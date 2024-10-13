"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками, ранены 67 человек, - СМИ
Вечером воскресенья, 13 октября, боевики поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" выпустили по Израилю три беспилотника. Два из них сбили, а третий попал в собрание израильтян возле города Биньямина. В результате атаки десятки людей получили ранения.
Об этом пишут The Times of Israel и The Jerusalem Post, информирует Цензор.НЕТ.
Как пишут СМИ, "Хезболла" выпустила три беспилотника по Израилю. Два сбили, а третий совершил атаку в районе города Биньямина.
Отмечается, что перед атакой не было сирен воздушной тревоги. Сейчас выясняется, почему так произошло.
По данным медиков, количество раненых в результате атаки беспилотника в районе Биньямина возросло до 67 человек. Четыре человека находятся в критическом состоянии, пятеро получили тяжелые ранения, 14 человек в состоянии средней тяжести.
Всех раненых доставили в больницы.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.
Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел
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Але аналітики зазначають, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості під час своїх польотів, особливо коли вони пікірують до своїх цілей.
Який напад хасидів бляха???!!!
Знавець питання блін...
Иран там с ними общается, посылает всяких людей, типа, помогать, но в целом - крутитесь как хотите.
Очень серьезный инцидент. Самое дальнее проникновение БПЛА Хезболлы вглубь Израиля. Дрон проскочил аж до Биньямины, это город ровно посередине между Нетанией и Хайфой, и ударил в столовую на военной базе прямо во время ужина. Четверо погибших, несколько десятков пострадавших. Все погибшие - срочники.
Дрон сначала засекли, но потом, пока поднимали в воздух самолеты, он ускользнул. Пишут, что его видели бдительные граждане, даже позвонили в полицию, у которой даже есть прямая линия с военными, но пока проверяли-перепроверяли, решили, что показалось, тревогу сняли, все и случилось.
Первые выводы:
1. Мы на войне. Собираться в больших количествах на военной базе, которая расположена недалеко от северной границы, в незащищенном помещении - нельзя.
2. Нужны альтернативные системы обнаружения. Скажем, акустические, по звуку двигателей. То, что сделали украинцы. Дроны Хезболлы летают на сверхмалых высотах, под горизонтом действия радаров. Цель небольшая по размеру, высота полета метров 10, скорость небольшая, сделан из пластика. Засечь такой очень сложно, еще сложнее сопровождать. Если дрон управлялся оператором, то это снова ставит вопрос об эффективности РЭБ - есть ли она вообще и если есть, почему не сработала?
3. Очень важный вопрос - была ли это случайность (попадание в столовую с большим количеством людей) или оператор дрона знал, куда его наводит? Случайности бывают, но лучше исходить из того, что знал. Тогда вопрос, откуда?