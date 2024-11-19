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Ізраїль виявив у "Хезболли" великі запаси сучасної російської зброї, - WSJ

У ліванської Хезболли знайшли велику кількість сучасної російської зброї

Під час наземної військової операції у південному Лівані війська Ізраїлю знайшли значні арсенали сучасної російської зброї, які використовувалися терористичним угрупованням "Хезболла".

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на сирійських силовиків і арабського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед знайденого озброєння — сучасні протитанкові ракети "Корнет", виготовлені у 2020 році.

За даними джерел видання, ця зброя була передана "Хезболлі" в останні роки з російських арсеналів у Сирії.

Росія вже тривалий час постачає зброю сирійській армії й контролює власні склади на території країни, пише WSJ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦАХАЛ заявив, що їм вдалось ліквідувати ймовірного наступника лідера "Хезболи" Насралли 

Видання зазначає, що раніше російська зброя, якою володіла "Хезболла", була менш сучасною, а деякі зразки походили ще з радянських часів.

Натомість нинішні знахідки Ізраїлю вказують на новіші та більш досконалі види озброєння, яких виявилося більше, ніж очікували військові аналітики.

Повідомляється, що ця зброя значно підвищила бойові можливості "Хезболли", дозволяючи їй ефективніше давати відсіч навіть після знищення її керівництва внаслідок ізраїльських авіаударів.

Серед захопленої зброї, крім російських ракетних комплексів "Корнет", виявили й інші типи: "Метис", "Конкурс", "Фагот" і "Малютка".

Як додав ізраїльский військовий, близько 60−70% озброєння, яке було знайдено в перші дні наступу в Лівані, російського виробництва.

Читайте також: ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу російську зброю на базах "Хезболли" у Лівані, - Нетаньяху. ФОТОрепортаж 

Автор: 

Ізраїль (1639) зброя (7457) росія (65098) Хезболла (34)


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Топ коментарі
+32
Ще один любитель позаглядати )(уйлу в анус
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19.11.2024 17:48
+20
Як неочікувано!
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19.11.2024 17:46
+18
Та невже?
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19.11.2024 17:43
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Та невже?
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19.11.2024 17:43 Відповісти
Як неочікувано!
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19.11.2024 17:46 Відповісти
Та не може такого бути! Я не вірю! Какіє ваші даказатєльства
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19.11.2024 19:39 Відповісти
Угу, тисячі вже фізичних осіб (держслужбовців) та юридичних осіб (держкомпаній) засрашки входять в CDN-списки підсанкційних об'єктів, які фінансують та підтримують тероризм.

Тисячі доказів постачання засрашкою зброї та найманців визнаним терористичним організаціям світу.

Більша частина бюджету засрашки використовується для фінансування терористичних атак та війни проти України - члена і засновника ООН.

І що? А похєру: "директорат" FATF не бачить необхідності та доказів для включення засрашки в "чорний список" підтримувачів тероризму...
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19.11.2024 17:47 Відповісти
Якщо я не помиляюся то прем'єр міністр Ізраїлю їздив на 9 травня до москви і разом з пуйлом несли "своїх" дідів на палках? Ну то допоміг вам пуйло, повірили йому?
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19.11.2024 17:47 Відповісти
"Етодругоє.

Там жівьот 600 тисяч єврєєв, ми должни учітивать етообстоятєльство."
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19.11.2024 18:00 Відповісти
Не 600, а 240 тисяч станом на минулий рік.
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19.11.2024 18:15 Відповісти
значить 360 переїхало в Ізраїль, але ватниками бути не перестали
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19.11.2024 20:54 Відповісти
Ще один любитель позаглядати )(уйлу в анус
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19.11.2024 17:48 Відповісти
Це теж гибрідна війна. Війна євреям руками мусульман ! Ніколи кацапи не погодяться на існуванні євреїв. Ще при срср було таке. То "якщо у крані немає води, то значить випили жиди!" То "подивіться на керівництво у кремлі - там одні жиди !" А ціла країна - це їм осиновий кіл у ср.....
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19.11.2024 17:50 Відповісти
А путін з мєдвєдевим араби, чи що?
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19.11.2024 17:59 Відповісти
Вони мені не доповідали. Проте їх національність не головне. Вони ж більшовики - рашисти. А більшовизм - світова біда 20 й 21 сторіч. І виявилось більш життєво здатна ніж фашизм. Бо краще пристосовуються до зовнішніх умов
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19.11.2024 18:07 Відповісти
Росінтерн.
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19.11.2024 18:13 Відповісти
Кацапи ні...але є ті хто кацапами керує, грабує кацапів, обирає іпотеками а потім натравлює на Україну...І вони трохи іншої думки
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19.11.2024 19:37 Відповісти
а якщо у крані є вода? .......
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19.11.2024 20:55 Відповісти
то значить жид насцяв туда. Кацап всегда знает, что и почему.
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19.11.2024 23:42 Відповісти
Було б дивно, якби він її не виявив.
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19.11.2024 17:56 Відповісти
І що зробить Ізраіль? - знищить зброю чи передасть Украіні?
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19.11.2024 17:56 Відповісти
запитання із зірочкою
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19.11.2024 18:04 Відповісти
вже одна депутатка кнессету запропонувала віддати цю зброю Україні.Особисто я не вірю,що це трапиться,та відчуваю від цього сором за наш уряд.
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19.11.2024 18:07 Відповісти
Вдарить нею по москві.
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19.11.2024 18:10 Відповісти
Политтехнолог Шейтельман: На прошлых выборах в Израиле висел билборд Нетаньяху с Путиным. Поэтому я жду не много военной помощи Украине от Израиля
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19.11.2024 18:14 Відповісти
Але звісно Нетаньягу, все так же буде "нейтральним" - а то раптом "рашисти передадуть зброю терористам!"
І ніякий нахвалений Мосаад не застрелить якогось генерала в Москві. Бо воювати з вчорашніми козопасами, набагато безпечніше, як для життя, так і для іміджу "всесильної" спецслужби.
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19.11.2024 17:57 Відповісти
ізраільтяни скажуть, що в них з росією якісь там спільні інтереси в сирії і багато туристів з росії.

