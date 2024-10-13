США развернут в Израиле батарею противоракетного комплекса THAAD и ее экипаж, - Пентагон
Глава Пентагона Ллойд Остин одобрил развертывание в Израиле батареи американского противоракетного комплекса THAAD и ее экипаж.
Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер, его заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства США, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что комплекс развернут для усиления израильской противовоздушной обороны после ракетных атак Ирана 13 апреля и 1 октября.
Представитель Пентагона сказал, что "батарея THAAD дополнит интегрированную систему ПВО Израиля".
"Эти действия подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов к защите Израиля и американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана. Это часть более широких изменений, которые американские военные осуществили в течение последних месяцев, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от нападений со стороны Ирана и связанных с ним вооруженных формирований", - говорится в заявлении.
В американском оборонном ведомстве напомнили, что "это не первый раз, когда Соединенные Штаты размещают батарею THAAD в регионе". В 2023 году после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября президент США Джо Байден приказал военным развернуть батарею THAAD на Ближнем Востоке для защиты американских войск и интересов в регионе.
Кроме этого, в 2019 году США разместили батарею THAAD в Израиле для проведения учений.
Напомним, что вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля. Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
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- але українці сказали "ми горді, йдіть ***** й засуньте в сраку 300 мільярдів доларів й своє НАТО, самі заробим.
Як не новина, одразу все кацапське гівно налітає і верещить: а що, вам сша і з ангілєю щось должни?! та то ж ви самі 3ій потенціал зброї за здрасьте відали! ніхто не хоче за Україну вписуватися? правильно, так вам хохлам і надо. Ви ж не ізраїль, у якого зброю ніхто не забирав, який не в нато і якому ракети і дрони всім миром збивають. Чому? тому що ви поганого зеленського обрали. І тому що у вас був поганий кравчук із кучмою. От як були б хароші, то зразу б шольц всі тауруси віддав і байден томагавки.
Немає сил це блювотиння читати під кожною новиною
а інші чого сбивали всією бравою коаліцією? а, тому що кравчука з кучмою у них не було. І зе. саме так
у тебе в кожному пості помилка, так хто імбецил і кацап недороблений? в дзеркало подивись. все там.
Пішов на х* і відчепись від мене.
а слухати в ютубі якихось підстаркуватих міністрів, таке собі джерело достовірної інформації)
хто кому більше іранських ракет перепихне
Злі язики кажуть, що тцк затримують виключно тих, хто голосував проти Порошенка!
На сьогоднішній день найбільші військові контингенти США дислокуються в невеликих монархіях Перської затоки. Загалом понад 30 000 американських військовослужбовців базуються в Катарі, Кувейті та Бахрейні.
Вашингтон класифікує всі три країни Перської затоки як «основних союзників поза НАТО».
Найбільша військово-морська база США на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базується 5-й флот США і понад 9000 військовослужбовців.
13 серпня, Сполучені Штати схвалили продаж Ізраїлю військового обладнання на суму 20 мільярдів доларів. Йдеться про 50 ******** винищувачів 15EX, які є спеціально розробленою версією для Повітряно-космічних сил Ізраїлю.
"Президент України Володимир Зеленський сподівається отримати від президента США Джо Байдена запрошення для держави на вступ до https://tsn.ua/tags/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО до того, як американський лідер залишить Білий дім.
Це частина "плану перемоги", який Зеленський представить у Вашингтоні."
В Ливане прилетело рядом с постом миротворцев ООН, есть раненые. Первыми заголосили итальянцы, чьи военные пострадали, потом выяснилось, что не итальянские, а индонезийские. Министр иностранных дел Италии Крозетто обвинил Израиль в военных преступлениях. Когда ему указали, что израильские военные предупреждали и просили миротворцев убраться от греха, министр заявил, что это не оправдание, а миротворцы там находятся в соответствии с резолюцией ООН. Вот тут стоп и поподробнее.
В соответствии с резолюцией ООН миротворцы находятся в Южном Ливане, чтобы там не было Хезболлы. Выяснилось, что позиции Хезболлы были вплотную к посту, о чем, я полагаю, миротворцы прекрасно знали и на что Израиль периодически указывал. Но задачей миротворцев было получение грандиозных суточных/боевых и благополучное возвращение домой, чтобы потом честно заработанные потратить. То есть, если бы эти сраные миротворцы, голубые, маму их, каски, выполняли как следует свою работу, то и войны бы не было и никто бы не пострадала. Очень простая логическая цепочка.
Очень похоже на историю 1996 года, когда во время операции "Гроздья гнева" израильская артиллерия накрыла в ливанской Кафр-Кане ракетную установку Хезболлы, которая, вот неожиданность, располагалась аккурат в соседнем здании от поста миротворцев, набитого еще и беженцами. Образовалась куча трупов и после этого Израиль был вынужден операцию свернуть. Опять же, если не ошибаюсь, огонь артиллерии тогда вызвал офицер спецназа "Маглан", чья рота попала под обстрел, капитан Беннет, будущий премьер-министр Израиля.
Короче, миротворцы ООН служат террористам живым щитом. И все это прекрасно знают.
Причому мали робити миттєво і беззаперечно, бе стурбованостей і іншої х...ні! Бо захист України і відбиття агрессію росії, звільнення України від російських окупантів це питання безпеки самого ЄС.
Я впевнена там це розуміють, але.як завжди було в історії, сподіваються чужими руками жар загребсти.
але потрібно відрізняти маштаби війни , у нас найбільша війна з кінця 2 світової , в ізраїлі просто періодичні бойові дії відносно невеликої інтенсивності за тотальної переваги над противником