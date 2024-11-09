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Новини
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МКС розслідуватиме справу щодо прокурора Хана, який видав ордер на арешт Путіна, - Reuters

Головний прокурор МКС Карім Хан

Керівний орган Міжнародного кримінального суду розпочне зовнішнє розслідування щодо головного прокурора МКС Каріма Хана. Його звинуватили у сексуальних домаганнях. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У внутрішньому документі, розісланому державам-членам, Хана закликають тимчасово відмовитися від виконання своїх обов'язків у міжнародному суді з розгляду воєнних злочинів, розташованому в Гаазі, на час проведення розслідування.

"Прокурор повинен негайно піти у відставку, щоб відкрити шлях до незалежного розслідування", – йдеться в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виконання ордера на арешт Путіна залежить від держав, а не від МКС, - прокурор Хан

Проте, як зазначає агентство, поки не зрозуміло, чи керівний орган суду просив Хана зробити це.

Офіс Хана переадресував запитання журналістів до його адвоката, дзвінки та запити ЗМІ до юристів залишилися без відповіді.

Водночас Хан заперечує звинувачення у начебто неправомірній поведінці, про які було повідомлено керівному органу суду у жовтні. Тоді головний прокурор МКС звернувся до власного органу внутрішнього контролю суду з проханням розслідувати їх.

Читайте також: Факти страти полонених українських воїнів може розслідувати МКС, - прокурор Хан

Зазначається, що зовнішнє розслідування було погоджено на зустрічі основної групи керівного органу суду, Асамблеї держав-учасниць, 7 листопада.

Наразі судді МКС розглядають запит Хана, поданий у травні, щодо ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галланта й лідерів терористичного угруповання ХАМАС. Сам прокурор заявив, що звинувачення у неправомірній поведінці збіглися з кампанією дезінформації проти його відомства.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що передбачувана жертва у справі Хана немає впевненості в незалежності внутрішнього органу суду, новий голова якого є колишнім співробітником Хана, оскільки деталі доповідей про неправомірні дії були витоком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судді МКС ще не оприлюднили результатів розгляду стосовно відмови Монголії арештовувати Путіна, - речник суду 

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Також МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша.

25 червня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

2 вересня 2024 року Путін відвідав Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС. Проте російського диктатора запевнили, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це був його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Автор: 

Гаага (318) Міжнародний кримінальний суд (331) Хан Карім (35)


