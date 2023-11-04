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Ердоган заявив про розірвання всіх контактів із Нетаньяху

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про розірвання контактів із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в секторі Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це турецький лідер сказав журналістам, повертаючись із Казахстану після участі у саміті Організації тюркських держав, повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Türk.

"Нетаньягу більше не той, з ким можна говорити. Ми списали його з рахунків", - заявив Ердоган.

Він зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться, контакти продовжуватимуться.

"Ізраїль зробив дуже неправильний крок. Можу сказати, що цим кроком він фактично затьмарив своє майбутнє... Що йому (Нетаньягу - ред.) потрібно зробити, так це відступити й припинити це", - сказав Ердоган.

Водночас МЗС Туреччини заявило, що турецького посла в Ізраїлі Шакіра Озкана Торунлара викликають в Анкару "для консультацій" "з огляду на гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі".

Як повідомлялося, ізраїльські дипломати залишили Туреччину минулого місяця з міркувань безпеки після того, як у країні спалахнули протести на підтримку палестинців. Згодом Ізраїль заявив, що "переоцінює" свої відносини з Туреччиною через заяви Ердогана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган звинуватив Ізраїль у "воєнних злочинах". З Туреччини відкликають ізраїльських дипломатів

Автор: 

Ізраїль (1660) Нетаньягу Беньямін (173) Туреччина (3628) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+34
лучше б за лирой смотрел,войны нет а инфляции шо у зимбабве
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04.11.2023 20:59 Відповісти
+34
Нехай про своїх курдів згадає і про окупацію Кіпру, праведник.
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04.11.2023 21:01 Відповісти
+23
Так саме тому йому треба надувати щоки і трясти кулаками.

Я думаю ми ще дочекаємося заяв про те, що ліру просрав не уряд Ердогага, а це спецоперація ізраїльських спецслужб.

А всі, хто критикує Ердогана, агенти Ізраїля.

