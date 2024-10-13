США розгорнуть в Ізраїлі батарею протиракетного комплексу THAAD та її екіпаж, - Пентагон

Очільник Пентагону Ллойд Остін схвалив розгортання в Ізраїлі батареї американського протиракетного комплексу THAAD та її екіпаж.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, його заява опублікована на сайті оборонного відомства США, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що комплекс розгорнуть для посилення ізраїльської протиповітряної оборони після ракетних атак Ірану 13 квітня і 1 жовтня.

Речник Пентагону сказав, що "батарея THAAD доповнить інтегровану систему ППО Ізраїлю".

"Ці дії підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів до захисту Ізраїлю та американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичних ракет з боку Ірану. Це частина більш широких змін, які американські військові здійснили впродовж останніх місяців, щоб підтримати оборону Ізраїлю і захистити американців від нападів з боку Ірану і повʼязаних з ним збройних формувань", - йдеться у заяві.

В американському оборонному відомстві нагадали, що "це не вперше, коли Сполучені Штати розміщують батарею THAAD у регіоні". У 2023 році після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня президент США Джо Байден наказав військовим розгорнути батарею THAAD на Близькому Сході для захисту американських військ та інтересів у регіоні.

Окрім цього, у 2019 році США розмістили батарею THAAD в Ізраїлі для проведення навчань.

Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю. Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

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