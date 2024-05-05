Израиль продолжит сражаться с ХАМАС вплоть до выполнения целей, - Нетаньяху
На данный момент Израиль не видит возможности принять предложение о завершении военной операции против движения ХАМАС, сначала необходимо выполнить все намеченные цели.
Об этом заявил в воскресенье израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Израиль не может принять такое. Мы не готовы мириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут Газу под контроль, восстановят военную инфраструктуру и снова будут угрожать гражданам Израиля по соседству, городам на юге, везде в стране", - приводит The Times of Israel его слова.
"Израиль не согласится на требования ХАМАС (окончательно остановить военную операцию для установления перемирия в Секторе Газа и освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС. - Ред.), означающие капитуляцию, и продолжит сражаться вплоть до выполнения целей", - подчеркнул Нетаньяху.
Он объяснил, что, если Израиль согласится на требования ХАМАС, это лишь приблизит начало следующего конфликта. В то же время, Нетаньяху сказал, что Израиль все еще готов на соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня, однако движение не хочет менять свою позицию относительно его условий.
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Вони мають найкращий повітряний захист на світі . І тим не менше американські і британьські повітряні сили додатково захищають їх .
Хоча війна з хамасом то не війна з москалями абсолютно .
нам треба закочувати рукави і працювати в поті чола .
В 14-Ом ему сказали "мужик, не обижайся, но твои деньги украли"
Донать. Потом крепил до 19-го по новому. Опять украли.
- а як же мирний план, ООН и все таке?
інакша толку не буде
Чи ви не згодні?
https://lb.ua/society/2023/10/10/578793_iran_rokami_finansuvav_navchav.html
https://mil.in.ua/uk/blogs/bojovyky-hamas-trenuvalysya-v-irani-pered-teraktamy-7-zhovtnya/