*****, Лука, Орбан, Ердоган, Зеленський - у всіх узурпаторів прийоми дуже схожі.
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04.11.2023 21:23 Відповісти
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Разговор не о том, что у него внутри, а о том, куда Эрдоган ведет современную Турцию.
После развала Оттоманской Империи новый турецкий руководитель Кемаль Ататюрк обвинил ислам в вековом отставании Турции(причем грязно обругал его, приводить здесь не буду, кому надо - найдет), отменил все нормы ислама и за пару десятилетий вывел страну на светский путь развития. А перед смертью завещал армии хранить светский облик страны. И 80 лет, до конца 20-го века, это удавалось.
А в 21-м веке появился вот этот... Точнее, вот это.
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04.11.2023 21:33 Відповісти
спокійно, шановний, перемога буде за вами і ви це знаєте і я і всі.
Україні б замість русні таку приблуду як ванючий хамас - три дні і хлопці вдома...
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04.11.2023 21:23 Відповісти
За хамас (і справді погано пахне, навіть з екрану) вболівають арабські країни, а це нафта. Сподіваюсь, що нафтові країни (саудити, Бахрейн, ОАЕ і т.п.) обмежаться глибокою стурбованістю, бо реально хамас вже всіх дістав.
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04.11.2023 21:39 Відповісти
"погано" не те слово - інколи терпінню приходить *******.
Ізраіль має право і потрібен використати цей шанс.
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04.11.2023 21:48 Відповісти
потрібна буде допомога?
так дві авіаносні групи не за рибу ловити туди дійшли!
але думаю Цахал і сам якось...
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04.11.2023 21:39 Відповісти
ЦАХАЛ б'є ХАМАС у Газі, і з Хізбаллою в Лівані теж впорається.
Дві американські АУГ для "іранського випадку"
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04.11.2023 21:48 Відповісти
Ізраїль свободен в своїх діях бо має чим і знає як..
це Україну вяжуть по руках і ногах, на кацапію не стріляти, а шо б ні жодна матрешка не постаждала...
Ви уявляете собі - Ізраїль залежний на 100 відсотків від постачяння західної зброї? з условіями не втручятися в Газу?
я теж ні....
по любому хоч ви ********** тей всей непотріб - бо в нас по каплі і з условіями...
це дуже і дуже погано бути залежним...
перемоги Iзраілю!
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04.11.2023 22:01 Відповісти
Цікаво було б подивитися на його реакцію, як би курди зробили теж саме ,що зробив ХАМАС, на території Туреччини.
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04.11.2023 21:19 Відповісти
а він так і сказав - поки всі країни не визнають курдів терористами, то він до тих пір не визнаватиме терористами хамас
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04.11.2023 22:34 Відповісти
Турецька шльондра не розірвав всі контакти з ******
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04.11.2023 21:20 Відповісти
Діди б'ються у планети шви тріщать. А взагалі гарного прем'єра вибрали в Ізраїлі, заї*ав уже всіх. Ну про Ердогана й казати нічого.
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04.11.2023 21:25 Відповісти
Видалив з телефона контакт?
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04.11.2023 21:29 Відповісти
А як же ж стіл переговорів? Тільки інших можна повчати?
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04.11.2023 21:35 Відповісти
Эрдоган -лайт версия путлера -которая хотела бы но не может нагнуть до конца собственное население и естественно -тут в помощь такое мракобесие -как ислам - которое путлер уже давно использует на росии
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04.11.2023 21:35 Відповісти
Популізм просто еталонний, навіть на межі з шахрайством. Доля арабів є такою важливою для тюрків... хто б міг уявити.
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04.11.2023 21:39 Відповісти
"Пердоган більше не той, з ким можна говорити. НАТО.США І ЄС пора списали його з рахунків", як рашистського холуя...
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04.11.2023 21:39 Відповісти
