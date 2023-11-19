Пока нет никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников, - Нетаньяху

Пока не достигнуты никакие договоренности с ХАМАС об освобождении более 200 заложников, захваченных боевиками 7 октября.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

"Не было никакого предложения и не было никаких договоренностей. Мы хотим вернуть как можно больше заложников, и это наш общий интерес, мы приняли это решение единогласно. Все время появляются фейковые новости", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль будет продолжать борьбу, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет заложников домой, хотя "весь мир давит" на страну.

"Они говорили "нет" наземному вторжению в Газу, они говорили "нет" боевым действиям в городе Газа, они говорили "нет" операциям в (больнице) "Шифа", а мы это сделали. Они давили на нас, чтобы мы согласились на полное прекращение огня - мы отказались", - отметил Нетаньяху.

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"Мы настаиваем на защите наших интересов и добиваемся политического пространства для продолжения операции", – добавил он.