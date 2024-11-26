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Двое мужчин избили и ограбили военного в Жмеринке на Виннитчине, - Нацполиция

В Жмеринке на железнодорожном вокзале двое мужчин совершили нападение на 51-летнего военнослужащего из Хмельницкой области.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

у жмеринці поліцейські затримали двох зловмисників, які пограбували військовослужбовця

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября около 1:10. Потерпевший рассказал, что незнакомцы подошли к нему на одной из платформ вокзала, спровоцировали словесный конфликт, после чего применили силу и отобрали рюкзак с мобильными телефонами и другими вещами.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от самого пострадавшего. Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемых задержали на территории железнодорожного вокзала. Ими оказались 34-летний киевлянин и 38-летний житель города Хмельник. Похищенные вещи изъяты.

По информации полиции, злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания и ждут избрания меры пресечения.

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нападение (2208) военнослужащие (6117) Жмеринка (13)


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На 51-річного військовослужбовця напали 34-річний киянин та 38-річний мешканець міста Хмільник. Це що за лайно в них має бути у голові?
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26.11.2024 13:41 Ответить
Нащадки кацапів
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26.11.2024 13:58 Ответить
Скоріше нащадки ссср
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26.11.2024 14:36 Ответить
какого ссср в 34 года?
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26.11.2024 15:21 Ответить
Лайно воно скрізь лайно... На передову...
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26.11.2024 13:44 Ответить
Один я вважаю, що в комендантський час потрібно порушників ловити, а вони шляються як вдень
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26.11.2024 15:09 Ответить
 
 