Ізраїль не зупинить операцію в Газі, поки не буде досягнуто мети, - Нетаньяху відповів Байдену
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єра.
"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху сьогодні ввечері поговорив із президентом США Джо Байденом і висловив йому подяку за позицію США в Раді Безпеки ООН", - ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль продовжуватиме війну, поки всі його цілі не будуть досягнуті. Серед них - повалення терористичного угруповання ХАМАС і повернення додому заручників, яких утримують палестинські терористи в Секторі Газа.
7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.
24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня. Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.
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Ось чому величезна кількість людей у Британії й в усьому світі дивляться, читають і слухають нас щодня."
PS. Про "аллею ангелов" в оккупированном дикарями Донецке тоже будете рыдать?
Думаю що і в інших країнах ЄС буде приблизно однакова статистика .
п с . Це не виправдання тих - хто розбігається по Європі)) , а просто статистика .
я чув це соцопитування - у поляків розподіл "захищати", виїхати з району бойових дій і за кордон (всього 10% !!) такий самий як і у нас.
отже, не варто так хаяти українців, хоча дезертирів і "какая разніца" сам ненавиджу
Я можу звісно дещо плутатись в цифрах , бо переглядав стрічку швидко і не запам'ятав їх точно .
Ну що ж , прийшлося витратити трохи часу і знайти цю статистику . Вона недалеко від названих мною цифр .
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Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.
Відповідно до соціологічного опитування, якби почалася війна із Росією, кожен третій поляк вирішив би втекти із країни, лише 15,7% пішли б добровольцями до армію. Ще 29% заявляють, що займуться волонтерською діяльністю, Із 37,4% тих, хто б евакуювався, - 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% - до безпечного місця до Польщі. Ще 22% поляків нічого не зроблять, а 11,6% не знають, як поводитимуться.
https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na-polschi-skilki-cholovikiv-gotovi-zahischati-*******-shokuvalni-rezultati-opituvannya-2476447.html
чи моїх: "і за кордон (всього 10% !!)?
ти із хуцпатитої ЗЄлєні, чи що ?
А тобі край треба до.батись до цифр , так .? Невже в тебе не вистачило клепки самому допетрати що в мене в тексті допущена помилка , пропущене слово - регіони .?
Хоча , кого я питаю ,, імбецила який ліпить тавро ЗЄлєні - до всього що йому не подобається .
Лікуйся . !
Польське видання Rzeczpospolita опублікувало опитування IBRiS про те, що би локальні громадяни робили у разі войни з Росією.
https://www.rp.pl/.../art39596581-sondaz-co-zrobiliby...
Отже, увага, якщо коротко.
Лише 15% поляків підуть до армії у випадку атаки Росії на країну.
Волонтером до шпиталю піде 29%.
Виїде до безпечного місця у Польщі - 25,5%
Ніц не буде робити - 22%
Виїде поза межі Польщі зі своєю родиною - 11,9%
Не знаю, що робити - 11,6%
Порівняємо це з результати настроїв українців у грудні 2021 року, коли закордонні ЗМІ почали писати про наміри РФ піти повномасштабною війною.
Опитування КМІС:
Кожен третій респондент - 33,3% - заявив про готовність взяти до рук зброю.
21,7% респондентів готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору.
Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.
14,8% учасників опитування зізналися, що виїхали б у більш безпечний регіон,
9,3% - виїхали б закордон - 9,3%.
Нічого б не робили 18,6% респондентів.
Ще 12,1% не визначилися із відповіддю.
У середині лютого 2022 року КМІС зробив ще одне аналогічне опитування. І заяви партнерів, перші партії протитанкового озброєння від ВБ, розмови про тероборону і купівля зброї - мали позитивний ефект.
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1099&page=1
Станом на 15 лютого 37,3% були готові до збройного опору.
25% українців чинитимуть опір акціями громадянської непокори.
12,4% українців - виїдуть у безпечніший регіон.
7,5% - виїдуть за кордон.
17,9% - нічого не робитимуть.
7,6% не знають, як діятимуть у разі російського вторгнення.
Мораль? Не такий у нас поганий нарід. І якби можновладці не придумали якусь паніку, то можна було би окопуватись і краще готуватись. Тоді можливо, втрати людей і територій могли бути меншими.
Друге - поляки мають нас цілувати, а не влаштовувати треш і угар на кордоні і морити далекобійників до серцевих ударів. Якби не наш опір, то уже би довелось купляти квитки на Лондони та Берліни.
провалневдача, яка спіткала польський уряд при спробі збільшити чисельність збройних сил удвічі - тому підтвердження.
Гасло "життя кожної людини - понад усе" дає взнаки...
Все що було в нас до війни , то була ілюзія незалежності ,, по факту ж - її не було , і совок нікуди не подівся . Україна була маріонетковою державою , на кшталт Білорусі зараз .
З 2014 р Україна тільки но почала виборювати справжню незалежність . Без цього державу не збудуєш . І поляки не змогли б , якби не змогли здихатись нав'язливого " брата " .
і ще язик повертається писати про ганебну війну.
до речи, в українській мові немає слова "позорний" прАкол, алєнь
"миссия невыполнима" допоки не викинуть всіх газаватців у Синай
ті газаватські алєні не могли організувати якийсь курорт на 40 км чудових піщаних пляжів !
Вікі
Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа. Сектор Газа ...
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