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Ізраїль не зупинить операцію в Газі, поки не буде досягнуто мети, - Нетаньяху відповів Байдену

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,нетаньяху,нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єра.

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху сьогодні ввечері поговорив із президентом США Джо Байденом і висловив йому подяку за позицію США в Раді Безпеки ООН", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль продовжуватиме війну, поки всі його цілі не будуть досягнуті. Серед них - повалення терористичного угруповання ХАМАС і повернення додому заручників, яких утримують палестинські терористи в Секторі Газа.

Також читайте: Наразі немає жодних домовленостей з ХАМАС щодо звільнення заручників, - Нетаньягу

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня. Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган заявив про розірвання всіх контактів із Нетаньяху

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Если гуманоид , вместо того, шоб обеспечить своим детям нормальную жизнь, сам мечтает и их учит убить Украинца/Еврея, то они ВСЕ рашисты/хамас.И в смерти своих детей они виноваты САМИ.
PS. Про "аллею ангелов" в оккупированном дикарями Донецке тоже будете рыдать?
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23.12.2023 23:02
+18
Не манiпулюю аж нi разу. Пiдтримка xамас в "палестiне" приблизно така ж само, як пiдтримка ***** на помойке. Тобто, анi в хамасстане, анi на помойке жодних мирних жителев геть нема.
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23.12.2023 22:54
+17
Ми теж зможемо легко знищити якесь Придністров'я, ще і вийобуватися при цьому, як Ізраіль.
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23.12.2023 22:43
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Джон СімпсонRole,Редактор ВВС з питань зовнішньої політики та міжнародних відносин:

" .........до BBC прикута особлива увага, частково тому, що ми маємо сильних критиків в політиці й пресі, а частково тому, що ми справедливо дотримуємося особливо високих стандартів. Але частиною цих найвищих стандартів є максимальна об'єктивність.

Ось чому величезна кількість людей у Британії й в усьому світі дивляться, читають і слухають нас щодня."
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23.12.2023 22:40 Відповісти
За несчастными руzzкими свиньями, которых в промышленных масштабах валят ЗСУ, тоже будете рыдать?
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23.12.2023 22:43 Відповісти
Не манiпулюю аж нi разу. Пiдтримка xамас в "палестiне" приблизно така ж само, як пiдтримка ***** на помойке. Тобто, анi в хамасстане, анi на помойке жодних мирних жителев геть нема.
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23.12.2023 22:54 Відповісти
Так, діти це хамас. Середній вік "палестинського біженця" складає 16 років.
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23.12.2023 23:01 Відповісти
Если гуманоид , вместо того, шоб обеспечить своим детям нормальную жизнь, сам мечтает и их учит убить Украинца/Еврея, то они ВСЕ рашисты/хамас.И в смерти своих детей они виноваты САМИ.
PS. Про "аллею ангелов" в оккупированном дикарями Донецке тоже будете рыдать?
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23.12.2023 23:02 Відповісти
Негодяи всегда используют детей в своих целях,старо как мир.Если негодяи думают как убить ваших детей вместе с вами, почему я должен заботиться о судьбе детей негодяев?
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23.12.2023 23:15 Відповісти
После нападения дикарей на приграничные кибуцы в Израиле , на следующий день главари дикарей приперлись в штаб терористов в Москву , а Премер Нетаньягу так верил в Путина и его "миролюбие".
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24.12.2023 03:59 Відповісти
Дві різні війни, а мета одна.
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23.12.2023 22:39 Відповісти
Насправді це одна війна, або, іншими словами, два прояви однієї війни.
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24.12.2023 07:33 Відповісти
Людина впевнена в собі і в своїх громадян, які не розбігаються по Європі, а йдуть нищить негідників, які на них напали
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23.12.2023 22:40 Відповісти
Ми теж зможемо легко знищити якесь Придністров'я, ще і вийобуватися при цьому, як Ізраіль.
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23.12.2023 22:43 Відповісти
Та тільки, "якесь Придністров'я" на нас не нападає. А так би - даби.
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23.12.2023 23:11 Відповісти
У Придністров'ї є найбільший у східнй Європі склад ***********, який охороняють російські війська. І вони планували звідти напасти на Одесу, потім злякалися, бо рашисти туди не зможуть підвозити нових солдат.
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24.12.2023 17:58 Відповісти
А до Одеси звідти і справді зовсім поруч. Якби 24.02.2022 поперли б і з того напрямку, то не певен, що їх змогли б спинити на шляху до Одеси.
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24.12.2023 20:37 Відповісти
Зараз все, вони вже злякалися, бо знають, бо ми їх швидко знищимо, як Ізраіль Хамас.
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24.12.2023 20:44 Відповісти
Звісно це неприємно слухати ( про - розбігаються по Європі ) але заради справедливості - в Польщі було опитування на тему - якщо русня вторгнеться на територію Польщі - як будуть діяти поляки . !? Так от , візьме до рук зброю і піде добровольцем захищати країну лише кожен шостий , а залишать країну і виїдуть в інші країни щось близько 40 % населення . Такі були дані опитування .
Думаю що і в інших країнах ЄС буде приблизно однакова статистика .
п с . Це не виправдання тих - хто розбігається по Європі)) , а просто статистика .
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23.12.2023 23:02 Відповісти
брехати не треба !

