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Новини
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Ізраїль продовжить битися з ХАМАС аж до виконання цілей, - Нетаньяху

цахал,ізраїль

Наразі Ізраїль не бачить можливості прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, спершу необхідно виконати всі намічені цілі.

Про це заявив у неділю ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ізраїль не може прийняти таке. Ми не готові миритися із ситуацією, за якої батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть Газу під контроль, відновлять військову інфраструктуру і знову загрожуватимуть громадянам Ізраїлю по сусідству, містам на півдні, скрізь у країні", - наводить The Times of Israel його слова.

"Ізраїль не погодиться на вимоги ХАМАС (остаточно припинити військову операцію задля встановлення перемир'я в Секторі Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. - Ред.), що означають капітуляцію, і він продовжить битися аж до виконання цілей", - наголосив Нетаньяху.

Також читайте: Іран розпочав атаку на Ізраїль: запустив десятки ударних дронів. Війська Ізраїлю перебувають в бойовій готовності, - ЗМІ

Він пояснив, що, якщо Ізраїль погодиться на вимоги ХАМАС, це лише наблизить початок наступного конфлікту. Водночас Нетаньяху сказав, що Ізраїль все ще готовий на угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню, однак рух не хоче змінювати свою позицію щодо її умов.

Автор: 

Ізраїль (1637) Нетаньягу Беньямін (168) Хамас (187)


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Топ коментарі
+18
Вот. Душевное. Видно, что чувак в теме.

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05.05.2024 15:52
+16
Чем это оно "закинулось" интересно?
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05.05.2024 15:56
+15
Наконец то Нетаньяху розродился и показал что все таки у него еще есть яйца. А то уже хотели Израиль поставить раком перед ХАМАСом и Ираном. И вообще пока Израилю все ети ООН и США не начали выкручивать руки то все ети хамасы сидели по норам и боялись выйти посрать.
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05.05.2024 15:57
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Ізраїлю респект...
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05.05.2024 15:47 Відповісти
Нехай добивають нечисть терористичну
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05.05.2024 21:57 Відповісти
Десь я це вже чув недавно. А, від путлера про сво.
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05.05.2024 15:52 Відповісти
Вот. Душевное. Видно, что чувак в теме.

