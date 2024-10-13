США развернут в Израиле батарею противоракетного комплекса THAAD и ее экипаж, - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин одобрил развертывание в Израиле батареи американского противоракетного комплекса THAAD и ее экипаж.

Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер, его заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства США, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что комплекс развернут для усиления израильской противовоздушной обороны после ракетных атак Ирана 13 апреля и 1 октября.

Представитель Пентагона сказал, что "батарея THAAD дополнит интегрированную систему ПВО Израиля".

"Эти действия подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов к защите Израиля и американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана. Это часть более широких изменений, которые американские военные осуществили в течение последних месяцев, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от нападений со стороны Ирана и связанных с ним вооруженных формирований", - говорится в заявлении.

В американском оборонном ведомстве напомнили, что "это не первый раз, когда Соединенные Штаты размещают батарею THAAD в регионе". В 2023 году после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября президент США Джо Байден приказал военным развернуть батарею THAAD на Ближнем Востоке для защиты американских войск и интересов в регионе.

Кроме этого, в 2019 году США разместили батарею THAAD в Израиле для проведения учений.

Напомним, что вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля. Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

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