я чув це соцопитування - у поляків розподіл "захищати", виїхати з району бойових дій і за кордон (всього 10% !!) такий самий як і у нас.

отже, не варто так хаяти українців, хоча дезертирів і "какая разніца" сам ненавиджу
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23.12.2023 23:35 Відповісти
Я не маю такої звички .
Я можу звісно дещо плутатись в цифрах , бо переглядав стрічку швидко і не запам'ятав їх точно .

Ну що ж , прийшлося витратити трохи часу і знайти цю статистику . Вона недалеко від названих мною цифр .
--------------------------------------------
Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.
Відповідно до соціологічного опитування, якби почалася війна із Росією, кожен третій поляк вирішив би втекти із країни, лише 15,7% пішли б добровольцями до армію. Ще 29% заявляють, що займуться волонтерською діяльністю, Із 37,4% тих, хто б евакуювався, - 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% - до безпечного місця до Польщі. Ще 22% поляків нічого не зроблять, а 11,6% не знають, як поводитимуться.
https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na-polschi-skilki-cholovikiv-gotovi-zahischati-*******-shokuvalni-rezultati-opituvannya-2476447.html
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23.12.2023 23:54 Відповісти
твоїх цифр: "а залишать країну і виїдуть в інші країни щось близько 40 % населення ."
чи моїх: "і за кордон (всього 10% !!)?

ти із хуцпатитої ЗЄлєні, чи що ?
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24.12.2023 00:45 Відповісти
Читай так - залишать країну і виїдуть в інші РЕГІОНИ країни щось близько 40 % населення )) . На сайті тсн названа узагальнена цифра - 37.4 .
А тобі край треба до.батись до цифр , так .? Невже в тебе не вистачило клепки самому допетрати що в мене в тексті допущена помилка , пропущене слово - регіони .?
Хоча , кого я питаю ,, імбецила який ліпить тавро ЗЄлєні - до всього що йому не подобається .
Лікуйся . !
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24.12.2023 08:26 Відповісти
Ніт, бо в поляків рівень тих, хто був готовий захищатися -набагато менший:

Польське видання Rzeczpospolita опублікувало опитування IBRiS про те, що би локальні громадяни робили у разі войни з Росією.

https://www.rp.pl/.../art39596581-sondaz-co-zrobiliby...

Отже, увага, якщо коротко.

Лише 15% поляків підуть до армії у випадку атаки Росії на країну.

Волонтером до шпиталю піде 29%.

Виїде до безпечного місця у Польщі - 25,5%

Ніц не буде робити - 22%

Виїде поза межі Польщі зі своєю родиною - 11,9%

Не знаю, що робити - 11,6%

Порівняємо це з результати настроїв українців у грудні 2021 року, коли закордонні ЗМІ почали писати про наміри РФ піти повномасштабною війною.

Опитування КМІС:

Кожен третій респондент - 33,3% - заявив про готовність взяти до рук зброю.

21,7% респондентів готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору.

Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

14,8% учасників опитування зізналися, що виїхали б у більш безпечний регіон,

9,3% - виїхали б закордон - 9,3%.

Нічого б не робили 18,6% респондентів.

Ще 12,1% не визначилися із відповіддю.

У середині лютого 2022 року КМІС зробив ще одне аналогічне опитування. І заяви партнерів, перші партії протитанкового озброєння від ВБ, розмови про тероборону і купівля зброї - мали позитивний ефект.

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1099&page=1

Станом на 15 лютого 37,3% були готові до збройного опору.

25% українців чинитимуть опір акціями громадянської непокори.

12,4% українців - виїдуть у безпечніший регіон.

7,5% - виїдуть за кордон.

17,9% - нічого не робитимуть.

7,6% не знають, як діятимуть у разі російського вторгнення.

Мораль? Не такий у нас поганий нарід. І якби можновладці не придумали якусь паніку, то можна було би окопуватись і краще готуватись. Тоді можливо, втрати людей і територій могли бути меншими.

