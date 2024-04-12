Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих кількох годин, - CBS
Влада США вважає, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих кількох годин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CBS із посиланням на американських чиновників.
За їхніми даними, атака Ірану проти Ізраїлю може відбутися протягом найближчих кількох годин.
Вона, ймовірно, включатиме понад 100 БПЛА та десятки ракет, які буде націлено на військові цілі всередині Ізраїлю.
Державний департамент США в четвер закликав громадян США в Ізраїлі не виїжджати за межі великих міст, які краще захищені від ракетного вогню системою протиракетної оборони країни "Залізний купол".
Топ коментарі
+19 Wild MadDog
показати весь коментар12.04.2024 15:43
+18 Юрий #542373
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+17 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар12.04.2024 15:45
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Хрєново...
а от праща давида - це вже справжня протиракетна оборона. проте скільки у них тієї пращі, і чи витримає вона масовану атаку - хз.
Блинкин и Саливан ( старый дед не в счёт) против любой эскалации. Если случится, надавят на Израиль, чтоб тот сглотнул.
https://youtu.be/Bh2yhD-0ZoY?si=keYBCKeuOX0zYMiM
Лучше всего у Америки получается рисовать мишень там куда прилетит стрела.
Только Америка сообщила что Иран может, как тут Иран засцяв.
Roine, вы точно полагаете, что народ будет гулять по левым ссылкам?
Аннотацию к ссылке давайте. На неизвестные номера не отвечаю
Це лінк на ютуб канал израїльського військового журналіста С. Ауслендера, який дуже добре знається на своїй справі. І завжди має деяку інсайдерську інфу. Тож не треба набумбирювати щоки - мерщій дивіться "кіно"!
Бачу аномальну активність з цієї середи - спроби зламу мого сервера. Така сама фігня була 05.10.2023, а потім наступило 07.10.2023. Поки що активність продовжує зростати.
Более 50 ракет выпущены "Хезболлой" по северу Израиля несколько минут назад
Видео https://t.me/insiderUKR/73058?single
ЗАМОВНИК - КИТАЙ,
УЗКОПЛЬЙОНОЧНИМ ЗАКОРТІЛО ТАКОЖ ПРАВИТИ СВІТОМ ЗАМІСТЬ США.