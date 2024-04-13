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Іран розпочав атаку на Ізраїль: запустив десятки ударних дронів. Війська Ізраїлю перебувають в бойовій готовності, - ЗМІ

іран

Увечері 13 квітня Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю. Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Тегерану.

Про це заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of IsraelOSINTtechnical та CNN.

Реакція Ізраїлю. Іран запустив ударні дрони в бік країни

"Десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують у бік Ізраїлю", - заявив Хагарі.

First visual sight of an Iranian attack drone over southern Iraq, headed towards Israel.

Appears to be a Shahed-136, used heavily by the Russians against Ukraine. pic.twitter.com/WXUQVzn3uj

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 13, 2024

За його словами, ВПС Ізраїлю відстежують дрони, їм знадобиться кілька годин, щоб дістатися повітряного простору країни.

Він також зазначив, що можливі збої в роботі GPS, оскільки військові працюють над перехопленням дронів.

Зазначається, що сирени звучатимуть лише у тому випадку, якщо дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю у відповідних місцях. Сили ЦАХАЛ працюватимуть над тим, щоб перехопити цілі якомога раніше.

Iranian one way attack drone over southern Iraq this evening, presumably headed west towards Israel. pic.twitter.com/HyueNPkUto

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 13, 2024

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих кількох годин, - CBS

Як повідомляє OSINTtechnical, над південним Іраком зафіксували на відео іранський ударний безпілотник, що рухається в напрямку Ізраїлю.

"Схоже, це Shahed-136, який активно використовується росіянами проти України", - йдеться в повідомленні.

За попередньою оцінкою, основними цілями атак є військові об'єкти, зокрема військові бази.

О 23:00 в аеропорту Бен Гуріон розпочалася спеціальна нарада з питання про закриття повітряного простору Ізраїлю. Очікується, що повне або часткове закриття повітряного простору країни набуде чинності о 1:00 неділі, 14 квітня.

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Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до прямої атаки Ірану як в обороні, так і в нападі.

"Громадяни Ізраїлю в останні роки, а тим більше в останні тижні, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна", - сказав він.

Йорданія закрила повітряний простір

Влада Йорданії з вечора суботи, 13 квітня, закрила повітряний простір через очікувані бойові дії між Ізраїлем та Іраном. Повідомляється, що заходи торкнуться як рейсів з Йорданії, так і літаків, які прямують до цієї країни. Йдеться про тимчасові заходи. При цьому не вказується, як довго вони триватимуть.

Пара рейсів El Al до Тель-Авіва з Таїланду повернулися назад на тлі очікуваного удару Ірану.

Державні ЗМІ Ірану повідомили, що Ісламська Республіка запустила другу хвилю безпілотників по Ізраїлю.

Речник ЦАХАЛу Хагарі оголосив про нові обмеження на проведення цивільних зібрань на тлі загрози нападу Ірану.

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Так, по всій країні забороняються освітні заходи й обмежуються збори до 1 000 осіб. У деяких районах, наприклад, поблизу кордонів Гази та Лівану, вже існують більш суворі обмеження на проведення зібрань.

Хагарі також заявив, що ізраїльська протиповітряна оборона "перебуває в стані бойової готовності" і "десятки літаків готові в небі".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що США та інші союзники надали Ізраїлю "нові можливості" для захисту від потенційної іранської атаки, а також для реагування на неї.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін будуть присутні на зустрічі президента Джо Байдена з його командою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, повідомили CNN офіційні особи.

Президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона для консультацій із командою "щодо подій на Близькому Сході" на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не зупинить операцію в Газі, поки не буде досягнуто мети, - Нетаньяху відповів Байдену

Автор: 

Ізраїль (1635) Іран (2005) Нетаньяху (167) атака (336)


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Топ коментарі
+28
Організація Обєспокоєних націй
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13.04.2024 23:52
+27
Ага, ще завтра скажуть що окремо все буде.
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13.04.2024 23:52
+26
Сподіваюсь, що навпаки. Може, нарешті світ зрозуміє, війна в Україні та на Близькому Сході - це одна війна.
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14.04.2024 00:03
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Сторінка 4 з 4
Ні, про Україну забули значно раніше - коли Ізраїль розпочав операцію в Газі. Вся ліва шобла здійняла галас про допомогу "голодуючим дітям та жінкам Гази, навіть всілякі ЛГБТ спільноти вписалися на підтримку "безневинних мешканців Гази", навіть не розуміючи, що будь кого з них, опинись він серед цих бандитів заб'ють камінням🤕
Тож, кремлівський фюрер зробив вірну ставку, коли дав добро на напад на Ізраїль 07.10 .
Хтось згадує Харків? Ні, збільшуйте допомогу Газі, куди щоденно заходить 300-500 ФУР з їжею, А американці скидають їм контейнери з літаків, якими повбивали вже більше ніж нагодували. Подивіться в інтернеті фотки з ринків Гази 🫢
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14.04.2024 09:37 Відповісти
Гадаю, в світлі цих подій, Ізраїль нанесе ракетно-бомбовий удар по Тегерану, по Бушерський АЕС, яуі будують там москалі, по заводах по виробництву Шахедів в Ірані.
Україні це буде дуже вигідно.
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14.04.2024 00:44 Відповісти
пожгут все лазерами нах
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%91%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80
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14.04.2024 00:46 Відповісти
Значить скоро Кон-че-ный нападет на Сеул, а Си на Тайвань
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14.04.2024 00:53 Відповісти
Скоріше навпаки - сяде ровно на сраку. Бо два з трьох вже під раздачею
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14.04.2024 01:20 Відповісти
Небо над Іорданією - ведеться вогонь ППО по повітряних цілях з Ірану:

