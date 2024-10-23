ЦАХАЛ заявил, что им удалось ликвидировать преемника предполагаемого преемника лидера "Хезболлы" Насраллы

ЦАХАД утверждает, что во время израильского удара по Бейруту 4 октября был ликвидирован официальный представитель "Хезболлы" Хашем Сафиеддин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что Сафиеддин, председатель исполнительного совета "Хезболлы", считался преемником Хасана Насраллы после его убийства.

Израильские военные рассказывают, что Сафиеддин был убит вместе с руководителем разведывательного отдела террористической группировки Хусейном Али Хазимой.

Удар был направлен на подпольную разведывательную штаб-квартиру "Хезболлы" в Бейруте, которая, по словам военных, находилась "в самом сердце гражданского населения" в южном пригороде ливанской столицы, известном под названием Дахия.

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ЦАХАЛ утверждает, что во время удара в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения "Хезболлы", в том числе и другие высшие командиры.

Как пишет издание, Сафиеддин не выходил на связь после удара, но только сегодня ЦАХАЛ заявил, что может подтвердить его смерть. "Хезболла" еще не объявила о его смерти.

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