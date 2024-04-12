Иран может атаковать Израиль в ближайшие несколько часов, - CBS

Власти США считают, что Иран может атаковать Израиль в течение ближайших нескольких часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CBS со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, атака Ирана против Израиля может произойти в ближайшие несколько часов.

Она, вероятно, будет включать более 100 БПЛА и десятки ракет, которые будут нацелены на военные цели внутри Израиля.

Государственный департамент США в четверг призвал граждан США в Израиле не выезжать за пределы крупных городов, лучше защищенных от ракетного огня системой противоракетной обороны страны "Железный купол".

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