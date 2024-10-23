ЦАХАЛ заявив, що їм вдалось ліквідувати ймовірного наступника лідера "Хезболи" Насралли

ЦАХАЛ стверджує, що під час ізраїльського удару по Бейруту 4 жовтня було ліквідовано офіційного представника "Хезболли" Хашема Сафієддіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що Сафієддін, голова виконавчої ради "Хезболли", вважався наступником Хасана Насралли після його вбивства.

Ізраїльські військові розповідають, що Сафієддін був убитий разом з керівником розвідувального відділу терористичного угрупування Хусейном Алі Хазімою.

Удар був спрямований на підпільну розвідувальну штаб-квартиру "Хезболли" в Бейруті, яка, за словами військових, знаходилася "в самому серці цивільного населення" в південному передмісті ліванської столиці, відомому під назвою Дахія.

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ЦАХАЛ стверджує, що під час удару в штаб-квартирі перебувало понад 25 членів розвідувального підрозділу "Хезболли", в тому числі й інші вищі командири.

Як пише видання, Сафієддін не виходив на зв'язок після удару, але тільки сьогодні ЦАХАЛ заявив, що може підтвердити його смерть. "Хезболла" ще не оголосила про його смерть.

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