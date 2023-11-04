Ердоган заявив про розірвання всіх контактів із Нетаньяху

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про розірвання контактів із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в секторі Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це турецький лідер сказав журналістам, повертаючись із Казахстану після участі у саміті Організації тюркських держав, повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Türk.

"Нетаньягу більше не той, з ким можна говорити. Ми списали його з рахунків", - заявив Ердоган.

Він зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться, контакти продовжуватимуться.

"Ізраїль зробив дуже неправильний крок. Можу сказати, що цим кроком він фактично затьмарив своє майбутнє... Що йому (Нетаньягу - ред.) потрібно зробити, так це відступити й припинити це", - сказав Ердоган.

Водночас МЗС Туреччини заявило, що турецького посла в Ізраїлі Шакіра Озкана Торунлара викликають в Анкару "для консультацій" "з огляду на гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі".

Як повідомлялося, ізраїльські дипломати залишили Туреччину минулого місяця з міркувань безпеки після того, як у країні спалахнули протести на підтримку палестинців. Згодом Ізраїль заявив, що "переоцінює" свої відносини з Туреччиною через заяви Ердогана.

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