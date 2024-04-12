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Новини Війна
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Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих кількох годин, - CBS

іран

Влада США вважає, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих кількох годин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CBS із посиланням на американських чиновників.

За їхніми даними, атака Ірану проти Ізраїлю може відбутися протягом найближчих кількох годин. 

Вона, ймовірно, включатиме понад 100 БПЛА та десятки ракет, які буде націлено на військові цілі всередині Ізраїлю.

Державний департамент США в четвер закликав громадян США в Ізраїлі не виїжджати за межі великих міст, які краще захищені від ракетного вогню системою протиракетної оборони країни "Залізний купол".

Також читайте: США запровадили санкції проти компанії Oceanlink Maritime DMCC за постачання іранської зброї Росії

Автор: 

Ізраїль (1635) Іран (2005)


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Топ коментарі
+19
І знов у США буде не до України...
Хрєново...
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12.04.2024 15:43
+18
Господі, як я хочу щоб Ізраіль ****** ЯО по чалматим. Прямо по Тегерану, де урядовий квартал.
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12.04.2024 15:43
+17
Холоп Джонсон сьогодні їде в маєток до гаспадіна Трампушкі за інструкціямі.
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12.04.2024 15:45
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так ви хоч за Ізраїль заступитесь чи буде ескалація ?
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12.04.2024 15:42 Відповісти
Спасва в тому, що Ізраїлу ПОХУУ, як казала одна відома панянка - "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим". ООН навіть не встигне зібратися, як Ірана не буде.
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12.04.2024 16:00 Відповісти
ніхто не буде застосовувати ЯЗ за напад дронів , а шкоду вони можуть значну . і це може бути пробна куля , а далі по реакції стікунів .
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12.04.2024 16:10 Відповісти
Якщо Ізраїль рознесе іранські воєнні заводи з шахедами і ракетами - це буде на руку Україні
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12.04.2024 18:26 Відповісти
я ж тільки за , але це тільки мрії ...
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12.04.2024 19:05 Відповісти
а Конгресу *****.
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12.04.2024 15:42 Відповісти
Холоп Джонсон сьогодні їде в маєток до гаспадіна Трампушкі за інструкціямі.
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12.04.2024 15:45 Відповісти
для маскіровки клюшки взяв?
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12.04.2024 15:47 Відповісти
сумна звістка
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12.04.2024 15:42 Відповісти
Якщо 100 ішакєдов - це для "Залізного купола" насіння. Думаю, там більше і чогось іншого буде.
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12.04.2024 15:43 Відповісти
Господі, як я хочу щоб Ізраіль ****** ЯО по чалматим. Прямо по Тегерану, де урядовий квартал.
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12.04.2024 15:43 Відповісти
І знов у США буде не до України...
Хрєново...
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12.04.2024 15:43 Відповісти
перший притомний коментар
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12.04.2024 16:36 Відповісти
Хитродупіті євреї можуть отримати від союзника пуйла дарунків?
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12.04.2024 15:43 Відповісти
Нігуя собі - Іран озвірів - за Ізраіль впишуться США - Китаи під питанням - мабуть не влізе
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12.04.2024 15:44 Відповісти
Не буде Китай з США чуби дерти. Вони гроші роблять.
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12.04.2024 15:45 Відповісти
У США з Ізраілем пряма військова угода.
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12.04.2024 15:50 Відповісти
Не забувайте, що в США останнім часом, все вірішую майк джонсон і його рудий хазяін.
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12.04.2024 16:02 Відповісти
Якраз у рудого яйця є на відміну від деменційного діда, якому пора в дім престарілих. І за Ізраїль він впишеться
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12.04.2024 16:07 Відповісти
Рудого теж перемикає в останній час. Він легко може сказати: я добре знаю євреїв та іранців - я знаю, як закінчити конфлікт за 24 години - треба посажу їх за стіл та допоможу домовитися.
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12.04.2024 16:22 Відповісти
Головне щоб арабські терористи руки від крові помили, а там можна і домовлятись на
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12.04.2024 16:33 Відповісти
У рыжего зять юдей и дочка приняла юдейство, Ирану ******
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12.04.2024 19:50 Відповісти
Никто ни за кого не впишется. Обосрутся ещё раз и все поймут, что США - мыльный пузырь, который скоро лопнет
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12.04.2024 18:56 Відповісти
Рашка повсюди встига! На відміну від нашіх ,,друзів"!!
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12.04.2024 15:54 Відповісти
Атака може досягти успіху лише у випадку попереднього обстрілу ракетами із водопровідних труб для виснаження систем ПВО. В іншому випадку майже все буде збито.
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12.04.2024 15:54 Відповісти
Вони з Ірану до Ізраілі не долетять.
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12.04.2024 16:50 Відповісти
відверто кажучи, залізний купол і не призначений проти балістичних ракет. основні цілі - це некеровані ракети типу града і арт снаряди.
а от праща давида - це вже справжня протиракетна оборона. проте скільки у них тієї пращі, і чи витримає вона масовану атаку - хз.
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12.04.2024 17:12 Відповісти
А як не атакує, тому сібіесу буде соромно за хайп?
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12.04.2024 15:55 Відповісти
"Иерусалим будет русским городом, https://www.dialog.ua/russia/292838_1712493813 или его не будет вообще"
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12.04.2024 17:12 Відповісти
Натаньяху радить збиратися на шашлики? Лошара!
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12.04.2024 16:00 Відповісти
і що , слабо в такому разі завдати превентивного -що, немае чим у США ...е....
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12.04.2024 16:02 Відповісти
поки Америка чеше яйця Трампу
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12.04.2024 16:20 Відповісти
ми такі страшні атаки переживаємо ледь не щодня. а чути тільки занепокоєння посла
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12.04.2024 16:25 Відповісти
Штати вже сказали цим довбням з рушниками на головах, щоб ті не лізти, бо буде вава дупі. Роз'ї*ашити те кубло Америці - так само як нам висякатися..
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12.04.2024 16:39 Відповісти
Не впишется Америка. Зассыт.
Блинкин и Саливан ( старый дед не в счёт) против любой эскалации. Если случится, надавят на Израиль, чтоб тот сглотнул.
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12.04.2024 18:06 Відповісти
Ха-ха, Іран вже засцяв.
https://youtu.be/Bh2yhD-0ZoY?si=keYBCKeuOX0zYMiM
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12.04.2024 18:16 Відповісти
Сама садик я садила, сама буду поливать.
Лучше всего у Америки получается рисовать мишень там куда прилетит стрела.
Только Америка сообщила что Иран может, как тут Иран засцяв.
Roine, вы точно полагаете, что народ будет гулять по левым ссылкам?
Аннотацию к ссылке давайте. На неизвестные номера не отвечаю
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12.04.2024 19:04 Відповісти
Мій кацапомовний (не)друже...
Це лінк на ютуб канал израїльського військового журналіста С. Ауслендера, який дуже добре знається на своїй справі. І завжди має деяку інсайдерську інфу. Тож не треба набумбирювати щоки - мерщій дивіться "кіно"!
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12.04.2024 21:20 Відповісти
Дякую, ось зараз можно думали чи дивитися. Дудь ласка, надалі
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12.04.2024 21:24 Відповісти
То, что Сергей 'кацапомовный', вас не смущает?
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12.04.2024 21:25 Відповісти
Якби він був прокацапський - я б його не дивився. А так, людина суто проукраїнських поглядів, до того ж коментує і війну України з ордою окрім війни у своїй країні. Професіонал.
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12.04.2024 21:37 Відповісти
Ізраіль повинен терміново попросити вибачення
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12.04.2024 17:48 Відповісти
Кілька годин минуло, нічого не відбулось.
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12.04.2024 17:56 Відповісти
Розходимся
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12.04.2024 18:00 Відповісти
Ще зарано. Щось справді готується.
Бачу аномальну активність з цієї середи - спроби зламу мого сервера. Така сама фігня була 05.10.2023, а потім наступило 07.10.2023. Поки що активність продовжує зростати.
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12.04.2024 19:39 Відповісти
Кілька - понятие растяжимое , может быть и 2 и 100
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12.04.2024 18:26 Відповісти
Возвращайтесь назад...

