Израиль не остановит операцию в Газе, пока не будут достигнуты цели, - Нетаньяху ответил Байдену

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером побеседовал с президентом США Джо Байденом и выразил ему благодарность за позицию США в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Нетаньяху дал понять, что Израиль будет продолжать войну, пока все его цели не будут достигнуты. Среди них - свержение террористической группировки ХАМАС и возвращение домой заложников, удерживаемых палестинскими террористами в Секторе Газа.

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7 октября боевики организации ХАМАС предприняли масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАС соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день. Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

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