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Израиль обнаружил у "Хезболлы" большие запасы современного российского оружия, - WSJ

У ліванської Хезболли знайшли велику кількість сучасної російської зброї

Во время наземной военной операции в южном Ливане войска Израиля нашли значительные арсеналы современного российского оружия, которые использовались террористической группировкой "Хезболла".

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сирийских силовиков и арабского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди найденного вооружения - современные противотанковые ракеты "Корнет", изготовленные в 2020 году.

По данным источников издания, это оружие было передано "Хезболле" в последние годы из российских арсеналов в Сирии.

Россия уже длительное время поставляет оружие сирийской армии и контролирует собственные склады на территории страны, пишет WSJ.

Читайте также: ЦАХАЛ заявил, что им удалось ликвидировать преемника предполагаемого преемника лидера "Хезболлы" Насраллы

Издание отмечает, что ранее российское оружие, которым владела "Хезболла", было менее современным, а некоторые образцы происходили еще с советских времен.

Зато нынешние находки Израиля указывают на более новые и более совершенные виды вооружения, которых оказалось больше, чем ожидали военные аналитики.

Сообщается, что это оружие значительно повысило боевые возможности "Хезболлы", позволяя ей эффективнее давать отпор даже после уничтожения ее руководства в результате израильских авиаударов.

Среди захваченного оружия, кроме российских ракетных комплексов "Корнет", обнаружили и другие типы: "Метис", "Конкурс", "Фагот" и "Малютка".

Как добавил израильский военный, около 60-70% вооружения, которое было найдено в первые дни наступления в Ливане, российского производства.

Смотрите также: ЦАХАЛ нашел самое современное российское оружие на базах "Хезболлы" в Ливане, - Нетаньяху. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Израиль (1920) оружие (10198) россия (95372) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+32
Ще один любитель позаглядати )(уйлу в анус
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19.11.2024 17:48
+20
Як неочікувано!
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19.11.2024 17:46
+18
Та невже?
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19.11.2024 17:43
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Та невже?
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19.11.2024 17:43 Ответить
Як неочікувано!
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19.11.2024 17:46 Ответить
Та не може такого бути! Я не вірю! Какіє ваші даказатєльства
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19.11.2024 19:39 Ответить
Угу, тисячі вже фізичних осіб (держслужбовців) та юридичних осіб (держкомпаній) засрашки входять в CDN-списки підсанкційних об'єктів, які фінансують та підтримують тероризм.

Тисячі доказів постачання засрашкою зброї та найманців визнаним терористичним організаціям світу.

Більша частина бюджету засрашки використовується для фінансування терористичних атак та війни проти України - члена і засновника ООН.

І що? А похєру: "директорат" FATF не бачить необхідності та доказів для включення засрашки в "чорний список" підтримувачів тероризму...
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19.11.2024 17:47 Ответить
Якщо я не помиляюся то прем'єр міністр Ізраїлю їздив на 9 травня до москви і разом з пуйлом несли "своїх" дідів на палках? Ну то допоміг вам пуйло, повірили йому?
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19.11.2024 17:47 Ответить
"Етодругоє.

Там жівьот 600 тисяч єврєєв, ми должни учітивать етообстоятєльство."
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19.11.2024 18:00 Ответить
Не 600, а 240 тисяч станом на минулий рік.
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19.11.2024 18:15 Ответить
значить 360 переїхало в Ізраїль, але ватниками бути не перестали
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19.11.2024 20:54 Ответить
Ще один любитель позаглядати )(уйлу в анус
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19.11.2024 17:48 Ответить
Це теж гибрідна війна. Війна євреям руками мусульман ! Ніколи кацапи не погодяться на існуванні євреїв. Ще при срср було таке. То "якщо у крані немає води, то значить випили жиди!" То "подивіться на керівництво у кремлі - там одні жиди !" А ціла країна - це їм осиновий кіл у ср.....
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19.11.2024 17:50 Ответить
А путін з мєдвєдевим араби, чи що?
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19.11.2024 17:59 Ответить
Вони мені не доповідали. Проте їх національність не головне. Вони ж більшовики - рашисти. А більшовизм - світова біда 20 й 21 сторіч. І виявилось більш життєво здатна ніж фашизм. Бо краще пристосовуються до зовнішніх умов
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19.11.2024 18:07 Ответить
Росінтерн.
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19.11.2024 18:13 Ответить
Кацапи ні...але є ті хто кацапами керує, грабує кацапів, обирає іпотеками а потім натравлює на Україну...І вони трохи іншої думки
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19.11.2024 19:37 Ответить
а якщо у крані є вода? .......
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19.11.2024 20:55 Ответить
то значить жид насцяв туда. Кацап всегда знает, что и почему.
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19.11.2024 23:42 Ответить
Було б дивно, якби він її не виявив.
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19.11.2024 17:56 Ответить
І що зробить Ізраіль? - знищить зброю чи передасть Украіні?
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19.11.2024 17:56 Ответить
запитання із зірочкою
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19.11.2024 18:04 Ответить
вже одна депутатка кнессету запропонувала віддати цю зброю Україні.Особисто я не вірю,що це трапиться,та відчуваю від цього сором за наш уряд.
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19.11.2024 18:07 Ответить
Вдарить нею по москві.
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19.11.2024 18:10 Ответить
Политтехнолог Шейтельман: На прошлых выборах в Израиле висел билборд Нетаньяху с Путиным. Поэтому я жду не много военной помощи Украине от Израиля
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19.11.2024 18:14 Ответить
Але звісно Нетаньягу, все так же буде "нейтральним" - а то раптом "рашисти передадуть зброю терористам!"
І ніякий нахвалений Мосаад не застрелить якогось генерала в Москві. Бо воювати з вчорашніми козопасами, набагато безпечніше, як для життя, так і для іміджу "всесильної" спецслужби.
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19.11.2024 17:57 Ответить
ізраільтяни скажуть, що в них з росією якісь там спільні інтереси в сирії і багато туристів з росії.

