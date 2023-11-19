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Пока нет никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников, - Нетаньяху

терорист,хамас

Пока не достигнуты никакие договоренности с ХАМАС об освобождении более 200 заложников, захваченных боевиками 7 октября.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

"Не было никакого предложения и не было никаких договоренностей. Мы хотим вернуть как можно больше заложников, и это наш общий интерес, мы приняли это решение единогласно. Все время появляются фейковые новости", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль будет продолжать борьбу, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет заложников домой, хотя "весь мир давит" на страну.

"Они говорили "нет" наземному вторжению в Газу, они говорили "нет" боевым действиям в городе Газа, они говорили "нет" операциям в (больнице) "Шифа", а мы это сделали. Они давили на нас, чтобы мы согласились на полное прекращение огня - мы отказались", - отметил Нетаньяху.

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"Мы настаиваем на защите наших интересов и добиваемся политического пространства для продолжения операции", – добавил он.

Автор: 

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Кидайте в мене усіма какашками, але я так думаю-гадаю. Допоки будуть звільняти заручників методом перемовин, допоки їх будуть брати у заручники. Тебе взяли у заручники - ти труп. Тебе знищать з терористами. Ти вижив - пощастило. Буде так - не буде заручників.
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19.11.2023 08:06 Ответить
Кого ж ти з такими думками мені нагадуєш? - "... Навіть якщо для цього потрібно буде підірвати одну-дві синагоги тут чи там, мене це не хвилює. І я не проти, якщо після всього ви поставите мене перед Нюрнберзьким трибуналом... Повісьте мене, якщо хочете, як воєнного злочинця. Чого ти, натовпе, не розумієш, так це того, що брудна робота сіонізму ще не закінчена, далеко не закінчена" з інтерв'ю прем'єр-міністра Ізраїлю Арієля Шарона 1982р.
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19.11.2023 20:35 Ответить
Робіть свою справу.
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19.11.2023 08:14 Ответить
Дружбан путлера Натаняху все робив для цієї ситувації те саме як в Україні Боневтік бо заглядали в зенки кремлвському карлику а результат того шо маємо то маємо.
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19.11.2023 09:03 Ответить
 
 