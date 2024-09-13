Команда МКС осмотрела пыточные на Харьковщине, обустроенные российскими военными во время оккупации, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Руководитель расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора Международного уголовного суда Бренда Дж. Холлис вместе со своей командой и начальником Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрием Белоусовым осмотрели пыточные, обустроенные российскими военными во время оккупации Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

Отмечается, что на Харьковщине было обнаружено 25 российских застенков, в которых в отношении задержанных применяли пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие. Правоохранители выяснили, что людей почти не кормили и давали пить только техническую воду. Спиливали зубы, связывали запястья рук и с помощью крана с металлическим крюком поднимали тела людей в воздух, вырывали ногти, применяли ток, который подавался через провода, привязанные к различным частям тела, били резиновыми палками.

"Мы рассматриваем и расследуем каждый факт, работаем с пострадавшими, чтобы Россия понесла ответственность за издевательства над людьми", - отметил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

В рамках более широкого расследования преступных действий, совершенных в Украине, прокуроры Международного уголовного суда собирают и анализируют доказательства пыток гражданских лиц в Харьковской области. Важно, чтобы за преступления, совершенные в Украине, было проведено законное и доказательное правосудие.

"Наше плодотворное сотрудничество с МКС продолжается. Основное внимание должно быть сосредоточено на преступниках всех уровней, в отношении которых есть достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности независимо от ранга или должности. Делаем все возможное, чтобы преступники ответили по закону. Все. И это обязательно будет. Вопрос только времени", - подчеркнул Белоусов.

Как ранее сообщалось, во время сдачи в плен российские оккупанты убили 62 украинских военных. По данному факту правоохранители сейчас расследуют 28 уголовных дел. Более 110 пленных воинов ВСУ были казнены уже после сдачи в плен в местах несвободы.

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