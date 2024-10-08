Ізраїль планує розширити зону наземної операції проти "Хезболли" у Лівані, - Politico

Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові війська поблизу кордону з Ліваном, що може свідчити про плани ЦАХАЛу розширити свою наземну операцію проти терористичного угруповання "Хезболли".

Зазначається, що у вівторок, 8 жовтня, ЦАХАЛ перекинув четверту бойову дивізію до Лівану, довівши загальну кількість своїх солдатів на цій ділянці кордону до понад 15 000 осіб.

Видання повідомило, що нова дивізія була розгорнута в західній частині регіону, тоді як ізраїльські війська вже діють у східних і центральних районах південного Лівану.

"ЦАХАЛ описав свої наземні операції 1 жовтня як "обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди, засновані на основі точних розвідувальних даних" проти "Хезболли", хоча за останній тиждень цей наступ розширився", - йдеться у публікації.

Транскордонне вторгнення Ізраїлю ознаменувало новий етап у війні після хвилі повітряних ударів по Бейруту та інших містах Лівану, в результаті яких загинули сотні людей, включаючи лідера бойовиків "Хезболла" Хасана Насралли, додало Politico.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.