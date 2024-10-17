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ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу російську зброю на базах "Хезболли" у Лівані, - Нетаньяху. ФОТОрепортаж

Ізраїльські військові під час обшуків на базах терористичного угруповання бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану виявили "найсучасніше російське озброєння".

Про це прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив в інтерв'ю Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, тільки ліванська армія може мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", - сказав Нетаньяху.

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Він наголосив, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".

За словами Нетаньяху, мета Ізраїлю - "не провокувати", країна не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану, а єдине, чого прагне його країна - "дати можливість нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися у безпеці".

Яку зброю знайшов ЦАХАЛ?

Нетаньяху не уточнив, яку саме російську зброю було знайдено в тунелях "Хезболли" в Лівані.

Проте 16 жовтня ізраїльське військове командування оприлюднило фото складів зброї, розташованих у цивільному житловому будинку на півдні Лівану. Там можна побачити російські ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла". Вказана на них дата виробництва – з 2018 до 2021 року.

ЦАХАЛ виявив у Хезболли на півдні Лівану російську зброю
ЦАХАЛ виявив у Хезболли на півдні Лівану російську зброю
ЦАХАЛ виявив у Хезболли на півдні Лівану російську зброю
ЦАХАЛ виявив у Хезболли на півдні Лівану російську зброю
ЦАХАЛ виявив у Хезболли на півдні Лівану російську зброю
ЦАХАЛ виявив у Хезболли на півдні Лівану російську зброю
ЦАХАЛ виявив у Хезболли на півдні Лівану російську зброю

Автор: 

Ізраїль (1658) Нетаньягу Беньямін (173) зброя (7526) росія (65974) Хезболла (34)


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Топ коментарі
+52
Та ви що??! Оце сенсаційна новина! А до цього увесь світ не знав чим паРашка займається...
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17.10.2024 08:38 Відповісти
+43
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

https://t.me/voinasordoy/3364?single

https://t.me/voinasordoy/3365?single



Сейчас на юге Ливана израильские военные выгребают из тоннелей Хезболлы горы оружия. Буквально, горы. Все аккуратно сложено, в заводских упаковках. Например вот в таких, как на фото.

"Грузоотправитель - ГУП КБП, Грузополучатель - Министерство обороны Сирии". Гост - 26319 (Опасные грузы). А что такое ГУП КБП? Правильно - Конструкторское бюро приборостроения, город-герой Тула. А как продукция, отправленная министерству обороны Сирии оказалась в ливанской деревне Айта-аш-Шааб? А разве экспортер не несет ответственности за то, куда попадет его оружие, выдавая "сертификат конечного эксплуатанта"? А уже вызвали российского посла вместе с военным атташе для дачи объяснений?
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17.10.2024 08:39 Відповісти
+37
І шо? Знову поїде на парад бєссмєртнава палка?
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17.10.2024 08:41 Відповісти
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Та ви що??! Оце сенсаційна новина! А до цього увесь світ не знав чим паРашка займається...
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17.10.2024 08:38 Відповісти
той же Ізраїль не бачив, Нетаньяху регулярно їздив до хйла, приймав участь у "Останньому полку", з колорадською лентою. У своїй передвиборчій кампанії в нього борди були, де він із хйлом.
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17.10.2024 09:05 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

https://t.me/voinasordoy/3364?single

https://t.me/voinasordoy/3365?single



Сейчас на юге Ливана израильские военные выгребают из тоннелей Хезболлы горы оружия. Буквально, горы. Все аккуратно сложено, в заводских упаковках. Например вот в таких, как на фото.

"Грузоотправитель - ГУП КБП, Грузополучатель - Министерство обороны Сирии". Гост - 26319 (Опасные грузы). А что такое ГУП КБП? Правильно - Конструкторское бюро приборостроения, город-герой Тула. А как продукция, отправленная министерству обороны Сирии оказалась в ливанской деревне Айта-аш-Шааб? А разве экспортер не несет ответственности за то, куда попадет его оружие, выдавая "сертификат конечного эксплуатанта"? А уже вызвали российского посла вместе с военным атташе для дачи объяснений?
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17.10.2024 08:39 Відповісти
Если Израиль поднимет шумиху то как потом ************ Нетаньяху будет обяснять своим согражданам почему он постоянно ездил в кремль к ***** как к родному
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17.10.2024 08:59 Відповісти
І шо? Знову поїде на парад бєссмєртнава палка?
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17.10.2024 08:41 Відповісти
Безсмертному полковникові Нетаньяхову час на підвищення - стане безсмертним генералом.

