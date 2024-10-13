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США развернут в Израиле батарею противоракетного комплекса THAAD и ее экипаж, - Пентагон

США розгорне в Ізраїлі протиракетний комплекс THAAD

Глава Пентагона Ллойд Остин одобрил развертывание в Израиле батареи американского противоракетного комплекса THAAD и ее экипаж.

Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер, его заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства США, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что комплекс развернут для усиления израильской противовоздушной обороны после ракетных атак Ирана 13 апреля и 1 октября.

Представитель Пентагона сказал, что "батарея THAAD дополнит интегрированную систему ПВО Израиля".

"Эти действия подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов к защите Израиля и американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана. Это часть более широких изменений, которые американские военные осуществили в течение последних месяцев, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от нападений со стороны Ирана и связанных с ним вооруженных формирований", - говорится в заявлении.

В американском оборонном ведомстве напомнили, что "это не первый раз, когда Соединенные Штаты размещают батарею THAAD в регионе". В 2023 году после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября президент США Джо Байден приказал военным развернуть батарею THAAD на Ближнем Востоке для защиты американских войск и интересов в регионе.

Кроме этого, в 2019 году США разместили батарею THAAD в Израиле для проведения учений.

Напомним, что вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля. Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль планирует расширить зону наземной операции против "Хезболлы" в Ливане, - Politico

Автор: 

Израиль (1936) ПВО (2820) Пентагон (1467) США (27061)


