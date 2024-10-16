Израильский танк обстрелял наблюдательную башню миротворцев ООН в Ливане
Организация объединенных наций заявила, что израильская армия атаковала позиции миротворцев в Ливане.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт миротворцев в соцсети Х.
Отмечается, что миротворцы на позиции вблизи села Кфар-Кели наблюдали, как израильский танк "Меркава" обстрелял их наблюдательную башню.
В результате две камеры были уничтожены, а башня повреждена, говорится в заявлении UNIFIL (Миссия ООН в Ливане - Ред.).
"Мы снова видим прямой и, очевидно, преднамеренный огонь по позициям UNIFIL", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+41 Small Jerboa
показать весь комментарий16.10.2024 22:41 Ссылка
+35 Виталий #548501
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+30 Urs
показать весь комментарий16.10.2024 22:43 Ссылка
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Ізраїльтяне сповіщали, що знайшли підземний тунель терористів менше, чим у 50 метрах від поста цих "миротворців"!
невдовзі ту оонь будуть гнати звідусіль сцяними тряпками - притулок для скотовні з правом вето збудували...
"Громят врагов еврейские танкисты".
Но все они - и арабы, и евреи - считались палестинцами.
На рубеже веков заграничные евреи начали скупать земли и перебираться в Палестину. Антисемитизм в Западной Европе и Российской империи, еврейские погромы, войны и революции, бедность и, конечно, мечта о еврейском государстве подстегивали желание вернуться в землю обетованную.
Тогда в Палестине проживало полмиллиона мусульман. Христиане и иудеи были в меньшинстве - примерно по 60 тысяч, а среди евреев три четверти по-прежнему составляли коренные, и лишь около 15 тысяч - иммигранты.
Однако ситуация очень быстро изменилась.
В Ливане прилетело рядом с постом миротворцев ООН, есть раненые. Первыми заголосили итальянцы, чьи военные пострадали, потом выяснилось, что не итальянские, а индонезийские. Министр иностранных дел Италии Крозетто обвинил Израиль в военных преступлениях. Когда ему указали, что израильские военные предупреждали и просили миротворцев убраться от греха, министр заявил, что это не оправдание, а миротворцы там находятся в соответствии с резолюцией ООН. Вот тут стоп и поподробнее.
В соответствии с резолюцией ООН миротворцы находятся в Южном Ливане, чтобы там не было Хезболлы. Выяснилось, что позиции Хезболлы были вплотную к посту, о чем, я полагаю, миротворцы прекрасно знали и на что Израиль периодически указывал. Но задачей миротворцев было получение грандиозных суточных/боевых и благополучное возвращение домой, чтобы потом честно заработанные потратить. То есть, если бы эти сраные миротворцы, голубые, маму их, каски, выполняли как следует свою работу, то и войны бы не было и никто бы не пострадала. Очень простая логическая цепочка.
Очень похоже на историю 1996 года, когда во время операции "Гроздья гнева" израильская артиллерия накрыла в ливанской Кафр-Кане ракетную установку Хезболлы, которая, вот неожиданность, располагалась аккурат в соседнем здании от поста миротворцев, набитого еще и беженцами. Образовалась куча трупов и после этого Израиль был вынужден операцию свернуть. Опять же, если не ошибаюсь, огонь артиллерии тогда вызвал офицер спецназа "Маглан", чья рота попала под обстрел, капитан Беннет, будущий премьер-министр Израиля.
Короче, миротворцы ООН служат террористам живым щитом. И все это прекрасно знают.
але їх не почули , от і результат 🙁
збав Боже вогонь під тею пательнею на якій ті оонівські будуть смажитися...
Так вам же, дурням, казали: "Тікайте з відділя! Йдуть дорослі дядьки і будуть сильно ба-бах!"
Ісраелі кладуть тепер з прибором на цю нікчемну оон і правильно роблять. Можете тепер хоч гопки плигати - кількість 3,14здюлін Хамасу і Хезболлі не зменшиться, будьте впевнені, в Ізраїлі з цим питанням вже визначилися остаточно 😁
Ам ісраель хай!
Питання до ООН, як так вийшло, що спостерігачі ООН в притул не бачать порушення Хезболлою резолюції ООН?