Бо в москалів уже й безсмертна дивізія назбирається.
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17.10.2024 10:23 Відповісти
От новина,хто б міг подумати!!!росія спонсор і мотиватор тероризму!
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17.10.2024 08:47 Відповісти
Давайте, дружіть далі з рашкою. А "перемотані" і далі будуть вбивати вас російською зброєю.
За радянського союзу євреям було дуже не солодко, але ви вже те забули. Та і зараз на росії процвітає антисимітизм.

Якщо світ не об'єднається проти вісі зла: китай-раша-іран-кндр, то вони нас по одинці знищать.
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17.10.2024 08:49 Відповісти
Хотите сказать что лучший друг Трампа ***** поставляет террористам новейшее оружие чтобы убивать евреев? Ай-я-яй как неожиданно. Только не понятно почему израильтяне до сих пор верят что Трамп за израильтян
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17.10.2024 08:50 Відповісти
Ну на то есть основания.Трамп в свое время обещал Израилю и сдержал обещание помочь сделать Иерусалим столицею их господарства.Да и с Би у трампа неплохие отношения
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17.10.2024 12:36 Відповісти
Знаишли зброю з рашки - але Ізраіль шось не поспішає рвати відносини з кацапами
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17.10.2024 08:50 Відповісти
А шо, Україна вже розірвала відносини з Іраном? Скільки Шахедів у ночи прилітіло до Кива? І так шоночи а зелень відносини не рве, оно посольство іранских ослолюбів та свинособан з ганчирками на головах як працювало так і працює.
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17.10.2024 08:54 Відповісти
Це, якщо забути про збитий пасажирський Боїнг МАУ та історію з відвертою брехнею.
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17.10.2024 09:05 Відповісти
Ну, ми взагалі-то не приклад для наслідування. "Мудрий нарід" нікуди не подівся. Якщо якимось чином активна фаза призупиниться - всі побежать голосувати "за мир", аля Грузія.
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17.10.2024 09:09 Відповісти
З "Шахедами" проковтнули, а за балістичні ракети - попередили посла, що у разі застосування рашистами іранських ракет - будуть розірвані дипломатичні відносини. Тільки мені здається, що іранцям - по фіг.
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17.10.2024 09:14 Відповісти
А шо, Бібі цім здивований?
Стільки років Бібі цілувався та обнимався з Х...лом а тут раптом здивувався?
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17.10.2024 08:51 Відповісти
Нічьо страшного...Правило ж одне - ніяких правил
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17.10.2024 08:55 Відповісти
У будь-якому воєнторзі можна купити!
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17.10.2024 09:01 Відповісти
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17.10.2024 09:02 Відповісти
Такі фотки зі всіма презами, включно з ЗЄ, сам знайдеш?
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17.10.2024 09:08 Відповісти
ось знайшов тримай призедент америки з твоїм хйлом с перших осіб країн ніхто не приїхав

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17.10.2024 09:21 Відповісти
Дядя, ти дебіл.
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17.10.2024 09:26 Відповісти
згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, тільки ліванська армія може мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані

Всі вже поклали пуй на те ООН, і Хезболла не виключення.
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17.10.2024 09:17 Відповісти
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17.10.2024 09:17 Відповісти
Це ж друг Нетаньяху поставив, що не попередив? Хотів зробити сюрприз.
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17.10.2024 09:20 Відповісти
Це подяка за участь у "безсмертний полк" Нетаньясі.
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17.10.2024 09:27 Відповісти
А Украина нашла производство копий израильских беспилотников у путинских фашистов,которое беня им организовал,зло вернулось домой.
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17.10.2024 09:26 Відповісти
17.10.2024 08:46
По сообщениям в международных СМИ, минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удар по складам вооружений в сирийском порту Латакия. Город потрясли мощные взрывы.
_______________________________________________________
Плюс до всього, порт Латакія це ворота та основний пункт постачання російської бази Хмейнім і знаходиться під щільним захистом російських ППО.
А те, що Бібі Уйлу руку тиснув і разом з ним ходив на парад... Ну, треба так... Все ж таки на расії проживає найбільша єврейська громада Європи та її безпека лежить і на плечах Ізраїлю теж. А тому, хто бачить тільки це, раджу зі своїми "Бєсмєртнимі палкамі" розібратися", від Харкова і до Львова.

