об'єктом звинувачень палестинців у порушенні прав людини.
Його командири, спеціальні рабини, бійці з ортодоксальної єврейської громади.
Харедім живуть за тисячолітніми традиціями, не служать в армії, постійно читають Тору і вдосконалюють свої релігійні знання.
Виняток становить батальйон «Нетцах Ієгуда». Вiн не має нічого спільного з регулярною державною армією. Його дуже ******* єврейськi поселенці на Західному березі річки Йордан, тому що члени батальйону «надзвичайно суворі та агресивні щодо палестинців, часто залякуючи їх».
А ті ж штати не хочуть повноцінний трибунал для *****, тільки цей... який самі ж дискредитують.
Рішучість продовжувати переслідувати ХАМАС у Газі, незважаючи на жахливі гуманітарні наслідки, залишає Ізраїль все більш ізольованим на світовій арені, а його уряд стикається з тиском з усіх боків.
У США та Великій Британії зростають заклики припинити постачання зброї до Ізраїлю.
Коли кількість загиблих у Газі почала зростати, міжнародна підтримка Ізраїлю перетворилася на нищівну критику. За іронією долі, Ізраїль - країна, яка стала домом для тих, хто пережив Голокост - сам був звинувачений у геноциді.
і зараз їх всі наввипередки обплйовують.
уявляю собі, що би було як би не засудили -
«Якщо ви оберете шлях фанатиків і поведете весь народ у прірву, ми будемо змушені піти з уряду. Ми звернемося до народу і сформуємо уряд, який завоює довіру народу", - сказав Ганц на прес-конференції.
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Арабські племена дуже ********* робити злодійські набіги одне на одне. Ці високоморальні вчинки здійснювалися найчастіше вночі, а їх метою було викрадення найціннішого, - жінок і верблюдів. Арабських жінок з метою маскування привчили вдягатися в чорні мішки (буркка). Жіночий одяг, таким чином, слугував у якості маскхалата, - під час ворожого нападу жінка могла миттю забігти за найближчий піщаний бархан, і накритися своїм чорним одягом-мішком.
А чоловікам для боїв між собою вночі на шаблях треба бути помітними. Тому чоловічий одяг має бути білим.
До речі, в тему, арабське народне прислів'я. "Є три найбільші насолоди у світі, - їсти м'ясо, їздити на м'ясі, і совати м'ясо у м'ясо".
Почему сперва идет женщина а за ней пуштун (в Афганистане) ведь по корану женщина должна идти сзади
Схоже Каріму Ахмад Хасан Хану не допомогло навіть те, шо він народився в ВБ...