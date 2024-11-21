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МКС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта

МКС видав ордер на арешт Нетаньяху

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньянху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении суда.

"Досудебная палата МКС отклоняет обжалование Государства Израиль относительно юрисдикции и выдает ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Нетаньяху и Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, по меньшей мере, с 8 октября 2023 года до, по меньшей мере, 20 мая 2024 года, дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест.

Читайте также: МКС будет расследовать дело в отношении прокурора Хана, выдавшего ордер на арест Путина, - Reuters

Сообщается, что Досудебная палата МКС признала, что есть основания полагать, что Нетаньяху и Галланта намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания - еды, воды, лекарств и медицинских принадлежностей, а также топлива и электричества.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" призыв прокурора МКС о выдаче ордера на свой арест.

Позже президент США Джо Байден высказался по поводу выдачи ордеров на арест лидерам Израиля: "Запрос прокурора МКС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным. Позвольте мне четко сказать: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакого знака равенства".

Автор: 

Нетаньяху Биньямин (181) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+43
Ордер МКС на арешт ***** остаточно знівельовано.
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21.11.2024 14:25
+39
А на тих, хто ініціював атаку на Ізраїль та мирних його жителів, лівацький суд ордери видати не бажає?
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21.11.2024 14:24
+37
жирну крапку в історії знищення міжнародного права поставлено. розходимось!
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21.11.2024 14:28
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Правила форума Совет форумчан
А на тих, хто ініціював атаку на Ізраїль та мирних його жителів, лівацький суд ордери видати не бажає?
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21.11.2024 14:24 Ответить
Також суд видав ордер на арест командуючого військовим крилом Хамас Мухаммеда Дейфа.