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17.10.2024 09:44 Відповісти
з "руку тиснув" усе зрозуміло
тіко ніяк не зрозуміло, чому відсутня реакція офіційного Ізраїлю на факти вчинення з лютого 22-го рашистським агресором в особі @уйла та кацапськими пі@арами фізичного знищення, вбивств, каліцтв, позбавлення умов на звичайне нормальне існування етнічних євреїв в Україні (у тій самій Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Вінниці тощо), значна частина яких до того ж у складі ЗСУ героїчно захищає Україну, гине від зброї окупантів, дістає каліцтва
P.s. Звичайним громадянам Державм Ізраїль щира подяка за підтримку і допомогу
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17.10.2024 10:09 Відповісти
Я, здається, пояснив, а ви чомусь не зрозуміли.
Ізраїль у цьому конфлікті стоїть на тонкій, як лезо бритви грані. Відкрито засудити росію - це наразити на небезпеку єврейську громаду росії. Тому - нейтралітет та політика невтручання. І заборона на постачання зброї будь-якій стороні. А судячи з того, що гуманітарна допомога йде до України, а не до Росії, на чиєму боці симпатії офіційної влади Ізраїлю, зрозуміло. А зовні - нейтралітет.
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17.10.2024 10:19 Відповісти
а захист єврейської громади та євреїв в Україні?
хоча би навіть дипломатичними шляхами, як це добре вміє офіційний Ізраїль
іран - головний ворог Держави Ізраїль
іран - один з головних партнерів @уйлостану, зокрема у воєнній галузі
за багаторічні тісні зв'язки хамаса, хезболли із @уйлостаном вам і без мене добре відомо
@уйло панічно боїться Ізраїль, бо за ним реальна сила
дипломатія Держави Ізраїль має всі необхідні важелі та інструменти, щоби зупинити агресора в особі @уйла в Україні
якщо офіційний Ізраїль не буде примушувати @уйла до припинення війни проти України, то @уйло за своєю давньою звичкою у найближчому майбутньому атакуватиме Ізраїль ще зі значно більшою силою і ресурсами
@уйло Ізраїль не тіко боїться, він його ненавидить
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17.10.2024 10:27 Відповісти
Я ваш біль розумію, але ваші слова базуються на старому прислів'ю - "У кого що болить, той про те й говорить". У вас свій біль, а у нас свій - війна з усіх боків, щоденні обстріли та заручники у полоні у ворога. Ще раз, як би вам цього не хотілося, але Ізраїль в українсько-російській війні займає нейтралітет і змінювати цю політику не збирається. А захист єврейського населення України полягає у тому, що він приймає будь-кого, хто має на це право
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17.10.2024 10:39 Відповісти
Ізраїлю - Перемоги
Тоді й нам буде легше
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17.10.2024 10:41 Відповісти
єврейські громади в Україні і росії - то зовсім різні речі. За 1у треба турбуватися, на іншу - по фігу
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18.10.2024 00:39 Відповісти
А от Расєюшка вже за гранню…
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17.10.2024 10:29 Відповісти
Так може й Україні не слід було стріляти навіть в бік россійських військ в Гостомелі щоб не наражати на небезпеку численну українську громаду, яка проживає в Росії.
Хочу сказати одне - стояти не лезі бритві може призвести до друго, неочікуваного, абсолютного обрізання! Треба вибирати стійку позицію - хитання заводять в гетто.
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17.10.2024 11:40 Відповісти
Щодо численної української громади у Росії, помовчав би. Половина із вищого комскладу РА має українські прізвища. Передавай краще привіт волиняку Зусько та одеситу Кобилашу, "патріот" із Польщі.
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17.10.2024 12:02 Відповісти
Де кацапи там завжди кров сльози людей вони собачі діти кругом свого носа пхають
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17.10.2024 09:47 Відповісти
вже незрозуміло хто там з ким дружить... до початку нашої великої війни Ізраїль дуже сильно дружив з кацапами, от прямо дуже..., з колорадськими стрічками із загляданням в очі..., да і на початку війни теж показово дружив - скандали з нашими біженцями, показове скотське ставлення до наших громадян, типу, дивись кацапе, це для тебе, для нашого дорогого великого брата ми це робимо..., а кацапи завжди віддавали перевагу ворогам Ізраїлю у всіх сенсах...
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17.10.2024 09:59 Відповісти
Будь ласка, ще раз та докладніше про - " показове скотське ставлення до наших громадян"
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17.10.2024 10:03 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/columns/2023/09/04/256339/
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17.10.2024 10:36 Відповісти
"Правда"...???
Ви нагадали мені старий анекдот.
- Товарищ, у вас из жопы газета торчит.
- Правда?
- Нет, кажется "Известия".
Якщо посилатися на "Правду", то в такому разі й запитайте у них, чому в СРСР у 1980-го року комунізм не настав. Теж у "Правді" писали
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17.10.2024 10:43 Відповісти
ви плутаєте божий дар зі вчорашнєю яєшнею... чому я повинна не довіряти Українській правді? це поважне видання. одне з небагатьох незалежних змі в Україні... таких свідоцтв у 22 році було безліч..., були тертя навіть на рівні послів, Ізраїль намагався заборонити в'їзд нашим громадянам на відміну від кацапів, вони їх приймали, як дорогих гостей..., інтернет все пам'ятає...
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17.10.2024 11:14 Відповісти
Довіряйте кому хочете, якщо це благотворно впливає на ваше самозаспокоєння, а я ще з дитинства маю стійке переконання, що єдине для чого потрібна "Правда", це цвяшок у вуличному сортирі. Якщо вам і вашій подрузі Фроловій не подобаються порядки в ізраїльському аеропорту, то може вам стане трохи легше, що вони всім не подобаються. Але саме завдяки цим порядкам в головному ізраїльському аеропорту вже 50 років було терактів.
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17.10.2024 11:56 Відповісти
Ну і що? Одного року тільки Нетаньяху літав до москви і разом з пуйлом святкували "День перемоги" і носили дідів на палках. Доносився? Для кацапів вони були є і будуть сіоністами, але до них це ніколи не дійде, бо в Ізраїлі багато виходців із радянського союзу і росії. Здається технологію дронів Ланцетів-Зала чи інших ірзаідьтяни передали кацапам. Їм за це велика подяка, а нам передали коломойських, боголюбських, рабіновичів і інших злодіів.
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17.10.2024 10:07 Відповісти
Отакої пане Вітамін Безнатяку...... а як же ж вашібікборди по всьому Ізраїлю в обнімку з хкуйлом перед виборами?????????????????????
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17.10.2024 10:12 Відповісти
А шо це за фігня у вигляді чорних круглих капсул з написом "Азот"?
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17.10.2024 10:36 Відповісти
Це закісь азота. Вкручуєш в танк, відкриваєш ручку і танк з місця 150 рве за дві секунди. (жартую. самому цікаво).
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17.10.2024 10:53 Відповісти
А це часом не балон зі стислим азотом від ПЗРК "Ігла"?