Таке враження що ХАМАС штучно створювався саме для таких операцій, як нинішня.
кінцевою метою якої є нанесення удару по ядерних об'єктах Ірану.
Але це треба обставити як справедливу помсту за звірство терористів.
ХАМАС засновано у 1987 році - якраз напередодні розпаду СРСР,
тобто до зачаття явно причетна Росія, а отже і Ізраіль, які завжди тісно дружили.
Єгипет, Туреччина та інші ісламські країни не хотять мати ХАМАС нічого спільного -
вони багато знають, але не можуть все викласти публічно.
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04.11.2023 21:40 Відповісти
Прочитайте історію.
ХАМАС це східний дивізіон єгипетського руху "Брати Мусульмани" і існує вже понад 100 років.
І надпрохолодне ставлення Єгипту до ХАМАСу пояснюється ставленням його до Братів Мусульманів взагалі, яких там щотижня кілька десятків відстрілюють.
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04.11.2023 21:54 Відповісти
Як кажуть московіти, "сколько вєрьовочкє нє віться" - а кінчиться ударом по Ірану.
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05.11.2023 00:22 Відповісти
з минулого серед лідерів тамошнього околотка, ще згадався гамаль абдель насер на всех ))
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04.11.2023 21:45 Відповісти
Ой да ля - ви ж там з одним ****** в ясна лупитесь, рахуй родина вже
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04.11.2023 21:45 Відповісти
Російські літаки тепер облітають територію Туреччини двадцятою дорогою.
Бо знають, що будуть збиті як шкодливі кошенята.
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04.11.2023 21:52 Відповісти
А боневтік рветься в Ізраїль цілувати дупу, навіщо це нам, враховуючи, що ми навіть не можемо нічим допомогти? В даній ситуації боневтік своїм візитом може лише погіршити положення України.
Оце нам ще не вистачало зіпсувати стосунки з Турцією та мусульманським світом заради Ізраілю,
який стосовно війни в Україні на нас плюнув.
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04.11.2023 21:52 Відповісти
Раміз Юнус та Агіль Рустамзаде зникли з українських ефірів.
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04.11.2023 21:56 Відповісти
2 балабола
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04.11.2023 23:04 Відповісти
І носились з ними, як з писаною торбою. Попри говорильню вони топили за своє. Та і хер з ними
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05.11.2023 05:30 Відповісти
Коню ясно, що США виділяють Україні стільки зброї, скільки дозволяє єврейське лоббі.
Тому візит Зеленського до Ізраілю корисний.
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05.11.2023 00:13 Відповісти
А чого це мусульманські країни мовчали тоді коли кацапи Алеппо з лиця Землі стирали - шо мусульмани Сирії якісь не такі? А те шо китайці з уйгурами роблять - а уйгури також не такі мусульмани ( плюс уйгури це ше тюрки - а Ердоган мовчить хоч збирається якийсь Туран будувати )?
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05.11.2023 01:59 Відповісти
Радійте що підтримують Україну
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05.11.2023 09:20 Відповісти
Турки самі собі стрельнули в голову.Ліра рухнула.А сама Турція втратила десятки і десятки мільярдів доларів в один день.
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04.11.2023 21:52 Відповісти
Боже, як добре що цей помiдор це сказав! Кращого сценарiю i придумати не можливо!
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04.11.2023 21:55 Відповісти
А шо такий ажіотаж? Щось я не пам'ятаю погроз кацапам, коли вони знищували Алеппо у Сирії.
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04.11.2023 22:10 Відповісти
А вот і нє падерьотесь!
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04.11.2023 22:13 Відповісти
Турки в НАТО і в черзі в ЄС не тому що розумні чи працьовиті, а тому що Босфор і Дарданели.
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04.11.2023 22:39 Відповісти
Єдина правильна причина
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05.11.2023 05:32 Відповісти
під@р з парашою так не робить,

