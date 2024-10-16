РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9626 посетителей онлайн
Новости
7 224 56

Израильский танк обстрелял наблюдательную башню миротворцев ООН в Ливане

merkava

Организация объединенных наций заявила, что израильская армия атаковала позиции миротворцев в Ливане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт миротворцев в соцсети Х.

Отмечается, что миротворцы на позиции вблизи села Кфар-Кели наблюдали, как израильский танк "Меркава" обстрелял их наблюдательную башню.

В результате две камеры были уничтожены, а башня повреждена, говорится в заявлении UNIFIL (Миссия ООН в Ливане - Ред.).

"Мы снова видим прямой и, очевидно, преднамеренный огонь по позициям UNIFIL", - говорится в сообщении.

Также читайте: Миротворцы ООН усилили патрулирование ливано-израильской границы

Автор: 

Израиль (1939) Ливан (126) миротворцы (1183) ООН (4187)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
Це ті "миротворці", що не помітили підготовки масштабного нападу терористів прямо у себе під боком?
Ізраїльтяне сповіщали, що знайшли підземний тунель терористів менше, чим у 50 метрах від поста цих "миротворців"!
показать весь комментарий
16.10.2024 22:41
+35
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Ливане прилетело рядом с постом миротворцев ООН, есть раненые. Первыми заголосили итальянцы, чьи военные пострадали, потом выяснилось, что не итальянские, а индонезийские. Министр иностранных дел Италии Крозетто обвинил Израиль в военных преступлениях. Когда ему указали, что израильские военные предупреждали и просили миротворцев убраться от греха, министр заявил, что это не оправдание, а миротворцы там находятся в соответствии с резолюцией ООН. Вот тут стоп и поподробнее.

В соответствии с резолюцией ООН миротворцы находятся в Южном Ливане, чтобы там не было Хезболлы. Выяснилось, что позиции Хезболлы были вплотную к посту, о чем, я полагаю, миротворцы прекрасно знали и на что Израиль периодически указывал. Но задачей миротворцев было получение грандиозных суточных/боевых и благополучное возвращение домой, чтобы потом честно заработанные потратить. То есть, если бы эти сраные миротворцы, голубые, маму их, каски, выполняли как следует свою работу, то и войны бы не было и никто бы не пострадала. Очень простая логическая цепочка.

Очень похоже на историю 1996 года, когда во время операции "Гроздья гнева" израильская артиллерия накрыла в ливанской Кафр-Кане ракетную установку Хезболлы, которая, вот неожиданность, располагалась аккурат в соседнем здании от поста миротворцев, набитого еще и беженцами. Образовалась куча трупов и после этого Израиль был вынужден операцию свернуть. Опять же, если не ошибаюсь, огонь артиллерии тогда вызвал офицер спецназа "Маглан", чья рота попала под обстрел, капитан Беннет, будущий премьер-министр Израиля.

Короче, миротворцы ООН служат террористам живым щитом. И все это прекрасно знают.
показать весь комментарий
16.10.2024 22:51
+30
по корегувальникам хезболи вогонь!!
показать весь комментарий
16.10.2024 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
припустили ООН, яка їх створила
показать весь комментарий
16.10.2024 22:36 Ответить
Західні цінності. Заяви оон вже утотожнюються з кацапською пропагандою
показать весь комментарий
16.10.2024 22:40 Ответить
Це ті "миротворці", що не помітили підготовки масштабного нападу терористів прямо у себе під боком?
Ізраїльтяне сповіщали, що знайшли підземний тунель терористів менше, чим у 50 метрах від поста цих "миротворців"!
показать весь комментарий
16.10.2024 22:41 Ответить
Ну для для справедливості і самі євреї палець об палець не вдарили для відвернення трагедії.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:10 Ответить
Це ті, що ще й активно допомагали терористам, не тільки не помічали.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:14 Ответить
Нє. Це ті ізраїльтяни обстріляли, які просрали терористичну атаку хамасу, типу "не помітили" підготовку - занадто густа сітка на паркані з Газою.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:20 Ответить
ну хоч в когось яйця проти ооні є.
невдовзі ту оонь будуть гнати звідусіль сцяними тряпками - притулок для скотовні з правом вето збудували...
показать весь комментарий
16.10.2024 22:41 Ответить
Значит там был НП террористов. А марксисты в ООН их спонсируют ради идеи плавильного котла наций.
показать весь комментарий
16.10.2024 22:41 Ответить
по корегувальникам хезболи вогонь!!
показать весь комментарий
16.10.2024 22:43 Ответить
Ооо,так цеж тягне на занепокоєння.
показать весь комментарий
16.10.2024 22:43 Ответить
В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское.

