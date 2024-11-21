МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїля Нетаньяху та ексміністра оборони Галланта
21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньянху та ексміністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.
Про це йдеться у заяві суду.
"Досудова палата МКС I відхиляє оскарження Держави Ізраїль щодо юрисдикції та видає ордери на арешт Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта", - йдеться у дописі.
Також зазначається, Палата попереднього провадження МКС видала ордери на арешт Нетаньяху та Галланта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
Повідомляється, що Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галланта навмисно і свідомо позбавили громадянське населення Гази предметів, необхідних для виживання – їжі, води, ліків та медичного приладдя, а також палива та електрики.
Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС
Нетаньяху назвав "моральною образою історичного масштабу" заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт.
Пізніше президент США Джо Байден висловився з приводу видачі ордерів на арешт лідерам Ізраїлю: "Запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. Дозвольте мені чітко сказати: хоч би що мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного знаку рівняння".
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https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-mohammed-diab-ibrahim
ООН, МКС, ОБСЄ, АІ та інші - на черзі.
Ганятимуть вас звідусіль сцяними ганчірками.
Так вам і треба.
Нас знищують, а ми тільки просимо про допомогу, замість того щоб вибивати двері у Європі мертвими тілами наших дітей.
кумис пити
Достатньо було провести успішну запалестинську кампанію по всьому світу.
два в адном..
"
На все інше, що ***** зробив і продовжує робити в Україні, МКСу пох.
Чи може Головний Прокурор МКС з таким ім'ям НЕ видати ордер на арешт керівників Ізраїлю?
Зараз на черзі судді, які ухвалювати рішення - у кожного є свої кістяки у шафі...😄
Держава Ізраїль не пробачає і не забуває такого паскудства. 🥸
судовий ордер перелічив дії Нетаньяху з 8 жовтня 2023 року, тобто з наступного дня після нападу арабів - це, як казав кучма, "цінізм висшєй мєри"