"Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками, поранено 67 людей, - ЗМІ
Ввечері неділі, 13 жовтня, бойовики підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла" випустили по Ізраїлю три безпілотники. Два з них збили, а третій влучив у зібрання ізраїльтян біля міста Біньяміна. Внаслідок атаки десятки людей зазнали поранень.
Про це пишуть The Times of Israel та The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ.
Як пишуть ЗМІ, "Хезболла" випустила три безпілотники по Ізраїлю. Два збили, а третій здійснив атаку в районі міста Біньяміна.
Зазначається, що перед атакою не було сирен повітряної тривоги. Наразі з'ясовується, чому так сталося.
За даними медиків, кількість поранених в результаті атаки безпілотника в районі Біньяміна зросла до 67 людей. Четверо людей перебувають у критичному стані, п'ятеро отримали важкі поранення, 14 людей у стані середньої тяжкості.
Усіх поранених доставили до лікарень.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл
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Але аналітики зазначають, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості під час своїх польотів, особливо коли вони пікірують до своїх цілей.
Який напад хасидів бляха???!!!
Знавець питання блін...
Иран там с ними общается, посылает всяких людей, типа, помогать, но в целом - крутитесь как хотите.
Очень серьезный инцидент. Самое дальнее проникновение БПЛА Хезболлы вглубь Израиля. Дрон проскочил аж до Биньямины, это город ровно посередине между Нетанией и Хайфой, и ударил в столовую на военной базе прямо во время ужина. Четверо погибших, несколько десятков пострадавших. Все погибшие - срочники.
Дрон сначала засекли, но потом, пока поднимали в воздух самолеты, он ускользнул. Пишут, что его видели бдительные граждане, даже позвонили в полицию, у которой даже есть прямая линия с военными, но пока проверяли-перепроверяли, решили, что показалось, тревогу сняли, все и случилось.
Первые выводы:
1. Мы на войне. Собираться в больших количествах на военной базе, которая расположена недалеко от северной границы, в незащищенном помещении - нельзя.
2. Нужны альтернативные системы обнаружения. Скажем, акустические, по звуку двигателей. То, что сделали украинцы. Дроны Хезболлы летают на сверхмалых высотах, под горизонтом действия радаров. Цель небольшая по размеру, высота полета метров 10, скорость небольшая, сделан из пластика. Засечь такой очень сложно, еще сложнее сопровождать. Если дрон управлялся оператором, то это снова ставит вопрос об эффективности РЭБ - есть ли она вообще и если есть, почему не сработала?
3. Очень важный вопрос - была ли это случайность (попадание в столовую с большим количеством людей) или оператор дрона знал, куда его наводит? Случайности бывают, но лучше исходить из того, что знал. Тогда вопрос, откуда?