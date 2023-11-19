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Наразі немає жодних домовленостей з ХАМАС щодо звільнення заручників, - Нетаньягу

терорист,хамас

Наразі не досягнуто жодних домовленостей з ХАМАС про звільнення понад 200 заручників, захоплених бойовиками 7 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

"Не було ніякої пропозиції і не було ніяких домовленостей. Ми хочемо повернути якомога більше заручників, і це наш спільний інтерес, ми ухвалили це рішення одноголосно. Весь час з'являються фейкові новини", - зазначив він.

Прем’єр-міністр наголосив, що Ізраїль продовжуватиме боротьбу, доки не знищить ХАМАС і не поверне заручників додому, хоча "весь світ тисне" на країну.

"Вони казали "ні" наземному вторгненню в Газу, вони казали "ні" бойовим діям у місті Газа, вони казали "ні" операціям у (лікарні) "Шифа", а ми це зробили. Вони тиснули на нас, щоб ми погодилися на повне припинення вогню - ми відмовилися", - зазначив Нетаньягу.

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"Ми наполягаємо на захисті наших інтересів і добиваємося політичного простору для продовження операції", - додав він.

Автор: 

заручник (821) Ізраїль (1639) Нетаньягу Беньямін (169) Хамас (187)


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Кидайте в мене усіма какашками, але я так думаю-гадаю. Допоки будуть звільняти заручників методом перемовин, допоки їх будуть брати у заручники. Тебе взяли у заручники - ти труп. Тебе знищать з терористами. Ти вижив - пощастило. Буде так - не буде заручників.
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19.11.2023 08:06 Відповісти
Кого ж ти з такими думками мені нагадуєш? - "... Навіть якщо для цього потрібно буде підірвати одну-дві синагоги тут чи там, мене це не хвилює. І я не проти, якщо після всього ви поставите мене перед Нюрнберзьким трибуналом... Повісьте мене, якщо хочете, як воєнного злочинця. Чого ти, натовпе, не розумієш, так це того, що брудна робота сіонізму ще не закінчена, далеко не закінчена" з інтерв'ю прем'єр-міністра Ізраїлю Арієля Шарона 1982р.
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19.11.2023 20:35 Відповісти
Робіть свою справу.
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19.11.2023 08:14 Відповісти
Дружбан путлера Натаняху все робив для цієї ситувації те саме як в Україні Боневтік бо заглядали в зенки кремлвському карлику а результат того шо маємо то маємо.
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19.11.2023 09:03 Відповісти
 
 