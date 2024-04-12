Иран может атаковать Израиль в ближайшие несколько часов, - CBS
Власти США считают, что Иран может атаковать Израиль в течение ближайших нескольких часов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CBS со ссылкой на американских чиновников.
По их данным, атака Ирана против Израиля может произойти в ближайшие несколько часов.
Она, вероятно, будет включать более 100 БПЛА и десятки ракет, которые будут нацелены на военные цели внутри Израиля.
Государственный департамент США в четверг призвал граждан США в Израиле не выезжать за пределы крупных городов, лучше защищенных от ракетного огня системой противоракетной обороны страны "Железный купол".
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+19 Wild MadDog
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+18 Юрий #542373
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+17 Василь Довганенко #589385
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Хрєново...
а от праща давида - це вже справжня протиракетна оборона. проте скільки у них тієї пращі, і чи витримає вона масовану атаку - хз.
Блинкин и Саливан ( старый дед не в счёт) против любой эскалации. Если случится, надавят на Израиль, чтоб тот сглотнул.
https://youtu.be/Bh2yhD-0ZoY?si=keYBCKeuOX0zYMiM
Лучше всего у Америки получается рисовать мишень там куда прилетит стрела.
Только Америка сообщила что Иран может, как тут Иран засцяв.
Roine, вы точно полагаете, что народ будет гулять по левым ссылкам?
Аннотацию к ссылке давайте. На неизвестные номера не отвечаю
Це лінк на ютуб канал израїльського військового журналіста С. Ауслендера, який дуже добре знається на своїй справі. І завжди має деяку інсайдерську інфу. Тож не треба набумбирювати щоки - мерщій дивіться "кіно"!
Бачу аномальну активність з цієї середи - спроби зламу мого сервера. Така сама фігня була 05.10.2023, а потім наступило 07.10.2023. Поки що активність продовжує зростати.
Более 50 ракет выпущены "Хезболлой" по северу Израиля несколько минут назад
Видео https://t.me/insiderUKR/73058?single
ЗАМОВНИК - КИТАЙ,
УЗКОПЛЬЙОНОЧНИМ ЗАКОРТІЛО ТАКОЖ ПРАВИТИ СВІТОМ ЗАМІСТЬ США.