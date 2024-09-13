Команда МКС оглянула катівні на Харківщині, облаштовані російськими військовими під час окупації, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду Бренда Дж. Голліс разом зі своєю командою та начальником Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрієм Бєлоусовим оглянули катівні, облаштовані російськими військовими під час окупації Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Зазначається, що на Харківщині було виявлено 25 російських катівень, в яких щодо дотриманих застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Правоохоронці з'ясували, що людей майже не годували та давали пити тільки технічну воду. Спилювали зуби, зв’язували зап’ястя рук та за допомогою крану з металевим гаком підіймати тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями.

"Ми розглядаємо та розслідуємо кожний факт, працюємо з постраждалими, щоб Росія понесла відповідальність за знущання з людей", - наголосив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

В рамках ширшого розслідування злочинних дій, скоєних в Україні, прокурори Міжнародного кримінального суду збирають та аналізують докази катувань цивільних осіб у Харківській області. Важливо, щоб за злочини, скоєні в Україні, було проведено законне та доказове правосуддя.

"Наша плідна співпраця з МКС продовжується. Основна увага має бути зосереджена на злочинцях усіх рівнів, щодо яких є достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності незалежно від рангу чи посади. Робимо все можливе, щоб злочинці відповіли за законом. Всі. І це обовʼязково буде. Питання лише часу", – наголосив Бєлоусов.

Як раніше повідомлялось, під час здачі в полон російські окупанти вбили 62 українських військових. За цим фактом правоохоронці наразі розслідують 28 кримінальних справ. Загалом більш як 110 полонених воїнів ЗСУ були страчені уже після здачі в полон у місцях несвободи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Катували цивільних на Харківщині: Шістьом рашистам повідомлено про підозру. ВIДЕО







