МКС розслідуватиме справу щодо прокурора Хана, який видав ордер на арешт Путіна, - Reuters

Керівний орган Міжнародного кримінального суду розпочне зовнішнє розслідування щодо головного прокурора МКС Каріма Хана. Його звинуватили у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У внутрішньому документі, розісланому державам-членам, Хана закликають тимчасово відмовитися від виконання своїх обов'язків у міжнародному суді з розгляду воєнних злочинів, розташованому в Гаазі, на час проведення розслідування.

"Прокурор повинен негайно піти у відставку, щоб відкрити шлях до незалежного розслідування", – йдеться в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виконання ордера на арешт Путіна залежить від держав, а не від МКС, - прокурор Хан

Проте, як зазначає агентство, поки не зрозуміло, чи керівний орган суду просив Хана зробити це.

Офіс Хана переадресував запитання журналістів до його адвоката, дзвінки та запити ЗМІ до юристів залишилися без відповіді.

Водночас Хан заперечує звинувачення у начебто неправомірній поведінці, про які було повідомлено керівному органу суду у жовтні. Тоді головний прокурор МКС звернувся до власного органу внутрішнього контролю суду з проханням розслідувати їх.

Читайте також: Факти страти полонених українських воїнів може розслідувати МКС, - прокурор Хан

Зазначається, що зовнішнє розслідування було погоджено на зустрічі основної групи керівного органу суду, Асамблеї держав-учасниць, 7 листопада.

Наразі судді МКС розглядають запит Хана, поданий у травні, щодо ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галланта й лідерів терористичного угруповання ХАМАС. Сам прокурор заявив, що звинувачення у неправомірній поведінці збіглися з кампанією дезінформації проти його відомства.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що передбачувана жертва у справі Хана немає впевненості в незалежності внутрішнього органу суду, новий голова якого є колишнім співробітником Хана, оскільки деталі доповідей про неправомірні дії були витоком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судді МКС ще не оприлюднили результатів розгляду стосовно відмови Монголії арештовувати Путіна, - речник суду

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Також МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша.

25 червня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

2 вересня 2024 року Путін відвідав Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС. Проте російського диктатора запевнили, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це був його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.