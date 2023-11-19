Наразі немає жодних домовленостей з ХАМАС щодо звільнення заручників, - Нетаньягу

Наразі не досягнуто жодних домовленостей з ХАМАС про звільнення понад 200 заручників, захоплених бойовиками 7 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

"Не було ніякої пропозиції і не було ніяких домовленостей. Ми хочемо повернути якомога більше заручників, і це наш спільний інтерес, ми ухвалили це рішення одноголосно. Весь час з'являються фейкові новини", - зазначив він.

Прем’єр-міністр наголосив, що Ізраїль продовжуватиме боротьбу, доки не знищить ХАМАС і не поверне заручників додому, хоча "весь світ тисне" на країну.

"Вони казали "ні" наземному вторгненню в Газу, вони казали "ні" бойовим діям у місті Газа, вони казали "ні" операціям у (лікарні) "Шифа", а ми це зробили. Вони тиснули на нас, щоб ми погодилися на повне припинення вогню - ми відмовилися", - зазначив Нетаньягу.

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"Ми наполягаємо на захисті наших інтересів і добиваємося політичного простору для продовження операції", - додав він.