Ердоган заявив про розірвання всіх контактів із Нетаньяху
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про розірвання контактів із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в секторі Гази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це турецький лідер сказав журналістам, повертаючись із Казахстану після участі у саміті Організації тюркських держав, повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Türk.
"Нетаньягу більше не той, з ким можна говорити. Ми списали його з рахунків", - заявив Ердоган.
Він зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться, контакти продовжуватимуться.
"Ізраїль зробив дуже неправильний крок. Можу сказати, що цим кроком він фактично затьмарив своє майбутнє... Що йому (Нетаньягу - ред.) потрібно зробити, так це відступити й припинити це", - сказав Ердоган.
Водночас МЗС Туреччини заявило, що турецького посла в Ізраїлі Шакіра Озкана Торунлара викликають в Анкару "для консультацій" "з огляду на гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі".
Як повідомлялося, ізраїльські дипломати залишили Туреччину минулого місяця з міркувань безпеки після того, як у країні спалахнули протести на підтримку палестинців. Згодом Ізраїль заявив, що "переоцінює" свої відносини з Туреччиною через заяви Ердогана.
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После развала Оттоманской Империи новый турецкий руководитель Кемаль Ататюрк обвинил ислам в вековом отставании Турции(причем грязно обругал его, приводить здесь не буду, кому надо - найдет), отменил все нормы ислама и за пару десятилетий вывел страну на светский путь развития. А перед смертью завещал армии хранить светский облик страны. И 80 лет, до конца 20-го века, это удавалось.
А в 21-м веке появился вот этот... Точнее, вот это.
Україні б замість русні таку приблуду як ванючий хамас - три дні і хлопці вдома...
Ізраіль має право і потрібен використати цей шанс.
так дві авіаносні групи не за рибу ловити туди дійшли!
але думаю Цахал і сам якось...
Дві американські АУГ для "іранського випадку"
це Україну вяжуть по руках і ногах, на кацапію не стріляти, а шо б ні жодна матрешка не постаждала...
Ви уявляете собі - Ізраїль залежний на 100 відсотків від постачяння західної зброї? з условіями не втручятися в Газу?
я теж ні....
по любому хоч ви ********** тей всей непотріб - бо в нас по каплі і з условіями...
це дуже і дуже погано бути залежним...
перемоги Iзраілю!
кінцевою метою якої є нанесення удару по ядерних об'єктах Ірану.
Але це треба обставити як справедливу помсту за звірство терористів.
ХАМАС засновано у 1987 році - якраз напередодні розпаду СРСР,
тобто до зачаття явно причетна Росія, а отже і Ізраіль, які завжди тісно дружили.
Єгипет, Туреччина та інші ісламські країни не хотять мати ХАМАС нічого спільного -
вони багато знають, але не можуть все викласти публічно.
ХАМАС це східний дивізіон єгипетського руху "Брати Мусульмани" і існує вже понад 100 років.
І надпрохолодне ставлення Єгипту до ХАМАСу пояснюється ставленням його до Братів Мусульманів взагалі, яких там щотижня кілька десятків відстрілюють.
Бо знають, що будуть збиті як шкодливі кошенята.
Оце нам ще не вистачало зіпсувати стосунки з Турцією та мусульманським світом заради Ізраілю,
який стосовно війни в Україні на нас плюнув.
Тому візит Зеленського до Ізраілю корисний.
хоча параша наробила в 1000 разів гірше
А арабський світ дав багато зброї для України ?
А фінансової підтримки ?
регулюється саме єврейським лоббі у кожній з країн.
Розкрий очі.
"Результативне голосування арабських країн на сесії Генеральної асамблеї ООН за резолюцію «про справедливий та сталий мир в Україні» є гарним фундаментом для розвитку співпраці з цими країнами."
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3676042-golosuvanna-arabskih-krain-v-oon-za-ukrainsku-rezoluciu-e-fundamentom-dla-spivpraci-ekspert.htm
Звичайно, така точка зору має право на існування, але чи можете пояснити більш розлого?
Дякую.
Ви ж тільки не забудьте розібратися...