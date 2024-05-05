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Израиль продолжит сражаться с ХАМАС вплоть до выполнения целей, - Нетаньяху

цахал,ізраїль

На данный момент Израиль не видит возможности принять предложение о завершении военной операции против движения ХАМАС, сначала необходимо выполнить все намеченные цели.

Об этом заявил в воскресенье израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Израиль не может принять такое. Мы не готовы мириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут Газу под контроль, восстановят военную инфраструктуру и снова будут угрожать гражданам Израиля по соседству, городам на юге, везде в стране", - приводит The Times of Israel его слова.

"Израиль не согласится на требования ХАМАС (окончательно остановить военную операцию для установления перемирия в Секторе Газа и освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС. - Ред.), означающие капитуляцию, и продолжит сражаться вплоть до выполнения целей", - подчеркнул Нетаньяху.

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Он объяснил, что, если Израиль согласится на требования ХАМАС, это лишь приблизит начало следующего конфликта. В то же время, Нетаньяху сказал, что Израиль все еще готов на соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня, однако движение не хочет менять свою позицию относительно его условий.

Автор: 

Израиль (1921) Нетаньяху Биньямин (179) Хамас (183)


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Топ комментарии
+18
Вот. Душевное. Видно, что чувак в теме.

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05.05.2024 15:52
+16
Чем это оно "закинулось" интересно?
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05.05.2024 15:56
+15
Наконец то Нетаньяху розродился и показал что все таки у него еще есть яйца. А то уже хотели Израиль поставить раком перед ХАМАСом и Ираном. И вообще пока Израилю все ети ООН и США не начали выкручивать руки то все ети хамасы сидели по норам и боялись выйти посрать.
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05.05.2024 15:57
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Ізраїлю респект...
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05.05.2024 15:47 Ответить
Нехай добивають нечисть терористичну
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05.05.2024 21:57 Ответить
Десь я це вже чув недавно. А, від путлера про сво.
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05.05.2024 15:52 Ответить
Вот. Душевное. Видно, что чувак в теме.

