Ізраїль продовжить битися з ХАМАС аж до виконання цілей, - Нетаньяху
Наразі Ізраїль не бачить можливості прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, спершу необхідно виконати всі намічені цілі.
Про це заявив у неділю ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ізраїль не може прийняти таке. Ми не готові миритися із ситуацією, за якої батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть Газу під контроль, відновлять військову інфраструктуру і знову загрожуватимуть громадянам Ізраїлю по сусідству, містам на півдні, скрізь у країні", - наводить The Times of Israel його слова.
"Ізраїль не погодиться на вимоги ХАМАС (остаточно припинити військову операцію задля встановлення перемир'я в Секторі Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. - Ред.), що означають капітуляцію, і він продовжить битися аж до виконання цілей", - наголосив Нетаньяху.
Він пояснив, що, якщо Ізраїль погодиться на вимоги ХАМАС, це лише наблизить початок наступного конфлікту. Водночас Нетаньяху сказав, що Ізраїль все ще готовий на угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню, однак рух не хоче змінювати свою позицію щодо її умов.
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Вони мають найкращий повітряний захист на світі . І тим не менше американські і британьські повітряні сили додатково захищають їх .
Хоча війна з хамасом то не війна з москалями абсолютно .
нам треба закочувати рукави і працювати в поті чола .
В 14-Ом ему сказали "мужик, не обижайся, но твои деньги украли"
Донать. Потом крепил до 19-го по новому. Опять украли.
- а як же мирний план, ООН и все таке?
інакша толку не буде
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https://lb.ua/society/2023/10/10/578793_iran_rokami_finansuvav_navchav.html
https://mil.in.ua/uk/blogs/bojovyky-hamas-trenuvalysya-v-irani-pered-teraktamy-7-zhovtnya/