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14.04.2024 00:55 Відповісти
Рижий Трамп тролить...

Дональд Трамп: Израиль атакован, этого нельзя было допустить - этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом США.
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14.04.2024 01:05 Відповісти
Якби президентом США був Трамп, то ніколи б не сталося вбивства Кеннеді.

В 1963 році вбили б Трампа, і людство зітхнуло б з полегшенням... )))
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14.04.2024 02:53 Відповісти
Ну що ***** угомонили тоталітарні режими???
Тепер отримуйте.
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14.04.2024 01:06 Відповісти
Щось сумнівно що це війна а не показуха.
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14.04.2024 01:10 Відповісти
Терористичний іранський режим виніс собі остаточний вирок... Що ж, це їх рішення. Поки весь світ "виражаєт обєспокоєнность", Україна та Ізраїль будуть знищувати диктаторів-терористів...
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14.04.2024 01:11 Відповісти
Робимо ставки, коли буде Веселий Томагавк у Тегерані.

3... 2... 1...
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14.04.2024 01:18 Відповісти
ніколи
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14.04.2024 22:04 Відповісти
Шкода.
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14.04.2024 22:24 Відповісти
Ніякого занепокоєння у випадку з атакою на Ізраїль.
Авіація США і Великої Британії вже збивають іранські безпілотники поблизу сирійсько-іракського кордону.
Тут вони діють оперативно.
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14.04.2024 01:20 Відповісти
Доречі чому їх авіауія не може збивати ракети над територією України??
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14.04.2024 02:37 Відповісти
Це "удар у відповідь", нічого не буде. Звичний обмін.
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14.04.2024 01:28 Відповісти
Хороший шанс покончить сразу все тоталитарные режимы (включая рашку) сразу, но к сожалению не те лидери в западных странах, а в США и вовсе безвольный и труслвый президент
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14.04.2024 01:18 Відповісти
а за допомогою трампа
допомога Ізраілю як і Україні зволікає...
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14.04.2024 01:21 Відповісти
Уже этот бред опровергли....
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14.04.2024 01:42 Відповісти
Залізний Купол у дії... з допомогою авіації США та Британії.
Підори.
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14.04.2024 01:22 Відповісти
пишуть що 99% збили
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14.04.2024 22:05 Відповісти
проблєми українців американців тепер не хвилюють
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14.04.2024 01:24 Відповісти
сейчас осталось Китаю напасть на Тайвань и считай что с мировой стабильностью покончено и началась 3 мировая
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14.04.2024 01:29 Відповісти
На Ізраїль постійно нападають з часу його новоутворення у 20 сторіччі. І завжди ці війни навіть значні не тривають довго. До того ж наземні війська не атакували єврейську державу, а тому це не війна у звичайному сенсі. Просто атака яких було вже багато за період існування єврейської держави.
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14.04.2024 01:30 Відповісти
Про балістику теж пишуть. Але це може бути *******.
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14.04.2024 01:31 Відповісти
вся ця срань від ірану була очікувана, цікавить відповідь Ізраіля
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14.04.2024 01:32 Відповісти
Ну, що розходимося?
Іранські мулли здулися.