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Топ комментарии
+30
Сша Україну роззброїло а батареї розгортає в Ізраїлі. Щось воно не нормально!
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13.10.2024 20:51
+18
тому що евреї дорожче українців
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13.10.2024 20:55
+15
США розброїло? не наші можновладці майже все розікрали і нічого нового не створювали і не виробляли? ах да, зараз про Меморандум буде стара пісня.. і про Біла Клінтона... ну-ну. тільки то стара і заїзджена пластинка. реальність інша. про реальну картину говорив Юрій Костенко, недавно це підтвердив Олексій Рева - міністр соц політики часів Пороха... https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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13.10.2024 20:57
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Сша Україну роззброїло а батареї розгортає в Ізраїлі. Щось воно не нормально!
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13.10.2024 20:51 Ответить
тому що евреї дорожче українців
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13.10.2024 20:55 Ответить
США розброїло? не наші можновладці майже все розікрали і нічого нового не створювали і не виробляли? ах да, зараз про Меморандум буде стара пісня.. і про Біла Клінтона... ну-ну. тільки то стара і заїзджена пластинка. реальність інша. про реальну картину говорив Юрій Костенко, недавно це підтвердив Олексій Рева - міністр соц політики часів Пороха... https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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13.10.2024 20:57 Ответить
"США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку"
- але українці сказали "ми горді, йдіть ***** й засуньте в сраку 300 мільярдів доларів й своє НАТО, самі заробим.
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13.10.2024 21:06 Ответить
ні, ми такого не казали. ми казали, що рашка буде дуже недовольна, якщо ми будемо йти в НАТО. та й самі тодішні наші політики і керовніки не могли собі уявити як можна вступати у НАТО, якщо ще вчора ми те НАТО вважали головним ворогом.
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13.10.2024 21:11 Ответить
це ти пишеш постійно тупі пости як із заїзженою пластинкою якогось no namе костенко що ляпає язиком що хоче, і що ніхто не може перевірити. Нікому просто так Україна б зброю не віддала. То був брудний шантаж сша, і у кожного у кого більше 1 звилини в головному мозку зрозуміло, яку наволочну історію сша з англією зробили щодо нас.
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13.10.2024 22:53 Ответить
Силою США забрали чи як? Чи не наші починаючи з кравчука, а потім і кучма з рашкою по засосах були? У кого був свій розум (маю на увазі прибалтів) ті швиденько скористквалися шансом, а наші соплі кремлівські жували, а тепер вам америка не така. Пішли нах ботяри зі своєю кремлівською заїзженою платівкою.
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13.10.2024 23:19 Ответить
це ти кремлівська ботяра пшла на х*.
Як не новина, одразу все кацапське гівно налітає і верещить: а що, вам сша і з ангілєю щось должни?! та то ж ви самі 3ій потенціал зброї за здрасьте відали! ніхто не хоче за Україну вписуватися? правильно, так вам хохлам і надо. Ви ж не ізраїль, у якого зброю ніхто не забирав, який не в нато і якому ракети і дрони всім миром збивають. Чому? тому що ви поганого зеленського обрали. І тому що у вас був поганий кравчук із кучмою. От як були б хароші, то зразу б шольц всі тауруси віддав і байден томагавки.
Немає сил це блювотиння читати під кожною новиною
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13.10.2024 23:35 Ответить
ну так цеж твоє блювотиння. в тебе в голові блювотиння, того й таке блювотиння і несеш тут. дафай, заведи ще тут свою платівку, що треба на америкосів в суд подати за те, що нас не захищають.. довб ойопа ти кацапського кусок.. а те що у Ізраїля є безпековий договір із США, який надає їм статус головного союзника США поза блоком НАТО, то це тобі не говорить ні про що? США ж не просто так збивають ті ракети над Ізраїлем і по дорозі на Ізраїль через Йорданію. вони в рамках безпекового договору діють, а не тому що євреї хороші, а українці погані. де наш безпековий договір із США про надання нам статусу головного союзника США за блоком НАТО? Верховна Рада навіть до Конгресу не змогла звернутися з таким проханням. у 21-му році. коли тільки 24 депутати із фракції Пороха проголосували "за", а слуги народу, жопоблок і партія жульки проголосували "проти" такого звернення. а Конгрес ще у 2019-му році вніс на розгляд закон про надання Україні цього статусу.. закон внесли і чекали звернення від України. де звернення наше? слуги наріду провалили голосування... а потім верес від Зеленого: "Байден, пачіму ми нє в НАТО?" а з 2019-го року він пропустив усі саміти НАТО. то кому бл.. більше треба? нам НАТО? чи натівцям Україну? без України НАТО спокійно проживе. а от як ми без НАТО? послухай що розумні люди говорять https://youtu.be/0u-AjJ25wYk?si=ojbMnUr5RRiAQA8C може тоді в тебе буде менше того блювотиння у твоїй недорозвинутій макітрі.
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14.10.2024 00:32 Ответить
випорожнився? це ж треба так пронесло))
а інші чого сбивали всією бравою коаліцією? а, тому що кравчука з кучмою у них не було. І зе. саме так
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14.10.2024 00:36 Ответить
лікуйся, імбецил.. українською пишеться збивали, а не сбивали. кацап ти недороблений.
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14.10.2024 00:45 Ответить
розброїло? недовольна? верес від Зеленого? керовніки?

