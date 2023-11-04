Эрдоган заявил о расторжении всех контактов с Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о расторжении контактов с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху из-за действий Израиля в Секторе Газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом турецкий лидер сказал журналистам, возвращаясь из Казахстана после участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Türk.

"Нетаньягу больше не тот, с кем можно говорить. Мы списали его со счетов", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что дипломатические связи между странами не будут разрываться, контакты будут продолжаться.

"Израиль сделал очень неправильный шаг. Могу сказать, что этим шагом он фактически затмил свое будущее... Что ему (Нетаньягу. – Ред.) нужно сделать, так это отступить и прекратить это", - сказал Эрдоган.

В то же время МИД Турции заявил, что турецкого посла в Израиле Шакира Озкана Торунлара вызывают в Анкару "для консультаций", "учитывая разворачивающуюся в Секторе Газа гуманитарную трагедию".

Как сообщалось, израильские дипломаты покинули Турцию в прошлом месяце из соображений безопасности после того, как в стране вспыхнули протесты в поддержку палестинцев. Впоследствии Израиль заявил, что "переоценивает" свои отношения с Турцией из-за заявлений Эрдогана.

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