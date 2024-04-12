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Новости Война
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Иран может атаковать Израиль в ближайшие несколько часов, - CBS

іран

Власти США считают, что Иран может атаковать Израиль в течение ближайших нескольких часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CBS со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, атака Ирана против Израиля может произойти в ближайшие несколько часов.

Она, вероятно, будет включать более 100 БПЛА и десятки ракет, которые будут нацелены на военные цели внутри Израиля.

Государственный департамент США в четверг призвал граждан США в Израиле не выезжать за пределы крупных городов, лучше защищенных от ракетного огня системой противоракетной обороны страны "Железный купол".

Также читайте: Израиль готов передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА, - постпред в ООН Эрдан

Автор: 

Израиль (1922) Иран (1786)


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Топ комментарии
+19
І знов у США буде не до України...
Хрєново...
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12.04.2024 15:43
+18
Господі, як я хочу щоб Ізраіль ****** ЯО по чалматим. Прямо по Тегерану, де урядовий квартал.
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12.04.2024 15:43
+17
Холоп Джонсон сьогодні їде в маєток до гаспадіна Трампушкі за інструкціямі.
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12.04.2024 15:45
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Правила форума Совет форумчан
так ви хоч за Ізраїль заступитесь чи буде ескалація ?
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12.04.2024 15:42 Ответить
Спасва в тому, що Ізраїлу ПОХУУ, як казала одна відома панянка - "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим". ООН навіть не встигне зібратися, як Ірана не буде.
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12.04.2024 16:00 Ответить
ніхто не буде застосовувати ЯЗ за напад дронів , а шкоду вони можуть значну . і це може бути пробна куля , а далі по реакції стікунів .
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12.04.2024 16:10 Ответить
Якщо Ізраїль рознесе іранські воєнні заводи з шахедами і ракетами - це буде на руку Україні
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12.04.2024 18:26 Ответить
я ж тільки за , але це тільки мрії ...
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12.04.2024 19:05 Ответить
а Конгресу *****.
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12.04.2024 15:42 Ответить
Холоп Джонсон сьогодні їде в маєток до гаспадіна Трампушкі за інструкціямі.
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12.04.2024 15:45 Ответить
для маскіровки клюшки взяв?
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12.04.2024 15:47 Ответить
сумна звістка
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12.04.2024 15:42 Ответить
Якщо 100 ішакєдов - це для "Залізного купола" насіння. Думаю, там більше і чогось іншого буде.
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12.04.2024 15:43 Ответить
Господі, як я хочу щоб Ізраіль ****** ЯО по чалматим. Прямо по Тегерану, де урядовий квартал.
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12.04.2024 15:43 Ответить
І знов у США буде не до України...
Хрєново...
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12.04.2024 15:43 Ответить
перший притомний коментар
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12.04.2024 16:36 Ответить
Хитродупіті євреї можуть отримати від союзника пуйла дарунків?
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12.04.2024 15:43 Ответить
Нігуя собі - Іран озвірів - за Ізраіль впишуться США - Китаи під питанням - мабуть не влізе
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12.04.2024 15:44 Ответить
Не буде Китай з США чуби дерти. Вони гроші роблять.
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12.04.2024 15:45 Ответить
У США з Ізраілем пряма військова угода.
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12.04.2024 15:50 Ответить
Не забувайте, що в США останнім часом, все вірішую майк джонсон і його рудий хазяін.
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12.04.2024 16:02 Ответить
Якраз у рудого яйця є на відміну від деменційного діда, якому пора в дім престарілих. І за Ізраїль він впишеться
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12.04.2024 16:07 Ответить
Рудого теж перемикає в останній час. Він легко може сказати: я добре знаю євреїв та іранців - я знаю, як закінчити конфлікт за 24 години - треба посажу їх за стіл та допоможу домовитися.
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12.04.2024 16:22 Ответить
Головне щоб арабські терористи руки від крові помили, а там можна і домовлятись на
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12.04.2024 16:33 Ответить
У рыжего зять юдей и дочка приняла юдейство, Ирану ******
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12.04.2024 19:50 Ответить
Никто ни за кого не впишется. Обосрутся ещё раз и все поймут, что США - мыльный пузырь, который скоро лопнет
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12.04.2024 18:56 Ответить
Рашка повсюди встига! На відміну від нашіх ,,друзів"!!
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12.04.2024 15:54 Ответить
Атака може досягти успіху лише у випадку попереднього обстрілу ракетами із водопровідних труб для виснаження систем ПВО. В іншому випадку майже все буде збито.
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12.04.2024 15:54 Ответить
Вони з Ірану до Ізраілі не долетять.
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12.04.2024 16:50 Ответить
відверто кажучи, залізний купол і не призначений проти балістичних ракет. основні цілі - це некеровані ракети типу града і арт снаряди.
а от праща давида - це вже справжня протиракетна оборона. проте скільки у них тієї пращі, і чи витримає вона масовану атаку - хз.
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12.04.2024 17:12 Ответить
А як не атакує, тому сібіесу буде соромно за хайп?
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12.04.2024 15:55 Ответить
"Иерусалим будет русским городом, https://www.dialog.ua/russia/292838_1712493813 или его не будет вообще"
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12.04.2024 17:12 Ответить
Натаньяху радить збиратися на шашлики? Лошара!
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12.04.2024 16:00 Ответить
і що , слабо в такому разі завдати превентивного -що, немае чим у США ...е....
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12.04.2024 16:02 Ответить
поки Америка чеше яйця Трампу
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12.04.2024 16:20 Ответить
ми такі страшні атаки переживаємо ледь не щодня. а чути тільки занепокоєння посла
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12.04.2024 16:25 Ответить
Штати вже сказали цим довбням з рушниками на головах, щоб ті не лізти, бо буде вава дупі. Роз'ї*ашити те кубло Америці - так само як нам висякатися..
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12.04.2024 16:39 Ответить
Не впишется Америка. Зассыт.
Блинкин и Саливан ( старый дед не в счёт) против любой эскалации. Если случится, надавят на Израиль, чтоб тот сглотнул.
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12.04.2024 18:06 Ответить
Ха-ха, Іран вже засцяв.
https://youtu.be/Bh2yhD-0ZoY?si=keYBCKeuOX0zYMiM
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12.04.2024 18:16 Ответить
Сама садик я садила, сама буду поливать.
Лучше всего у Америки получается рисовать мишень там куда прилетит стрела.
Только Америка сообщила что Иран может, как тут Иран засцяв.
Roine, вы точно полагаете, что народ будет гулять по левым ссылкам?
Аннотацию к ссылке давайте. На неизвестные номера не отвечаю
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12.04.2024 19:04 Ответить
Мій кацапомовний (не)друже...
Це лінк на ютуб канал израїльського військового журналіста С. Ауслендера, який дуже добре знається на своїй справі. І завжди має деяку інсайдерську інфу. Тож не треба набумбирювати щоки - мерщій дивіться "кіно"!
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12.04.2024 21:20 Ответить
Дякую, ось зараз можно думали чи дивитися. Дудь ласка, надалі
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12.04.2024 21:24 Ответить
То, что Сергей 'кацапомовный', вас не смущает?
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12.04.2024 21:25 Ответить
Якби він був прокацапський - я б його не дивився. А так, людина суто проукраїнських поглядів, до того ж коментує і війну України з ордою окрім війни у своїй країні. Професіонал.
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12.04.2024 21:37 Ответить
Ізраіль повинен терміново попросити вибачення
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12.04.2024 17:48 Ответить
Кілька годин минуло, нічого не відбулось.
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12.04.2024 17:56 Ответить
Розходимся
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12.04.2024 18:00 Ответить
Ще зарано. Щось справді готується.
Бачу аномальну активність з цієї середи - спроби зламу мого сервера. Така сама фігня була 05.10.2023, а потім наступило 07.10.2023. Поки що активність продовжує зростати.
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12.04.2024 19:39 Ответить
Кілька - понятие растяжимое , может быть и 2 и 100
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12.04.2024 18:26 Ответить
Возвращайтесь назад...

