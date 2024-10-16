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Новини
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Ізраїльський танк обстріляв спостережну вежу миротворців ООН у Лівані

merkava

Організація об'єднаних націй заявила, що ізраїльська армія атакувала позиції миротворців у Лівані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт миротворців у соцмережі Х.

Зазначається, що миротворці на позиції поблизу села Кфар-Кели спостерігали, як ізраїльський танк "Меркава" обстріляв їхню спостережну вежу.

У результаті дві камери були знищені, а вежа пошкоджена, йдеться у заяві UNIFIL (Місія ООН в Лівані - Ред.).

"Ми знову бачимо прямий і, очевидно, навмисний вогонь по позиціях UNIFIL", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Миротворці ООН посилили патрулювання лівано-ізраїльського кордону

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Ізраїль (1658) Ліван (122) миротворці (857) ООН (3372)


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Топ коментарі
+41
Це ті "миротворці", що не помітили підготовки масштабного нападу терористів прямо у себе під боком?
Ізраїльтяне сповіщали, що знайшли підземний тунель терористів менше, чим у 50 метрах від поста цих "миротворців"!
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16.10.2024 22:41
+35
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Ливане прилетело рядом с постом миротворцев ООН, есть раненые. Первыми заголосили итальянцы, чьи военные пострадали, потом выяснилось, что не итальянские, а индонезийские. Министр иностранных дел Италии Крозетто обвинил Израиль в военных преступлениях. Когда ему указали, что израильские военные предупреждали и просили миротворцев убраться от греха, министр заявил, что это не оправдание, а миротворцы там находятся в соответствии с резолюцией ООН. Вот тут стоп и поподробнее.

В соответствии с резолюцией ООН миротворцы находятся в Южном Ливане, чтобы там не было Хезболлы. Выяснилось, что позиции Хезболлы были вплотную к посту, о чем, я полагаю, миротворцы прекрасно знали и на что Израиль периодически указывал. Но задачей миротворцев было получение грандиозных суточных/боевых и благополучное возвращение домой, чтобы потом честно заработанные потратить. То есть, если бы эти сраные миротворцы, голубые, маму их, каски, выполняли как следует свою работу, то и войны бы не было и никто бы не пострадала. Очень простая логическая цепочка.

Очень похоже на историю 1996 года, когда во время операции "Гроздья гнева" израильская артиллерия накрыла в ливанской Кафр-Кане ракетную установку Хезболлы, которая, вот неожиданность, располагалась аккурат в соседнем здании от поста миротворцев, набитого еще и беженцами. Образовалась куча трупов и после этого Израиль был вынужден операцию свернуть. Опять же, если не ошибаюсь, огонь артиллерии тогда вызвал офицер спецназа "Маглан", чья рота попала под обстрел, капитан Беннет, будущий премьер-министр Израиля.

Короче, миротворцы ООН служат террористам живым щитом. И все это прекрасно знают.
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16.10.2024 22:51
+30
по корегувальникам хезболи вогонь!!
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16.10.2024 22:43
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припустили ООН, яка їх створила
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16.10.2024 22:36 Відповісти
Західні цінності. Заяви оон вже утотожнюються з кацапською пропагандою
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16.10.2024 22:40 Відповісти
Це ті "миротворці", що не помітили підготовки масштабного нападу терористів прямо у себе під боком?
Ізраїльтяне сповіщали, що знайшли підземний тунель терористів менше, чим у 50 метрах від поста цих "миротворців"!
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16.10.2024 22:41 Відповісти
Ну для для справедливості і самі євреї палець об палець не вдарили для відвернення трагедії.
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16.10.2024 23:10 Відповісти
Це ті, що ще й активно допомагали терористам, не тільки не помічали.
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16.10.2024 23:14 Відповісти
Нє. Це ті ізраїльтяни обстріляли, які просрали терористичну атаку хамасу, типу "не помітили" підготовку - занадто густа сітка на паркані з Газою.
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16.10.2024 23:20 Відповісти
ну хоч в когось яйця проти ооні є.
невдовзі ту оонь будуть гнати звідусіль сцяними тряпками - притулок для скотовні з правом вето збудували...
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16.10.2024 22:41 Відповісти
Значит там был НП террористов. А марксисты в ООН их спонсируют ради идеи плавильного котла наций.
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16.10.2024 22:41 Відповісти
по корегувальникам хезболи вогонь!!
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16.10.2024 22:43 Відповісти
Ооо,так цеж тягне на занепокоєння.
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16.10.2024 22:43 Відповісти
В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское.

