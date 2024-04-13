Іран розпочав атаку на Ізраїль: запустив десятки ударних дронів. Війська Ізраїлю перебувають в бойовій готовності, - ЗМІ

Увечері 13 квітня Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю. Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Тегерану.

Про це заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel, OSINTtechnical та CNN.

Реакція Ізраїлю. Іран запустив ударні дрони в бік країни

"Десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують у бік Ізраїлю", - заявив Хагарі.

First visual sight of an Iranian attack drone over southern Iraq, headed towards Israel.



Appears to be a Shahed-136, used heavily by the Russians against Ukraine. pic.twitter.com/WXUQVzn3uj — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 13, 2024

За його словами, ВПС Ізраїлю відстежують дрони, їм знадобиться кілька годин, щоб дістатися повітряного простору країни.

Він також зазначив, що можливі збої в роботі GPS, оскільки військові працюють над перехопленням дронів.

Зазначається, що сирени звучатимуть лише у тому випадку, якщо дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю у відповідних місцях. Сили ЦАХАЛ працюватимуть над тим, щоб перехопити цілі якомога раніше.

Iranian one way attack drone over southern Iraq this evening, presumably headed west towards Israel. pic.twitter.com/HyueNPkUto — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 13, 2024

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Як повідомляє OSINTtechnical, над південним Іраком зафіксували на відео іранський ударний безпілотник, що рухається в напрямку Ізраїлю.

"Схоже, це Shahed-136, який активно використовується росіянами проти України", - йдеться в повідомленні.

За попередньою оцінкою, основними цілями атак є військові об'єкти, зокрема військові бази.

О 23:00 в аеропорту Бен Гуріон розпочалася спеціальна нарада з питання про закриття повітряного простору Ізраїлю. Очікується, що повне або часткове закриття повітряного простору країни набуде чинності о 1:00 неділі, 14 квітня.

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Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до прямої атаки Ірану як в обороні, так і в нападі.

"Громадяни Ізраїлю в останні роки, а тим більше в останні тижні, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна", - сказав він.

Йорданія закрила повітряний простір

Влада Йорданії з вечора суботи, 13 квітня, закрила повітряний простір через очікувані бойові дії між Ізраїлем та Іраном. Повідомляється, що заходи торкнуться як рейсів з Йорданії, так і літаків, які прямують до цієї країни. Йдеться про тимчасові заходи. При цьому не вказується, як довго вони триватимуть.

Пара рейсів El Al до Тель-Авіва з Таїланду повернулися назад на тлі очікуваного удару Ірану.

Державні ЗМІ Ірану повідомили, що Ісламська Республіка запустила другу хвилю безпілотників по Ізраїлю.

Речник ЦАХАЛу Хагарі оголосив про нові обмеження на проведення цивільних зібрань на тлі загрози нападу Ірану.

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Так, по всій країні забороняються освітні заходи й обмежуються збори до 1 000 осіб. У деяких районах, наприклад, поблизу кордонів Гази та Лівану, вже існують більш суворі обмеження на проведення зібрань.

Хагарі також заявив, що ізраїльська протиповітряна оборона "перебуває в стані бойової готовності" і "десятки літаків готові в небі".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що США та інші союзники надали Ізраїлю "нові можливості" для захисту від потенційної іранської атаки, а також для реагування на неї.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін будуть присутні на зустрічі президента Джо Байдена з його командою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, повідомили CNN офіційні особи.

Президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона для консультацій із командою "щодо подій на Близькому Сході" на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном.

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