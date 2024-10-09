Факти страти полонених українських воїнів може розслідувати МКС, - прокурор Хан

Страта військовими РФ цивільних та полонених українських воїнів може бути в юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив прокурор МКС Карім Хан на зустрічі з українськими журналістами в Гаазі (Нідерланди), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Хан зазначив, що, окрім злочинів, що стосуються незаконного переміщення українських дітей та обстрілів цивільної інфраструктури, щодо яких МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна, російського омбудсмена та високопоставлених військових чиновників РФ, було виявлено й інші злочини.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає МКС можливість розслідування фактів страти українських військовополонених, Хан сказав: "Незалежно від того, чи є людина главою держави, главою уряду, командиром або піхотинцем... не можна без суду й слідства стратити цивільного або військовополоненого, який склав зброю".

У цьому контексті прокурор МКС додав: "Якщо люди діють безкарно, то це може потрапляти під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тому що в нас є мандат щодо України".

Відповідаючи на запитання, чи можуть російські командири нести відповідальність за воєнні злочини, скоєні іноземними найманцями, які перебувають під їхнім керівництвом, Хан сказав: "Усі, хто бере участь, чи то безпосередні військовослужбовці, чи то інші особи, мають певні обов'язки, і ніхто не повинен відчувати, що він може знайти спосіб обійти основоположний принцип, який закріплений у Женевських конвенціях".