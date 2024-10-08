Ізраїль планує розширити зону наземної операції проти "Хезболли" у Лівані, - Politico
Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові війська поблизу кордону з Ліваном, що може свідчити про плани ЦАХАЛу розширити свою наземну операцію проти терористичного угруповання "Хезболли".
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у вівторок, 8 жовтня, ЦАХАЛ перекинув четверту бойову дивізію до Лівану, довівши загальну кількість своїх солдатів на цій ділянці кордону до понад 15 000 осіб.
Видання повідомило, що нова дивізія була розгорнута в західній частині регіону, тоді як ізраїльські війська вже діють у східних і центральних районах південного Лівану.
"ЦАХАЛ описав свої наземні операції 1 жовтня як "обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди, засновані на основі точних розвідувальних даних" проти "Хезболли", хоча за останній тиждень цей наступ розширився", - йдеться у публікації.
Транскордонне вторгнення Ізраїлю ознаменувало новий етап у війні після хвилі повітряних ударів по Бейруту та інших містах Лівану, в результаті яких загинули сотні людей, включаючи лідера бойовиків "Хезболла" Хасана Насралли, додало Politico.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль