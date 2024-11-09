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Новости
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МКС будет расследовать дело в отношении прокурора Хана, выдавшего ордер на арест Путина, - Reuters

Головний прокурор МКС Карім Хан

Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора МУС Карима Хана. Его обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во внутреннем документе, разосланном государствам-членам, Хана призывают временно отказаться от выполнения своих обязанностей в международном суде по рассмотрению военных преступлений, расположенном в Гааге, на время проведения расследования.

"Прокурор должен немедленно уйти в отставку, чтобы открыть путь к независимому расследованию", - говорится в документе.

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Однако, как отмечает агентство, пока не понятно, просил ли руководящий орган суда Хана сделать это.

Офис Хана переадресовал вопросы журналистов его адвокату, звонки и запросы СМИ к юристам остались без ответа.

В то же время Хан отрицает обвинения в якобы неправомерном поведении, о которых было сообщено руководящему органу суда в октябре. Тогда главный прокурор МУС обратился к собственному органу внутреннего контроля суда с просьбой расследовать их.

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Отмечается, что внешнее расследование было согласовано на встрече основной группы руководящего органа суда, Ассамблеи государств-участников, 7 ноября.

Сейчас судьи МУС рассматривают запрос Хана, поданный в мае, относительно ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и лидеров террористической группировки ХАМАС. Сам прокурор заявил, что обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией дезинформации против его ведомства.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что предполагаемая жертва в деле Хана нет уверенности в независимости внутреннего органа суда, новый председатель которого является бывшим сотрудником Хана, поскольку детали докладов о неправомерных действиях были утечкой.

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Также МУС выдал ордер на арест командующего Черноморского флота РФ Соколова и командующего дальней авиации РФ Кобылаша.

25 июня 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

2 сентября 2024 года Путин посетил Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС. Однако российского диктатора заверили, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это был его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

Гаага (297) Международный уголовный суд (230) прокурор Хан (23)


