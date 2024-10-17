ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу російську зброю на базах "Хезболли" у Лівані, - Нетаньяху. ФОТОрепортаж
Ізраїльські військові під час обшуків на базах терористичного угруповання бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану виявили "найсучасніше російське озброєння".
Про це прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив в інтерв'ю Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, тільки ліванська армія може мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.
"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", - сказав Нетаньяху.
Він наголосив, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".
За словами Нетаньяху, мета Ізраїлю - "не провокувати", країна не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану, а єдине, чого прагне його країна - "дати можливість нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися у безпеці".
Яку зброю знайшов ЦАХАЛ?
Нетаньяху не уточнив, яку саме російську зброю було знайдено в тунелях "Хезболли" в Лівані.
Проте 16 жовтня ізраїльське військове командування оприлюднило фото складів зброї, розташованих у цивільному житловому будинку на півдні Лівану. Там можна побачити російські ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла". Вказана на них дата виробництва – з 2018 до 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/voinasordoy/3364?single
https://t.me/voinasordoy/3365?single
Сейчас на юге Ливана израильские военные выгребают из тоннелей Хезболлы горы оружия. Буквально, горы. Все аккуратно сложено, в заводских упаковках. Например вот в таких, как на фото.
"Грузоотправитель - ГУП КБП, Грузополучатель - Министерство обороны Сирии". Гост - 26319 (Опасные грузы). А что такое ГУП КБП? Правильно - Конструкторское бюро приборостроения, город-герой Тула. А как продукция, отправленная министерству обороны Сирии оказалась в ливанской деревне Айта-аш-Шааб? А разве экспортер не несет ответственности за то, куда попадет его оружие, выдавая "сертификат конечного эксплуатанта"? А уже вызвали российского посла вместе с военным атташе для дачи объяснений?
Бо в москалів уже й безсмертна дивізія назбирається.
За радянського союзу євреям було дуже не солодко, але ви вже те забули. Та і зараз на росії процвітає антисимітизм.
Якщо світ не об'єднається проти вісі зла: китай-раша-іран-кндр, то вони нас по одинці знищать.
Стільки років Бібі цілувався та обнимався з Х...лом а тут раптом здивувався?
Всі вже поклали пуй на те ООН, і Хезболла не виключення.
По сообщениям в международных СМИ, минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удар по складам вооружений в сирийском порту Латакия. Город потрясли мощные взрывы.
_______________________________________________________
Плюс до всього, порт Латакія це ворота та основний пункт постачання російської бази Хмейнім і знаходиться під щільним захистом російських ППО.
А те, що Бібі Уйлу руку тиснув і разом з ним ходив на парад... Ну, треба так... Все ж таки на расії проживає найбільша єврейська громада Європи та її безпека лежить і на плечах Ізраїлю теж. А тому, хто бачить тільки це, раджу зі своїми "Бєсмєртнимі палкамі" розібратися", від Харкова і до Львова.
тіко ніяк не зрозуміло, чому відсутня реакція офіційного Ізраїлю на факти вчинення з лютого 22-го рашистським агресором в особі @уйла та кацапськими пі@арами фізичного знищення, вбивств, каліцтв, позбавлення умов на звичайне нормальне існування етнічних євреїв в Україні (у тій самій Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Вінниці тощо), значна частина яких до того ж у складі ЗСУ героїчно захищає Україну, гине від зброї окупантів, дістає каліцтва
P.s. Звичайним громадянам Державм Ізраїль щира подяка за підтримку і допомогу
Ізраїль у цьому конфлікті стоїть на тонкій, як лезо бритви грані. Відкрито засудити росію - це наразити на небезпеку єврейську громаду росії. Тому - нейтралітет та політика невтручання. І заборона на постачання зброї будь-якій стороні. А судячи з того, що гуманітарна допомога йде до України, а не до Росії, на чиєму боці симпатії офіційної влади Ізраїлю, зрозуміло. А зовні - нейтралітет.
хоча би навіть дипломатичними шляхами, як це добре вміє офіційний Ізраїль
іран - головний ворог Держави Ізраїль
іран - один з головних партнерів @уйлостану, зокрема у воєнній галузі
за багаторічні тісні зв'язки хамаса, хезболли із @уйлостаном вам і без мене добре відомо
@уйло панічно боїться Ізраїль, бо за ним реальна сила
дипломатія Держави Ізраїль має всі необхідні важелі та інструменти, щоби зупинити агресора в особі @уйла в Україні
якщо офіційний Ізраїль не буде примушувати @уйла до припинення війни проти України, то @уйло за своєю давньою звичкою у найближчому майбутньому атакуватиме Ізраїль ще зі значно більшою силою і ресурсами
@уйло Ізраїль не тіко боїться, він його ненавидить
Тоді й нам буде легше
Хочу сказати одне - стояти не лезі бритві може призвести до друго, неочікуваного, абсолютного обрізання! Треба вибирати стійку позицію - хитання заводять в гетто.
Ви нагадали мені старий анекдот.
- Товарищ, у вас из жопы газета торчит.
- Правда?
- Нет, кажется "Известия".
Якщо посилатися на "Правду", то в такому разі й запитайте у них, чому в СРСР у 1980-го року комунізм не настав. Теж у "Правді" писали
https://*******.info/lots/ballon-ot-szhatogo-azota-pzrk-igla.1332284/
От тільки там і там керуть ті самі люди, ще невідомо хтонад ким головний. Росія виконує для Ізраілю найбруднішу роботу - військове захоплення земель, де повно прісної води, де не треба підводити воду по трубочці до кожної гілки, де найкращі чорноземи планети, вихід до двох морів, м'який клімат і нема під боком арабів, які ніколи не вгомоняться. Ігор Беркут гарно розповідає про даний проект у своїх роликах.