у тебе в кожному пості помилка, так хто імбецил і кацап недороблений? в дзеркало подивись. все там.
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15.10.2024 01:19 Ответить
ти імбецильно-недороблений кацапський бот. бо тільки кацапські боти можуть нести тут дичину про те, що потрібно на Штати подати в суд за те, що вони не захищають Україну.
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15.10.2024 01:23 Ответить
ти імбецильно-недороблений кацапський бот. бо тільки кацапські боти можуть нести тут дичину і зневажати інших дописувачів, якщо їх думка відрізняється від твоєї, примітивно-недолугої.
Пішов на х* і відчепись від мене.
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15.10.2024 01:44 Ответить
в тебе не думка, в тебе кацапський наратив - розісрати українців з американцями і європейцями.
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15.10.2024 01:49 Ответить
От упоротий дебіл, точно за зечмо голосував
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14.10.2024 00:59 Ответить
це ти тут ноу нейм, а Костенко тоді працював міністром, який тоді був присутній на усіх цих переговорах. невже ти справді думаєш, що притомні люди повірять тут тобі, ноунейму, а не Костенку? ну-ну. )
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13.10.2024 23:25 Ответить
про 1 звилину, то було не про тебе. Ну чого нема, того нема)
а слухати в ютубі якихось підстаркуватих міністрів, таке собі джерело достовірної інформації)
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13.10.2024 23:28 Ответить
не таке собі, а він реальний учасник і очевидець тих подій, учасник тої переговірної групи.
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14.10.2024 00:12 Ответить
Доучавствовався?
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14.10.2024 04:24 Ответить
Воїн Костенко. Вратарь- мотало.
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13.10.2024 23:39 Ответить
Єрвреї мають великий вплив на фінансову систему США а українська діаспора далеко позаду мексиканців, китайців, індусів і філіпінців. Нам за 2 роки дали 150 млрд фінансової допомоги могли б уже купити одну батарею.
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13.10.2024 21:00 Ответить
Тa ні, просто вони підписaли тaкий договір із СШA,
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13.10.2024 21:07 Ответить
Думаю, що якби на Банковій сиділа українська влада, а не кремлівські кроти, то була б зовсім інша ситуація. Як вже тільки партнери не натякали зеленому чму про кротівню та корупцію, а воно падло тільки відморожується.
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13.10.2024 21:02 Ответить
Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
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13.10.2024 21:04 Ответить
По Ізраїлю за рік випущено 26000 ракет, а тепер з Ірану полетять тисячі серйозніших ракет - балістичні. Таких у рашки небагато, тому вони просять їх теж у Ірану. У підсумку, чим більше полетить по Ізраїлю - тим менше залишиться для України. Тож у Ізраїлю та України - спільний фронт.
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13.10.2024 21:18 Ответить
еге ж, єврейський
хто кому більше іранських ракет перепихне
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13.10.2024 21:44 Ответить
Ізраїль союзник США, СОЮЗНИК. А ми партнер. Відчуваєте різницю? І про роззброєння досить вже волати, самі повіддавали рашці літаки і ракети за газ, США про це ніколи не просили. Їх єдиний інтерес була стратегічна ядерна зброя, яка була на них направлена і контролювалася з москви. Зрозуміло, що вони хотіли щоб та зброя була і на території яку контролює рашка
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13.10.2024 21:18 Ответить
бо в Ізраілі євреї правільні, а у нас - НЕ правільні
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13.10.2024 21:42 Ответить
Наші євреї майже всі лаптями смердять і паспорти расєйські мають
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13.10.2024 23:22 Ответить
Одні думають як захиститися, а інші як потжать. Одяг лисого все сказав.
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13.10.2024 23:33 Ответить
Та невже, от прямо взяло і розброїло? Не набридло ці обіженні казочки повторювати.
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13.10.2024 20:54 Ответить
Це називається, основний союзник поза НАТО .
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13.10.2024 20:57 Ответить
який зелена влада просрала. у вересні 21-го тільки 24 депутати із ЄС проголосували "за" звернення до Конгресу США із проханням надати Україні цей статус.. ан ніт, слуги наріду, жопоблоки і жулька (привіт упоротому юлеботу Сулимі) проголосували "проти".
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13.10.2024 21:02 Ответить
Норм -- і вибори не на заваді
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13.10.2024 20:57 Ответить
Американські євреї захищають євреїв в Ізраелі попри усілякі шашні недотаньяхи з пуйлом.
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13.10.2024 21:04 Ответить
Так - в них там лоббі
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13.10.2024 21:06 Ответить
крок на упередження… таким чином(як намене трохи за рано) демонструють з ким доведеться зв'язатися в разі знищення цієї батареї… яструби сховали свої крила в пісок - так з'явились страуси…
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13.10.2024 20:57 Ответить
Одразу видно для кого Штати союзник, а для кого просто так.
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13.10.2024 20:58 Ответить
США вооружает Израиль, а зелень разоружает Украину. Но "виноват" в этом Порох.
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13.10.2024 20:59 Ответить
І це ще не все!)))

