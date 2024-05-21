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Нетаньяху о призыве прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест: Моральное оскорбление исторического масштаба

Нетаньяху назвав «обурливим» заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил призыв прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о выдаче ордера на арест его самого, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Израильский премьер назвал это решение возмутительным.

Об этом Нетаньяху заявил на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Израильский премьер назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордеров на арест демократически избранных лидеров Израиля.

"Возмутительное решение прокурора МУС Карима Хана требовать ордеров на арест демократически избранных лидеров Израиля является моральным оскорблением исторического масштаба", - говорится в заявлении Нетаньяху.

Политик добавил, что это решение "бросит вечный позор на международный суд".

К слову, ранее президент Израиля Исаак Герцог тоже назвал "возмутительным" решение прокурора МУС. Он заявил, что демократически избранных лидеров нельзя ставить на один уровень с террористами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США осудили призыв прокурора МУС Хана о выдаче ордера на арест топ-чиновников Израиля

Также заявление прокурора МУС осудили США. В частности, Госсекретарь Энтони Блинкен отверг приравнивание прокурором Международного уголовного суда Израиля к террористам ХАМАС, назвав это "позорным". Свое возмущение относительно этого выразил и президент США Джо Байден. Глава Белого дома также добавил, что "США всегда будут вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности".

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.

Читайте также: Израиль продолжит сражаться с ХАМАС вплоть до выполнения целей, - Нетаньяху

Автор: 

Израиль (1922) Нетаньяху Биньямин (181) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+9
Ізраїль багато років привчав світ, що тільки євреї можуть бути жертвою, а тут на тобі...
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21.05.2024 01:29
+8
Українці і до цього потерпали нажаль, надто довго, і надто багато. Просто, цього ніхто ніколи не хотів бачити.
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21.05.2024 05:32
+6
Ми його в Гаагу не видамо - ми його самі будемо судити. І не за вигаданий "геноцид", а за реальну злочинну недбалість, корупцію та спробу державного перевороту.
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21.05.2024 00:22
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Отак світовому правосуддю з мінітрону України, подаровнного ****** , колись відповість Єрмак
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20.05.2024 23:56 Ответить
Ємоції тут його зрозуміло але він не є недоторканим, якщо є ЗА ЩО то мають видати такий ордер, якщо немає то не видаватимуть. Закон має бути вище за посади політиків!
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21.05.2024 00:04 Ответить
К хйлу - вы тоже такой же принципиальный? Или это другое?
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21.05.2024 00:09 Ответить
Тактцейтже прокурор і видав на путю ордер,чи ти щоб ляпнути?
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21.05.2024 00:13 Ответить
Х**лу треба видати ордер за ГЕНОЦИД українського народу в т.ч. за кіднепінг.
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21.05.2024 00:29 Ответить
І не тільки йому. Тут черга.
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21.05.2024 07:04 Ответить
Сам-то понял чо пистанул?
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21.05.2024 00:16 Ответить
Vladislav Novikov Питання перш написати може мізками трохи подумати варто?
***** є війсковий злочинець, доказів достатньо. Ордер на арешт вже виданий.
До чого ваше питання?
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21.05.2024 02:04 Ответить
По той причине, что дело дальше слов не идет. Палестинцы устраивают бесчинства по всей Европе и..., все нормально. А когда Израиль отвечает на массовый террор хамаса относительно мирных граждан, и то не по военному, то воплей и криков на весь мир.
Проблему, уважаемый - не обсуждают, ее решают.
И если для этого мне пришлось бы стереть палестину с лица Земли, я бы это сделал. Вместе со всеми гражданскими. Вне зависимости от ордеров, международных организаций и прочей пусторожней болтовни.
А вам простой вопрос - какие эмоции жителей Европы от бесчинств мигрантов? Или это опять другое?
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21.05.2024 07:57 Ответить
Ви схільний до геноциду - це проти Закону!
Нікому не дозволено Законом вчиняти геноцид.
Так Ви й ***** виправдати можете......
Можливо лікар вам зможе допомогти.
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21.05.2024 08:00 Ответить
"Ви схільний до геноциду - це проти Закону!" - дійсно так.
"Нікому не дозволено Законом вчиняти геноцид." - але Си, Ким та хйло це роблять і в світі навіть не думают їх зупиняти, обмежуючись тількі стурбованостями.
"Так Ви й ***** виправдати можете......" - деякі методи рядянського союзу я вважаю доречними
"Можливо лікар вам зможе допомогти." - я не хворію ніколи і нічим та маю абсолютне психічно здоров'я.
Ще питання чи побажання?
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21.05.2024 12:30 Ответить
Ми його в Гаагу не видамо - ми його самі будемо судити. І не за вигаданий "геноцид", а за реальну злочинну недбалість, корупцію та спробу державного перевороту.
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21.05.2024 00:22 Ответить
Тільки в Україні населеніє🦠80% не «бачать»(це їх улюбленє словечко» , що робив 🤡🤢предводитель , ще гірше , з першого дня пришествія посІБНІЧЕСТВО РАШИСТАМ ***** , а саме : розмінування акваторій Маріуполя, закриття ракетних програм , призначення агентів паРаші - Ермака, ТАТАРОВА, деркача, Кулініча, ……… , знущання над патріотами співучасть в захваті Чонгара , весь Південь , злочинна нехтування життями громадян , а саме кинув під танки і бомби на призволяще, ( рите шашлики) разом з « однім народом» на 9 маяк,а свої сім'ї з ГРОШАМИ ВИВЕЗЛИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ
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21.05.2024 06:48 Ответить
Так ось звідки ноги ростуть! То Бібі підкупив Хана, шоб той його в Гаазі сховав! В Україні так Бєню в СІЗО тримають, шоб американцям не видавати.
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21.05.2024 02:27 Ответить
Да правильно, нехай арештують спочатку диктатора *****!
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21.05.2024 00:23 Ответить
Зараз куйло заскавчить що виданий ордер на його арешт помилка планетарного масштабу ...
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21.05.2024 00:26 Ответить
А шо ви скажете, шановні, якщо прокурор МКС подасть ордер на арешт Зе? а на Єрмака? чи тут граємо, а там рибу завертаємо?
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21.05.2024 01:29 Ответить
Випередили. Така сама думка промайнула, але з запізненням .
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21.05.2024 02:25 Ответить
Віддам
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21.05.2024 07:05 Ответить
Ізраїль багато років привчав світ, що тільки євреї можуть бути жертвою, а тут на тобі...
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21.05.2024 01:29 Ответить
А тепер світові жертви - українці. І як вам, подобається на місці євреїв?
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21.05.2024 02:29 Ответить
Українці і до цього потерпали нажаль, надто довго, і надто багато. Просто, цього ніхто ніколи не хотів бачити.
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21.05.2024 05:32 Ответить
350 років геноциду ....
євреям не снилося таке навіть
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21.05.2024 06:50 Ответить
Ага, куди їм з їх 2000 роками геноциду!..
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21.05.2024 08:41 Ответить
Тут доречне порівняння з Донецької будівлею , з даху якої ********* пуляли "градом" по позиціям ЗСУ .
Або зі знищеними складами набоїв у Луганську . Якщо вони були у приміщенні школи , хто буде відповідати за те , що там на інших поверхах вчаться діти , у підвалі - ракети ?!