Более 50 ракет выпущены "Хезболлой" по северу Израиля несколько минут назад
Видео https://t.me/insiderUKR/73058?single
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12.04.2024 20:25 Відповісти
Так, щось таки є.
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12.04.2024 20:55 Відповісти
в 4 часа утра
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12.04.2024 18:23 Відповісти
Сподіваюся, в такому разі Ізраїль таки знищить Іран.
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12.04.2024 18:29 Відповісти
Очередные надёжные анонимные придуманные источники? Приемы у наперсточников от журнастики одинаковые везде: ****....ство и громкие заголовки Более-менее совпало - мы же говорили! Не совпало - это они испугались, потому что мы всех предупредили! Очередной крашеный дед, прикидывающийся икспердом, дал прогноз))))
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12.04.2024 19:08 Відповісти
ОСЬ ТРЕТЯ СВІТОВА І ПОЧАЛАСЬ.
ЗАМОВНИК - КИТАЙ,
УЗКОПЛЬЙОНОЧНИМ ЗАКОРТІЛО ТАКОЖ ПРАВИТИ СВІТОМ ЗАМІСТЬ США.
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12.04.2024 19:17 Відповісти
Взорвут синагогу в Париже ли Брюсселе, где старые пердуны молятся,это их максимум.
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12.04.2024 19:53 Відповісти
Хезболла атаковала север Израиля. Несколько десятков ракет выпустили. Так что информация, от "источников" хоть раз оказалась правдой.
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12.04.2024 20:26 Відповісти
 
 