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05.05.2024 15:52 Ответить
Чем это оно "закинулось" интересно?
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05.05.2024 15:56 Ответить
Ничем. Он такой и есть.
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05.05.2024 16:09 Ответить
Вся вот эта вот, эта вот Голгофа - это сплошная русофобия, когда нюхнул то, что дали ...
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05.05.2024 20:29 Ответить
Чем-чем... По пьяне сделаный.
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05.05.2024 16:12 Ответить
мамка об поріг в дитинстві вдарила з тих пір його поперло в ораторію
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05.05.2024 18:41 Ответить
"вєлікой побєди добра над памятью" Коли кацап, сам цього не розуміючи, сказав правду з глибоким іронічним підтекстом.
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05.05.2024 16:25 Ответить
Його спічі відомі в інтернеті. Погугліть посмійтеся.
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05.05.2024 17:52 Ответить
Та чув деякі, пару фраз цього телепня точно у вигляді мемів гуляють)
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05.05.2024 18:47 Ответить
Класичний олігофрен.
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05.05.2024 16:32 Ответить
Дауніто Хромосом.
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05.05.2024 16:33 Ответить
Вот это дает,ты че то такое хапонул,вот это понесло Остапа.
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05.05.2024 16:33 Ответить
там на фронтах як раз зараз мотоциклістів не вистачає.
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05.05.2024 17:46 Ответить
Офіційно він себе кличе православним мотоциклістом. При чому в шкіряних бікіні, з черепами та свастиками, і з накрашеними губами.
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05.05.2024 17:55 Ответить
він зараз себе ніяк не кличе, заткнувся і не відсвічує своїми заявами, бо поцрєоти незручні запитання задають.
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05.05.2024 18:00 Ответить
Ні, це не канабіс. Це щось ... Якісь інші "скрєпи", мабуть,...
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05.05.2024 18:56 Ответить
Наконец то Нетаньяху розродился и показал что все таки у него еще есть яйца. А то уже хотели Израиль поставить раком перед ХАМАСом и Ираном. И вообще пока Израилю все ети ООН и США не начали выкручивать руки то все ети хамасы сидели по норам и боялись выйти посрать.
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05.05.2024 15:57 Ответить
Байден викручує Руки Ізраїлю і вказує, куди не можна стріляти, так само як Україні.
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05.05.2024 19:01 Ответить
ХАМАС має бути знищений як осередок зла, разом з його союзниками, іранським, китайським, північнокорейським, кацапськими урядами
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05.05.2024 15:58 Ответить
Звісно пафосно але при всій повазі, противники у Ізраїля і України неспівзмірні.
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05.05.2024 16:03 Ответить
Як і неспівставна "амєріканская помощь".
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05.05.2024 16:07 Ответить
в нас така ж допомога яку давали їм у 50-60 рр.
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05.05.2024 16:33 Ответить
Ще одне збіговисько совкового кацапстану!!!
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05.05.2024 16:04 Ответить
Ізраїль не рівняється до України ніяк !
Вони мають найкращий повітряний захист на світі . І тим не менше американські і британьські повітряні сили додатково захищають їх .
Хоча війна з хамасом то не війна з москалями абсолютно .
нам треба закочувати рукави і працювати в поті чола .
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05.05.2024 16:25 Ответить
американці,ви вже рукава закотили? чи просто пиз..... те з найближчого МакДональдса?
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05.05.2024 16:30 Ответить
Не чіпай патріота. У нього напевно і український прапорець наклеєний на бампері. )
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05.05.2024 16:35 Ответить
А ты закатил, или ждешь пока Кошовой воевать пойдет?
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05.05.2024 17:51 Ответить
Хм...Ми думали,що після ліквідації українців на наших землях буде "Нєбєсний Єрусалім",а тут може організуватися Нєбєсная Палєстіна....Всіх палестинців ,як біженців переселять з Гази на землі звільнені від українців. І Ізраїлю буде тоді добре,без палестинців,які дуже плодяться...
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05.05.2024 16:28 Ответить
ти дебіл може не треба було 30ть років не за галімих проходімців голосувати а будувати економіку і армію
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05.05.2024 16:39 Ответить
Этот дебил 30 лет пахал в Украине и своими налогами содержал и крепил украинскую армию, Еханурова и Гриценко.
В 14-Ом ему сказали "мужик, не обижайся, но твои деньги украли"
Донать. Потом крепил до 19-го по новому. Опять украли.
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05.05.2024 16:53 Ответить
ми вже побачили,як такі дебіли і долбо***би,як ти голосують і розбудували амероармію та економіку-як ви,підібгавши хвоста,здриснули з Авганістану,обсира****сь перед Путіним,несміливо тявкаєте на Пекін,а вами в конгресі керують куплені Рашкою політикани за яких ви голосуєте,про рудого Трампушку я навіть і не говорю.....
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08.05.2024 20:10 Ответить
вас бородаті,неграмотні таліби,озброєні лише китайськими калашами....як шкодливих дворняжок вигнали з Авганістану!
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08.05.2024 20:13 Ответить
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяьником...
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05.05.2024 16:37 Ответить
Ізраїль не здатний припинити діяльність дрібної терористичної організації на власній териорії? Не думаю. Вочевидь прагнуть видоїти всіх можливих спонсорів сіонізму досуха. Ну от скучили за халявою - Німеччину видоїли, Швейцарію і Францію також. На черзі Східна Європа, але зараз завдяки хамасу стався саме той омріяний сезон доїння США. Ну от звідкіля взялись палестинці якщо Палестини як держави ніколи не існувало? Палестинці це паразити арабського світу які збрелися в сектор газа щоб все життя не працювати і жити за рахунок мусульманських спонсорів. Зараз одні "вигодоотримувачі" нищать других "вигодоотримувачів".
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05.05.2024 16:46 Ответить
40 тис. навчених солдатів у підземних бункерах набитих зброєю - не дрібна терористична організація
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05.05.2024 19:05 Ответить
Ізраїль ненавидять всі їх мусульманські сусіди. Це 120 мільйонів...
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05.05.2024 19:08 Ответить
Ненавидять, бо намагаються скасувати факт того, що їхній коран є плагіатом на основі єврейської Тори, а не істиною в останній інстанції. Мусульманам дуже заважає той факт, що юдаїзм був раніше за іслам.
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05.05.2024 19:28 Ответить
Я чогось думав що там війна за територію. А воно он воно що...Хто з предків раніше написав марення божевільного.
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05.05.2024 20:12 Ответить
війна за територію йде другим номером
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05.05.2024 20:44 Ответить
Завжди війни були і є за територію.
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05.05.2024 21:32 Ответить
Так, іслам почався в 622 році, коли збанкрутілий торговець Муххамад сколотив свій перший збройний загін. Він став підминати під себе території одну за одною, але тоді ніхто з його бійців не знав, що вони мусульмани. Муххамад помер, але щоб зберегти його справу вигадали ідеологію, яку назвали "коран". Згідно з кораном мусульманам заборонений алкоголь - п'яні солдати = погані солдати...
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05.05.2024 22:04 Ответить
Скрєпи це головне,як у свинособак.
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06.05.2024 00:22 Ответить
Продовжить. Якщо Старший Брат не заперечуватиме.
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05.05.2024 16:46 Ответить
"продовжить битися з ХАМАС аж до виконання цілей"
- а як же мирний план, ООН и все таке?
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05.05.2024 17:27 Ответить
Газу в щебінь, газаватянінов в Сінай

інакша толку не буде
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05.05.2024 18:42 Ответить
Хоч у когось на цій планеті є яйця...
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05.05.2024 18:43 Ответить
А в нашого Бубочки що, не такі самі яйця? Ви тут поважайте головнокомандувача.
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05.05.2024 20:14 Ответить
Я перепрошую, це що, сарказм?
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05.05.2024 20:17 Ответить
Ви ж написали що "хоч у когось на цій планеті є яйця". А це означає що ні в кого на цій планеті окрім як у єврея немає яєць. А я заперечив вам бо Бубочка теж еврей.
Чи ви не згодні?
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05.05.2024 20:21 Ответить
Я не згоден що ЗЕро єврей. Він не тягне більше чим на малороса.
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06.05.2024 00:24 Ответить
Браво! И пусть весь мир подождет. Особенно мутный яша салливан со соей странной любовью к убогим террористам.
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05.05.2024 19:03 Ответить
ХАМАЗ сам ракети клепае, з подручних средств, без допомоги портнерiв.
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05.05.2024 20:27 Ответить
Ага, без допомоги.. Там Іран допомогає більш, ніж нам уся Європа..
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05.05.2024 20:44 Ответить
IПСО
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05.05.2024 21:01 Ответить
ІПСО?

https://lb.ua/society/2023/10/10/578793_iran_rokami_finansuvav_navchav.html

https://mil.in.ua/uk/blogs/bojovyky-hamas-trenuvalysya-v-irani-pered-teraktamy-7-zhovtnya/
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06.05.2024 17:25 Ответить
 
 