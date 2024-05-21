Нетаньяху о призыве прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест: Моральное оскорбление исторического масштаба

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил призыв прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о выдаче ордера на арест его самого, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Израильский премьер назвал это решение возмутительным.

Об этом Нетаньяху заявил на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Израильский премьер назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордеров на арест демократически избранных лидеров Израиля.

"Возмутительное решение прокурора МУС Карима Хана требовать ордеров на арест демократически избранных лидеров Израиля является моральным оскорблением исторического масштаба", - говорится в заявлении Нетаньяху.

Политик добавил, что это решение "бросит вечный позор на международный суд".

К слову, ранее президент Израиля Исаак Герцог тоже назвал "возмутительным" решение прокурора МУС. Он заявил, что демократически избранных лидеров нельзя ставить на один уровень с террористами.

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Также заявление прокурора МУС осудили США. В частности, Госсекретарь Энтони Блинкен отверг приравнивание прокурором Международного уголовного суда Израиля к террористам ХАМАС, назвав это "позорным". Свое возмущение относительно этого выразил и президент США Джо Байден. Глава Белого дома также добавил, что "США всегда будут вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности".

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.

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