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Топ коментарі
+38
Вирішили прибрати чувака з дороги, підклавши якусь чергову кацапську ляльку?
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09.11.2024 10:16 Відповісти
+28
почалося блд. тепер пуйлу знімуть ордер, ще й орденів навішають. такий блдський світ.
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09.11.2024 10:13 Відповісти
+20
Начинается. Ищут повод чтобы снять арест с ***** перед предстоящими "переговорами". То о чем я и говорил. Переговоры с ****** приведут не к миру а к тому что с ***** снимут все обвинения, все санкции и аресты на замороженные активы. Мало того, Украина анонсируя переговоры и желание мира, подставила самых проукраински настроенных политиков которые больше всего нас поддерживали не только словом а и делом, и которых после украинской капитуляции просто раздавят катком. Зато повылезают на верх такие ************* как Орбан, Фицо, Ле-пен и другие твари которые ненавидят Украину.
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09.11.2024 10:24 Відповісти
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почалося блд. тепер пуйлу знімуть ордер, ще й орденів навішають. такий блдський світ.
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09.11.2024 10:13 Відповісти
Угу...Ще й всі санкції познімають з мордору.Трамп першим поздоровить друга Вову.
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09.11.2024 10:27 Відповісти
путлєру хотів вихлопну прочистити?
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09.11.2024 10:15 Відповісти
цур вас, воно б втішилось... Підозрюю, що хотів винести йому мозок, ерегованим предметом віддалено подібним на язик коня Лаврова.
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09.11.2024 11:28 Відповісти
А так можна було?
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09.11.2024 10:16 Відповісти
Вирішили прибрати чувака з дороги, підклавши якусь чергову кацапську ляльку?
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09.11.2024 10:16 Відповісти
не треба там ніяких ляльок! звинувачення в сексуальних домаганнях для публічної людини настільки брудне, що відмитися від нього не вдасться ніколи! а якщо ще й мати ручні ЗМІ, які будуть роздмухувати вигаданні історії, то 100 відсотків висновки розслідування, що звинувачення фейк - потонуть в морі фейскових статей про його винність!
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09.11.2024 11:13 Відповісти
На заході непотрібно нікого нікому підкладати.
Достатньо просто заявити про домагання. Заплатит гроші секретарці, та розкаже, що шеф взяв її за руку, коли пепедавав папери.
А далі - преса за гроші зробить такий скандал, що і онукибне одмиються.
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09.11.2024 13:05 Відповісти
Не було жодних сумнівів,що,або підставлять, або знайдуть щось,щоб ****** брудом....Може торкнувся секретарки за талію....Замахнувся на "святих"....Може трампоїд захистить ..він у згвалтування та домаганнях - спец!
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09.11.2024 10:23 Відповісти
може й кацапка зi спецнаказом... Ондого, у всьому свiтi, зустрiчаеш кацапку, то виявляеться, як не шльондра-заробiтчанка, то девушка льогкого поведенiя - на заданнi.
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09.11.2024 10:30 Відповісти
ЗЫ... справка, хто не гидуе кацапками, готель Дубаi в Дубаях, кацапки ласаво просять. Вiд 100 баксiв такса. Пам`ятка: не нарвiться, бо з вас всерiвно виб`ють грошi. Кацапок кришують, там же кацапи-сутенери.
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09.11.2024 10:35 Відповісти
MORE ЗЫ... кацапки стоят на панели прямо на входных дверях, снимают лохов. Также помните, шо за вторую коагуляцию к ряду вы опять оплатите еще одну таксу... К примеру, гидотна кацапка вас раскрутила на пятьсот баксов; за два удовольствия к ряду вы заплатите 1000 баксов, иначе сутенеры-вышибалы вам бошку снесут.
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09.11.2024 10:44 Відповісти
Чому на росії люди пишуть "ЗЫ" замість PS? Це що, такий прояв зневаги до всього захыдного?
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09.11.2024 11:19 Відповісти
Лiньки перемикати на латиницю, а клавiшi однi i тi ж. iiii
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09.11.2024 15:56 Відповісти
Не лукавте, адже перед цим у вас "MORE". До речі, прийнято не "more", а PPS (Post Post Script), але бачу оце "ЗЫ" вам більше личить...
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09.11.2024 16:09 Відповісти
Начинается. Ищут повод чтобы снять арест с ***** перед предстоящими "переговорами". То о чем я и говорил. Переговоры с ****** приведут не к миру а к тому что с ***** снимут все обвинения, все санкции и аресты на замороженные активы. Мало того, Украина анонсируя переговоры и желание мира, подставила самых проукраински настроенных политиков которые больше всего нас поддерживали не только словом а и делом, и которых после украинской капитуляции просто раздавят катком. Зато повылезают на верх такие ************* как Орбан, Фицо, Ле-пен и другие твари которые ненавидят Украину.
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09.11.2024 10:24 Відповісти
раша. не сидить склавши руки. Вона має мату, має плани і діє. Міжнародні організації типу ООН червоний хрест корумповані, дискредитовані і залякані тепер черга за МКС.
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09.11.2024 10:26 Відповісти
Кремлівське бабло.
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09.11.2024 10:27 Відповісти
капец..,где в мире справедливость?Педофил и убийца пу гуляет на свободе,а человек закона,который выдал ордер на арест упыря пубудет очернен(по сфабрикованному обвинению,я уверена)и »изгнан» позорно..
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09.11.2024 10:30 Відповісти
У кдбістів без змін:солодка пастка,вантажівка,отрута
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09.11.2024 10:38 Відповісти
Подсуєтілся пуйлішко, однозначно.
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09.11.2024 10:40 Відповісти
я читаю коменти, та *******!
тобто, можна трахати дітей?
одною рукою виписуєш ордер, іншою у трусиках маленької дівчинки колупаєшся, то норма?
паф деді в кожну вашу сраку!
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09.11.2024 10:42 Відповісти
Чи у цій новині була хоч буква про педофілію чи маленьку дівчинку?!
Чи то те, що фахівці називають "переносом"? Так ваші мрії мало кому цікаві...
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09.11.2024 10:49 Відповісти
ааа...
зрозумів. як що не педофілія, то тоді можна?
домагатися, гвалтувати.....
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09.11.2024 10:56 Відповісти
Це кацапський бот. Вони всі покручені, наслідки снохачества.
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09.11.2024 12:33 Відповісти
Про "можна" в моєму пості теж не було ані слова. Ви так фахово все перекручуєте, що здається мені,що ви - бот на зарплатні.
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09.11.2024 14:06 Відповісти
Хан домагався до 30-річної жінки. Але його брат Імран Хан сидів у в'язниці за педофілію.
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09.11.2024 12:04 Відповісти
А Порошенко брата вбив та з'їв...