якась там російська зброя у хізбали - ну хіба це привід ображатись ? навіть не здивуюсь, якщо її віддадуть в цілому вигляді назад росіянам (а то ескалація)
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19.11.2024 18:00 Ответить
то може почекать що вони скажуть?
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19.11.2024 23:43 Ответить
Не може бути? Та ви що? Натаньяху їздив на болота і чіпляв георієвську стрічку.Підримував дружні стосунки з фюрером кремлівських під час війни.
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19.11.2024 18:03 Ответить
Бо сподівався, що кремль підтримає саме Ізраїль. А тут така проруха ! І 600 тисяч не допомогли, бо палестинців більш ? У мацквє ?
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19.11.2024 18:11 Ответить
Но-но! Не треба тут нагнітати! Може то не кацапська зброя а дешеяа китайська підробка? Не треба ескалаці'! Треба зателефонувати пуцину, адже він хоче миру і тому не міг таке зробити. А взагалі, не починайте третю світову.
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19.11.2024 18:04 Ответить
Ізраїль висловив занепокоєння?
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19.11.2024 18:09 Ответить
Зять Трампа передав план закінчення війни. Все теж саме, що і ООН у 2006. Але хочуть втиснути х.....в програму -ну як же без нього Натаньяху з Трампом розсусолювати. А не вигорить з планом-і хер з ним. Ізраїль і так справиться. Там крєпко треснула полуось Гниловодськ -Тегеран.
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19.11.2024 18:13 Ответить
В Израиле предложили передать Украине захваченное ЦАХАЛ оружие российского производства.

посмотрим
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19.11.2024 18:19 Ответить
Не передатуть,ось побачиш.Як кажуть гроші не пахнуть.Ізраїль має фінансові інтереси на болотах.На жертви українців начхати.
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19.11.2024 18:49 Ответить
Навіщо Ассаду протитанкові системи? Його опозиція має танки? Навіть ІГІЛ їздить тільки на джипах.
Правильно ізраїльтяни вчинили, коли послали Гутериша нафіг
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19.11.2024 18:29 Ответить
Меня всегда удивляла патологическая любовь евреев к кацапам не смотря на погромы, черносотенцев и тд, и тп. Это видимо пример одного из проявлений стокгольмского синдрома.
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19.11.2024 18:34 Ответить
Думали, що якшо дружити з дворовим *********, то той ******* не буде їх киздити і відбирати гроші. І як завжди так буває в таких випадках, сталося з точністю до навпаки.
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19.11.2024 18:48 Ответить
можливо для використання у своїх цілях, бо наприклад українців вони недолюблюють.
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19.11.2024 20:56 Ответить
Смиявсь. А украинцы украинцев любят? Такого обсеру друг друга, как на любом украинском сайте, включая и Цензор еще и поискать надо. Хуже только кацапы, те вообще друг друга жрать готовы.
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19.11.2024 23:47 Ответить
Зате Ізраїл довго догоджав злочинцю путіну ,тепер дійшло ?
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19.11.2024 18:40 Ответить
Вони все знали і на далі будуть підтримувати дружні стосунки з фюрером
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19.11.2024 18:53 Ответить
Та вони вже кільки тижнів з тих тунелів вантажівками тони тої зброї вивозять.
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19.11.2024 18:46 Ответить
Я поважаю Євреїв та водночас ненавиджу кончених Жидів, що підтримують "русский мир" та все, що з ним пов'язано.
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19.11.2024 19:24 Ответить
я их также ненавижу,хотя их много в Израиле!
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19.11.2024 21:20 Ответить
це як же треба себе не поважати, щоб знати що каци передають арабам зброю, яка вбиває євреїв, і робити вигляд що все ОК!!
чи вони зовсім здуріли??!
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20.11.2024 00:23 Ответить
 
 