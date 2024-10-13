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Новости
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"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками, ранены 67 человек, - СМИ

Вечером воскресенья, 13 октября, боевики поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" выпустили по Израилю три беспилотника. Два из них сбили, а третий попал в собрание израильтян возле города Биньямина. В результате атаки десятки людей получили ранения.

Об этом пишут The Times of Israel и The Jerusalem Post, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишут СМИ, "Хезболла" выпустила три беспилотника по Израилю. Два сбили, а третий совершил атаку в районе города Биньямина.

Отмечается, что перед атакой не было сирен воздушной тревоги. Сейчас выясняется, почему так произошло.

По данным медиков, количество раненых в результате атаки беспилотника в районе Биньямина возросло до 67 человек. Четыре человека находятся в критическом состоянии, пятеро получили тяжелые ранения, 14 человек в состоянии средней тяжести.

Всех раненых доставили в больницы.

Также читайте: США развернут в Израиле батарею противоракетного комплекса THAAD и ее экипаж, - Пентагон

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел

Читайте также: Израиль планирует расширить зону наземной операции против "Хезболлы" в Ливане, - Politico

Автор: 

беспилотник (3730) Израиль (1936) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+6
Щось серйозно підловили. Як можна побачити що і в них теж не все ідеально.
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13.10.2024 22:53
+5
Ти контужений?
Який напад хасидів бляха???!!!

Знавець питання блін...
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13.10.2024 23:49
+4
А якже купол?! Залізний! П'ять чуваків на ішаках не здолає! А якби рашка напала!!
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13.10.2024 22:56
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Правила форума Совет форумчан
Щось серйозно підловили. Як можна побачити що і в них теж не все ідеально.
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13.10.2024 22:53 Ответить
А якже купол?! Залізний! П'ять чуваків на ішаках не здолає! А якби рашка напала!!
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13.10.2024 22:56 Ответить
Хезбола ніби сильніша за палестинців. Їм Іран все надає.
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13.10.2024 22:58 Ответить
БПЛА трохи відрізняється від балістичної ракети
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13.10.2024 22:59 Ответить
Іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран використовував в атаках нову ракету "Фатта-1". Тегеран описує Fattah-1 як «гіперзвукову» ракету - це означає, що вона рухається зі швидкістю 5 Махів, або в п'ять разів зі швидкістю звуку, близько 6100 кілометрів на годину.

Але аналітики зазначають, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості під час своїх польотів, особливо коли вони пікірують до своїх цілей.
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14.10.2024 00:06 Ответить
купол не бачить дерев'яні планери
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14.10.2024 01:02 Ответить
Довго чекає Ізраїль на відповідь.Чи сам боїться чи американців з французами послухав(((
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13.10.2024 23:01 Ответить
От якраз нехай чекає - вони і так весь час воду мутять на тому близькому сході. Згадайте плани переносу технологічних виробництв з кетаю до Індії, В'єтнаму, та створення логістики через близький схід до Ізраїлю, а далі - до ЄС. І де вони? Накрились, бо кетаю потрібен один пояс-один шлях, і що зробив Ізраїль? А типу, ой, проспали напад хасидів, тепер воюємо, тепер не до ваших планів. І кому це вигідно? Правильно - кетайцям і кацапам. А ми, як кістка в горлі на тому одному шляху.
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13.10.2024 23:17 Ответить
У Індії та вьетнаму вже давно є технологічні виробництва. Навіть китайські компанії в Індії вже заводи мають.
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13.10.2024 23:44 Ответить
Ти контужений?
Який напад хасидів бляха???!!!

Знавець питання блін...
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13.10.2024 23:49 Ответить
Вибачаюсь, хамасом, заісно. Трохи заманався за день, очепятнувся...
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14.10.2024 08:44 Ответить
Хезана Бола просто *******. А Ізраїль мишей не ловить, бо папики насваряться.
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13.10.2024 23:54 Ответить
Дальше будет хуже.
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14.10.2024 00:50 Ответить
Всілякі ірани будуть клепати дрони і через свої проксі в сірих зонах намагатись бомбити інші країни.
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14.10.2024 03:58 Ответить
Иран не помогает с дронами. Вообще прокси Ирана преувеличены. Это скорее франшиза. Типа, мы признаем верховенство Ирана. Феодализм.
Иран там с ними общается, посылает всяких людей, типа, помогать, но в целом - крутитесь как хотите.
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14.10.2024 05:29 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Очень серьезный инцидент. Самое дальнее проникновение БПЛА Хезболлы вглубь Израиля. Дрон проскочил аж до Биньямины, это город ровно посередине между Нетанией и Хайфой, и ударил в столовую на военной базе прямо во время ужина. Четверо погибших, несколько десятков пострадавших. Все погибшие - срочники.

Дрон сначала засекли, но потом, пока поднимали в воздух самолеты, он ускользнул. Пишут, что его видели бдительные граждане, даже позвонили в полицию, у которой даже есть прямая линия с военными, но пока проверяли-перепроверяли, решили, что показалось, тревогу сняли, все и случилось.

Первые выводы:

1. Мы на войне. Собираться в больших количествах на военной базе, которая расположена недалеко от северной границы, в незащищенном помещении - нельзя.

2. Нужны альтернативные системы обнаружения. Скажем, акустические, по звуку двигателей. То, что сделали украинцы. Дроны Хезболлы летают на сверхмалых высотах, под горизонтом действия радаров. Цель небольшая по размеру, высота полета метров 10, скорость небольшая, сделан из пластика. Засечь такой очень сложно, еще сложнее сопровождать. Если дрон управлялся оператором, то это снова ставит вопрос об эффективности РЭБ - есть ли она вообще и если есть, почему не сработала?

3. Очень важный вопрос - была ли это случайность (попадание в столовую с большим количеством людей) или оператор дрона знал, куда его наводит? Случайности бывают, но лучше исходить из того, что знал. Тогда вопрос, откуда?
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14.10.2024 18:45 Ответить
 
 