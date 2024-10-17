ЦАХАЛ нашел самое современное российское оружие на базах "Хезболлы" в Ливане, - Нетаньяху. ФОТОРЕПОРТАЖ

Израильские военные во время обысков на базах террористической группировки боевиков "Хезболлы" на юге Ливана обнаружили "самое современное российское вооружение".

Об этом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в интервью Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 2006 года, только ливанская армия может иметь оружие в районе к югу от ключевой для страны реки Литани.

"Однако в этом районе "Хезболла" вырыла сотни туннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия", - сказал Нетаньяху.

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Он подчеркнул, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией".

По словам Нетаньяху, цель Израиля - "не провоцировать", страна не намерена вмешиваться во внутренние дела Ливана, а единственное, чего хочет его страна - "дать возможность нашим гражданам, которые живут вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности".

Какое оружие нашел ЦАХАЛ?

Нетаньяху не уточнил, какое именно российское оружие было найдено в туннелях "Хезболлы" в Ливане.

Однако 16 октября израильское военное командование обнародовало фото складов оружия, расположенных в гражданском жилом доме на юге Ливана. Там можно увидеть российские ПТРК "Корнет", ПЗРК "Игла". Указанная на них дата производства - с 2018 до 2021 года.













