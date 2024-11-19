Израиль обнаружил у "Хезболлы" большие запасы современного российского оружия, - WSJ

Во время наземной военной операции в южном Ливане войска Израиля нашли значительные арсеналы современного российского оружия, которые использовались террористической группировкой "Хезболла".

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сирийских силовиков и арабского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди найденного вооружения - современные противотанковые ракеты "Корнет", изготовленные в 2020 году.

По данным источников издания, это оружие было передано "Хезболле" в последние годы из российских арсеналов в Сирии.

Россия уже длительное время поставляет оружие сирийской армии и контролирует собственные склады на территории страны, пишет WSJ.

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Издание отмечает, что ранее российское оружие, которым владела "Хезболла", было менее современным, а некоторые образцы происходили еще с советских времен.

Зато нынешние находки Израиля указывают на более новые и более совершенные виды вооружения, которых оказалось больше, чем ожидали военные аналитики.

Сообщается, что это оружие значительно повысило боевые возможности "Хезболлы", позволяя ей эффективнее давать отпор даже после уничтожения ее руководства в результате израильских авиаударов.

Среди захваченного оружия, кроме российских ракетных комплексов "Корнет", обнаружили и другие типы: "Метис", "Конкурс", "Фагот" и "Малютка".

Как добавил израильский военный, около 60-70% вооружения, которое было найдено в первые дни наступления в Ливане, российского производства.

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