"Громят врагов еврейские танкисты".
показать весь комментарий
16.10.2024 22:44 Ответить
К закату Османской империи в конце XIX века Палестина уже несколько веков была территорией (а не государством), населенной преимущественно арабами. Большинство исповедовало ислам, некоторые - христианство. Евреи исповедовали иудаизм и составляли меньшинство.

Но все они - и арабы, и евреи - считались палестинцами.

На рубеже веков заграничные евреи начали скупать земли и перебираться в Палестину. Антисемитизм в Западной Европе и Российской империи, еврейские погромы, войны и революции, бедность и, конечно, мечта о еврейском государстве подстегивали желание вернуться в землю обетованную.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:03 Ответить
В таком взрывоопасном состоянии Палестину застал развал Османской империи в результате Первой мировой войны.

Тогда в Палестине проживало полмиллиона мусульман. Христиане и иудеи были в меньшинстве - примерно по 60 тысяч, а среди евреев три четверти по-прежнему составляли коренные, и лишь около 15 тысяч - иммигранты.

Однако ситуация очень быстро изменилась.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:04 Ответить
Не розпинайся, бо терорестичне стадо має піти на йух навіть з обгрунтованими претензіями на палестину (яких немає)
показать весь комментарий
16.10.2024 23:14 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Ливане прилетело рядом с постом миротворцев ООН, есть раненые. Первыми заголосили итальянцы, чьи военные пострадали, потом выяснилось, что не итальянские, а индонезийские. Министр иностранных дел Италии Крозетто обвинил Израиль в военных преступлениях. Когда ему указали, что израильские военные предупреждали и просили миротворцев убраться от греха, министр заявил, что это не оправдание, а миротворцы там находятся в соответствии с резолюцией ООН. Вот тут стоп и поподробнее.

В соответствии с резолюцией ООН миротворцы находятся в Южном Ливане, чтобы там не было Хезболлы. Выяснилось, что позиции Хезболлы были вплотную к посту, о чем, я полагаю, миротворцы прекрасно знали и на что Израиль периодически указывал. Но задачей миротворцев было получение грандиозных суточных/боевых и благополучное возвращение домой, чтобы потом честно заработанные потратить. То есть, если бы эти сраные миротворцы, голубые, маму их, каски, выполняли как следует свою работу, то и войны бы не было и никто бы не пострадала. Очень простая логическая цепочка.

Очень похоже на историю 1996 года, когда во время операции "Гроздья гнева" израильская артиллерия накрыла в ливанской Кафр-Кане ракетную установку Хезболлы, которая, вот неожиданность, располагалась аккурат в соседнем здании от поста миротворцев, набитого еще и беженцами. Образовалась куча трупов и после этого Израиль был вынужден операцию свернуть. Опять же, если не ошибаюсь, огонь артиллерии тогда вызвал офицер спецназа "Маглан", чья рота попала под обстрел, капитан Беннет, будущий премьер-министр Израиля.

