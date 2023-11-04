Эрдоган заявил о расторжении всех контактов с Нетаньяху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о расторжении контактов с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху из-за действий Израиля в Секторе Газа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом турецкий лидер сказал журналистам, возвращаясь из Казахстана после участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Türk.
"Нетаньягу больше не тот, с кем можно говорить. Мы списали его со счетов", - заявил Эрдоган.
Он отметил, что дипломатические связи между странами не будут разрываться, контакты будут продолжаться.
"Израиль сделал очень неправильный шаг. Могу сказать, что этим шагом он фактически затмил свое будущее... Что ему (Нетаньягу. – Ред.) нужно сделать, так это отступить и прекратить это", - сказал Эрдоган.
В то же время МИД Турции заявил, что турецкого посла в Израиле Шакира Озкана Торунлара вызывают в Анкару "для консультаций", "учитывая разворачивающуюся в Секторе Газа гуманитарную трагедию".
Как сообщалось, израильские дипломаты покинули Турцию в прошлом месяце из соображений безопасности после того, как в стране вспыхнули протесты в поддержку палестинцев. Впоследствии Израиль заявил, что "переоценивает" свои отношения с Турцией из-за заявлений Эрдогана.
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После развала Оттоманской Империи новый турецкий руководитель Кемаль Ататюрк обвинил ислам в вековом отставании Турции(причем грязно обругал его, приводить здесь не буду, кому надо - найдет), отменил все нормы ислама и за пару десятилетий вывел страну на светский путь развития. А перед смертью завещал армии хранить светский облик страны. И 80 лет, до конца 20-го века, это удавалось.
А в 21-м веке появился вот этот... Точнее, вот это.
Україні б замість русні таку приблуду як ванючий хамас - три дні і хлопці вдома...
Ізраіль має право і потрібен використати цей шанс.
так дві авіаносні групи не за рибу ловити туди дійшли!
але думаю Цахал і сам якось...
Дві американські АУГ для "іранського випадку"
це Україну вяжуть по руках і ногах, на кацапію не стріляти, а шо б ні жодна матрешка не постаждала...
Ви уявляете собі - Ізраїль залежний на 100 відсотків від постачяння західної зброї? з условіями не втручятися в Газу?
я теж ні....
по любому хоч ви ********** тей всей непотріб - бо в нас по каплі і з условіями...
це дуже і дуже погано бути залежним...
перемоги Iзраілю!
кінцевою метою якої є нанесення удару по ядерних об'єктах Ірану.
Але це треба обставити як справедливу помсту за звірство терористів.
ХАМАС засновано у 1987 році - якраз напередодні розпаду СРСР,
тобто до зачаття явно причетна Росія, а отже і Ізраіль, які завжди тісно дружили.
Єгипет, Туреччина та інші ісламські країни не хотять мати ХАМАС нічого спільного -
вони багато знають, але не можуть все викласти публічно.
ХАМАС це східний дивізіон єгипетського руху "Брати Мусульмани" і існує вже понад 100 років.
І надпрохолодне ставлення Єгипту до ХАМАСу пояснюється ставленням його до Братів Мусульманів взагалі, яких там щотижня кілька десятків відстрілюють.
Бо знають, що будуть збиті як шкодливі кошенята.
Оце нам ще не вистачало зіпсувати стосунки з Турцією та мусульманським світом заради Ізраілю,
який стосовно війни в Україні на нас плюнув.
Тому візит Зеленського до Ізраілю корисний.
хоча параша наробила в 1000 разів гірше
А арабський світ дав багато зброї для України ?
А фінансової підтримки ?
регулюється саме єврейським лоббі у кожній з країн.
Розкрий очі.
"Результативне голосування арабських країн на сесії Генеральної асамблеї ООН за резолюцію «про справедливий та сталий мир в Україні» є гарним фундаментом для розвитку співпраці з цими країнами."
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3676042-golosuvanna-arabskih-krain-v-oon-za-ukrainsku-rezoluciu-e-fundamentom-dla-spivpraci-ekspert.htm
Звичайно, така точка зору має право на існування, але чи можете пояснити більш розлого?
Дякую.
Ви ж тільки не забудьте розібратися...