Чи в американському правосудді брат мусить відповідати за злочин брата?

Ах да, зараз у вас вже все може бути - ви же вибрали злочинця у президенти!..
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09.11.2024 14:09 Відповісти
Кто Вам сказал и где доказательства,что он ребенка домогался?Если я напишу заявление на судью в моем районе,что он меня домогался-это будет его приговором? Оклеветать можно любого,только факты и конкретные доказательства имеют значение,а не обвинение какой то озабоченной или подкупленной мадам
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09.11.2024 10:50 Відповісти
все просто. напишіть. доведіть. а не доведете, заплатите величезний штраф, або сядете в тюрму.
чи у британії по іншому?
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09.11.2024 10:54 Відповісти
Чесно кажучі було мерзенно навіть коментувати твій пришелепкуватий пост!!

В кримінальному праві є такий термін: "презумпція невинуватості"!
Це правовий принцип, згідно з яким кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

тому твої вологі мрії десь там поколупатися - мимо цілі!

А що зрозуміло розумним людям, так це те, що все виглядає як намагання зганьбити імʼя прокурору, і стаття з домаганнями або пєдофілією це зробить найкраще, бо лишить на людині слід! доказів буде 0 цілих 0 десятих, але про нього будуть казати, "звинувачували в сексуальних домаганнях" і це поставить хрест на його карʼєрі!
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09.11.2024 11:08 Відповісти
епічне пересмикування!
за цією схемою, можна знищити будь кого!
але, чомусь попався саме цей "кристально чистий" суддя.
як що займаєш таку посаду, то будь готовий до всього!
не лапай секретаршу! не вечеряй з помічником! не приймай душ з сусідськими хлопчиками!
але, як що море по коліна, і від влади зриває дах, то кара прийде миттєво.
такий пост, не мерзенно прокоментувати?
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09.11.2024 11:23 Відповісти
я бачу тобі дуже подобається смакувати деталі різних сексуальних збочень!

ще раз і в останнє, якщо звинувачення реальні - мають бути надані ДОКАЗИ і неупереджуванні розслідувачі розтавлять все на свої місця! АЛЕ...

тема, по якій його звинувачають призведе до того, що його будуть шарахатися всі, навіть після того, як буде доведено, що звинувачення фінктивні! бо така фізія людської свідомості - завжди лишаються сумніви до упереджуванності розслідування, його здатності впливати на слідство, стан його "жертви", гроші тощо...

ВСЕ говорить про те, що тема звинувачення вибрана в дусі КДБ і вибрана правильно для цілі знищити людину, її карʼєру і її напрацювання... бо схоче хтось братися за його справи, якщо їх автора звинувачували в сексуальних домаганнях? Наврядчи
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09.11.2024 11:33 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%22%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%22%20%E2%80%94%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BC%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%2C%20%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%20%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F750523-skazani-slova-maut-vidnosenna-do-spravi-karim-han-prokomentuvav-comu-zaprosiv-orderi-na-arest-netanahu-ta-galanta%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F750523-skazani-slova-maut-vidnosenna-do-spravi-karim-han-prokomentuvav-comu-zaprosiv-orderi-na-arest-netanahu-ta-galanta%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F750523-skazani-slova-maut-vidnosenna-do-spravi-karim-han-prokomentuvav-comu-zaprosiv-orderi-na-arest-netanahu-ta-galanta%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що запросив ордери на арешт премʼєра https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ізраїльського міністра оборони Йоава Галанта.
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09.11.2024 11:38 Відповісти
хриша хлибанувся чи епатаж його все?
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09.11.2024 11:33 Відповісти
ооо....
привіт ущербний.
і ти тут?
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09.11.2024 11:39 Відповісти
хриша повноцінний, не кокетуй, одразу йди на *****. ===>>>
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09.11.2024 11:47 Відповісти
я ж кажу, хамло трамвайне.
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09.11.2024 11:50 Відповісти
не поправляй макіяж заглядаючи у дзеркало в трамваї... ===>>>
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09.11.2024 11:56 Відповісти
хахаха....
такий убойний гумор!
це з останнього концерту 95 квартала?
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09.11.2024 11:58 Відповісти
такого поціновувача призебіленого гумору й не обдуриш.
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09.11.2024 12:04 Відповісти
Тобі розказати як "мамашки " підкладають своїх 16 річних дочок під багатого лоха?
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09.11.2024 12:23 Відповісти
багатого лоха.
лоха!!!
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09.11.2024 12:59 Відповісти
Тіньові капітали рашистської пітьми працюють чітко: купляються потрібні люди, установи, рішення, а головне - інформація.
Та пітьма не всесильна. Поступово виходить на зовні інформація, що лягає не на її користь.
Так, як повідомляється, пропонована Трампом на посаду очільника апарату президента США Сьюзі Вілес у 20-сторінковому листі у Федеральну виборчу комісію була звинувачена в співпраці з російськими спецслужбами у 2018 році.