Иранская миссия при ООН объявила об окончании атаки: «Если сионистский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет гораздо более суровым».
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14.04.2024 01:33 Відповісти
иранцы стали (были? оказались?) умнее\приличнее\адекватнее кацапов. а всего-навсего 20 лет Хйла. хотя с другой стороны "наши" власть имущие долго и тщательно учились и брали пример.
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14.04.2024 02:25 Відповісти
А що їм залишається сказати,коли тут і британці,і американці,і всі хто тільки міг моментально вмішались у війну і почали лупити по дронах,і по Ірану.А як в Україні?Кацапська мразь руйнує все що тільки може,а нам підкидують трішки,по зернятку.
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14.04.2024 07:49 Відповісти
є дорога незаасфальтова - кусочок лакомий - слугі фас!
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14.04.2024 01:36 Відповісти
Только вмешательство Белого Дома, может спасти Иран, как спасают Хамас.....остался последний город в Газе под террористами, но не дают Израилю войти в него.
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14.04.2024 01:40 Відповісти
Для України це щоденне явище і всім насрати велику купу занепокоєння
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14.04.2024 01:40 Відповісти
Я не розумію що заважає літакам США і Британії так само збивати ракети і шахеди москалів
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14.04.2024 02:39 Відповісти
Свята Ескалація!
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14.04.2024 07:22 Відповісти
сс*ть
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14.04.2024 22:06 Відповісти
Отражать атаку Ирана Израилю помогают США, Франция, Великобритания и Иордания.
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14.04.2024 01:42 Відповісти
думаю,щодо підтримки Ізраїля в США проблем не буде.першими побіжать рятувати Ізраїль т.з. радикальні республіканці-трампісти (вся ця страшна МАГА) на чолі з Трампушкою та його яхудом-зятем Кушнером ,в т.ч. і "єдина україночка" в конгресі Вікторія Спартц....
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14.04.2024 02:22 Відповісти
...але дивно...і в Ізраїлі уряд і влада яхуди і в Україні яхуди,а таке різне ставлення амерів...в чому справа? може, населення в Україні трошки ще не ізраїльське?
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14.04.2024 02:24 Відповісти
Як сказала Олена Зеленська: "проблема українців в тому, що вони "занадто українці".
Де ще, в якій країні, таке хтось міг ще би сказати? А тут "перша леді", і... все нормально.
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14.04.2024 08:16 Відповісти
Тому що вона покруч без роду і племені. Яка може бути довіра до християнки, яка зреклася добровільно своєї віри вийшовши заміж за юдея. І отака погань буде ще наставляти інших, цікаво тільки чому, як красти, зраджувати, несприймати ніяких моральних цінностей.
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14.04.2024 09:23 Відповісти
"Християнка яка зреклась своєї віри", ха-ха! Вона хрещення прийняла уже коли була заміжня. І дітей хрестила. Ще скажіть, що батьки комуністи робили обрізання Зелі .
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14.04.2024 09:41 Відповісти
У нас яхуди нижчого гатунку.
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14.04.2024 09:16 Відповісти
цікаво, Остін скаже Ізраїлю не відповідати на атаку бо нафта здорожчає
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14.04.2024 07:02 Відповісти
Так каже, тільки не Остін а Байден, давить на Ізраїль щоб не атакували Іран.
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14.04.2024 08:09 Відповісти
Подводим итог и в двух словах объясняем, что же произошло между Израилем и Ираном

Причина:
▪️Иран мстил Израилю за удар по иранскому консульству в Сирии.

Краткое описание хода событий:
▪️Иран впервые со своей территории атаковал Израиль, выпустив ~300 воздушных целей: 185 дронов и 146 ракет.
▪️Атака длилась около 5 часов.
▪️Некоторые воздушные цели были также запущены с Ирака, Сирии и Йемена.
▪️Отбиваться Израилю активно помогали США, что подтвердил Байден. Также в этом участвовала Британия и Иордания.