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05.05.2024 15:52 Відповісти
Чем это оно "закинулось" интересно?
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05.05.2024 15:56 Відповісти
Ничем. Он такой и есть.
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05.05.2024 16:09 Відповісти
Вся вот эта вот, эта вот Голгофа - это сплошная русофобия, когда нюхнул то, что дали ...
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05.05.2024 20:29 Відповісти
Чем-чем... По пьяне сделаный.
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05.05.2024 16:12 Відповісти
мамка об поріг в дитинстві вдарила з тих пір його поперло в ораторію
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05.05.2024 18:41 Відповісти
"вєлікой побєди добра над памятью" Коли кацап, сам цього не розуміючи, сказав правду з глибоким іронічним підтекстом.
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05.05.2024 16:25 Відповісти
Його спічі відомі в інтернеті. Погугліть посмійтеся.
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05.05.2024 17:52 Відповісти
Та чув деякі, пару фраз цього телепня точно у вигляді мемів гуляють)
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05.05.2024 18:47 Відповісти
Класичний олігофрен.
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05.05.2024 16:32 Відповісти
Дауніто Хромосом.
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05.05.2024 16:33 Відповісти
Вот это дает,ты че то такое хапонул,вот это понесло Остапа.
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05.05.2024 16:33 Відповісти
там на фронтах як раз зараз мотоциклістів не вистачає.
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05.05.2024 17:46 Відповісти
Офіційно він себе кличе православним мотоциклістом. При чому в шкіряних бікіні, з черепами та свастиками, і з накрашеними губами.
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05.05.2024 17:55 Відповісти
він зараз себе ніяк не кличе, заткнувся і не відсвічує своїми заявами, бо поцрєоти незручні запитання задають.
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05.05.2024 18:00 Відповісти
Ні, це не канабіс. Це щось ... Якісь інші "скрєпи", мабуть,...
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05.05.2024 18:56 Відповісти
Наконец то Нетаньяху розродился и показал что все таки у него еще есть яйца. А то уже хотели Израиль поставить раком перед ХАМАСом и Ираном. И вообще пока Израилю все ети ООН и США не начали выкручивать руки то все ети хамасы сидели по норам и боялись выйти посрать.
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05.05.2024 15:57 Відповісти
Байден викручує Руки Ізраїлю і вказує, куди не можна стріляти, так само як Україні.
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05.05.2024 19:01 Відповісти
ХАМАС має бути знищений як осередок зла, разом з його союзниками, іранським, китайським, північнокорейським, кацапськими урядами
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05.05.2024 15:58 Відповісти
Звісно пафосно але при всій повазі, противники у Ізраїля і України неспівзмірні.
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05.05.2024 16:03 Відповісти
Як і неспівставна "амєріканская помощь".
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05.05.2024 16:07 Відповісти
в нас така ж допомога яку давали їм у 50-60 рр.
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05.05.2024 16:33 Відповісти
Ще одне збіговисько совкового кацапстану!!!
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05.05.2024 16:04 Відповісти
Ізраїль не рівняється до України ніяк !
Вони мають найкращий повітряний захист на світі . І тим не менше американські і британьські повітряні сили додатково захищають їх .
Хоча війна з хамасом то не війна з москалями абсолютно .
нам треба закочувати рукави і працювати в поті чола .
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05.05.2024 16:25 Відповісти
американці,ви вже рукава закотили? чи просто пиз..... те з найближчого МакДональдса?
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05.05.2024 16:30 Відповісти
Не чіпай патріота. У нього напевно і український прапорець наклеєний на бампері. )
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05.05.2024 16:35 Відповісти
А ты закатил, или ждешь пока Кошовой воевать пойдет?
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05.05.2024 17:51 Відповісти
Хм...Ми думали,що після ліквідації українців на наших землях буде "Нєбєсний Єрусалім",а тут може організуватися Нєбєсная Палєстіна....Всіх палестинців ,як біженців переселять з Гази на землі звільнені від українців. І Ізраїлю буде тоді добре,без палестинців,які дуже плодяться...
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05.05.2024 16:28 Відповісти
ти дебіл може не треба було 30ть років не за галімих проходімців голосувати а будувати економіку і армію
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05.05.2024 16:39 Відповісти
Этот дебил 30 лет пахал в Украине и своими налогами содержал и крепил украинскую армию, Еханурова и Гриценко.
В 14-Ом ему сказали "мужик, не обижайся, но твои деньги украли"
Донать. Потом крепил до 19-го по новому. Опять украли.
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05.05.2024 16:53 Відповісти
ми вже побачили,як такі дебіли і долбо***би,як ти голосують і розбудували амероармію та економіку-як ви,підібгавши хвоста,здриснули з Авганістану,обсира****сь перед Путіним,несміливо тявкаєте на Пекін,а вами в конгресі керують куплені Рашкою політикани за яких ви голосуєте,про рудого Трампушку я навіть і не говорю.....
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08.05.2024 20:10 Відповісти
вас бородаті,неграмотні таліби,озброєні лише китайськими калашами....як шкодливих дворняжок вигнали з Авганістану!
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08.05.2024 20:13 Відповісти
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяьником...
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05.05.2024 16:37 Відповісти
Ізраїль не здатний припинити діяльність дрібної терористичної організації на власній териорії? Не думаю. Вочевидь прагнуть видоїти всіх можливих спонсорів сіонізму досуха. Ну от скучили за халявою - Німеччину видоїли, Швейцарію і Францію також. На черзі Східна Європа, але зараз завдяки хамасу стався саме той омріяний сезон доїння США. Ну от звідкіля взялись палестинці якщо Палестини як держави ніколи не існувало? Палестинці це паразити арабського світу які збрелися в сектор газа щоб все життя не працювати і жити за рахунок мусульманських спонсорів. Зараз одні "вигодоотримувачі" нищать других "вигодоотримувачів".
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05.05.2024 16:46 Відповісти
40 тис. навчених солдатів у підземних бункерах набитих зброєю - не дрібна терористична організація
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05.05.2024 19:05 Відповісти
Ізраїль ненавидять всі їх мусульманські сусіди. Це 120 мільйонів...
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05.05.2024 19:08 Відповісти
Ненавидять, бо намагаються скасувати факт того, що їхній коран є плагіатом на основі єврейської Тори, а не істиною в останній інстанції. Мусульманам дуже заважає той факт, що юдаїзм був раніше за іслам.
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05.05.2024 19:28 Відповісти
Я чогось думав що там війна за територію. А воно он воно що...Хто з предків раніше написав марення божевільного.
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05.05.2024 20:12 Відповісти
війна за територію йде другим номером
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05.05.2024 20:44 Відповісти
Завжди війни були і є за територію.
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05.05.2024 21:32 Відповісти
Так, іслам почався в 622 році, коли збанкрутілий торговець Муххамад сколотив свій перший збройний загін. Він став підминати під себе території одну за одною, але тоді ніхто з його бійців не знав, що вони мусульмани. Муххамад помер, але щоб зберегти його справу вигадали ідеологію, яку назвали "коран". Згідно з кораном мусульманам заборонений алкоголь - п'яні солдати = погані солдати...
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05.05.2024 22:04 Відповісти
Скрєпи це головне,як у свинособак.
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06.05.2024 00:22 Відповісти
Продовжить. Якщо Старший Брат не заперечуватиме.
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05.05.2024 16:46 Відповісти
"продовжить битися з ХАМАС аж до виконання цілей"
- а як же мирний план, ООН и все таке?
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05.05.2024 17:27 Відповісти
Газу в щебінь, газаватянінов в Сінай

інакша толку не буде
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05.05.2024 18:42 Відповісти
Хоч у когось на цій планеті є яйця...
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05.05.2024 18:43 Відповісти
А в нашого Бубочки що, не такі самі яйця? Ви тут поважайте головнокомандувача.
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05.05.2024 20:14 Відповісти
Я перепрошую, це що, сарказм?
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05.05.2024 20:17 Відповісти
Ви ж написали що "хоч у когось на цій планеті є яйця". А це означає що ні в кого на цій планеті окрім як у єврея немає яєць. А я заперечив вам бо Бубочка теж еврей.
Чи ви не згодні?
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05.05.2024 20:21 Відповісти
Я не згоден що ЗЕро єврей. Він не тягне більше чим на малороса.
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06.05.2024 00:24 Відповісти
Браво! И пусть весь мир подождет. Особенно мутный яша салливан со соей странной любовью к убогим террористам.
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05.05.2024 19:03 Відповісти
ХАМАЗ сам ракети клепае, з подручних средств, без допомоги портнерiв.
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05.05.2024 20:27 Відповісти
Ага, без допомоги.. Там Іран допомогає більш, ніж нам уся Європа..
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05.05.2024 20:44 Відповісти
IПСО
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05.05.2024 21:01 Відповісти
ІПСО?

https://lb.ua/society/2023/10/10/578793_iran_rokami_finansuvav_navchav.html

https://mil.in.ua/uk/blogs/bojovyky-hamas-trenuvalysya-v-irani-pered-teraktamy-7-zhovtnya/
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06.05.2024 17:25 Відповісти
 
 