якась там російська зброя у хізбали - ну хіба це привід ображатись ? навіть не здивуюсь, якщо її віддадуть в цілому вигляді назад росіянам (а то ескалація)
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19.11.2024 18:00 Відповісти
то може почекать що вони скажуть?
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19.11.2024 23:43 Відповісти
Не може бути? Та ви що? Натаньяху їздив на болота і чіпляв георієвську стрічку.Підримував дружні стосунки з фюрером кремлівських під час війни.
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19.11.2024 18:03 Відповісти
Бо сподівався, що кремль підтримає саме Ізраїль. А тут така проруха ! І 600 тисяч не допомогли, бо палестинців більш ? У мацквє ?
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19.11.2024 18:11 Відповісти
Но-но! Не треба тут нагнітати! Може то не кацапська зброя а дешеяа китайська підробка? Не треба ескалаці'! Треба зателефонувати пуцину, адже він хоче миру і тому не міг таке зробити. А взагалі, не починайте третю світову.
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19.11.2024 18:04 Відповісти
Ізраїль висловив занепокоєння?
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19.11.2024 18:09 Відповісти
Зять Трампа передав план закінчення війни. Все теж саме, що і ООН у 2006. Але хочуть втиснути х.....в програму -ну як же без нього Натаньяху з Трампом розсусолювати. А не вигорить з планом-і хер з ним. Ізраїль і так справиться. Там крєпко треснула полуось Гниловодськ -Тегеран.
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19.11.2024 18:13 Відповісти
В Израиле предложили передать Украине захваченное ЦАХАЛ оружие российского производства.

посмотрим
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19.11.2024 18:19 Відповісти
Не передатуть,ось побачиш.Як кажуть гроші не пахнуть.Ізраїль має фінансові інтереси на болотах.На жертви українців начхати.
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19.11.2024 18:49 Відповісти
Навіщо Ассаду протитанкові системи? Його опозиція має танки? Навіть ІГІЛ їздить тільки на джипах.
Правильно ізраїльтяни вчинили, коли послали Гутериша нафіг
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19.11.2024 18:29 Відповісти
Меня всегда удивляла патологическая любовь евреев к кацапам не смотря на погромы, черносотенцев и тд, и тп. Это видимо пример одного из проявлений стокгольмского синдрома.
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19.11.2024 18:34 Відповісти
Думали, що якшо дружити з дворовим *********, то той ******* не буде їх киздити і відбирати гроші. І як завжди так буває в таких випадках, сталося з точністю до навпаки.
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19.11.2024 18:48 Відповісти
можливо для використання у своїх цілях, бо наприклад українців вони недолюблюють.
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19.11.2024 20:56 Відповісти
Смиявсь. А украинцы украинцев любят? Такого обсеру друг друга, как на любом украинском сайте, включая и Цензор еще и поискать надо. Хуже только кацапы, те вообще друг друга жрать готовы.
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19.11.2024 23:47 Відповісти
Зате Ізраїл довго догоджав злочинцю путіну ,тепер дійшло ?
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19.11.2024 18:40 Відповісти
Вони все знали і на далі будуть підтримувати дружні стосунки з фюрером
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19.11.2024 18:53 Відповісти
Та вони вже кільки тижнів з тих тунелів вантажівками тони тої зброї вивозять.
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19.11.2024 18:46 Відповісти
Я поважаю Євреїв та водночас ненавиджу кончених Жидів, що підтримують "русский мир" та все, що з ним пов'язано.
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19.11.2024 19:24 Відповісти
я их также ненавижу,хотя их много в Израиле!
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19.11.2024 21:20 Відповісти
це як же треба себе не поважати, щоб знати що каци передають арабам зброю, яка вбиває євреїв, і робити вигляд що все ОК!!
чи вони зовсім здуріли??!
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20.11.2024 00:23 Відповісти
 
 