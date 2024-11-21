МКС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньянху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении суда.

"Досудебная палата МКС отклоняет обжалование Государства Израиль относительно юрисдикции и выдает ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Нетаньяху и Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, по меньшей мере, с 8 октября 2023 года до, по меньшей мере, 20 мая 2024 года, дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест.

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Сообщается, что Досудебная палата МКС признала, что есть основания полагать, что Нетаньяху и Галланта намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания - еды, воды, лекарств и медицинских принадлежностей, а также топлива и электричества.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" призыв прокурора МКС о выдаче ордера на свой арест.

Позже президент США Джо Байден высказался по поводу выдачи ордеров на арест лидерам Израиля: "Запрос прокурора МКС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным. Позвольте мне четко сказать: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакого знака равенства".