хоча параша наробила в 1000 разів гірше
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04.11.2023 23:33 Відповісти
Якщо читати не тільки "цензор" а і інші джерала інформації, наприклад BBC, то можна дізнатися, що відповідь Ізраїля перевершила межі адекватності а риторика до болю нагадує кацапську: там де падають їхні бомби і ракети там виключно терористи. Ізраїль дистанціювався від нашої війни, а візит Нетаньяху на 9 травня можна взагалі сприймати як жест підтримки; територія Ізраїлю стала надійним притулком для більшості тих, хто розкрадав нашу країну. Так поясніть мені, більшість тих, хто відписався, чому ви рвете так ж..пу ... за тих, хто вас і за людей взагалі-то не вважає? Саме краще в цієй сітуації виразити глибоку занепокоєнність,, призвати притримуватись гуманітарного права і на тому все. Це нормальна позиція щоб не зіпсувати відносини з арабським світомі з Ізраїлем вони гіршими не стануть.
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04.11.2023 23:52 Відповісти
Зіпсувати відносини з арабським світом ?
А арабський світ дав багато зброї для України ?
А фінансової підтримки ?
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05.11.2023 00:19 Відповісти
А багато ми отримали допомоги від іудейського світу?
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05.11.2023 00:27 Відповісти
Кількість допомоги, яку ми отримали від західного світу,
регулюється саме єврейським лоббі у кожній з країн.
Розкрий очі.
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05.11.2023 00:35 Відповісти
Євреї не дакі дурні, щоб як наші прибацані з кожного ящика кричати чого, скільки, як і коли...І ще, якщо не доходить, читай перший коментар...
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05.11.2023 05:40 Відповісти
Голосувати в підтримку України теж добре
"Результативне голосування арабських країн на сесії Генеральної асамблеї ООН за резолюцію «про справедливий та сталий мир в Україні» є гарним фундаментом для розвитку співпраці з цими країнами."
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3676042-golosuvanna-arabskih-krain-v-oon-za-ukrainsku-rezoluciu-e-fundamentom-dla-spivpraci-ekspert.htm
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05.11.2023 09:17 Відповісти
Накосячити чи украсти в Україні та звалити в Ізраіль, це вже класика жанру
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05.11.2023 09:12 Відповісти
Скажіть, будь ласка, а що ви вважаєте" межею адекватності"? Згвалтували та вбити пропорційну кількість жінок? Перерізати горло пропорційній кількості дітей? А як рахувати пропорції - від загальної кількості арабів? Чи всіх мусульман? Чи тільки хамасівців?
Звичайно, така точка зору має право на існування, але чи можете пояснити більш розлого?
Дякую.
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05.11.2023 09:28 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1720922785810108606 Протестующие в Израиле прорвали второй блокпост на пути к дому Нетаньяху Демонстранты и семьи пропавших без вести скандируют "Биби-убийца", "Уходи в отставку!" и "Нас предали!" Они призывают премьер-министра уйти в отставку и требуют вернуть заложников из плена ХАМАС.
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05.11.2023 01:11 Відповісти
Я взагалі шокована.Може,це щеплення від ковіду так вплинуло на багатьох землян? Коли раша напала на Україну,я щось не пам'ятаю таких пристрастей у світі,таких масових шалених демонстрацій.Тут виродки підло, цинічно,жорстоко нападають на мирних людей- і світ збився в істериці! Айяаяй...бідні мирні жителі...а те,що кожен з цих жителів убивця або потенційний убивця...то їх змусили бути такими?Я шокована.А Ердогана остаточно покинув здоровий глузд...диктатор латентний
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05.11.2023 02:18 Відповісти
у нас рейтинг клована злетів до 90% після просраного вторгнення, хоча власна розвідка за 3 місяці попереджала, що воно буде. Зате треба було бути єдиними і єднатися коло Лідора, "а хто там винний розберемося потім".
Ви ж тільки не забудьте розібратися...
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05.11.2023 12:38 Відповісти
Ой д#бил... ВВП Израиля на душу населения - 55К, а Турции - 9.6К. Так кому хуже будет? Но дело даже не в этом. Каким же популистским г*вином нужно быть, чтобы выбирать не сторону жертвы, а сторону террористов?
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05.11.2023 05:21 Відповісти
Он выполняет свой долг. Израиль= Хамас. И не тебе судить его действия. Тем более обзывать. Некоторые людишки обзывают других чтобы скрыть свои пороки и недостатки. Вы относитесь к этой категории наверное. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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05.11.2023 05:39 Відповісти
Долг перед кем? Перед террористами? Мне не судить его в суде, я врач, а не судья. Но мне судить, где жертва, а где нападающий. Я вижу страну - Израиль и террористов на нее напавших. Террористов, обезглавивших детей, живущих на дотации развитого мира. Если вы этого не видите - очень жаль.
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05.11.2023 06:00 Відповісти
До речі, хотів би повідомити про перший в історії досвід знищення іранської балістичної ракети, що її було випущено з території Йемену, ізраїльською протиракетою Стріла НА ПОЗААТМОСФЕРНІЙ ВИСОТІ!
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05.11.2023 09:34 Відповісти
Ого, сильно. Это можно загуглить?
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05.11.2023 11:32 Відповісти
https://m.strana.co.il/news/?ID=138351&cat=3
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05.11.2023 11:52 Відповісти
Спасибо огромное за информацию, я не знал. Но стратосфера - это сильно и грустно. Я в ужасе от того, как "гранаты оказываются у обезьян". Очень надеюсь, что Израиль разъе#ет их всех.
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05.11.2023 12:04 Відповісти
Активизировались кацапские боты, защищающие мифическую "дружбу с мусульманским миром". Это на росии у них дружба с мусульманским миром и то, явно не на пользу кацапским простолюдинам, а Украина им ничего не должна, мусульмане на грани объединения с Китаем и в возможной 3-ей мировой пойдут с китайцами по головам всего остального мира и нашим тоже.
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05.11.2023 11:38 Відповісти
Увы, вы правы. Я очень надеюсь, что развитый мир прикоснется.
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05.11.2023 20:32 Відповісти
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05.11.2023 12:44 Відповісти
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