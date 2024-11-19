Ізраїль виявив у "Хезболли" великі запаси сучасної російської зброї, - WSJ
Під час наземної військової операції у південному Лівані війська Ізраїлю знайшли значні арсенали сучасної російської зброї, які використовувалися терористичним угрупованням "Хезболла".
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на сирійських силовиків і арабського чиновника, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, серед знайденого озброєння — сучасні протитанкові ракети "Корнет", виготовлені у 2020 році.
За даними джерел видання, ця зброя була передана "Хезболлі" в останні роки з російських арсеналів у Сирії.
Росія вже тривалий час постачає зброю сирійській армії й контролює власні склади на території країни, пише WSJ.
Видання зазначає, що раніше російська зброя, якою володіла "Хезболла", була менш сучасною, а деякі зразки походили ще з радянських часів.
Натомість нинішні знахідки Ізраїлю вказують на новіші та більш досконалі види озброєння, яких виявилося більше, ніж очікували військові аналітики.
Повідомляється, що ця зброя значно підвищила бойові можливості "Хезболли", дозволяючи їй ефективніше давати відсіч навіть після знищення її керівництва внаслідок ізраїльських авіаударів.
Серед захопленої зброї, крім російських ракетних комплексів "Корнет", виявили й інші типи: "Метис", "Конкурс", "Фагот" і "Малютка".
Як додав ізраїльский військовий, близько 60−70% озброєння, яке було знайдено в перші дні наступу в Лівані, російського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як неочікувано!
Тисячі доказів постачання засрашкою зброї та найманців визнаним терористичним організаціям світу.
Більша частина бюджету засрашки використовується для фінансування терористичних атак та війни проти України - члена і засновника ООН.
І що? А похєру: "директорат" FATF не бачить необхідності та доказів для включення засрашки в "чорний список" підтримувачів тероризму...
Там жівьот 600 тисяч єврєєв, ми должни учітивать етообстоятєльство."
І ніякий нахвалений Мосаад не застрелить якогось генерала в Москві. Бо воювати з вчорашніми козопасами, набагато безпечніше, як для життя, так і для іміджу "всесильної" спецслужби.
якась там російська зброя у хізбали - ну хіба це привід ображатись ? навіть не здивуюсь, якщо її віддадуть в цілому вигляді назад росіянам (а то ескалація)
посмотрим
Правильно ізраїльтяни вчинили, коли послали Гутериша нафіг
чи вони зовсім здуріли??!