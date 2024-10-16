Израильский танк обстрелял наблюдательную башню миротворцев ООН в Ливане

Организация объединенных наций заявила, что израильская армия атаковала позиции миротворцев в Ливане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт миротворцев в соцсети Х.

Отмечается, что миротворцы на позиции вблизи села Кфар-Кели наблюдали, как израильский танк "Меркава" обстрелял их наблюдательную башню.

В результате две камеры были уничтожены, а башня повреждена, говорится в заявлении UNIFIL (Миссия ООН в Ливане - Ред.).

"Мы снова видим прямой и, очевидно, преднамеренный огонь по позициям UNIFIL", - говорится в сообщении.

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