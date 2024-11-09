МКС будет расследовать дело в отношении прокурора Хана, выдавшего ордер на арест Путина, - Reuters
Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора МУС Карима Хана. Его обвинили в сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Во внутреннем документе, разосланном государствам-членам, Хана призывают временно отказаться от выполнения своих обязанностей в международном суде по рассмотрению военных преступлений, расположенном в Гааге, на время проведения расследования.
"Прокурор должен немедленно уйти в отставку, чтобы открыть путь к независимому расследованию", - говорится в документе.
Однако, как отмечает агентство, пока не понятно, просил ли руководящий орган суда Хана сделать это.
Офис Хана переадресовал вопросы журналистов его адвокату, звонки и запросы СМИ к юристам остались без ответа.
В то же время Хан отрицает обвинения в якобы неправомерном поведении, о которых было сообщено руководящему органу суда в октябре. Тогда главный прокурор МУС обратился к собственному органу внутреннего контроля суда с просьбой расследовать их.
Отмечается, что внешнее расследование было согласовано на встрече основной группы руководящего органа суда, Ассамблеи государств-участников, 7 ноября.
Сейчас судьи МУС рассматривают запрос Хана, поданный в мае, относительно ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и лидеров террористической группировки ХАМАС. Сам прокурор заявил, что обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией дезинформации против его ведомства.
Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что предполагаемая жертва в деле Хана нет уверенности в независимости внутреннего органа суда, новый председатель которого является бывшим сотрудником Хана, поскольку детали докладов о неправомерных действиях были утечкой.
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
Также МУС выдал ордер на арест командующего Черноморского флота РФ Соколова и командующего дальней авиации РФ Кобылаша.
25 июня 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.
2 сентября 2024 года Путин посетил Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС. Однако российского диктатора заверили, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это был его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.
МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.
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Достатньо просто заявити про домагання. Заплатит гроші секретарці, та розкаже, що шеф взяв її за руку, коли пепедавав папери.
А далі - преса за гроші зробить такий скандал, що і онукибне одмиються.
тобто, можна трахати дітей?
одною рукою виписуєш ордер, іншою у трусиках маленької дівчинки колупаєшся, то норма?
паф деді в кожну вашу сраку!
Чи то те, що фахівці називають "переносом"? Так ваші мрії мало кому цікаві...
зрозумів. як що не педофілія, то тоді можна?
домагатися, гвалтувати.....
Чи в американському правосудді брат мусить відповідати за злочин брата?
Ах да, зараз у вас вже все може бути - ви же вибрали злочинця у президенти!..
чи у британії по іншому?
В кримінальному праві є такий термін: "презумпція невинуватості"!
Це правовий принцип, згідно з яким кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
тому твої вологі мрії десь там поколупатися - мимо цілі!
А що зрозуміло розумним людям, так це те, що все виглядає як намагання зганьбити імʼя прокурору, і стаття з домаганнями або пєдофілією це зробить найкраще, бо лишить на людині слід! доказів буде 0 цілих 0 десятих, але про нього будуть казати, "звинувачували в сексуальних домаганнях" і це поставить хрест на його карʼєрі!
за цією схемою, можна знищити будь кого!
але, чомусь попався саме цей "кристально чистий" суддя.
як що займаєш таку посаду, то будь готовий до всього!
не лапай секретаршу! не вечеряй з помічником! не приймай душ з сусідськими хлопчиками!
але, як що море по коліна, і від влади зриває дах, то кара прийде миттєво.
такий пост, не мерзенно прокоментувати?
ще раз і в останнє, якщо звинувачення реальні - мають бути надані ДОКАЗИ і неупереджуванні розслідувачі розтавлять все на свої місця! АЛЕ...
тема, по якій його звинувачають призведе до того, що його будуть шарахатися всі, навіть після того, як буде доведено, що звинувачення фінктивні! бо така фізія людської свідомості - завжди лишаються сумніви до упереджуванності розслідування, його здатності впливати на слідство, стан його "жертви", гроші тощо...
ВСЕ говорить про те, що тема звинувачення вибрана в дусі КДБ і вибрана правильно для цілі знищити людину, її карʼєру і її напрацювання... бо схоче хтось братися за його справи, якщо їх автора звинувачували в сексуальних домаганнях? Наврядчи
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що запросив ордери на арешт премʼєра https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ізраїльського міністра оборони Йоава Галанта.
привіт ущербний.
і ти тут?
такий убойний гумор!
це з останнього концерту 95 квартала?
лоха!!!
Та пітьма не всесильна. Поступово виходить на зовні інформація, що лягає не на її користь.
Так, як повідомляється, пропонована Трампом на посаду очільника апарату президента США Сьюзі Вілес у 20-сторінковому листі у Федеральну виборчу комісію була звинувачена в співпраці з російськими спецслужбами у 2018 році.
...Неначе люди подуріли...
ось так воно покладатись на міжнаодні договори, та роззброюватись. блд. я б розстріляв поки є час всих причетних до роззброєння.
слідуючимнаступним разом міжнаодні із куЧмою чи кравЧучкою, Ви не були роззброєні, поки є час всих...
Бо пропагує "сексуальне домагання".
Что за дискриминациЯ