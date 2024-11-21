МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїля Нетаньяху та ексміністра оборони Галланта

21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньянху та ексміністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

Про це йдеться у заяві суду.

"Досудова палата МКС I відхиляє оскарження Держави Ізраїль щодо юрисдикції та видає ордери на арешт Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта", - йдеться у дописі.

Також зазначається, Палата попереднього провадження МКС видала ордери на арешт Нетаньяху та Галланта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.

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Повідомляється, що Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу і Галланта навмисно і свідомо позбавили громадянське населення Гази предметів, необхідних для виживання – їжі, води, ліків та медичного приладдя, а також палива та електрики.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Нетаньяху назвав "моральною образою історичного масштабу" заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт.

Пізніше президент США Джо Байден висловився з приводу видачі ордерів на арешт лідерам Ізраїлю: "Запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. Дозвольте мені чітко сказати: хоч би що мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного знаку рівняння".