Короче, миротворцы ООН служат террористам живым щитом. И все это прекрасно знают.
показать весь комментарий
16.10.2024 22:51 Ответить
Б-г им в помощь...
показать весь комментарий
16.10.2024 22:55 Ответить
Війска "Цахалу " обстріляли спостережну вежу рашистського ООН .
показать весь комментарий
16.10.2024 23:00 Ответить
Ізраільтяни не так давно запропонували ООНівцям покинути Ліван ,
але їх не почули , от і результат 🙁
показать весь комментарий
16.10.2024 23:01 Ответить
здається відхрипілась оонь...
збав Боже вогонь під тею пательнею на якій ті оонівські будуть смажитися...
показать весь комментарий
16.10.2024 23:05 Ответить
І правильно зробили. ООН - посібники тероризму з рашкою в своїх рядах
показать весь комментарий
16.10.2024 23:12 Ответить
Оце правильна заява в ООН , нехай розглядають .
показать весь комментарий
16.10.2024 23:13 Ответить
Выражаем обеспокоенность
показать весь комментарий
16.10.2024 23:14 Ответить
Ну, так буває, коли ці гниди оонівські покривають терористів. Пора їм вже почати розуміти, що їм ніде не раді, і прикривати вже цю лавку, що тягне мільярди грошей на своє утримання, а взамін пропонує покривання терористів і сильні занепокоєння для тих, хто з ними бореться
показать весь комментарий
16.10.2024 23:16 Ответить
Правильно сделали. Пора давно эту артель снести, с красным крестом, пасе, магате та и ЮНЕСКО заодно. Хотя есть тут нюансы. Именно эта война у нас и то что произошло в Израиле с октября 23 г окончательно это доказало. Эти конторы давно сгнили, но жрут лярды на содержание ужасные.Переформатировать все и с ноля, чистого листа.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:27 Ответить
якісь куйові миротворці раз їх атакують а вони галасують….
показать весь комментарий
16.10.2024 23:27 Ответить
МОЛОДЦЫ!!!!
показать весь комментарий
16.10.2024 23:27 Ответить
Продовжуйте спостерігати.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:31 Ответить
Дивні дива у світі.... Ізраїль може обстрілювати об'єкти ООН а Україна не може обстрілювати об'єкти рашистів на Засрашці..... як так?
показать весь комментарий
16.10.2024 23:34 Ответить
Хто сказав, що не може? Гутериш?
показать весь комментарий
17.10.2024 00:01 Ответить
запитай зе гниду
показать весь комментарий
17.10.2024 06:01 Ответить
Якщо навмисно, значить на те були підстави. Оони шлюхи терористів.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:36 Ответить
Та і пох...зовсім пох.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:40 Ответить
Дружній пNздюль, щоб не замерзли.
показать весь комментарий
16.10.2024 23:44 Ответить
2 камери та пошкоджена вежа?
Так вам же, дурням, казали: "Тікайте з відділя! Йдуть дорослі дядьки і будуть сильно ба-бах!"
Ісраелі кладуть тепер з прибором на цю нікчемну оон і правильно роблять. Можете тепер хоч гопки плигати - кількість 3,14здюлін Хамасу і Хезболлі не зменшиться, будьте впевнені, в Ізраїлі з цим питанням вже визначилися остаточно 😁
Ам ісраель хай!
показать весь комментарий
16.10.2024 23:45 Ответить
Українські ЗМІ добре промивають мізки українців. Якщо європейці надають допомогу українським біженцям, ЗСУ, то все нормально. Але якщо ті самі європейці допомагають палестинцям чи ліванцям, то то вже виключно агенти кремля. Цікава логіка
показать весь комментарий
16.10.2024 23:53 Ответить
Логіка не цікава, а справедлива.
показать весь комментарий
17.10.2024 00:19 Ответить
Індонезійці європейці?
показать весь комментарий
17.10.2024 08:00 Ответить
А хамас и хезболла - это НЕ палестинцы с ливанцами?
показать весь комментарий
17.10.2024 10:30 Ответить
"богообраним" можна все,обстрілювати миротворців ООН також.Обстріл був навмисним,як помста Гутеррішу за критику ізраілю та підтримку палестинців,адже пострілом з танка "важко" знищити підземний тунель хезболи.
показать весь комментарий
17.10.2024 10:48 Ответить
Правильно не "миротворців", а "цапотворців". Пан Гутериш всівся на рублі і танцює на дупі "ех яблОчко"
показать весь комментарий
16.10.2024 23:59 Ответить
А колись миротворцями у Лівані були навіть українські військові. Але передчасно позбулися мандату за розпродаж ООНівського майна.
показать весь комментарий
17.10.2024 00:21 Ответить
Ті башти ООН чомусь бачать лише в один бік, а теракти проти Ізраїлю не помічають.
показать весь комментарий
17.10.2024 00:23 Ответить
какие нахрен миротворцы оон - эти твари спокойно смотрели как год Израиль хизбалла обстреливала и не вякали вообще. Нахрен их оттуда )
показать весь комментарий
17.10.2024 00:35 Ответить
У цих миротворців єдина функція прикривати Хезболлу і те, як вона складує російську зброю
показать весь комментарий
17.10.2024 01:01 Ответить
Очередная бессмысленная операция Израиля, как и все остальные. Ну убьют сотню Аладинов и что. Лучше бы наконец завоевали и зачистили Палестину. От всех. Окончательное решение палестинского вопроса.
показать весь комментарий
17.10.2024 05:52 Ответить
Та нічого фатального не сталося, трохи навели різкість говноспостерігачам.
показать весь комментарий
17.10.2024 05:56 Ответить
Я фанат Ізраїлю , вони для мене приклад в усьому
показать весь комментарий
17.10.2024 06:18 Ответить
Цікаво, а на вежі обстріл помітили? Якщо так, то ООН повинна нічого не помітити. Максимум стурбуватися.
показать весь комментарий
17.10.2024 07:40 Ответить
ООН все наблюдает что делает Израиль но в упор не замечает что делают террористы
показать весь комментарий
17.10.2024 08:08 Ответить
Бо, скоріше за все, ця вежа стоїть прямо над бункером Хезболли.

Питання до ООН, як так вийшло, що спостерігачі ООН в притул не бачать порушення Хезболлою резолюції ООН?
показать весь комментарий
17.10.2024 09:16 Ответить
Таки за шо мне нравится тот Израиль! 👌
показать весь комментарий
17.10.2024 13:35 Ответить
 
 