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13.10.2024 21:11 Ответить
І це ще не все!
Злі язики кажуть, що тцк затримують виключно тих, хто голосував проти Порошенка!
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13.10.2024 21:17 Ответить
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14.10.2024 10:34 Ответить
Ізраїль страж заходу на Близькому Сході. Як би зараз волали "пропалестинці" якби Ізраїль не стримував цю дику орду. Забули Хрестові походи.
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13.10.2024 21:01 Ответить
Первый еврейский погром в Европе произошел во время Крестовых походов. Так что еврей-крестоносец это оксюморон.
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13.10.2024 22:10 Ответить
Вже прочитали книжку Майкла Шмідта "Дональд Трамп проти Сполучених Штатів"?
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13.10.2024 21:08 Ответить
Отакої! А цього трамподрочера вже потерли...
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13.10.2024 21:09 Ответить
Рatriot в порівнянні з THAAD це просто коробка з феєрверками , і все одно США знаходять постійні відмовки тільки б не поставити їх в достатній кількості .
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13.10.2024 21:04 Ответить
Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ розміщують військові об'єкти або війська США.

На сьогоднішній день найбільші військові контингенти США дислокуються в невеликих монархіях Перської затоки. Загалом понад 30 000 американських військовослужбовців базуються в Катарі, Кувейті та Бахрейні.

Вашингтон класифікує всі три країни Перської затоки як «основних союзників поза НАТО».

Найбільша військово-морська база США на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базується 5-й флот США і понад 9000 військовослужбовців.
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13.10.2024 21:06 Ответить
Тепер, Вова, жуй соплі і кусай лікті від заздрості і чергового усвідомлення своєї нікчемності для т.зв. "союзників" і (статевих) "партнерів", яким ти віддаєш задарма титанові (та інші стратегічні) родовища і підприємства і які тебе "мають" в усіх непристойних статевих позах.
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13.10.2024 21:07 Ответить
йому пофіг на все , запамʼятайте це врешті решт вже
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13.10.2024 21:10 Ответить
Ну, мають так, як воно того й заслуговує, але, на жаль, розраховуватися прийдеться нам, українцям.
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13.10.2024 21:13 Ответить
Ізраїль має у своєму арсеналі щонайменше 90 ядерних боєголовок, за оцінками американської Асоціації з контролю над озброєннями.
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13.10.2024 21:13 Ответить
на Іран вистачить, і ще на декількох ідіотів...
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13.10.2024 21:38 Ответить
Ізраїль купує у США F-15EX, які є ноcіями ядерних боєголовок.

13 серпня, Сполучені Штати схвалили продаж Ізраїлю військового обладнання на суму 20 мільярдів доларів. Йдеться про 50 ******** винищувачів 15EX, які є спеціально розробленою версією для Повітряно-космічних сил Ізраїлю.
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13.10.2024 22:42 Ответить
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13.10.2024 22:44 Ответить
Русскій? За Зєлєнскава галасавал?
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13.10.2024 21:27 Ответить
Ти шо, не дивишся відосіки Лідора?! 😠

"Президент України Володимир Зеленський сподівається отримати від президента США Джо Байдена запрошення для держави на вступ до https://tsn.ua/tags/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО до того, як американський лідер залишить Білий дім.
Це частина "плану перемоги", який Зеленський представить у Вашингтоні."
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13.10.2024 22:30 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Ливане прилетело рядом с постом миротворцев ООН, есть раненые. Первыми заголосили итальянцы, чьи военные пострадали, потом выяснилось, что не итальянские, а индонезийские. Министр иностранных дел Италии Крозетто обвинил Израиль в военных преступлениях. Когда ему указали, что израильские военные предупреждали и просили миротворцев убраться от греха, министр заявил, что это не оправдание, а миротворцы там находятся в соответствии с резолюцией ООН. Вот тут стоп и поподробнее.