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09.11.2024 10:48 Відповісти
Слухайте, а світ і справді здурів.
...Неначе люди подуріли...
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09.11.2024 10:49 Відповісти
,,Весь світ у владі лукавого"-- це з Біблії .
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09.11.2024 11:27 Відповісти
Без paшkи-паpaшkи в мире было бы намного спокойнее
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09.11.2024 14:16 Відповісти
Пу вон открыто чужих мальчиков 5-6 летних поднимая маечку целует в живот,вот кто педофил и ничего россияне восхищаются цим збочинцем и возводят убогие этого иуду к лику святых .
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09.11.2024 10:52 Відповісти
слідуючім кроком буде зняття всіх санкцій з параші. далі просто зітруть Україну ради покращень відносин з агресором-пуйлом.
ось так воно покладатись на міжнаодні договори, та роззброюватись. блд. я б розстріляв поки є час всих причетних до роззброєння.
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09.11.2024 10:56 Відповісти
прикро, що не капсом, щоб слідуючим наступним разом міжнаодні із куЧмою чи кравЧучкою, Ви не були роззброєні, поки є час всих...
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09.11.2024 11:40 Відповісти
пнх - так вірно?
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09.11.2024 11:47 Відповісти
вірно: «ПТН ПНХ!»
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09.11.2024 11:52 Відповісти
Домагання до *****.А в ***** клімакс,то пересадіть йому яєчники мавпи.І буде щастя.
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09.11.2024 11:14 Відповісти
вот шо бабло нефтетворящее робе
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09.11.2024 11:16 Відповісти
Хотів Пуйла трахнути? Це нічого не змінить. Ордер в силі.
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09.11.2024 11:39 Відповісти
скомпроментують та звільнять Хана, а ордер втратить силу
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09.11.2024 11:55 Відповісти
Чого це? Суддя може померти, звільнитись, його можуть посадити. Рішення суду не зміниться. Він не від імені судді, а від імені Суду.
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09.11.2024 18:59 Відповісти
в даному випадку все це роблять як раз для компроментування самого ордеру через того, хто його виписав.
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09.11.2024 19:01 Відповісти
Дурниці. Це навіть не може зупинити справи в яких він тепер приймає участь. Просто замінять другими прокурорами. Не те, щоб повідміняти рішення судів, в процесах яких він приймав участь.
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09.11.2024 19:09 Відповісти
Найгірше те, що трамп ще не став президентом, а вже весь світ намагається лизати його скомпроментовану злочинну дупу.
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09.11.2024 11:58 Відповісти
Йой як місцеві правники закричали. Це ж справді, якщо пана Хана посадять, то путіна не відвезуть в кайданах в Гаагу! А так би звісно відвезли. От облом.
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09.11.2024 12:04 Відповісти
навіть зняття ордера буде харкання в морду Україні.
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09.11.2024 12:08 Відповісти
Ви можете взагалі пояснити, де ви в цій новині вичитали якийсь зв'язок між справою про сексуальні домагання і зняттями ордерів?) Чи це якесь нове слово в юриспруденції, про яке навіть в МКС не знають)
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09.11.2024 12:11 Відповісти
А що? ,,Совпадєніє? Нє думаю!,,(с)
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09.11.2024 13:23 Відповісти
В который раз отлично работает КГБ и грязьпромовское бабло немеряное!
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09.11.2024 12:07 Відповісти
Пісню "Оц кум до куми залицявся" треба заборонити.
Бо пропагує "сексуальне домагання".
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09.11.2024 12:19 Відповісти
Нічого нового. Стара як світ ситуація. Як не пройде це, знайдуть наркоту на робочому місці. Смердить кацапньою.
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09.11.2024 13:03 Відповісти
таким чином можна будь кого звинувати в домаганнях...
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09.11.2024 15:08 Відповісти
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09.11.2024 15:51 Відповісти
А Нобелівську премію миру пуйлові ще не пропонують? Гадаю, вже настав час.
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09.11.2024 18:48 Відповісти
ТРАМПУ можно сексуальные домогательства , а ХАНУ нет
Что за дискриминациЯ
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09.11.2024 19:48 Відповісти
 
 