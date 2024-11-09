МКС будет расследовать дело в отношении прокурора Хана, выдавшего ордер на арест Путина, - Reuters

Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора МУС Карима Хана. Его обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во внутреннем документе, разосланном государствам-членам, Хана призывают временно отказаться от выполнения своих обязанностей в международном суде по рассмотрению военных преступлений, расположенном в Гааге, на время проведения расследования.

"Прокурор должен немедленно уйти в отставку, чтобы открыть путь к независимому расследованию", - говорится в документе.

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Однако, как отмечает агентство, пока не понятно, просил ли руководящий орган суда Хана сделать это.

Офис Хана переадресовал вопросы журналистов его адвокату, звонки и запросы СМИ к юристам остались без ответа.

В то же время Хан отрицает обвинения в якобы неправомерном поведении, о которых было сообщено руководящему органу суда в октябре. Тогда главный прокурор МУС обратился к собственному органу внутреннего контроля суда с просьбой расследовать их.

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Отмечается, что внешнее расследование было согласовано на встрече основной группы руководящего органа суда, Ассамблеи государств-участников, 7 ноября.

Сейчас судьи МУС рассматривают запрос Хана, поданный в мае, относительно ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и лидеров террористической группировки ХАМАС. Сам прокурор заявил, что обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией дезинформации против его ведомства.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что предполагаемая жертва в деле Хана нет уверенности в независимости внутреннего органа суда, новый председатель которого является бывшим сотрудником Хана, поскольку детали докладов о неправомерных действиях были утечкой.

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Также МУС выдал ордер на арест командующего Черноморского флота РФ Соколова и командующего дальней авиации РФ Кобылаша.

25 июня 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

2 сентября 2024 года Путин посетил Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС. Однако российского диктатора заверили, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это был его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.