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Двоє чоловіків побили та пограбували військового у Жмеринці на Вінниччині, - Нацполіція

У Жмеринці на залізничному вокзалі двоє чоловіків здійснили напад на 51-річного військовослужбовця з Хмельниччини.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції України у Вінницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

у жмеринці поліцейські затримали двох зловмисників, які пограбували військовослужбовця

Інцидент стався в ніч на 26 листопада близько 1:10. Потерпілий розповів, що незнайомці підійшли до нього на одній із платформ вокзалу, спровокували словесний конфлікт, після чого застосували силу та відібрали рюкзак із мобільними телефонами та іншими речами.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції від самого постраждалого. Завдяки оперативним діям правоохоронців підозрюваних затримали на території залізничного вокзалу. Ними виявилися 34-річний киянин та 38-річний мешканець міста Хмільник. Викрадені речі вилучені.

За інформацією поліції, зловмисникам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Наразі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання та чекають на обрання запобіжного заходу.

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На 51-річного військовослужбовця напали 34-річний киянин та 38-річний мешканець міста Хмільник. Це що за лайно в них має бути у голові?
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26.11.2024 13:41 Відповісти
Нащадки кацапів
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26.11.2024 13:58 Відповісти
Скоріше нащадки ссср
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26.11.2024 14:36 Відповісти
какого ссср в 34 года?
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26.11.2024 15:21 Відповісти
Лайно воно скрізь лайно... На передову...
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26.11.2024 13:44 Відповісти
Один я вважаю, що в комендантський час потрібно порушників ловити, а вони шляються як вдень
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26.11.2024 15:09 Відповісти
 
 