МКС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта
21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньянху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.
Об этом говорится в заявлении суда.
"Досудебная палата МКС отклоняет обжалование Государства Израиль относительно юрисдикции и выдает ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта", - говорится в сообщении.
Также отмечается, Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Нетаньяху и Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, по меньшей мере, с 8 октября 2023 года до, по меньшей мере, 20 мая 2024 года, дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест.
Сообщается, что Досудебная палата МКС признала, что есть основания полагать, что Нетаньяху и Галланта намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания - еды, воды, лекарств и медицинских принадлежностей, а также топлива и электричества.
Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.
Нетаньяху назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" призыв прокурора МКС о выдаче ордера на свой арест.
Позже президент США Джо Байден высказался по поводу выдачи ордеров на арест лидерам Израиля: "Запрос прокурора МКС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным. Позвольте мне четко сказать: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакого знака равенства".
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https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-mohammed-diab-ibrahim
ООН, МКС, ОБСЄ, АІ та інші - на черзі.
Ганятимуть вас звідусіль сцяними ганчірками.
Так вам і треба.
Нас знищують, а ми тільки просимо про допомогу, замість того щоб вибивати двері у Європі мертвими тілами наших дітей.
кумис пити
Достатньо було провести успішну запалестинську кампанію по всьому світу.
два в адном..
"
На все інше, що ***** зробив і продовжує робити в Україні, МКСу пох.
Чи може Головний Прокурор МКС з таким ім'ям НЕ видати ордер на арешт керівників Ізраїлю?
Зараз на черзі судді, які ухвалювати рішення - у кожного є свої кістяки у шафі...😄
Держава Ізраїль не пробачає і не забуває такого паскудства. 🥸
судовий ордер перелічив дії Нетаньяху з 8 жовтня 2023 року, тобто з наступного дня після нападу арабів - це, як казав кучма, "цінізм висшєй мєри"