Израиль обнаружил у "Хезболлы" большие запасы современного российского оружия, - WSJ
Во время наземной военной операции в южном Ливане войска Израиля нашли значительные арсеналы современного российского оружия, которые использовались террористической группировкой "Хезболла".
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сирийских силовиков и арабского чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди найденного вооружения - современные противотанковые ракеты "Корнет", изготовленные в 2020 году.
По данным источников издания, это оружие было передано "Хезболле" в последние годы из российских арсеналов в Сирии.
Россия уже длительное время поставляет оружие сирийской армии и контролирует собственные склады на территории страны, пишет WSJ.
Издание отмечает, что ранее российское оружие, которым владела "Хезболла", было менее современным, а некоторые образцы происходили еще с советских времен.
Зато нынешние находки Израиля указывают на более новые и более совершенные виды вооружения, которых оказалось больше, чем ожидали военные аналитики.
Сообщается, что это оружие значительно повысило боевые возможности "Хезболлы", позволяя ей эффективнее давать отпор даже после уничтожения ее руководства в результате израильских авиаударов.
Среди захваченного оружия, кроме российских ракетных комплексов "Корнет", обнаружили и другие типы: "Метис", "Конкурс", "Фагот" и "Малютка".
Как добавил израильский военный, около 60-70% вооружения, которое было найдено в первые дни наступления в Ливане, российского производства.
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Як неочікувано!
Тисячі доказів постачання засрашкою зброї та найманців визнаним терористичним організаціям світу.
Більша частина бюджету засрашки використовується для фінансування терористичних атак та війни проти України - члена і засновника ООН.
І що? А похєру: "директорат" FATF не бачить необхідності та доказів для включення засрашки в "чорний список" підтримувачів тероризму...
Там жівьот 600 тисяч єврєєв, ми должни учітивать етообстоятєльство."
І ніякий нахвалений Мосаад не застрелить якогось генерала в Москві. Бо воювати з вчорашніми козопасами, набагато безпечніше, як для життя, так і для іміджу "всесильної" спецслужби.
якась там російська зброя у хізбали - ну хіба це привід ображатись ? навіть не здивуюсь, якщо її віддадуть в цілому вигляді назад росіянам (а то ескалація)
посмотрим
Правильно ізраїльтяни вчинили, коли послали Гутериша нафіг
чи вони зовсім здуріли??!