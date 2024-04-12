Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих кількох годин, - CBS

Влада США вважає, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих кількох годин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CBS із посиланням на американських чиновників.

За їхніми даними, атака Ірану проти Ізраїлю може відбутися протягом найближчих кількох годин.

Вона, ймовірно, включатиме понад 100 БПЛА та десятки ракет, які буде націлено на військові цілі всередині Ізраїлю.

Державний департамент США в четвер закликав громадян США в Ізраїлі не виїжджати за межі великих міст, які краще захищені від ракетного вогню системою протиракетної оборони країни "Залізний купол".

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