"Громят врагов еврейские танкисты".
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16.10.2024 22:44 Відповісти
К закату Османской империи в конце XIX века Палестина уже несколько веков была территорией (а не государством), населенной преимущественно арабами. Большинство исповедовало ислам, некоторые - христианство. Евреи исповедовали иудаизм и составляли меньшинство.

Но все они - и арабы, и евреи - считались палестинцами.

На рубеже веков заграничные евреи начали скупать земли и перебираться в Палестину. Антисемитизм в Западной Европе и Российской империи, еврейские погромы, войны и революции, бедность и, конечно, мечта о еврейском государстве подстегивали желание вернуться в землю обетованную.
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16.10.2024 23:03 Відповісти
В таком взрывоопасном состоянии Палестину застал развал Османской империи в результате Первой мировой войны.

Тогда в Палестине проживало полмиллиона мусульман. Христиане и иудеи были в меньшинстве - примерно по 60 тысяч, а среди евреев три четверти по-прежнему составляли коренные, и лишь около 15 тысяч - иммигранты.

Однако ситуация очень быстро изменилась.
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16.10.2024 23:04 Відповісти
Не розпинайся, бо терорестичне стадо має піти на йух навіть з обгрунтованими претензіями на палестину (яких немає)
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16.10.2024 23:14 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Ливане прилетело рядом с постом миротворцев ООН, есть раненые. Первыми заголосили итальянцы, чьи военные пострадали, потом выяснилось, что не итальянские, а индонезийские. Министр иностранных дел Италии Крозетто обвинил Израиль в военных преступлениях. Когда ему указали, что израильские военные предупреждали и просили миротворцев убраться от греха, министр заявил, что это не оправдание, а миротворцы там находятся в соответствии с резолюцией ООН. Вот тут стоп и поподробнее.

В соответствии с резолюцией ООН миротворцы находятся в Южном Ливане, чтобы там не было Хезболлы. Выяснилось, что позиции Хезболлы были вплотную к посту, о чем, я полагаю, миротворцы прекрасно знали и на что Израиль периодически указывал. Но задачей миротворцев было получение грандиозных суточных/боевых и благополучное возвращение домой, чтобы потом честно заработанные потратить. То есть, если бы эти сраные миротворцы, голубые, маму их, каски, выполняли как следует свою работу, то и войны бы не было и никто бы не пострадала. Очень простая логическая цепочка.

Очень похоже на историю 1996 года, когда во время операции "Гроздья гнева" израильская артиллерия накрыла в ливанской Кафр-Кане ракетную установку Хезболлы, которая, вот неожиданность, располагалась аккурат в соседнем здании от поста миротворцев, набитого еще и беженцами. Образовалась куча трупов и после этого Израиль был вынужден операцию свернуть. Опять же, если не ошибаюсь, огонь артиллерии тогда вызвал офицер спецназа "Маглан", чья рота попала под обстрел, капитан Беннет, будущий премьер-министр Израиля.

