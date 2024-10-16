Ізраїльський танк обстріляв спостережну вежу миротворців ООН у Лівані

Організація об'єднаних націй заявила, що ізраїльська армія атакувала позиції миротворців у Лівані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт миротворців у соцмережі Х.

Зазначається, що миротворці на позиції поблизу села Кфар-Кели спостерігали, як ізраїльський танк "Меркава" обстріляв їхню спостережну вежу.

У результаті дві камери були знищені, а вежа пошкоджена, йдеться у заяві UNIFIL (Місія ООН в Лівані - Ред.).

"Ми знову бачимо прямий і, очевидно, навмисний вогонь по позиціях UNIFIL", - йдеться в повідомленні.

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