ЦАХАЛ заявив, що їм вдалось ліквідувати ймовірного наступника лідера "Хезболи" Насралли
ЦАХАЛ стверджує, що під час ізраїльського удару по Бейруту 4 жовтня було ліквідовано офіційного представника "Хезболли" Хашема Сафієддіна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
Зазначається, що Сафієддін, голова виконавчої ради "Хезболли", вважався наступником Хасана Насралли після його вбивства.
Ізраїльські військові розповідають, що Сафієддін був убитий разом з керівником розвідувального відділу терористичного угрупування Хусейном Алі Хазімою.
Удар був спрямований на підпільну розвідувальну штаб-квартиру "Хезболли" в Бейруті, яка, за словами військових, знаходилася "в самому серці цивільного населення" в південному передмісті ліванської столиці, відомому під назвою Дахія.
ЦАХАЛ стверджує, що під час удару в штаб-квартирі перебувало понад 25 членів розвідувального підрозділу "Хезболли", в тому числі й інші вищі командири.
Як пише видання, Сафієддін не виходив на зв'язок після удару, але тільки сьогодні ЦАХАЛ заявив, що може підтвердити його смерть. "Хезболла" ще не оголосила про його смерть.
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нашим треба у жидів повчитися
"какое свинство !" 😂👍🔨
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США ухвалили таке рішення після того, як 1 жовтня Іран випустив близько 180 балістичних ракет по Ізраїлю і ця атака, на думку деяких експертів, показала вразливі місця в ізраїльській протиповітряній обороні.
Ізраїль применшував шкоду, завдану іранською атакою. Але супутникові знімки показали, що близько 30 балістичних ракет поцілили по авіабазі Неватім на півдні Ізраїлю і навколо неї. На знімках видно пошкодження будівель і кратери на злітно-посадковій смузі бази.
На базі Неватім розташовані винищувачі F-35 американського виробництва. Експерти кажуть, що іранські ракети лише злегка зачепили деякі винищувачі, розміщені на базі.
Тим часом одна ракета впаланеподалік від штаб-квартири Моссаду, ключової ізраїльської спецслужби, в Тель-Авіві, утворивши глибоку воронку.