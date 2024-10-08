Израиль планирует расширить зону наземной операции против "Хезболлы" в Ливане, - Politico

Армия обороны Израиля развернула дополнительные войска вблизи границы с Ливаном, что может свидетельствовать о планах ЦАХАЛа расширить свою наземную операцию против террористической группировки "Хезболлы".

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во вторник, 8 октября, ЦАХАЛ перебросил четвертую боевую дивизию в Ливан, доведя общее количество своих солдат на этом участке границы до более 15 000 человек.

Издание сообщило, что новая дивизия была развернута в западной части региона, тогда как израильские войска уже действуют в восточных и центральных районах южного Ливана.

"ЦАХАЛ описал свои наземные операции 1 октября как "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды, основанные на основе точных разведывательных данных" против "Хезболлы", хотя за последнюю неделю это наступление расширилось", - говорится в публикации.

Трансграничное вторжение Израиля ознаменовало новый этап в войне после волны воздушных ударов по Бейруту и другим городам Ливана, в результате которых погибли сотни людей, включая лидера боевиков "Хезболлы" Хасана Насраллы, добавило Politico.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