Женевська конвенція це чітко визначає . Відповідає за загибель мешканців будинку несе той , хто змінив призначення цього будинку під склади чи снайперську позицію .... Це воений злочин тих , хто зробив об"єкт військового призначення при живих мешканцях .
Усі на 100% будинки зруйнованні у Газі -- це детонація у підвалах й це видно не тільки для будь якого фахівця баллістики , а просто інженера зі знанням кинематики й динамики -- тобто інженера-механіка .
Крім того , Цахаль не використовує дешеві бомби , тим більш фугасні -- виключно дорогі ракети максимум 100 кг -- це точкова ліквідація й виключно терористів .
Більш того -- йде перестраховка , коли відсилаються СМС , папірові листівки , а перед влучанням по даху випускаєтся пуста болванка -- за кілька хвилин й саме через це ЦАХАЛь й досі не ліквідував усю верхівку "хумуса" . Бо разом з мешканцями тікают й терористи , бо вони ж не носять форму .
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21.05.2024 02:12 Ответить
Дивно шо з такою логікою Хан досі не виписав ордер на Зєлю за "дєсять лєт дамбіл бамбас"...
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21.05.2024 02:24 Ответить
А чого чекати карім асан ахмад чи щось типу того, у нього і фіо як у терориста! Ніколи не подобалась іудейська культура, але визнаю до тут реально їх чіпають тупо на шару! Це що їм виходить не одна відповідати на агресію, wtf???????
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21.05.2024 06:00 Ответить
Я вважаю що на кримінальну справу в цьому випадку заслуговує якраз таки прокурор Карім Асад Ахмад Хан, що судить по етнічному признаку як робив Гітлер, ну з його фіо зрозуміло чому він це робить, там віра і походження перемогло над здоровим глуздом!
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21.05.2024 07:22 Ответить
О, зараз евреї, почнуть кричати, що їх ущємляют, а вони просто хочуть скрізь панувати
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21.05.2024 08:11 Ответить
 
 