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Топ комментарии
+38
Вирішили прибрати чувака з дороги, підклавши якусь чергову кацапську ляльку?
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09.11.2024 10:16
+28
почалося блд. тепер пуйлу знімуть ордер, ще й орденів навішають. такий блдський світ.
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09.11.2024 10:13
+20
Начинается. Ищут повод чтобы снять арест с ***** перед предстоящими "переговорами". То о чем я и говорил. Переговоры с ****** приведут не к миру а к тому что с ***** снимут все обвинения, все санкции и аресты на замороженные активы. Мало того, Украина анонсируя переговоры и желание мира, подставила самых проукраински настроенных политиков которые больше всего нас поддерживали не только словом а и делом, и которых после украинской капитуляции просто раздавят катком. Зато повылезают на верх такие ************* как Орбан, Фицо, Ле-пен и другие твари которые ненавидят Украину.
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09.11.2024 10:24
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почалося блд. тепер пуйлу знімуть ордер, ще й орденів навішають. такий блдський світ.
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09.11.2024 10:13 Ответить
Угу...Ще й всі санкції познімають з мордору.Трамп першим поздоровить друга Вову.
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09.11.2024 10:27 Ответить
путлєру хотів вихлопну прочистити?
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09.11.2024 10:15 Ответить
цур вас, воно б втішилось... Підозрюю, що хотів винести йому мозок, ерегованим предметом віддалено подібним на язик коня Лаврова.
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09.11.2024 11:28 Ответить
А так можна було?
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09.11.2024 10:16 Ответить
Вирішили прибрати чувака з дороги, підклавши якусь чергову кацапську ляльку?
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09.11.2024 10:16 Ответить
не треба там ніяких ляльок! звинувачення в сексуальних домаганнях для публічної людини настільки брудне, що відмитися від нього не вдасться ніколи! а якщо ще й мати ручні ЗМІ, які будуть роздмухувати вигаданні історії, то 100 відсотків висновки розслідування, що звинувачення фейк - потонуть в морі фейскових статей про його винність!
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09.11.2024 11:13 Ответить
На заході непотрібно нікого нікому підкладати.
Достатньо просто заявити про домагання. Заплатит гроші секретарці, та розкаже, що шеф взяв її за руку, коли пепедавав папери.
А далі - преса за гроші зробить такий скандал, що і онукибне одмиються.
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09.11.2024 13:05 Ответить
Не було жодних сумнівів,що,або підставлять, або знайдуть щось,щоб ****** брудом....Може торкнувся секретарки за талію....Замахнувся на "святих"....Може трампоїд захистить ..він у згвалтування та домаганнях - спец!
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09.11.2024 10:23 Ответить
може й кацапка зi спецнаказом... Ондого, у всьому свiтi, зустрiчаеш кацапку, то виявляеться, як не шльондра-заробiтчанка, то девушка льогкого поведенiя - на заданнi.
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09.11.2024 10:30 Ответить
ЗЫ... справка, хто не гидуе кацапками, готель Дубаi в Дубаях, кацапки ласаво просять. Вiд 100 баксiв такса. Пам`ятка: не нарвiться, бо з вас всерiвно виб`ють грошi. Кацапок кришують, там же кацапи-сутенери.
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09.11.2024 10:35 Ответить
MORE ЗЫ... кацапки стоят на панели прямо на входных дверях, снимают лохов. Также помните, шо за вторую коагуляцию к ряду вы опять оплатите еще одну таксу... К примеру, гидотна кацапка вас раскрутила на пятьсот баксов; за два удовольствия к ряду вы заплатите 1000 баксов, иначе сутенеры-вышибалы вам бошку снесут.
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09.11.2024 10:44 Ответить
Чому на росії люди пишуть "ЗЫ" замість PS? Це що, такий прояв зневаги до всього захыдного?
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09.11.2024 11:19 Ответить
Лiньки перемикати на латиницю, а клавiшi однi i тi ж. iiii
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09.11.2024 15:56 Ответить
Не лукавте, адже перед цим у вас "MORE". До речі, прийнято не "more", а PPS (Post Post Script), але бачу оце "ЗЫ" вам більше личить...
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09.11.2024 16:09 Ответить
Начинается. Ищут повод чтобы снять арест с ***** перед предстоящими "переговорами". То о чем я и говорил. Переговоры с ****** приведут не к миру а к тому что с ***** снимут все обвинения, все санкции и аресты на замороженные активы. Мало того, Украина анонсируя переговоры и желание мира, подставила самых проукраински настроенных политиков которые больше всего нас поддерживали не только словом а и делом, и которых после украинской капитуляции просто раздавят катком. Зато повылезают на верх такие ************* как Орбан, Фицо, Ле-пен и другие твари которые ненавидят Украину.
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09.11.2024 10:24 Ответить
раша. не сидить склавши руки. Вона має мату, має плани і діє. Міжнародні організації типу ООН червоний хрест корумповані, дискредитовані і залякані тепер черга за МКС.
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09.11.2024 10:26 Ответить
Кремлівське бабло.
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09.11.2024 10:27 Ответить
капец..,где в мире справедливость?Педофил и убийца пу гуляет на свободе,а человек закона,который выдал ордер на арест упыря пубудет очернен(по сфабрикованному обвинению,я уверена)и »изгнан» позорно..
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09.11.2024 10:30 Ответить
У кдбістів без змін:солодка пастка,вантажівка,отрута
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09.11.2024 10:38 Ответить
Подсуєтілся пуйлішко, однозначно.
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09.11.2024 10:40 Ответить
я читаю коменти, та *******!
тобто, можна трахати дітей?
одною рукою виписуєш ордер, іншою у трусиках маленької дівчинки колупаєшся, то норма?
паф деді в кожну вашу сраку!
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09.11.2024 10:42 Ответить
Чи у цій новині була хоч буква про педофілію чи маленьку дівчинку?!
Чи то те, що фахівці називають "переносом"? Так ваші мрії мало кому цікаві...
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09.11.2024 10:49 Ответить
ааа...
зрозумів. як що не педофілія, то тоді можна?
домагатися, гвалтувати.....
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09.11.2024 10:56 Ответить
Це кацапський бот. Вони всі покручені, наслідки снохачества.
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09.11.2024 12:33 Ответить
Про "можна" в моєму пості теж не було ані слова. Ви так фахово все перекручуєте, що здається мені,що ви - бот на зарплатні.
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09.11.2024 14:06 Ответить
Хан домагався до 30-річної жінки. Але його брат Імран Хан сидів у в'язниці за педофілію.
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09.11.2024 12:04 Ответить
А Порошенко брата вбив та з'їв...

Чи в американському правосудді брат мусить відповідати за злочин брата?

