Факты казни пленных украинских воинов может расследовать МУС, - прокурор Хан

Казнь военными РФ гражданских и пленных украинских воинов может быть в юрисдикции Международного уголовного суда.

Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан на встрече с украинскими журналистами в Гааге (Нидерланды), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Хан отметил, что, кроме преступлений, касающихся незаконного перемещения украинских детей и обстрелов гражданской инфраструктуры, по которым МУС выдал ордера на арест Владимира Путина, российского омбудсмена и высокопоставленных военных чиновников РФ, были выявлены и другие преступления.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли МУС возможность расследования фактов казни украинских военнопленных, Хан сказал: "Независимо от того, является ли человек главой государства, главой правительства, командиром или пехотинцем... нельзя без суда и следствия казнить гражданского или военнопленного, который сложил оружие".

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В этом контексте прокурор МУС добавил: "Если люди действуют безнаказанно, то это может попадать под юрисдикцию Международного уголовного суда, потому что у нас есть мандат в отношении Украины".

Отвечая на вопрос, могут ли российские командиры нести ответственность за военные преступления, совершенные иностранными наемниками, находящимися под их руководством, Хан сказал: "Все, кто участвует, будь то непосредственные военнослужащие или другие лица, имеют определенные обязанности, и никто не должен чувствовать, что он может найти способ обойти основополагающий принцип, который закреплен в Женевских конвенциях".