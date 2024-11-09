МКС розслідуватиме справу щодо прокурора Хана, який видав ордер на арешт Путіна, - Reuters
Керівний орган Міжнародного кримінального суду розпочне зовнішнє розслідування щодо головного прокурора МКС Каріма Хана. Його звинуватили у сексуальних домаганнях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У внутрішньому документі, розісланому державам-членам, Хана закликають тимчасово відмовитися від виконання своїх обов'язків у міжнародному суді з розгляду воєнних злочинів, розташованому в Гаазі, на час проведення розслідування.
"Прокурор повинен негайно піти у відставку, щоб відкрити шлях до незалежного розслідування", – йдеться в документі.
Проте, як зазначає агентство, поки не зрозуміло, чи керівний орган суду просив Хана зробити це.
Офіс Хана переадресував запитання журналістів до його адвоката, дзвінки та запити ЗМІ до юристів залишилися без відповіді.
Водночас Хан заперечує звинувачення у начебто неправомірній поведінці, про які було повідомлено керівному органу суду у жовтні. Тоді головний прокурор МКС звернувся до власного органу внутрішнього контролю суду з проханням розслідувати їх.
Зазначається, що зовнішнє розслідування було погоджено на зустрічі основної групи керівного органу суду, Асамблеї держав-учасниць, 7 листопада.
Наразі судді МКС розглядають запит Хана, поданий у травні, щодо ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галланта й лідерів терористичного угруповання ХАМАС. Сам прокурор заявив, що звинувачення у неправомірній поведінці збіглися з кампанією дезінформації проти його відомства.
Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що передбачувана жертва у справі Хана немає впевненості в незалежності внутрішнього органу суду, новий голова якого є колишнім співробітником Хана, оскільки деталі доповідей про неправомірні дії були витоком.
Ордер на арешт Путіна
17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
Також МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша.
25 червня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.
2 вересня 2024 року Путін відвідав Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС. Проте російського диктатора запевнили, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це був його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.
МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.
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Достатньо просто заявити про домагання. Заплатит гроші секретарці, та розкаже, що шеф взяв її за руку, коли пепедавав папери.
А далі - преса за гроші зробить такий скандал, що і онукибне одмиються.
тобто, можна трахати дітей?
одною рукою виписуєш ордер, іншою у трусиках маленької дівчинки колупаєшся, то норма?
паф деді в кожну вашу сраку!
Чи то те, що фахівці називають "переносом"? Так ваші мрії мало кому цікаві...
зрозумів. як що не педофілія, то тоді можна?
домагатися, гвалтувати.....
Чи в американському правосудді брат мусить відповідати за злочин брата?
Ах да, зараз у вас вже все може бути - ви же вибрали злочинця у президенти!..
чи у британії по іншому?
В кримінальному праві є такий термін: "презумпція невинуватості"!
Це правовий принцип, згідно з яким кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
тому твої вологі мрії десь там поколупатися - мимо цілі!
А що зрозуміло розумним людям, так це те, що все виглядає як намагання зганьбити імʼя прокурору, і стаття з домаганнями або пєдофілією це зробить найкраще, бо лишить на людині слід! доказів буде 0 цілих 0 десятих, але про нього будуть казати, "звинувачували в сексуальних домаганнях" і це поставить хрест на його карʼєрі!
за цією схемою, можна знищити будь кого!
але, чомусь попався саме цей "кристально чистий" суддя.
як що займаєш таку посаду, то будь готовий до всього!
не лапай секретаршу! не вечеряй з помічником! не приймай душ з сусідськими хлопчиками!
але, як що море по коліна, і від влади зриває дах, то кара прийде миттєво.
такий пост, не мерзенно прокоментувати?
ще раз і в останнє, якщо звинувачення реальні - мають бути надані ДОКАЗИ і неупереджуванні розслідувачі розтавлять все на свої місця! АЛЕ...
тема, по якій його звинувачають призведе до того, що його будуть шарахатися всі, навіть після того, як буде доведено, що звинувачення фінктивні! бо така фізія людської свідомості - завжди лишаються сумніви до упереджуванності розслідування, його здатності впливати на слідство, стан його "жертви", гроші тощо...
ВСЕ говорить про те, що тема звинувачення вибрана в дусі КДБ і вибрана правильно для цілі знищити людину, її карʼєру і її напрацювання... бо схоче хтось братися за його справи, якщо їх автора звинувачували в сексуальних домаганнях? Наврядчи
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що запросив ордери на арешт премʼєра https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ізраїльського міністра оборони Йоава Галанта.
привіт ущербний.
і ти тут?
такий убойний гумор!
це з останнього концерту 95 квартала?
лоха!!!
Та пітьма не всесильна. Поступово виходить на зовні інформація, що лягає не на її користь.
Так, як повідомляється, пропонована Трампом на посаду очільника апарату президента США Сьюзі Вілес у 20-сторінковому листі у Федеральну виборчу комісію була звинувачена в співпраці з російськими спецслужбами у 2018 році.
...Неначе люди подуріли...
ось так воно покладатись на міжнаодні договори, та роззброюватись. блд. я б розстріляв поки є час всих причетних до роззброєння.
слідуючимнаступним разом міжнаодні із куЧмою чи кравЧучкою, Ви не були роззброєні, поки є час всих...
Бо пропагує "сексуальне домагання".
Что за дискриминациЯ