Ах да, зараз у вас вже все може бути - ви же вибрали злочинця у президенти!..
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09.11.2024 14:09 Ответить
Кто Вам сказал и где доказательства,что он ребенка домогался?Если я напишу заявление на судью в моем районе,что он меня домогался-это будет его приговором? Оклеветать можно любого,только факты и конкретные доказательства имеют значение,а не обвинение какой то озабоченной или подкупленной мадам
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09.11.2024 10:50 Ответить
все просто. напишіть. доведіть. а не доведете, заплатите величезний штраф, або сядете в тюрму.
чи у британії по іншому?
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09.11.2024 10:54 Ответить
Чесно кажучі було мерзенно навіть коментувати твій пришелепкуватий пост!!

В кримінальному праві є такий термін: "презумпція невинуватості"!
Це правовий принцип, згідно з яким кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

тому твої вологі мрії десь там поколупатися - мимо цілі!

А що зрозуміло розумним людям, так це те, що все виглядає як намагання зганьбити імʼя прокурору, і стаття з домаганнями або пєдофілією це зробить найкраще, бо лишить на людині слід! доказів буде 0 цілих 0 десятих, але про нього будуть казати, "звинувачували в сексуальних домаганнях" і це поставить хрест на його карʼєрі!
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09.11.2024 11:08 Ответить
епічне пересмикування!
за цією схемою, можна знищити будь кого!
але, чомусь попався саме цей "кристально чистий" суддя.
як що займаєш таку посаду, то будь готовий до всього!
не лапай секретаршу! не вечеряй з помічником! не приймай душ з сусідськими хлопчиками!
але, як що море по коліна, і від влади зриває дах, то кара прийде миттєво.
такий пост, не мерзенно прокоментувати?
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09.11.2024 11:23 Ответить
я бачу тобі дуже подобається смакувати деталі різних сексуальних збочень!

ще раз і в останнє, якщо звинувачення реальні - мають бути надані ДОКАЗИ і неупереджуванні розслідувачі розтавлять все на свої місця! АЛЕ...

тема, по якій його звинувачають призведе до того, що його будуть шарахатися всі, навіть після того, як буде доведено, що звинувачення фінктивні! бо така фізія людської свідомості - завжди лишаються сумніви до упереджуванності розслідування, його здатності впливати на слідство, стан його "жертви", гроші тощо...

ВСЕ говорить про те, що тема звинувачення вибрана в дусі КДБ і вибрана правильно для цілі знищити людину, її карʼєру і її напрацювання... бо схоче хтось братися за його справи, якщо їх автора звинувачували в сексуальних домаганнях? Наврядчи
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09.11.2024 11:33 Ответить
https://telegram.me/share/url?text=%22%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%22%20%E2%80%94%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BC%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%2C%20%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%20%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F750523-skazani-slova-maut-vidnosenna-do-spravi-karim-han-prokomentuvav-comu-zaprosiv-orderi-na-arest-netanahu-ta-galanta%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F750523-skazani-slova-maut-vidnosenna-do-spravi-karim-han-prokomentuvav-comu-zaprosiv-orderi-na-arest-netanahu-ta-galanta%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F750523-skazani-slova-maut-vidnosenna-do-spravi-karim-han-prokomentuvav-comu-zaprosiv-orderi-na-arest-netanahu-ta-galanta%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що запросив ордери на арешт премʼєра https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ізраїльського міністра оборони Йоава Галанта.
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09.11.2024 11:38 Ответить
хриша хлибанувся чи епатаж його все?
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09.11.2024 11:33 Ответить
ооо....
привіт ущербний.
і ти тут?
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09.11.2024 11:39 Ответить
хриша повноцінний, не кокетуй, одразу йди на *****. ===>>>
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09.11.2024 11:47 Ответить
я ж кажу, хамло трамвайне.
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09.11.2024 11:50 Ответить
не поправляй макіяж заглядаючи у дзеркало в трамваї... ===>>>
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09.11.2024 11:56 Ответить
хахаха....
такий убойний гумор!
це з останнього концерту 95 квартала?
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09.11.2024 11:58 Ответить
такого поціновувача призебіленого гумору й не обдуриш.
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09.11.2024 12:04 Ответить
Тобі розказати як "мамашки " підкладають своїх 16 річних дочок під багатого лоха?
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09.11.2024 12:23 Ответить
багатого лоха.
лоха!!!
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09.11.2024 12:59 Ответить
Тіньові капітали рашистської пітьми працюють чітко: купляються потрібні люди, установи, рішення, а головне - інформація.
Та пітьма не всесильна. Поступово виходить на зовні інформація, що лягає не на її користь.
Так, як повідомляється, пропонована Трампом на посаду очільника апарату президента США Сьюзі Вілес у 20-сторінковому листі у Федеральну виборчу комісію була звинувачена в співпраці з російськими спецслужбами у 2018 році.