https://*******.info/lots/ballon-ot-szhatogo-azota-pzrk-igla.1332284/
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17.10.2024 11:03 Відповісти
Для охолодження інфрачервоного датчику?
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17.10.2024 11:08 Відповісти
Нічого іншого не пигадується, де б воно могло застосовуватися.. тож мабудь воно і є.
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17.10.2024 11:24 Відповісти
И 7.10.2023 тоже ***** организовало на свой день рождения. Оно любит подобный символизм.
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17.10.2024 11:37 Відповісти
Ни натаньяху себе новость!
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17.10.2024 13:24 Відповісти
"Новина" щоб араби повірили, ніби Росія справді щось робить проти Ізраілю.
От тільки там і там керуть ті самі люди, ще невідомо хтонад ким головний. Росія виконує для Ізраілю найбруднішу роботу - військове захоплення земель, де повно прісної води, де не треба підводити воду по трубочці до кожної гілки, де найкращі чорноземи планети, вихід до двох морів, м'який клімат і нема під боком арабів, які ніколи не вгомоняться. Ігор Беркут гарно розповідає про даний проект у своїх роликах.
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17.10.2024 14:03 Відповісти
От тільки раша увесь час платить гарні пенсії громадянам Ізраїлю,які втекли з мордора та прийняли громадянство. ....Тому і репатріантам,які є основою рашинської ідеології в Ізраїлі - по цимбалах та знайдена зброя і Україна...Тим більш Нетаньяху,який все політичне життя тягнув з раши гроші та сидів навіть на трьох стілцях....
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17.10.2024 15:01 Відповісти
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17.10.2024 21:56 Відповісти
як це євреї не сказали, що то України їм завезла.
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18.10.2024 00:42 Відповісти
 
 