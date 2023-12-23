Ізраїль не зупинить операцію в Газі, поки не буде досягнуто мети, - Нетаньяху відповів Байдену

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єра.

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху сьогодні ввечері поговорив із президентом США Джо Байденом і висловив йому подяку за позицію США в Раді Безпеки ООН", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль продовжуватиме війну, поки всі його цілі не будуть досягнуті. Серед них - повалення терористичного угруповання ХАМАС і повернення додому заручників, яких утримують палестинські терористи в Секторі Газа.

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7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня. Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

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