Ізраїль продовжить битися з ХАМАС аж до виконання цілей, - Нетаньяху

Наразі Ізраїль не бачить можливості прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, спершу необхідно виконати всі намічені цілі.

Про це заявив у неділю ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ізраїль не може прийняти таке. Ми не готові миритися із ситуацією, за якої батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть Газу під контроль, відновлять військову інфраструктуру і знову загрожуватимуть громадянам Ізраїлю по сусідству, містам на півдні, скрізь у країні", - наводить The Times of Israel його слова.

"Ізраїль не погодиться на вимоги ХАМАС (остаточно припинити військову операцію задля встановлення перемир'я в Секторі Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. - Ред.), що означають капітуляцію, і він продовжить битися аж до виконання цілей", - наголосив Нетаньяху.

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Він пояснив, що, якщо Ізраїль погодиться на вимоги ХАМАС, це лише наблизить початок наступного конфлікту. Водночас Нетаньяху сказав, що Ізраїль все ще готовий на угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню, однак рух не хоче змінювати свою позицію щодо її умов.