Более 50 ракет выпущены "Хезболлой" по северу Израиля несколько минут назад
Видео https://t.me/insiderUKR/73058?single
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12.04.2024 20:25 Ответить
Так, щось таки є.
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12.04.2024 20:55 Ответить
в 4 часа утра
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12.04.2024 18:23 Ответить
Сподіваюся, в такому разі Ізраїль таки знищить Іран.
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12.04.2024 18:29 Ответить
Очередные надёжные анонимные придуманные источники? Приемы у наперсточников от журнастики одинаковые везде: ****....ство и громкие заголовки Более-менее совпало - мы же говорили! Не совпало - это они испугались, потому что мы всех предупредили! Очередной крашеный дед, прикидывающийся икспердом, дал прогноз))))
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12.04.2024 19:08 Ответить
ОСЬ ТРЕТЯ СВІТОВА І ПОЧАЛАСЬ.
ЗАМОВНИК - КИТАЙ,
УЗКОПЛЬЙОНОЧНИМ ЗАКОРТІЛО ТАКОЖ ПРАВИТИ СВІТОМ ЗАМІСТЬ США.
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12.04.2024 19:17 Ответить
Взорвут синагогу в Париже ли Брюсселе, где старые пердуны молятся,это их максимум.
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12.04.2024 19:53 Ответить
Хезболла атаковала север Израиля. Несколько десятков ракет выпустили. Так что информация, от "источников" хоть раз оказалась правдой.
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12.04.2024 20:26 Ответить
 
 