Друге - поляки мають нас цілувати, а не влаштовувати треш і угар на кордоні і морити далекобійників до серцевих ударів. Якби не наш опір, то уже би довелось купляти квитки на Лондони та Берліни.
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24.12.2023 20:48 Відповісти
До слова, провал невдача, яка спіткала польський уряд при спробі збільшити чисельність збройних сил удвічі - тому підтвердження.
Гасло "життя кожної людини - понад усе" дає взнаки...
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24.12.2023 00:14 Відповісти
Хочеш жити - готуйся до війни! У всіх попередніх війнах в абсолютних цифрах кількість жертв серед мирного населення значно перевищувала кількість загиблих військових.
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24.12.2023 07:49 Відповісти
Давно пора вслух спросить--- а что р кого защищать рискуя своей жизнью? То что творилось 30 лет??? Так евреи построили социальное государство, кстати поляки то же. И мир прогрессивный тоже в том числе! А мы что!?
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24.12.2023 06:57 Відповісти
Ну заради справедливості - євреї спочатку воювали , потім будували , а ми ще тільки воюємо . І в них не виникало питання - навіщо боротись . !?
Все що було в нас до війни , то була ілюзія незалежності ,, по факту ж - її не було , і совок нікуди не подівся . Україна була маріонетковою державою , на кшталт Білорусі зараз .
З 2014 р Україна тільки но почала виборювати справжню незалежність . Без цього державу не збудуєш . І поляки не змогли б , якби не змогли здихатись нав'язливого " брата " .
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24.12.2023 08:48 Відповісти
бо вони знають, що воюють за свою землю, країну і їх не залишать на призволяще і позза штат не виведуть за 20 грн. в місяць, чи скільки там, і красти не будуть, а хто раптом вкраде, ну всяке буває, люди грішні, то його покарають.
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24.12.2023 15:03 Відповісти
Цікаво, зєрмак так зможе відповісти дідові Байденюку, як відповів Нетаньяху 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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23.12.2023 22:48 Відповісти
США та Єгипет ,напередодні нападу, попереджали керівництво Ізраілю про загрозу нападу ХАМАС.Цікаво,коли ізраільтяни знайдуть і покарають тих хто "провтикав" напад палестинців?
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23.12.2023 22:50 Відповісти
А тим часом результати праймеріз республіканців у штаті Н'ю-Гемпшир показав мінімальний розрив між приспішником ***** трампом (33%) і Нікі Хейлі (29%):

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23.12.2023 22:54 Відповісти
З дитинства за Хейлі
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23.12.2023 23:03 Відповісти
7 жовтня було "с точністю до наоборот"
і ще язик повертається писати про ганебну війну.

до речи, в українській мові немає слова "позорний" прАкол, алєнь
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23.12.2023 23:30 Відповісти
Бандерівець? Що сталося? ти став думати, як кацп. Що 8 років домбілі бамбас? А зараз хлопчиків у трусіках б'ють в Газі?
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23.12.2023 23:50 Відповісти
Ізраїль теж Палестина. Палестина це географічна назва місцевості. Національності палестинець немає.''
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24.12.2023 01:26 Відповісти
До них би було краще ставленя якщр б вони були спроможні налагодити цивілізоване життя а то одні у пустелі фрукти вирощують а у інших сміття летить по вулицям і тероризм. І до речі немає палестинців а є араби що мешкають у Палестині
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24.12.2023 01:44 Відповісти
Для України вигідно, щоб війна на Близькому Сході припинилася як найшвидше. Думайте про наші національні інтереси шановні співвітчизники!!!
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23.12.2023 23:35 Відповісти
яка мета операції в Газі ?

"миссия невыполнима" допоки не викинуть всіх газаватців у Синай
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23.12.2023 23:38 Відповісти
Там їх чекають Шарм еш Шейх та Хурґада...
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24.12.2023 00:19 Відповісти
яка Хургада ?
ті газаватські алєні не могли організувати якийсь курорт на 40 км чудових піщаних пляжів !

Вікі

Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа. Сектор Газа ...

Не найдено: курорт ‎| Нужно включить: курорт
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24.12.2023 01:56 Відповісти
Москаленко, що ти тут загубив? Переклав скабєєву на українську мову та вирішив нас підгодувати цим лайном?
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24.12.2023 03:30 Відповісти
досить розносити тріпер з рашиським душком по Цензору !
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24.12.2023 01:59 Відповісти
Байден требует от Израиля тоже самое, что и от Украины - начать переговоры и заморозить конфликт. Тому Нетаньяху так йому і відповів.
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24.12.2023 03:45 Відповісти
Во це премьер,бідон давай зброю,а ми там вирішемо коли і де кінчати.
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24.12.2023 14:35 Відповісти
 
 