В соответствии с резолюцией ООН миротворцы находятся в Южном Ливане, чтобы там не было Хезболлы. Выяснилось, что позиции Хезболлы были вплотную к посту, о чем, я полагаю, миротворцы прекрасно знали и на что Израиль периодически указывал. Но задачей миротворцев было получение грандиозных суточных/боевых и благополучное возвращение домой, чтобы потом честно заработанные потратить. То есть, если бы эти сраные миротворцы, голубые, маму их, каски, выполняли как следует свою работу, то и войны бы не было и никто бы не пострадала. Очень простая логическая цепочка.

Очень похоже на историю 1996 года, когда во время операции "Гроздья гнева" израильская артиллерия накрыла в ливанской Кафр-Кане ракетную установку Хезболлы, которая, вот неожиданность, располагалась аккурат в соседнем здании от поста миротворцев, набитого еще и беженцами. Образовалась куча трупов и после этого Израиль был вынужден операцию свернуть. Опять же, если не ошибаюсь, огонь артиллерии тогда вызвал офицер спецназа "Маглан", чья рота попала под обстрел, капитан Беннет, будущий премьер-министр Израиля.

Короче, миротворцы ООН служат террористам живым щитом. И все это прекрасно знают.
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13.10.2024 21:30 Ответить
Очікую тут на коментаторів, які постійно прославляють силу армії Ізраїлю. Мовляв, от у них!
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13.10.2024 21:32 Ответить
Не очікуй. Вони вже перефарбувалися. Вони взагалі смішні, спочатку голосували за Зеленського, а потім коли зрозуміли що їх тут будуть бити, відразу перефарбувалися і вже проти Зеленського.Тут таких 90 % коментаторів. А ти 100 % серед них.
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13.10.2024 21:41 Ответить
Хтось же ж має місце білоруссіі зайняти...
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13.10.2024 23:40 Ответить
Якщо йти за логікою речей, то те саме, що робить США для Ізраіля, мав робити для України Євросоюз і Британія!
Причому мали робити миттєво і беззаперечно, бе стурбованостей і іншої х...ні! Бо захист України і відбиття агрессію росії, звільнення України від російських окупантів це питання безпеки самого ЄС.
Я впевнена там це розуміють, але.як завжди було в історії, сподіваються чужими руками жар загребсти.
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13.10.2024 21:38 Ответить
Так вони і підтримали!
але потрібно відрізняти маштаби війни , у нас найбільша війна з кінця 2 світової , в ізраїлі просто періодичні бойові дії відносно невеликої інтенсивності за тотальної переваги над противником
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13.10.2024 21:45 Ответить
Вам це не треба, Вам хоч поржать. Вперед.
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13.10.2024 23:37 Ответить
і на це не потрібні роки, правда, друзі?
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13.10.2024 21:52 Ответить
У Израиля паника - дрон попал в их военную базу. 40 человек задело. Война дронами дешевая штука и теперь она станет массовой.
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13.10.2024 22:09 Ответить
Everyone wants to look strong and tough. But smart people know that you can only do that at the expense of the weak. If you challenge someone who is strong and determined, you can lose. To be considered strong, beat up the weak and be very careful with those who can do you real harm.
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13.10.2024 22:18 Ответить
That's right,putin stands behind the backs of the weak, fooled population.
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14.10.2024 10:45 Ответить
Іран вже давно можна було розмотати як Ірак і прибрати його як основного спонсора всіх близькосхідних терористів.Але ні,ці тупі західні деескалатори дочекаються коли там розроблять ядерну зброю і тоді будуть воювати вже з ядерною державою.
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14.10.2024 00:57 Ответить
"перехват выше стратосферы, боевая часть инертнаяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-31 [27] https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-32 [28] https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-33 [29] https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-34 [30] https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD#cite_note-35 [31] , данных о возможностях перехвата в стратосфере (ниже 50 км над поверхностью Земли) и тропосфере (ниже 12 км над поверхностью Земли) нет.
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14.10.2024 10:57 Ответить
 
 