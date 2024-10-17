ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу російську зброю на базах "Хезболли" у Лівані, - Нетаньяху. ФОТОрепортаж

Ізраїльські військові під час обшуків на базах терористичного угруповання бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану виявили "найсучасніше російське озброєння".

Про це прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив в інтерв'ю Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, тільки ліванська армія може мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", - сказав Нетаньяху.

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Він наголосив, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".

За словами Нетаньяху, мета Ізраїлю - "не провокувати", країна не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану, а єдине, чого прагне його країна - "дати можливість нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися у безпеці".

Яку зброю знайшов ЦАХАЛ?

Нетаньяху не уточнив, яку саме російську зброю було знайдено в тунелях "Хезболли" в Лівані.

Проте 16 жовтня ізраїльське військове командування оприлюднило фото складів зброї, розташованих у цивільному житловому будинку на півдні Лівану. Там можна побачити російські ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла". Вказана на них дата виробництва – з 2018 до 2021 року.













