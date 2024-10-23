ЦАХАЛ заявил, что им удалось ликвидировать преемника предполагаемого преемника лидера "Хезболлы" Насраллы
ЦАХАД утверждает, что во время израильского удара по Бейруту 4 октября был ликвидирован официальный представитель "Хезболлы" Хашем Сафиеддин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.
Отмечается, что Сафиеддин, председатель исполнительного совета "Хезболлы", считался преемником Хасана Насраллы после его убийства.
Израильские военные рассказывают, что Сафиеддин был убит вместе с руководителем разведывательного отдела террористической группировки Хусейном Али Хазимой.
Удар был направлен на подпольную разведывательную штаб-квартиру "Хезболлы" в Бейруте, которая, по словам военных, находилась "в самом сердце гражданского населения" в южном пригороде ливанской столицы, известном под названием Дахия.
ЦАХАЛ утверждает, что во время удара в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения "Хезболлы", в том числе и другие высшие командиры.
Как пишет издание, Сафиеддин не выходил на связь после удара, но только сегодня ЦАХАЛ заявил, что может подтвердить его смерть. "Хезболла" еще не объявила о его смерти.
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нашим треба у жидів повчитися
"какое свинство !" 😂👍🔨
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США ухвалили таке рішення після того, як 1 жовтня Іран випустив близько 180 балістичних ракет по Ізраїлю і ця атака, на думку деяких експертів, показала вразливі місця в ізраїльській протиповітряній обороні.
Ізраїль применшував шкоду, завдану іранською атакою. Але супутникові знімки показали, що близько 30 балістичних ракет поцілили по авіабазі Неватім на півдні Ізраїлю і навколо неї. На знімках видно пошкодження будівель і кратери на злітно-посадковій смузі бази.
На базі Неватім розташовані винищувачі F-35 американського виробництва. Експерти кажуть, що іранські ракети лише злегка зачепили деякі винищувачі, розміщені на базі.
Тим часом одна ракета впаланеподалік від штаб-квартири Моссаду, ключової ізраїльської спецслужби, в Тель-Авіві, утворивши глибоку воронку.