Короче, миротворцы ООН служат террористам живым щитом. И все это прекрасно знают.
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16.10.2024 22:51 Відповісти
Б-г им в помощь...
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16.10.2024 22:55 Відповісти
Війска "Цахалу " обстріляли спостережну вежу рашистського ООН .
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16.10.2024 23:00 Відповісти
Ізраільтяни не так давно запропонували ООНівцям покинути Ліван ,
але їх не почули , от і результат 🙁
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16.10.2024 23:01 Відповісти
здається відхрипілась оонь...
збав Боже вогонь під тею пательнею на якій ті оонівські будуть смажитися...
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16.10.2024 23:05 Відповісти
І правильно зробили. ООН - посібники тероризму з рашкою в своїх рядах
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16.10.2024 23:12 Відповісти
Оце правильна заява в ООН , нехай розглядають .
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16.10.2024 23:13 Відповісти
Выражаем обеспокоенность
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16.10.2024 23:14 Відповісти
Ну, так буває, коли ці гниди оонівські покривають терористів. Пора їм вже почати розуміти, що їм ніде не раді, і прикривати вже цю лавку, що тягне мільярди грошей на своє утримання, а взамін пропонує покривання терористів і сильні занепокоєння для тих, хто з ними бореться
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16.10.2024 23:16 Відповісти
Правильно сделали. Пора давно эту артель снести, с красным крестом, пасе, магате та и ЮНЕСКО заодно. Хотя есть тут нюансы. Именно эта война у нас и то что произошло в Израиле с октября 23 г окончательно это доказало. Эти конторы давно сгнили, но жрут лярды на содержание ужасные.Переформатировать все и с ноля, чистого листа.
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16.10.2024 23:27 Відповісти
якісь куйові миротворці раз їх атакують а вони галасують….
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16.10.2024 23:27 Відповісти
МОЛОДЦЫ!!!!
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16.10.2024 23:27 Відповісти
Продовжуйте спостерігати.
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16.10.2024 23:31 Відповісти
Дивні дива у світі.... Ізраїль може обстрілювати об'єкти ООН а Україна не може обстрілювати об'єкти рашистів на Засрашці..... як так?
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16.10.2024 23:34 Відповісти
Хто сказав, що не може? Гутериш?
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17.10.2024 00:01 Відповісти
запитай зе гниду
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17.10.2024 06:01 Відповісти
Якщо навмисно, значить на те були підстави. Оони шлюхи терористів.
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16.10.2024 23:36 Відповісти
Та і пох...зовсім пох.
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16.10.2024 23:40 Відповісти
Дружній пNздюль, щоб не замерзли.
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16.10.2024 23:44 Відповісти
2 камери та пошкоджена вежа?
Так вам же, дурням, казали: "Тікайте з відділя! Йдуть дорослі дядьки і будуть сильно ба-бах!"
Ісраелі кладуть тепер з прибором на цю нікчемну оон і правильно роблять. Можете тепер хоч гопки плигати - кількість 3,14здюлін Хамасу і Хезболлі не зменшиться, будьте впевнені, в Ізраїлі з цим питанням вже визначилися остаточно 😁
Ам ісраель хай!
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16.10.2024 23:45 Відповісти
Українські ЗМІ добре промивають мізки українців. Якщо європейці надають допомогу українським біженцям, ЗСУ, то все нормально. Але якщо ті самі європейці допомагають палестинцям чи ліванцям, то то вже виключно агенти кремля. Цікава логіка
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16.10.2024 23:53 Відповісти
Логіка не цікава, а справедлива.
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17.10.2024 00:19 Відповісти
Індонезійці європейці?
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17.10.2024 08:00 Відповісти
А хамас и хезболла - это НЕ палестинцы с ливанцами?
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17.10.2024 10:30 Відповісти
"богообраним" можна все,обстрілювати миротворців ООН також.Обстріл був навмисним,як помста Гутеррішу за критику ізраілю та підтримку палестинців,адже пострілом з танка "важко" знищити підземний тунель хезболи.
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17.10.2024 10:48 Відповісти
Правильно не "миротворців", а "цапотворців". Пан Гутериш всівся на рублі і танцює на дупі "ех яблОчко"
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16.10.2024 23:59 Відповісти
А колись миротворцями у Лівані були навіть українські військові. Але передчасно позбулися мандату за розпродаж ООНівського майна.
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17.10.2024 00:21 Відповісти
Ті башти ООН чомусь бачать лише в один бік, а теракти проти Ізраїлю не помічають.
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17.10.2024 00:23 Відповісти
какие нахрен миротворцы оон - эти твари спокойно смотрели как год Израиль хизбалла обстреливала и не вякали вообще. Нахрен их оттуда )
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17.10.2024 00:35 Відповісти
У цих миротворців єдина функція прикривати Хезболлу і те, як вона складує російську зброю
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17.10.2024 01:01 Відповісти
Очередная бессмысленная операция Израиля, как и все остальные. Ну убьют сотню Аладинов и что. Лучше бы наконец завоевали и зачистили Палестину. От всех. Окончательное решение палестинского вопроса.
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17.10.2024 05:52 Відповісти
Та нічого фатального не сталося, трохи навели різкість говноспостерігачам.
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17.10.2024 05:56 Відповісти
Я фанат Ізраїлю , вони для мене приклад в усьому
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17.10.2024 06:18 Відповісти
Цікаво, а на вежі обстріл помітили? Якщо так, то ООН повинна нічого не помітити. Максимум стурбуватися.
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17.10.2024 07:40 Відповісти
ООН все наблюдает что делает Израиль но в упор не замечает что делают террористы
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17.10.2024 08:08 Відповісти
Бо, скоріше за все, ця вежа стоїть прямо над бункером Хезболли.

Питання до ООН, як так вийшло, що спостерігачі ООН в притул не бачать порушення Хезболлою резолюції ООН?
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17.10.2024 09:16 Відповісти
Таки за шо мне нравится тот Израиль! 👌
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17.10.2024 13:35 Відповісти
 
 