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Новини
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ЦАХАЛ заявив, що їм вдалось ліквідувати ймовірного наступника лідера "Хезболи" Насралли

Хашим Сафєддін

ЦАХАЛ стверджує, що під час ізраїльського удару по Бейруту  4 жовтня було ліквідовано офіційного представника "Хезболли" Хашема Сафієддіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що Сафієддін, голова виконавчої ради "Хезболли", вважався наступником Хасана Насралли після його вбивства.

Ізраїльські військові розповідають, що Сафієддін був убитий разом з керівником розвідувального відділу терористичного угрупування Хусейном Алі Хазімою.

Удар був спрямований на підпільну розвідувальну штаб-квартиру "Хезболли" в Бейруті, яка, за словами військових, знаходилася "в самому серці цивільного населення" в південному передмісті ліванської столиці, відомому під назвою Дахія.

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ЦАХАЛ стверджує, що під час удару в штаб-квартирі перебувало понад 25 членів розвідувального підрозділу "Хезболли", в тому числі й інші вищі командири.

Як пише видання, Сафієддін не виходив на зв'язок після удару, але тільки сьогодні ЦАХАЛ заявив, що може підтвердити його смерть. "Хезболла" ще не оголосила про його смерть.

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Автор: 

Ізраїль (1659) Хезболла (34)


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Топ коментарі
+9
ще навіть не став наступником, а вже ліквідували:

"какое свинство !" 😂👍🔨

.
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23.10.2024 01:52 Відповісти
+6
оперативненько !
нашим треба у жидів повчитися
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23.10.2024 01:48 Відповісти
+4
авжеж, путя вже запліснявів за 24 роки
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23.10.2024 01:53 Відповісти
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Коли почнуть "дамбить" иран..?
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23.10.2024 01:44 Відповісти
оперативненько !
нашим треба у жидів повчитися
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23.10.2024 01:48 Відповісти
авжеж, путя вже запліснявів за 24 роки
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23.10.2024 01:53 Відповісти
ще навіть не став наступником, а вже ліквідували:

"какое свинство !" 😂👍🔨

.
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23.10.2024 01:52 Відповісти
Хто на новенького?)
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23.10.2024 01:56 Відповісти
Добре. Треба брати приклад з Ізраілю. В нас щє путлєр живий... не говорячи про його наступників... Тільки Кабаєва парочку путлєровських бастардів народила..
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23.10.2024 02:05 Відповісти
США відправили THAAD до Ізраїлю

США ухвалили таке рішення після того, як 1 жовтня Іран випустив близько 180 балістичних ракет по Ізраїлю і ця атака, на думку деяких експертів, показала вразливі місця в ізраїльській протиповітряній обороні.

Ізраїль применшував шкоду, завдану іранською атакою. Але супутникові знімки показали, що близько 30 балістичних ракет поцілили по авіабазі Неватім на півдні Ізраїлю і навколо неї. На знімках видно пошкодження будівель і кратери на злітно-посадковій смузі бази.

На базі Неватім розташовані винищувачі F-35 американського виробництва. Експерти кажуть, що іранські ракети лише злегка зачепили деякі винищувачі, розміщені на базі.

Тим часом одна ракета впаланеподалік від штаб-квартири Моссаду, ключової ізраїльської спецслужби, в Тель-Авіві, утворивши глибоку воронку.
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23.10.2024 02:45 Відповісти
THAAD - це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Він здатний знищувати цілі шляхом прямого зіткнення, ефективно вражаючи балістичні ракети на висоті від 40 до 150 кілометрів і на відстані до 200 км.

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23.10.2024 02:49 Відповісти
Будь ласка призначте наступним наступником Насрали ввх
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23.10.2024 02:50 Відповісти
Лучше бы путиных ликвидировали.
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23.10.2024 02:57 Відповісти
Спочатку ліквідували, а вже потім заявили про ліквідацію. А то в нас кілька місяців голосно заявляли про контрнаступ, майже будемо в Ялті...Треба вчитися працювати.
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23.10.2024 05:46 Відповісти
на черзі ймовірний заступник ймовірного заступника ...., і так далі, аж до дитячого садочка хезболли
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23.10.2024 06:26 Відповісти
Ще не став , а вже не стало!
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23.10.2024 06:52 Відповісти
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23.10.2024 08:24 Відповісти
 
 