https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-mohammed-diab-ibrahim
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21.11.2024 14:39 Ответить
Суд ООН прирівняв хуьло і Нетаньяху - причому цей суд не звинувачує хуьло в геноциді українців і в руйнуванні міст. Цінність такого суду рівно нуль!
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21.11.2024 14:43 Ответить
МКС (Міжнародний кримінальний суд) або ж суд по колишній Югославії не є Міжнародним судом ООН. Це різні суди. З допису йде мова саме про МКС.
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21.11.2024 16:13 Ответить
МКС (Міжнародний кримінальний суд) було організовано постановою Генеральної Асамблеї ООН у 1998 р.
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21.11.2024 16:17 Ответить
Я не проце. МКС і Міжнародний суд ООН це різні суди
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21.11.2024 16:31 Ответить
Ордер на арешт Путына Суд видав вже давно. Милий друже,не пишіть тут свою маячню!
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21.11.2024 16:41 Ответить
Ордер МКС на арешт ***** остаточно знівельовано.
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21.11.2024 14:25 Ответить
мкс, і не тільки, себе вже давно на нуль помножили.
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21.11.2024 14:26 Ответить
Поділили!
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21.11.2024 14:37 Ответить
нікада!!! бо тоді б їх значення наближалось до нескінченності, по мірі того, як аргумент їхнього змісту наближався б до нуля ))))
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21.11.2024 15:01 Ответить
Нікуа не зрозумів, але дууууже цікаво...
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21.11.2024 15:59 Ответить
Тобто ордер на арест ***** ви вважаєте ганьбою МКС ?
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21.11.2024 15:27 Ответить
)) на сьогодні, любі ордери на арешт кого б то не було, це тільки сміх та й годі.
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21.11.2024 16:12 Ответить
Вам смішно? А *****- ні. Усі мрії про себе великого посеред великих знищені. А пісня хутін ***** назавжди його кликуха . За то він так нищіть Харків
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21.11.2024 16:16 Ответить
А ордер на нелоха буде?
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21.11.2024 14:25 Ответить
Будуть тільки наші українські ордери на мерзотників, які своїми тупими дописами та коментарями намагаються викликати недовіру до військово-політичного керівництва України під час війни.
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21.11.2024 14:58 Ответить
******** цирк.
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21.11.2024 14:26 Ответить
БЛМ і ЛГБТ в США вже дострибались.
ООН, МКС, ОБСЄ, АІ та інші - на черзі.
Ганятимуть вас звідусіль сцяними ганчірками.
Так вам і треба.
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21.11.2024 14:26 Ответить
а нам?
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21.11.2024 14:29 Ответить
У нас все навпаки.
Нас знищують, а ми тільки просимо про допомогу, замість того щоб вибивати двері у Європі мертвими тілами наших дітей.
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21.11.2024 14:32 Ответить
Би-би, где прятаться будешь, у другана?
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21.11.2024 14:27 Ответить
тепер тільки в Монголію
кумис пити
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21.11.2024 14:27 Ответить
В морський порт Улан-Батора.
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21.11.2024 16:04 Ответить
жирну крапку в історії знищення міжнародного права поставлено. розходимось!
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21.11.2024 14:28 Ответить
Мусліми занесли грубу торбу франклінів в міжнародний "суд"...
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21.11.2024 14:28 Ответить
Нічого вони туди не заносили. Сенсу немає, бо і так все працює.
Достатньо було провести успішну запалестинську кампанію по всьому світу.
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21.11.2024 14:31 Ответить
Під керивництвом раши. Хремль мріе скомпрометувати МКС, щоб зняти арешт з ***** . Все зрозуміло у цій гри
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21.11.2024 15:29 Ответить
Деякі дурощі відбуваються і без втручання русні, просто через занадто високий рівень показної гуманності.
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21.11.2024 15:39 Ответить
які військові злочини у так званій "газі" ??? так звана "газа" це Ізраєль, так звані "араби" там ніхто і звати їх ніяк !!! тому уряд Ізраєю у боротьбі з кацапо-ісламським тероризмом має право боротися як вважає за потрібне !!!
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21.11.2024 14:30 Ответить
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21.11.2024 14:32 Ответить
о боже...
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21.11.2024 14:33 Ответить
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21.11.2024 14:34 Ответить
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21.11.2024 14:41 Ответить
русофобія та антисемитизм ета..
два в адном..
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21.11.2024 14:43 Ответить
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21.11.2024 16:09 Ответить
А хамаз и хезболу, аятоллу ірану арештовувати не будуть?
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21.11.2024 14:38 Ответить
"За чьтооо? Народ палистины страдает в израильской аккупации! Он справедливо борется за сваю низависимасть!!!
"
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21.11.2024 15:04 Ответить
Хамасом командував - Насралла, так не його вже
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21.11.2024 15:25 Ответить
Нігуя собі дєвки пляшут
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21.11.2024 14:39 Ответить
Ідіоти
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21.11.2024 14:39 Ответить
Головний терорист це путін і ця паскуда має здохнутим ,що до Їзраїлю жодних симпатій лідери цієї країни тривалий час підтримували злочиний рашиський режим і майже ніякої допомоги Україні в боротьбі проти росії, хоч в нас президент єврей і більшість олігархів теж ,тому мені абсолютно байдуже.
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21.11.2024 14:43 Ответить
Хм, і ніхто про антисемітизм не верещить. А тут щось проти них напишеш то зразу ''хвиля'' здіймається..
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21.11.2024 14:55 Ответить
на приладі ***** - можна на ці ордери положити великий Й#Х
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21.11.2024 14:58 Ответить
Який дивний суд. А на ордера москалів за військові злочини у Сірії і Україні? Чи то інше?
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21.11.2024 14:59 Ответить
МКС виписав на ***** ордер "лише" за українських дітей, яких відірвали від батьків і повезли на московію змінювати свідомість. І це, я думаю, можна вважати дивом!
На все інше, що ***** зробив і продовжує робити в Україні, МКСу пох.
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21.11.2024 15:17 Ответить
Світом такі ДА правлять тупі ідіоти.
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21.11.2024 15:00 Ответить
Зараз.
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21.11.2024 15:01 Ответить
"С июня 2021 года Главным Прокурором МУС является Карим Ахмад Хан" --
Чи може Головний Прокурор МКС з таким ім'ям НЕ видати ордер на арешт керівників Ізраїлю?
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21.11.2024 15:12 Ответить
Він з Лівану, цей опецьок.
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21.11.2024 15:17 Ответить
Ось! Все дуже просто.
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21.11.2024 15:25 Ответить
Моссад дістався до прокурора Хана, який здійснив подання на Нетаньяху тим, що знайшов на нього компромат (щось там із сексуальними домаганнями)
Зараз на черзі судді, які ухвалювати рішення - у кожного є свої кістяки у шафі...😄
Держава Ізраїль не пробачає і не забуває такого паскудства. 🥸
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21.11.2024 15:15 Ответить
Дай Бог щось знайдуть. Але цьому придурку можна навіть і підкинути. Задля справедливості нічого не жалко.
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21.11.2024 18:24 Ответить
Бачив якось відео де якийсь "палестинець" з Гази давиться бургерами за гроші ООН і щось там белькоче на своєму. 100 страждань із 100. Аж позаздрив йому
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21.11.2024 15:16 Ответить
Я так розумію, якщо ти захищаєш свою державу, то отримаєш ордер на арешт, а якщо ти терором займаєшся, то це не у підсудності мкс, або ордера закінчились
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21.11.2024 15:18 Ответить
+100500! Це ж російські наративи, які так подобаються арабам ))) "Война -- это мир. Ложь -- это правда. Черное -- это белое" -- хіба не таке несе ***** в усіх своїх промовах.
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21.11.2024 15:24 Ответить
Hamas i hezbola apladiruiut stoia .... . A vot iesli po maskvabadu zhanuti , tagda ZE&co tozhe aresht ? 🤔
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21.11.2024 15:24 Ответить
Не исключено. Скорее всего да.
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21.11.2024 15:26 Ответить
От я і кажу: перш ніж в 2022 році розпочати в Україні своє сво, ***** замислився сам і задав своїм розумникам питання: "А чьто мнє за ето будєт?" І відповідь тут очевидна -- НІЧЄГО.
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21.11.2024 15:31 Ответить
ну это просто какая то юдофобия затевается...
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21.11.2024 15:40 Ответить
ну ось так ось і загніває система міжнародного права

судовий ордер перелічив дії Нетаньяху з 8 жовтня 2023 року, тобто з наступного дня після нападу арабів - це, як казав кучма, "цінізм висшєй мєри"
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21.11.2024 16:17 Ответить
Дивно чому це корисні ідіоти так переймаются другом путіна Натаньяху ,ви пиреймалися так Україною яку ворог знищує щоденно.
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21.11.2024 16:34 Ответить
Тю....скільки тут поплічників Ізраїлю....майже,як і ухилянтів-ждунів! Поплічники роблять вигляд,що Бібі найлєпший союзник Путіна? З 2014 року ЖОДНОГО слова не сказав на засудження Рашки-правда не забував проклинати Бандеру і Шухевича за міфічні злочини проти євреїв...Ну а те,як його Сара бридливо викинула хліб-сіль на землю під час візиту до Києва? Нормально?
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21.11.2024 16:46 Ответить
 
 