"Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками, поранено 67 людей, - ЗМІ

Ввечері неділі, 13 жовтня, бойовики підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла" випустили по Ізраїлю три безпілотники. Два з них збили, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля міста Біньяміна. Внаслідок атаки десятки людей зазнали поранень.

Про це пишуть The Times of Israel та The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як пишуть ЗМІ, "Хезболла" випустила три ​​безпілотники по Ізраїлю. Два збили, а третій здійснив атаку в районі міста Біньяміна.

Зазначається, що перед атакою не було сирен повітряної тривоги. Наразі з'ясовується, чому так сталося.

За даними медиків, кількість поранених в результаті атаки безпілотника в районі Біньяміна зросла до 67 людей. Четверо людей перебувають у критичному стані, п'ятеро отримали важкі поранення, 14 людей у стані середньої тяжкості.

Усіх поранених доставили до лікарень.

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Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл

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