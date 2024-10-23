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Новости
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ЦАХАЛ заявил, что им удалось ликвидировать преемника предполагаемого преемника лидера "Хезболлы" Насраллы

Хашим Сафєддін

ЦАХАД утверждает, что во время израильского удара по Бейруту 4 октября был ликвидирован официальный представитель "Хезболлы" Хашем Сафиеддин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что Сафиеддин, председатель исполнительного совета "Хезболлы", считался преемником Хасана Насраллы после его убийства.

Израильские военные рассказывают, что Сафиеддин был убит вместе с руководителем разведывательного отдела террористической группировки Хусейном Али Хазимой.

Удар был направлен на подпольную разведывательную штаб-квартиру "Хезболлы" в Бейруте, которая, по словам военных, находилась "в самом сердце гражданского населения" в южном пригороде ливанской столицы, известном под названием Дахия.

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ЦАХАЛ утверждает, что во время удара в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения "Хезболлы", в том числе и другие высшие командиры.

Как пишет издание, Сафиеддин не выходил на связь после удара, но только сегодня ЦАХАЛ заявил, что может подтвердить его смерть. "Хезболла" еще не объявила о его смерти.

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Автор: 

Израиль (1941) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+9
ще навіть не став наступником, а вже ліквідували:

"какое свинство !" 😂👍🔨

.
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23.10.2024 01:52 Ответить
+6
оперативненько !
нашим треба у жидів повчитися
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23.10.2024 01:48 Ответить
+4
авжеж, путя вже запліснявів за 24 роки
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23.10.2024 01:53 Ответить
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Коли почнуть "дамбить" иран..?
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23.10.2024 01:44 Ответить
оперативненько !
нашим треба у жидів повчитися
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23.10.2024 01:48 Ответить
авжеж, путя вже запліснявів за 24 роки
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23.10.2024 01:53 Ответить
ще навіть не став наступником, а вже ліквідували:

"какое свинство !" 😂👍🔨

.
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23.10.2024 01:52 Ответить
Хто на новенького?)
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23.10.2024 01:56 Ответить
Добре. Треба брати приклад з Ізраілю. В нас щє путлєр живий... не говорячи про його наступників... Тільки Кабаєва парочку путлєровських бастардів народила..
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23.10.2024 02:05 Ответить
США відправили THAAD до Ізраїлю

США ухвалили таке рішення після того, як 1 жовтня Іран випустив близько 180 балістичних ракет по Ізраїлю і ця атака, на думку деяких експертів, показала вразливі місця в ізраїльській протиповітряній обороні.

Ізраїль применшував шкоду, завдану іранською атакою. Але супутникові знімки показали, що близько 30 балістичних ракет поцілили по авіабазі Неватім на півдні Ізраїлю і навколо неї. На знімках видно пошкодження будівель і кратери на злітно-посадковій смузі бази.

На базі Неватім розташовані винищувачі F-35 американського виробництва. Експерти кажуть, що іранські ракети лише злегка зачепили деякі винищувачі, розміщені на базі.

Тим часом одна ракета впаланеподалік від штаб-квартири Моссаду, ключової ізраїльської спецслужби, в Тель-Авіві, утворивши глибоку воронку.
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23.10.2024 02:45 Ответить
THAAD - це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Він здатний знищувати цілі шляхом прямого зіткнення, ефективно вражаючи балістичні ракети на висоті від 40 до 150 кілометрів і на відстані до 200 км.

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23.10.2024 02:49 Ответить
Будь ласка призначте наступним наступником Насрали ввх
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23.10.2024 02:50 Ответить
Лучше бы путиных ликвидировали.
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23.10.2024 02:57 Ответить
Спочатку ліквідували, а вже потім заявили про ліквідацію. А то в нас кілька місяців голосно заявляли про контрнаступ, майже будемо в Ялті...Треба вчитися працювати.
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23.10.2024 05:46 Ответить
на черзі ймовірний заступник ймовірного заступника ...., і так далі, аж до дитячого садочка хезболли
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23.10.2024 06:26 Ответить
Ще не став , а вже не стало!
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23.10.2024 06:52 Ответить
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23.10.2024 08:24 Ответить
 
 