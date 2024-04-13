Іран розпочав атаку на Ізраїль: запустив десятки ударних дронів. Війська Ізраїлю перебувають в бойовій готовності, - ЗМІ
Увечері 13 квітня Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю. Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Тегерану.
Про це заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel, OSINTtechnical та CNN.
Реакція Ізраїлю. Іран запустив ударні дрони в бік країни
"Десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують у бік Ізраїлю", - заявив Хагарі.
First visual sight of an Iranian attack drone over southern Iraq, headed towards Israel.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 13, 2024
Appears to be a Shahed-136, used heavily by the Russians against Ukraine. pic.twitter.com/WXUQVzn3uj
За його словами, ВПС Ізраїлю відстежують дрони, їм знадобиться кілька годин, щоб дістатися повітряного простору країни.
Він також зазначив, що можливі збої в роботі GPS, оскільки військові працюють над перехопленням дронів.
Зазначається, що сирени звучатимуть лише у тому випадку, якщо дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю у відповідних місцях. Сили ЦАХАЛ працюватимуть над тим, щоб перехопити цілі якомога раніше.
Iranian one way attack drone over southern Iraq this evening, presumably headed west towards Israel. pic.twitter.com/HyueNPkUto— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 13, 2024
Як повідомляє OSINTtechnical, над південним Іраком зафіксували на відео іранський ударний безпілотник, що рухається в напрямку Ізраїлю.
"Схоже, це Shahed-136, який активно використовується росіянами проти України", - йдеться в повідомленні.
За попередньою оцінкою, основними цілями атак є військові об'єкти, зокрема військові бази.
О 23:00 в аеропорту Бен Гуріон розпочалася спеціальна нарада з питання про закриття повітряного простору Ізраїлю. Очікується, що повне або часткове закриття повітряного простору країни набуде чинності о 1:00 неділі, 14 квітня.
Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до прямої атаки Ірану як в обороні, так і в нападі.
"Громадяни Ізраїлю в останні роки, а тим більше в останні тижні, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна", - сказав він.
Йорданія закрила повітряний простір
Влада Йорданії з вечора суботи, 13 квітня, закрила повітряний простір через очікувані бойові дії між Ізраїлем та Іраном. Повідомляється, що заходи торкнуться як рейсів з Йорданії, так і літаків, які прямують до цієї країни. Йдеться про тимчасові заходи. При цьому не вказується, як довго вони триватимуть.
Пара рейсів El Al до Тель-Авіва з Таїланду повернулися назад на тлі очікуваного удару Ірану.
Державні ЗМІ Ірану повідомили, що Ісламська Республіка запустила другу хвилю безпілотників по Ізраїлю.
Речник ЦАХАЛу Хагарі оголосив про нові обмеження на проведення цивільних зібрань на тлі загрози нападу Ірану.
Так, по всій країні забороняються освітні заходи й обмежуються збори до 1 000 осіб. У деяких районах, наприклад, поблизу кордонів Гази та Лівану, вже існують більш суворі обмеження на проведення зібрань.
Хагарі також заявив, що ізраїльська протиповітряна оборона "перебуває в стані бойової готовності" і "десятки літаків готові в небі".
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що США та інші союзники надали Ізраїлю "нові можливості" для захисту від потенційної іранської атаки, а також для реагування на неї.
Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін будуть присутні на зустрічі президента Джо Байдена з його командою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, повідомили CNN офіційні особи.
Президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона для консультацій із командою "щодо подій на Близькому Сході" на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном.
Будь ласка, зачекайте...
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Тож, кремлівський фюрер зробив вірну ставку, коли дав добро на напад на Ізраїль 07.10 .
Хтось згадує Харків? Ні, збільшуйте допомогу Газі, куди щоденно заходить 300-500 ФУР з їжею, А американці скидають їм контейнери з літаків, якими повбивали вже більше ніж нагодували. Подивіться в інтернеті фотки з ринків Гази 🫢
Україні це буде дуже вигідно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%91%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80
Дональд Трамп: Израиль атакован, этого нельзя было допустить - этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом США.
В 1963 році вбили б Трампа, і людство зітхнуло б з полегшенням... )))
Тепер отримуйте.
3... 2... 1...
Авіація США і Великої Британії вже збивають іранські безпілотники поблизу сирійсько-іракського кордону.
Тут вони діють оперативно.
допомога Ізраілю як і Україні зволікає...
Підори.
Іранські мулли здулися.
Иранская миссия при ООН объявила об окончании атаки: «Если сионистский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет гораздо более суровым».
Де ще, в якій країні, таке хтось міг ще би сказати? А тут "перша леді", і... все нормально.
Причина:
▪️Иран мстил Израилю за удар по иранскому консульству в Сирии.
Краткое описание хода событий:
▪️Иран впервые со своей территории атаковал Израиль, выпустив ~300 воздушных целей: 185 дронов и 146 ракет.
▪️Атака длилась около 5 часов.
▪️Некоторые воздушные цели были также запущены с Ирака, Сирии и Йемена.
▪️Отбиваться Израилю активно помогали США, что подтвердил Байден. Также в этом участвовала Британия и Иордания.
Результат:
▪️Израиль: «Мы сбили большинство целей ещё на подлёте, но было небольшое к-во прилётов и небольшой урон в стране».
▪️Иран: «Мы успешно уничтожили важные военные цели в Израиле».
▪️Известно о 31 пострадавшем в Израиле.
▪️Иран пригрозил повторным нападением, если Израиль предпримет какие-то военные действия.
▪️США не будут участвовать в наступлении на Иран, - CNN со ссылкой на Байдена.
І пріоритет буде постачати їх Ізраїлю. Так що кацапам прямий профіт цей конфлікт.
это тут сиромахам надо пару батарей и все думает что клептоманское(которое еще и всю жизнь прибедняеться) население с завышеным самомнением что оно спасает нато у которого 20 к самолетов)
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/1/7449191/
В понедельник, 1 апреля, в доме, расположенном на оживленной дороге Файез Мансур на западе Дамаска, произошел взрыв. Речь идет о здании консульства Ирана в сирийской столице, которое было полностью разрушено, в результате чего, по последним данным, погибли не менее 13 человек.
https://www.dw.com/ru/udar-po-konsulstvu-irana-v-sirii-kakimi-mogut-byt-posledstvia/a-68729740
А Іран - він вчергове своє "відіграв" у цій "грі", створив потрібний інфопривод в цій "п'єсі" - і може далі відпочивати.
Хотя выигрыш россии тоже никому не нужен.