Двоє чоловіків побили та пограбували військового у Жмеринці на Вінниччині, - Нацполіція

У Жмеринці на залізничному вокзалі двоє чоловіків здійснили напад на 51-річного військовослужбовця з Хмельниччини.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції України у Вінницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в ніч на 26 листопада близько 1:10. Потерпілий розповів, що незнайомці підійшли до нього на одній із платформ вокзалу, спровокували словесний конфлікт, після чого застосували силу та відібрали рюкзак із мобільними телефонами та іншими речами.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції від самого постраждалого. Завдяки оперативним діям правоохоронців підозрюваних затримали на території залізничного вокзалу. Ними виявилися 34-річний киянин та 38-річний мешканець міста Хмільник. Викрадені речі вилучені.

За інформацією поліції, зловмисникам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Наразі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання та чекають на обрання запобіжного заходу.

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