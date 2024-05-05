Израиль продолжит сражаться с ХАМАС вплоть до выполнения целей, - Нетаньяху

На данный момент Израиль не видит возможности принять предложение о завершении военной операции против движения ХАМАС, сначала необходимо выполнить все намеченные цели.

Об этом заявил в воскресенье израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Израиль не может принять такое. Мы не готовы мириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут Газу под контроль, восстановят военную инфраструктуру и снова будут угрожать гражданам Израиля по соседству, городам на юге, везде в стране", - приводит The Times of Israel его слова.

"Израиль не согласится на требования ХАМАС (окончательно остановить военную операцию для установления перемирия в Секторе Газа и освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС. - Ред.), означающие капитуляцию, и продолжит сражаться вплоть до выполнения целей", - подчеркнул Нетаньяху.

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Он объяснил, что, если Израиль согласится на требования ХАМАС, это лишь приблизит начало следующего конфликта. В то же время, Нетаньяху сказал, что Израиль все еще готов на соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня, однако движение не хочет менять свою позицию относительно его условий.