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09.11.2024 10:48 Ответить
Слухайте, а світ і справді здурів.
...Неначе люди подуріли...
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09.11.2024 10:49 Ответить
,,Весь світ у владі лукавого"-- це з Біблії .
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09.11.2024 11:27 Ответить
Без paшkи-паpaшkи в мире было бы намного спокойнее
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09.11.2024 14:16 Ответить
Пу вон открыто чужих мальчиков 5-6 летних поднимая маечку целует в живот,вот кто педофил и ничего россияне восхищаются цим збочинцем и возводят убогие этого иуду к лику святых .
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09.11.2024 10:52 Ответить
слідуючім кроком буде зняття всіх санкцій з параші. далі просто зітруть Україну ради покращень відносин з агресором-пуйлом.
ось так воно покладатись на міжнаодні договори, та роззброюватись. блд. я б розстріляв поки є час всих причетних до роззброєння.
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09.11.2024 10:56 Ответить
прикро, що не капсом, щоб слідуючим наступним разом міжнаодні із куЧмою чи кравЧучкою, Ви не були роззброєні, поки є час всих...
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09.11.2024 11:40 Ответить
пнх - так вірно?
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09.11.2024 11:47 Ответить
вірно: «ПТН ПНХ!»
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09.11.2024 11:52 Ответить
Домагання до *****.А в ***** клімакс,то пересадіть йому яєчники мавпи.І буде щастя.
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09.11.2024 11:14 Ответить
вот шо бабло нефтетворящее робе
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09.11.2024 11:16 Ответить
Хотів Пуйла трахнути? Це нічого не змінить. Ордер в силі.
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09.11.2024 11:39 Ответить
скомпроментують та звільнять Хана, а ордер втратить силу
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09.11.2024 11:55 Ответить
Чого це? Суддя може померти, звільнитись, його можуть посадити. Рішення суду не зміниться. Він не від імені судді, а від імені Суду.
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09.11.2024 18:59 Ответить
в даному випадку все це роблять як раз для компроментування самого ордеру через того, хто його виписав.
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09.11.2024 19:01 Ответить
Дурниці. Це навіть не може зупинити справи в яких він тепер приймає участь. Просто замінять другими прокурорами. Не те, щоб повідміняти рішення судів, в процесах яких він приймав участь.
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09.11.2024 19:09 Ответить
Найгірше те, що трамп ще не став президентом, а вже весь світ намагається лизати його скомпроментовану злочинну дупу.
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09.11.2024 11:58 Ответить
Йой як місцеві правники закричали. Це ж справді, якщо пана Хана посадять, то путіна не відвезуть в кайданах в Гаагу! А так би звісно відвезли. От облом.
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09.11.2024 12:04 Ответить
навіть зняття ордера буде харкання в морду Україні.
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09.11.2024 12:08 Ответить
Ви можете взагалі пояснити, де ви в цій новині вичитали якийсь зв'язок між справою про сексуальні домагання і зняттями ордерів?) Чи це якесь нове слово в юриспруденції, про яке навіть в МКС не знають)
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09.11.2024 12:11 Ответить
А що? ,,Совпадєніє? Нє думаю!,,(с)
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09.11.2024 13:23 Ответить
В который раз отлично работает КГБ и грязьпромовское бабло немеряное!
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09.11.2024 12:07 Ответить
Пісню "Оц кум до куми залицявся" треба заборонити.
Бо пропагує "сексуальне домагання".
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09.11.2024 12:19 Ответить
Нічого нового. Стара як світ ситуація. Як не пройде це, знайдуть наркоту на робочому місці. Смердить кацапньою.
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09.11.2024 13:03 Ответить
таким чином можна будь кого звинувати в домаганнях...
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09.11.2024 15:08 Ответить
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09.11.2024 15:51 Ответить
А Нобелівську премію миру пуйлові ще не пропонують? Гадаю, вже настав час.
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09.11.2024 18:48 Ответить
ТРАМПУ можно сексуальные домогательства , а ХАНУ нет
Что за дискриминациЯ
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09.11.2024 19:48 Ответить
 
 