Нетаньяху о призыве прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест: Моральное оскорбление исторического масштаба
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил призыв прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о выдаче ордера на арест его самого, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Израильский премьер назвал это решение возмутительным.
Об этом Нетаньяху заявил на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
Израильский премьер назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордеров на арест демократически избранных лидеров Израиля.
"Возмутительное решение прокурора МУС Карима Хана требовать ордеров на арест демократически избранных лидеров Израиля является моральным оскорблением исторического масштаба", - говорится в заявлении Нетаньяху.
Политик добавил, что это решение "бросит вечный позор на международный суд".
К слову, ранее президент Израиля Исаак Герцог тоже назвал "возмутительным" решение прокурора МУС. Он заявил, что демократически избранных лидеров нельзя ставить на один уровень с террористами.
Также заявление прокурора МУС осудили США. В частности, Госсекретарь Энтони Блинкен отверг приравнивание прокурором Международного уголовного суда Израиля к террористам ХАМАС, назвав это "позорным". Свое возмущение относительно этого выразил и президент США Джо Байден. Глава Белого дома также добавил, что "США всегда будут вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности".
Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.
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***** є війсковий злочинець, доказів достатньо. Ордер на арешт вже виданий.
До чого ваше питання?
Проблему, уважаемый - не обсуждают, ее решают.
И если для этого мне пришлось бы стереть палестину с лица Земли, я бы это сделал. Вместе со всеми гражданскими. Вне зависимости от ордеров, международных организаций и прочей пусторожней болтовни.
А вам простой вопрос - какие эмоции жителей Европы от бесчинств мигрантов? Или это опять другое?
Нікому не дозволено Законом вчиняти геноцид.
Так Ви й ***** виправдати можете......
Можливо лікар вам зможе допомогти.
"Нікому не дозволено Законом вчиняти геноцид." - але Си, Ким та хйло це роблять і в світі навіть не думают їх зупиняти, обмежуючись тількі стурбованостями.
"Так Ви й ***** виправдати можете......" - деякі методи рядянського союзу я вважаю доречними
"Можливо лікар вам зможе допомогти." - я не хворію ніколи і нічим та маю абсолютне психічно здоров'я.
Ще питання чи побажання?
євреям не снилося таке навіть
Або зі знищеними складами набоїв у Луганську . Якщо вони були у приміщенні школи , хто буде відповідати за те , що там на інших поверхах вчаться діти , у підвалі - ракети ?!
Женевська конвенція це чітко визначає . Відповідає за загибель мешканців будинку несе той , хто змінив призначення цього будинку під склади чи снайперську позицію .... Це воений злочин тих , хто зробив об"єкт військового призначення при живих мешканцях .
Усі на 100% будинки зруйнованні у Газі -- це детонація у підвалах й це видно не тільки для будь якого фахівця баллістики , а просто інженера зі знанням кинематики й динамики -- тобто інженера-механіка .
Крім того , Цахаль не використовує дешеві бомби , тим більш фугасні -- виключно дорогі ракети максимум 100 кг -- це точкова ліквідація й виключно терористів .
Більш того -- йде перестраховка , коли відсилаються СМС , папірові листівки , а перед влучанням по даху випускаєтся пуста болванка -- за кілька хвилин й саме через це ЦАХАЛь й досі не ліквідував усю верхівку "хумуса" . Бо разом з мешканцями тікают й терористи , бо вони ж не носять форму .