Результат:
▪️Израиль: «Мы сбили большинство целей ещё на подлёте, но было небольшое к-во прилётов и небольшой урон в стране».
▪️Иран: «Мы успешно уничтожили важные военные цели в Израиле».
▪️Известно о 31 пострадавшем в Израиле.
▪️Иран пригрозил повторным нападением, если Израиль предпримет какие-то военные действия.
▪️США не будут участвовать в наступлении на Иран, - CNN со ссылкой на Байдена.
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14.04.2024 07:27 Відповісти
Насправді не консульство. Просто орендоване приміщення в Сирії.
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14.04.2024 09:44 Відповісти
фюрер ***** позвонил своему другу аятоле ***** ..пора мой друг раздувать третью мировую.. ***** в ответ провизжал хайль гитлер и начал атаку на израиль . британия и сша уже вписались
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14.04.2024 07:38 Відповісти
Тепер хоч -не хоч, а прийдеться гинути "амриканским мальчикам". Одиницями, але прийдеться...
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14.04.2024 07:53 Відповісти
100% вуха кацапів стирчать за атакою на Ізраїль. Кацапам дуже вигідно щоб відволікти ракети ПВО і ресурси на Ізраїль і в цілому відволікти увагу світу від України. Не знаю що пообіцяли кацапи Ірану, можливо ядерні матеріали.
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14.04.2024 08:14 Відповісти
Чем больше ракет и дронов полетит на Израиль, тем меньше на Украину. А Израилю отдельное спасибо за строительство завода дронов на россии.
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14.04.2024 07:53 Відповісти
Ракети і дрони це копійчаний і швидко відновлюваний ресурс а ось кількість ракет у Світі до патріотів обмежена. Вони швидко виснажаться.
І пріоритет буде постачати їх Ізраїлю. Так що кацапам прямий профіт цей конфлікт.
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14.04.2024 08:19 Відповісти
накуй израелю петриот он и так самодостаточен в пво и самолетах,
это тут сиромахам надо пару батарей и все думает что клептоманское(которое еще и всю жизнь прибедняеться) население с завышеным самомнением что оно спасает нато у которого 20 к самолетов)
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14.04.2024 08:27 Відповісти
Иран уже заявил, что атака закончена. Только это не Иран начал атаку на Израиль. А Иран ответил на обстрел иранского консульства Израилем.
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14.04.2024 08:00 Відповісти
В консульстві був знищений іранський хенерал який безпосереднє планував терористичний напад на Ізраїль 7/10.
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14.04.2024 08:23 Відповісти
Согласно венской конвенции о дипломатических отношениях консульства неприкосновенных, как и все люди, находящиеся в них. Атака консульства со стороны Израиля - это террористический акт и нарушение международного права.
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14.04.2024 09:23 Відповісти
Це не було консульство. Просто орендоване приміщення. Ніякі консули не загинули, бо їх там не було.
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14.04.2024 09:46 Відповісти
Ну зачем же так врать? Израиль разбомбил консульство Ирана в Сирии, убив иранского командира
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/1/7449191/
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14.04.2024 10:44 Відповісти
Будівля була поруч з консульством, але консульству не належала. Більшість журналістів не вдаючись в подробиці переказують новину. Деякі наголошують, що це була орендована будівля поза консульством.
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15.04.2024 07:32 Відповісти
Не бреши.
В понедельник, 1 апреля, в доме, расположенном на оживленной дороге Файез Мансур на западе Дамаска, произошел взрыв. Речь идет о здании консульства Ирана в сирийской столице, которое было полностью разрушено, в результате чего, по последним данным, погибли не менее 13 человек.
https://www.dw.com/ru/udar-po-konsulstvu-irana-v-sirii-kakimi-mogut-byt-posledstvia/a-68729740
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15.04.2024 07:53 Відповісти
Атака на Ізраїль відбулася саме тоді, коли росія влаштовує черговий акт геноцидної війни проти України, коли завдає масованих ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, по наших містах, а Україна просить у світу - дайте ППО. А зараз вже ніхто про це навіть не згадує. Все. України в інформаційному просторі знову немає. Інформаційно Україну "перебили" Ізраїлем. Яка вже Україна? - Кому вона треба? Допомога? - Ні, ми допомагаємо Ізраїлю. Зручний привід. При тому, в Ізраїлі на відміну від України - є і ППО, і літаки, і ракети, і США з Британією за спиною, які допомагають вже, і ще кілька авіаносних груп США під боком, і ще ядерна зброя своя є. Всього з запасом в декілька раз. А Україні знайти по світі, по складах кілька зайвих пускових установок "Петріотів" - це вже "проблема", передати літаки F-16, навіть ті, які нам Нідерланди з Данією дають - не можна. "Проблемою" є навіть передати Україні достатню кількість старіших систем, який є дуже багато, тих же Хоуків. Дати Україні ракет - щоби ми могли знищити російські літаки-ракетоносії, російські заводи з виробництва ракет, дронів - "то не можна". Україні нічого "не можна".
А Іран - він вчергове своє "відіграв" у цій "грі", створив потрібний інфопривод в цій "п'єсі" - і може далі відпочивати.
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14.04.2024 08:25 Відповісти
Схоже, що хоч круть-верть, хоч верть-круть, а українські теріторії світови потуги хочуть звільнити від населення. І росіяни для цього "звільнення" дуже потрібні. Ось тому і забороняють українцям бити по російським НПЗ
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14.04.2024 09:43 Відповісти
Да, нет. Просто никому не нужно, чтобы россия проиграла, применила ЯО в конце, или распалась на кучу государств с ЯО. Или чтобы Китай ее территории захватил и усилился.
Хотя выигрыш россии тоже никому не нужен.
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14.04.2024 15:35 Відповісти
Ууууу... ісламська республіка... звучить солідно, хоч і безглуздо.
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14.04.2024 10:22 Відповісти
ПО МОЕМУ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ЧТОБЫ СДЕРЖИВАТЬ !!!
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14.04.2024 17:39 Відповісти
400 коментів.... вам всім не начхати на той ізраїль? у нас кожен день подібні обстріли, і 0 уваги світу....
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14.04.2024 22:10 Відповісти
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