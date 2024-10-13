"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками, ранены 67 человек, - СМИ

Вечером воскресенья, 13 октября, боевики поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" выпустили по Израилю три беспилотника. Два из них сбили, а третий попал в собрание израильтян возле города Биньямина. В результате атаки десятки людей получили ранения.

Об этом пишут The Times of Israel и The Jerusalem Post, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишут СМИ, "Хезболла" выпустила три беспилотника по Израилю. Два сбили, а третий совершил атаку в районе города Биньямина.

Отмечается, что перед атакой не было сирен воздушной тревоги. Сейчас выясняется, почему так произошло.

По данным медиков, количество раненых в результате атаки беспилотника в районе Биньямина возросло до 67 человек. Четыре человека находятся в критическом состоянии, пятеро получили тяжелые ранения, 14 человек в состоянии средней тяжести.

Всех раненых доставили в больницы.

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Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел

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