Іран розпочав атаку на Ізраїль: запустив десятки ударних дронів. Війська Ізраїлю перебувають в бойовій готовності, - ЗМІ

Увечері 13 квітня Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю. Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Тегерану.

Про це заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel, OSINTtechnical та CNN.

"Десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують у бік Ізраїлю", - заявив Хагарі.

First visual sight of an Iranian attack drone over southern Iraq, headed towards Israel.



Appears to be a Shahed-136, used heavily by the Russians against Ukraine. pic.twitter.com/WXUQVzn3uj