Двое мужчин избили и ограбили военного в Жмеринке на Виннитчине, - Нацполиция

В Жмеринке на железнодорожном вокзале двое мужчин совершили нападение на 51-летнего военнослужащего из Хмельницкой области.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября около 1:10. Потерпевший рассказал, что незнакомцы подошли к нему на одной из платформ вокзала, спровоцировали словесный конфликт, после чего применили силу и отобрали рюкзак с мобильными телефонами и другими вещами.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от самого пострадавшего. Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемых задержали на территории железнодорожного вокзала. Ими оказались 34-летний киевлянин и 38-летний житель города Хмельник. Похищенные вещи изъяты.

По информации полиции, злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания и ждут избрания меры пресечения.

Читайте также: Нападение на волонтера в Киеве из-за украинского языка: обвиняемых освободили от наказания из-за их пенсионного возраста